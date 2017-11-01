14:12 01 ноября

Индия закупит 111 вертолетов для ВМС

Военное руководство Индии одобрило приобретение 111 новых вертолетов для индийских ВМС, причем 95 из них должны быть собраны на территории страны, сообщает газета Взгляд.



Все машины предполагается приобрести по программе «Делай в Индии», то есть 16 вертолетов должны быть поставлены в готовом виде, а остальные 95 будут собираться на индийском предприятии.


В скором времени правительство Индии определит зарубежного производителя, который поставит в страну вертолеты и согласится при этом разместить здесь производство. Среди вариантов рассматриваются российские Ка-226Т морского базирования со складывающимися лопастями.

Ранее сообщалось, Россия и Индия в 2016 году заключили контракт на совместное производство 200 вертолетов Ка-226. Сумма соглашения составила более 1 млрд. долларов. По условиям договора, 40 вертолетов Россия поставит готовыми, остальные будут собраны в Индии.

В сентябре СМИ сообщили, что на первом этапе исполнения заказа Россия поставит 100 вертолетов.

Использованы фотографии: https://modernweapon.ru
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:35
    Индийский вертолет, это нонсенс, разве что коровам к спине моторчик а-ля Карлсон прикрутят!
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 13:54
      Будут собирать из готовых комплектов. Причем как обычно - посредственно.
      Muvka
      1. Джедай Сегодня, 13:58
        Рукозадость - это враг любой техники. Чуть что не так - будут валить на низкое качество российских комплектующих. yes
        Джедай
  2. shvn Сегодня, 13:57
    Опять теперь с вертолетами нас индусы будут нагибать? Ведь что то с новым самолетом им не нравится, то же будет и с вертолетами? Оборзевшие индусы или самые хитрющие?
    shvn
  3. ydjin Сегодня, 14:07
    Чего то я непонял новость, то ли 16 и 95, то ли 40 и 200? Или всё вместе до кучи?!
    ydjin
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