Индия закупит 111 вертолетов для ВМС
Военное руководство Индии одобрило приобретение 111 новых вертолетов для индийских ВМС, причем 95 из них должны быть собраны на территории страны, сообщает газета Взгляд.
Все машины предполагается приобрести по программе «Делай в Индии», то есть 16 вертолетов должны быть поставлены в готовом виде, а остальные 95 будут собираться на индийском предприятии.
В скором времени правительство Индии определит зарубежного производителя, который поставит в страну вертолеты и согласится при этом разместить здесь производство. Среди вариантов рассматриваются российские Ка-226Т морского базирования со складывающимися лопастями.
Ранее сообщалось, Россия и Индия в 2016 году заключили контракт на совместное производство 200 вертолетов Ка-226. Сумма соглашения составила более 1 млрд. долларов. По условиям договора, 40 вертолетов Россия поставит готовыми, остальные будут собраны в Индии.
В сентябре СМИ сообщили, что на первом этапе исполнения заказа Россия поставит 100 вертолетов.
Все машины предполагается приобрести по программе «Делай в Индии», то есть 16 вертолетов должны быть поставлены в готовом виде, а остальные 95 будут собираться на индийском предприятии.
В скором времени правительство Индии определит зарубежного производителя, который поставит в страну вертолеты и согласится при этом разместить здесь производство. Среди вариантов рассматриваются российские Ка-226Т морского базирования со складывающимися лопастями.
Ранее сообщалось, Россия и Индия в 2016 году заключили контракт на совместное производство 200 вертолетов Ка-226. Сумма соглашения составила более 1 млрд. долларов. По условиям договора, 40 вертолетов Россия поставит готовыми, остальные будут собраны в Индии.
В сентябре СМИ сообщили, что на первом этапе исполнения заказа Россия поставит 100 вертолетов.
Использованы фотографии: https://modernweapon.ru
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