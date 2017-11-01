14:15 01 ноября

Модернизация и обеспечение сохранности ядерного оружия обойдутся США в $1,2 трлн

Модернизация и обеспечение сохранности и надежности функционирования ядерных вооружений обойдутся Соединенных Штатам в $1,2 трлн в течение следующих 30 лет, передает ТАСС сообщение Бюджетного управления Конгресса.

Вице-президент Майк Пенс на базе ВВС США в Северной Дакоте.

В докладе отмечается, что «$772 млрд будет затрачено на эксплуатацию, обслуживание и модернизацию стратегических средств доставки ядерного оружия – тяжелые бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки и боеголовки, $25 млрд – на тактическое ядерное оружие и средства доставки, $445 млрд – на комплекс лабораторий и производственных предприятий, которые обеспечивают деятельность, связанную с ядерным оружием, а также на содержание командных пунктов, систем связи и систем раннего предупреждения о ракетном нападении».


В течение ближайших 30 лет Минобороны США планирует заменить все имеющиеся в распоряжении подлодки класса Ohio, оснащенные ракетами Trident II. Их сейчас насчитывается 14, и самая «старая» вступила в строй в 1983 году.

Кроме того, Пентагон намерен приобрести бомбардировщик B-21, который находится в стадии разработки и будет стоить около $550 млн. Планируется также замена МБР Minuteman III, которые были приняты на вооружение почти 50 лет назад.

Авторы доклада полагают, что на новые подлодки потребуется $313 млрд, на новые ракеты – $149 млрд, на бомбардировщики - $266 млрд. Еще в 44 миллиарда обойдутся разработки других систем вооружения.

Аналитики подчеркивают, что если «не модернизировать существующие стратегические средства доставки и боеголовки», а просто «обновлять отдельные их компоненты и поддерживать в боеспособном состоянии», тогда общие расходы можно будет сократить примерно на 50%. Однако военные такую идею отвергли, настаивая на том, что «элементы нынешней ядерной триады будут не в состоянии эффективно обеспечивать реализацию стратегии ядерного сдерживания уже через 20 лет».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. ando_bor Сегодня, 13:57
    Да, похоже до них дошло что от ответки уйти не удастся.
    ando_bor
    1. cniza Сегодня, 14:08
      Не думаю , это они так кулачком грозят - мол смотрите какие мы крутые , какие деньжища тратим.
      cniza
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:14
        Срочно направить в США для помощи освоения денежных средств Сердюкова, Кудрина и Силуанова. Пусть хоть так Родине послужат.
        Офицер запаса
      2. Orel Сегодня, 14:14
        Цитата: cniza
        Не думаю , это они так кулачком грозят - мол смотрите какие мы крутые , какие деньжища тратим.


        По деньгам мерить военную мощь типичная ошибка. Вооружения везде стоят разных денег. Надо считать реальные единицы боевой техники, которые идут в войска. И по темпам милитаризации Россия и Китай Западные страны давно опережают почти во всех компонентах, кроме флота пожалуй. Даже по запускам самолетов для ВВС мы впереди довольно давно. Поэтому не стоит мерить США и другие страны по их военным бюджетам. Это не дает ровным счетом никаких реальных военных оценок.
        Orel
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:58
    Тут все просто. Не захотите кормить свою армию, будете кормить китайскую или нашу.
    ШВЕДский_стол
    1. Orel Сегодня, 14:09
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Тут все просто. Не захотите кормить свою армию, будете кормить китайскую или нашу.


      Как бы нам китайскую кормить не пришлось. За 10 лет население США выросло на 30 млн. человек, а Китая на 60 млн. человек. На сколько выросло за это время население России лучше даже не интересоваться...Вот это самая большая проблема для нашего будущего. Китай рядом и он перенаселен, а мы с пустой Сибирью совсем недалеко. Китай уже откровенно предлагает осваивать Сибирь китайскими крестьянами. На Петербургском экономическом форуме зампред КПК это предлагал уже. В этом году причем. А мы все на Америку и Европу пеняем, а если Китай на нас обидится, то что мы делать будем - никто не думает.
      Orel
  3. NIKNN Сегодня, 13:59
    Просто распил уже не катит, теперь плановый распил. Но все равно ВС штаты держат в тонусе, что напрягает слегка, хотя сомневаюсь, что полезут, тонковата кишка. Не для того пилят, чтобы потерять нажитое непомерным трудом...
    NIKNN
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:00
    Честно говоря, не за что не поверю, что новый бомбовоз б21 будет стоить всего полмиллиарда баксов, разве что это цена без движков, и авионики no Или пойдет в серию авиакастрат, с сильно урезанными функциями и возможностями.
    Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:04
    Теперь у янки главный вопрос -сколько из этой суммы точно будет выделено на модернизацию и разроботку, ибо денег даже сша не хватает катострофически ни на что! Предлогаю lol пускай займут у укроины lol под честное слово Маккейна lol
    Геркулесыч
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 14:13
    обойдутся Соединенных Штатам в $1,2 трлн в течение следующих 30 лет, Ню-ню. no Только боеголовки с урановым зарядом-уже не в теме.Грязная бомба.А с плутониевым-надо над ними шаманить каждые 5 лет.Период полураспада,тудыть его в кочерыжку.Наши сделали,американцы только спохватились,и-не факт,что сделают.
    ВЕРЕСК
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