Модернизация и обеспечение сохранности ядерного оружия обойдутся США в $1,2 трлн
Модернизация и обеспечение сохранности и надежности функционирования ядерных вооружений обойдутся Соединенных Штатам в $1,2 трлн в течение следующих 30 лет, передает ТАСС сообщение Бюджетного управления Конгресса.
В докладе отмечается, что «$772 млрд будет затрачено на эксплуатацию, обслуживание и модернизацию стратегических средств доставки ядерного оружия – тяжелые бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки и боеголовки, $25 млрд – на тактическое ядерное оружие и средства доставки, $445 млрд – на комплекс лабораторий и производственных предприятий, которые обеспечивают деятельность, связанную с ядерным оружием, а также на содержание командных пунктов, систем связи и систем раннего предупреждения о ракетном нападении».
В течение ближайших 30 лет Минобороны США планирует заменить все имеющиеся в распоряжении подлодки класса Ohio, оснащенные ракетами Trident II. Их сейчас насчитывается 14, и самая «старая» вступила в строй в 1983 году.
Кроме того, Пентагон намерен приобрести бомбардировщик B-21, который находится в стадии разработки и будет стоить около $550 млн. Планируется также замена МБР Minuteman III, которые были приняты на вооружение почти 50 лет назад.
Авторы доклада полагают, что на новые подлодки потребуется $313 млрд, на новые ракеты – $149 млрд, на бомбардировщики - $266 млрд. Еще в 44 миллиарда обойдутся разработки других систем вооружения.
Аналитики подчеркивают, что если «не модернизировать существующие стратегические средства доставки и боеголовки», а просто «обновлять отдельные их компоненты и поддерживать в боеспособном состоянии», тогда общие расходы можно будет сократить примерно на 50%. Однако военные такую идею отвергли, настаивая на том, что «элементы нынешней ядерной триады будут не в состоянии эффективно обеспечивать реализацию стратегии ядерного сдерживания уже через 20 лет».
В докладе отмечается, что «$772 млрд будет затрачено на эксплуатацию, обслуживание и модернизацию стратегических средств доставки ядерного оружия – тяжелые бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки и боеголовки, $25 млрд – на тактическое ядерное оружие и средства доставки, $445 млрд – на комплекс лабораторий и производственных предприятий, которые обеспечивают деятельность, связанную с ядерным оружием, а также на содержание командных пунктов, систем связи и систем раннего предупреждения о ракетном нападении».
В течение ближайших 30 лет Минобороны США планирует заменить все имеющиеся в распоряжении подлодки класса Ohio, оснащенные ракетами Trident II. Их сейчас насчитывается 14, и самая «старая» вступила в строй в 1983 году.
Кроме того, Пентагон намерен приобрести бомбардировщик B-21, который находится в стадии разработки и будет стоить около $550 млн. Планируется также замена МБР Minuteman III, которые были приняты на вооружение почти 50 лет назад.
Авторы доклада полагают, что на новые подлодки потребуется $313 млрд, на новые ракеты – $149 млрд, на бомбардировщики - $266 млрд. Еще в 44 миллиарда обойдутся разработки других систем вооружения.
Аналитики подчеркивают, что если «не модернизировать существующие стратегические средства доставки и боеголовки», а просто «обновлять отдельные их компоненты и поддерживать в боеспособном состоянии», тогда общие расходы можно будет сократить примерно на 50%. Однако военные такую идею отвергли, настаивая на том, что «элементы нынешней ядерной триады будут не в состоянии эффективно обеспечивать реализацию стратегии ядерного сдерживания уже через 20 лет».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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