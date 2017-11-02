СМИ: Турция создаст военную базу в провинции Алеппо

Информационное агентство Sputnik Arabic в микроблоге Твиттер (@sputnik_ar) пишет о том, что в районе города Дарат Изза в западной части провинции Алеппо в скором времени может появиться турецкая военная база.Отмечена, что объект ВС Турции появится, вероятно, примерно в 30 км северо-восточнее административного центра провинции – города Алеппо – и одновременно в 20 км от населённого пункта Эль-Баб.Информационная служба AMN сообщает о том, что строительство военной базы ВС Турции в провинции Алеппо (САР) якобы уже начато. При этом в самой Турции эту информацию не подтверждают.Известно, что армия Турции сосредоточила в провинции Алеппо достаточно внушительные по численности силы и средства. При этом в провинции расположены танковые подразделения турецких войск. Ранее они были задействованы в ходе операции «Щит Евфрата», когда оказывали прямую военную поддержку так называемой «сирийской свободной армии».Новая военная база, если верить сообщениям, строится в районе единственной железной дороги, соединяющей провинцию Алеппо с турецкой территорией.