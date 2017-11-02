08:24 02 ноября

СМИ: Турция создаст военную базу в провинции Алеппо



Информационное агентство Sputnik Arabic в микроблоге Твиттер (@sputnik_ar) пишет о том, что в районе города Дарат Изза в западной части провинции Алеппо в скором времени может появиться турецкая военная база.




Отмечена, что объект ВС Турции появится, вероятно, примерно в 30 км северо-восточнее административного центра провинции – города Алеппо – и одновременно в 20 км от населённого пункта Эль-Баб.

Информационная служба AMN сообщает о том, что строительство военной базы ВС Турции в провинции Алеппо (САР) якобы уже начато. При этом в самой Турции эту информацию не подтверждают.

Известно, что армия Турции сосредоточила в провинции Алеппо достаточно внушительные по численности силы и средства. При этом в провинции расположены танковые подразделения турецких войск. Ранее они были задействованы в ходе операции «Щит Евфрата», когда оказывали прямую военную поддержку так называемой «сирийской свободной армии».

Новая военная база, если верить сообщениям, строится в районе единственной железной дороги, соединяющей провинцию Алеппо с турецкой территорией.



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Комментарии 15

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:09
    Ты их в дверь, они в окно !
    Uncle Lee
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:05
      Нужно на окнах решетки железные поставить, а под дверью -капканы, может быть, это как то поможет? ??
      Геркулесыч
  2. Волька Сегодня, 06:14
    а турки пищат да лезут...
    Волька
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:24
    Как то не слишком достоверная информация... Зачем, и, главное, на каком основании эта база будет существовать? Сирия - государство. И вполне себе уцелевшее. Пройдёт год, может, два... И даже если такая база существует - блокировать её - никаких проблем... И что тогда будут делать турки?
    Да ну, фейк это.
    Горный стрелок
    1. Großer Feldherr Сегодня, 06:55
      Кем блокировать?
      У Сирии фактически нет армии.
      Großer Feldherr
    2. Монархист Сегодня, 07:24
      Если теоретически у султана хватит наглость,он у амеров заразился,а практически фиг его знает. Слишком тут много замешано:1) какой будет Сирия и её ВС? Сирия прежней уже не будет,а какой?2) Позиции Ирана,а слово аятолы там будет не последним.3) Реакция Москвы ,а с нами надо считаться.4) хочется султану или нет,но надо учитывать и курдов
      Монархист
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    ... передел пошёл раньше окончания освобождения территории Сирии от духов.? или просто вброс?... bully
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 07:53
      hi Похоже именно на "вброс", но от османов всего ждать можно.
      Джедай
  5. К-50 Сегодня, 06:43
    Турция создаст военную базу в провинции Алеппо

    Походу янычары думают , что они неприкасаемые. belay
    Закончит Сирия с бармалеями разбираться и начнёт чистить свою территорию от таких хитрыхсзади. angry
    К-50
    1. Krasnodar Сегодня, 07:55
      Цитата: К-50
      Турция создаст военную базу в провинции Алеппо

      Походу янычары думают , что они неприкасаемые. belay
      Закончит Сирия с бармалеями разбираться и начнёт чистить свою территорию от таких хитрыхсзади. angry

      Не думаю. Сирия, Ирак, Иордания и Ливан это государства созданные по результатам первой мировой французами и англичанами. В данном случае Сирия приобретает другие границы - чего то будет турецкой территорией типа Северного Кипра, что то возможно (если турки позволят) перепадёт курдам, что то останется Асаду и т.д. С военным присутствием РФ и, возможно, Ирана.
      Krasnodar
  6. лысова Сегодня, 06:47
    А пускай турки создадут военную базу в Челябинской области - а херэ ли, им так удобно, Никто не забыл, что Сирия суверенное государство
    и эту помойку - в скупе - расстреливать, я лично на это пойду- умею
    .
    лысова
    1. midivan Сегодня, 07:01
      Цитата: лысова
      А пускай турки создадут военную базу в Челябинской области - а херэ ли, им так удобно

      Да неее, в Челябе у них сопли замерзнут, а вот в Крыму эт да, шоб наши их помидорам не угрожали laughing
      Цитата: лысова
      Сирия суверенное государство
      и эту помойку - в скупе - расстреливать, я лично на это пойду- умею

      Тююю!, сидите дома, оно вам надо на старости лет? Я вот знаю парнягу тут, если его туда отправить он их б.....асурман шашкой порубает в штыковую laughing
      midivan
  7. Großer Feldherr Сегодня, 06:56
    Турки и не скрывали, что они в "Сирию" пришли на долго, дирог пора делить, такая себе сенсация.
    Großer Feldherr
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    "Ошибиться" срочно ВКС нужно, уронить на эту базу не бомбы -крупную партию турецких помидоров, так сказать, покормить башибузуков, ихними же томатами, может быть, поймут, зачем мы это сделали, и уйдут из Сирии, а если нет, то во второй раз уже настоящие бомбы использовать. !!!
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 07:58
      Цитата: Геркулесыч
      "Ошибиться" срочно ВКС нужно, уронить на эту базу не бомбы -крупную партию турецких помидоров, так сказать, покормить башибузуков, ихними же томатами, может быть, поймут, зачем мы это сделали, и уйдут из Сирии, а если нет, то во второй раз уже настоящие бомбы использовать. !!!

      К сожалению война это на 80% логистика, а полноценно воевать с турками без общей границы дюже накладно.
      Krasnodar
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