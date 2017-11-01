17:07 01 ноября

В нижегородской области спущен на воду катер связи проекта 1388Н3

На АО «Сокольская судоверфь», (Нижегородская область) состоялся спуск на воду строящегося для ВМФ России катера связи модифицированного проекта 1388НЗ, сообщает bmpd.

В нижегородской области спущен на воду катер связи проекта 1388Н3


Технические проект, а также полный комплект РКД, приемо-сдаточной и эксплуатационной документации разработан АО КБ «Вымпел».


«Катер строится применительно к классу КМ(*)Ice2[1]R2-RSN AUT1 Special purpose ship (специального назначения) Российского морского регистра судоходства (РС). Назначение катера – доставка членов командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений», – говорится в релизе конструкторского бюро.

Сдача катера запланирована на 2018 год.

Основные характеристики катера: длина – 66,9 м, ширина – 11 м, высота борта на миделе – 5 м, осадка на миделе – 5 м, автономность – 10 суток, дальность плавания – 1000 миль.

Спущенный на воду катер является головным в серии из трех единиц, заказанных военным ведомством.

По данным bmpd, катера связи семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов проекта 1388 (шифр «Баклан») и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р, построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе.

Использованы фотографии: АО КБ «Вымпел»
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:38
    По катерам и вспрмогательным судам мы по тонножу наверняка уже пять авианосцев построили. sad
    Геркулесыч
    1. шура матросов Сегодня, 14:47
      Строить "джонки" и авианосцы - две большие разницы
      шура матросов
      1. 210окв Сегодня, 14:54
        Да ладно.Не сразу все строится..Кое где и джонки мечта..Не будем называть территорию..
        Цитата: шура матросов
        Строить "джонки" и авианосцы - две большие разницы
        210окв
        1. шура матросов Сегодня, 15:39
          А что за территория, мечтающая о джонках? Не стоит путать мечты и реалии
          шура матросов
  2. Вадим72 Сегодня, 14:42
    Очень уж он яхту напоминает :)
    Вадим72
    1. шура матросов Сегодня, 14:45
      Так по сути яхта и есть. Возить адмиралов на парады
      шура матросов
      1. donavi49 Сегодня, 14:59
        Нет. Для парадов есть своя яхта - с площадкой для гостей и трибуной. На каждом флоте (на некоторых и более 1).
        donavi49
    2. donavi49 Сегодня, 15:02
      Это катер связи - для непосредственных связей VIP лиц. Раньше их строили в торпедолове, всего 460 тонн водоизмещения. Поэтому с мореходностью были проблемы и салон 1 класса не влезал.

      Это головной катер в новом корпусе. Водоизмещение практически 1000 тонн. Салон 1 класса влез. Мореходность улучшилась.

      Сейчас заказано 2 катера этой верфи (сдача в 2018 и 2019) - еще контракт на два катера в стадии финализации...
      donavi49
      1. шура матросов Сегодня, 15:43
        Так он и построен на основе торпедолова проект 1388. Только "буковки" разные.
        Только при Союзе подобные посудины строили "как пирожки выпекали", а теперь серия из трех катеров в радость
        шура матросов
        1. donavi49 Сегодня, 16:34
          На основе торпедолова старый - которых по 3-5 штук на флот сделали. Этот в два раза пухлее.
          donavi49
      2. nmaxxen Сегодня, 17:02
        для мореходности и салона первого класса надо было строить по схеме САР(судно с аутригерами) тогда бы в 500 тонн ВИ уложились да еще и площадка для вертолетов влезла бы.
        nmaxxen
  3. Livonetc Сегодня, 14:48
    Обязать олигархов приобретать такие яхты.
    Вот и маскировка хорошая.
    Олигархов то у нас развелось как грязи.
    Livonetc
    1. donavi49 Сегодня, 15:03
      Какая маскировка? Это изначально катер для разъездов первых лиц флота и их гостей. Там никакого разведоборудования нет.
      donavi49
    2. антивирус Сегодня, 15:20
      и каждому олигарху -свой пороховой заводик
      антивирус
      1. шура матросов Сегодня, 15:47
        Ага, маленький, зато свой
        шура матросов
    3. Сан Саныч Сегодня, 16:13
      Цитата: Livonetc
      Обязать олигархов приобретать такие яхты.
      Вот и маскировка хорошая.
      Олигархов то у нас развелось как грязи.

      хорошая идея good , к списку яхт можно добавить еще авианосцы, крейсера и фрегаты, а потом обязать этих буратин дарить их ВМФ России, пора олигархам долги возвращать не только яйцами Фаберже, бывают же предложения, от которых нельзя отказаться?! bully
      Сан Саныч
  4. Berkut24 Сегодня, 15:16
    Блин, это ж сколько командного состава за раз собрались везти на этой "яхте олигарха"?
    Berkut24
  5. domnich Сегодня, 17:05
    Цитата: шура матросов
    Возить адмиралов на парады


    Цитата: donavi49
    Это катер связи


    Катер класса КМ(*)Ice2[1]R2-RSN AUT1 предназначен для доставки членов командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений.

    Как известно, корабль перед выходом в длительное плавание проверяет компетентная комиссия, как правило, комиссия Штаба флота. Количество специалистов как раз соответствует небольшому автобусу. А теперь представьте, что комиссию надо доставить из Североморска к месту базирования корабля в Екатерининскую гавань. Автобусу для этого потребуется не менее 2 часов в одну сторону при благоприятных дорожных условиях. А на Севере дороги может и не быть в ближайшие часы, а то и вовсе не быть в принципе… Да и условия для старших офицеров, тем более адмиралов, в автобусе и при столь продолжительном пути, мягко говоря, не очень…

    Катер пр. 1388НЗ доставит комиссию в комфортабельных условиях по указанному маршруту менее, чем за час. При необходимости катер с комиссией на борту может «заночевать» в пункте базирования для продолжения работы на следующие сутки. Именно для таких мероприятий этот катер и предназначен, прежде всего. Если это так – катер будет очень востребован.
    domnich
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