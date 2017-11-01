В нижегородской области спущен на воду катер связи проекта 1388Н3
На АО «Сокольская судоверфь», (Нижегородская область) состоялся спуск на воду строящегося для ВМФ России катера связи модифицированного проекта 1388НЗ, сообщает bmpd.
Технические проект, а также полный комплект РКД, приемо-сдаточной и эксплуатационной документации разработан АО КБ «Вымпел».
«Катер строится применительно к классу КМ(*)Ice2[1]R2-RSN AUT1 Special purpose ship (специального назначения) Российского морского регистра судоходства (РС). Назначение катера – доставка членов командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений», – говорится в релизе конструкторского бюро.
Сдача катера запланирована на 2018 год.
Основные характеристики катера: длина – 66,9 м, ширина – 11 м, высота борта на миделе – 5 м, осадка на миделе – 5 м, автономность – 10 суток, дальность плавания – 1000 миль.
Спущенный на воду катер является головным в серии из трех единиц, заказанных военным ведомством.
По данным bmpd, катера связи семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов проекта 1388 (шифр «Баклан») и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р, построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе.
Технические проект, а также полный комплект РКД, приемо-сдаточной и эксплуатационной документации разработан АО КБ «Вымпел».
«Катер строится применительно к классу КМ(*)Ice2[1]R2-RSN AUT1 Special purpose ship (специального назначения) Российского морского регистра судоходства (РС). Назначение катера – доставка членов командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений», – говорится в релизе конструкторского бюро.
Сдача катера запланирована на 2018 год.
Основные характеристики катера: длина – 66,9 м, ширина – 11 м, высота борта на миделе – 5 м, осадка на миделе – 5 м, автономность – 10 суток, дальность плавания – 1000 миль.
Спущенный на воду катер является головным в серии из трех единиц, заказанных военным ведомством.
По данным bmpd, катера связи семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов проекта 1388 (шифр «Баклан») и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р, построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе.
Использованы фотографии: АО КБ «Вымпел»
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти