В текущем году Минобороны недополучит один Ан-148 из-за срыва поставок комплектующих
Согласно производственному плану на 2017 год, ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО) должно было поставить Воздушно-космическим силам три новые машины Ан-148 (RA-61731, RA-61732, RA-61733), сообщает bmpd.
Оставшиеся 2 машины по контракту на строительство 15-ти самолетов планировалось передать заказчику в 2018 году.
Однако, по словам управляющего директора ВАСО Дмитрия Пришвина, Минобороны России до конца текущего года получит только 2 новых борта Ан-148 (RA-61731, RA-61732).
Сообщается, что «первый самолет Ан-148, бортовой номер RA-61731, собран и окрашен, программа летных испытаний выполнена; второй самолет Ан-148, бортовой номер RA-61732, собран и передан на летно-испытательную станцию (ЛИС)».
Решение о переносе поставки одного самолета на следующий год в настоящее время находится в стадии оформления. Причиной переноса названа «достаточно непростая обстановка в соседней Украине и как следствие – срыв работы поставщиков комплектующих».
Оставшиеся 2 машины по контракту на строительство 15-ти самолетов планировалось передать заказчику в 2018 году.
Однако, по словам управляющего директора ВАСО Дмитрия Пришвина, Минобороны России до конца текущего года получит только 2 новых борта Ан-148 (RA-61731, RA-61732).
Сообщается, что «первый самолет Ан-148, бортовой номер RA-61731, собран и окрашен, программа летных испытаний выполнена; второй самолет Ан-148, бортовой номер RA-61732, собран и передан на летно-испытательную станцию (ЛИС)».
Решение о переносе поставки одного самолета на следующий год в настоящее время находится в стадии оформления. Причиной переноса названа «достаточно непростая обстановка в соседней Украине и как следствие – срыв работы поставщиков комплектующих».
Использованы фотографии: http://www.vaso.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти