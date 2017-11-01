17:08 01 ноября

В текущем году Минобороны недополучит один Ан-148 из-за срыва поставок комплектующих

Согласно производственному плану на 2017 год, ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО) должно было поставить Воздушно-космическим силам три новые машины Ан-148 (RA-61731, RA-61732, RA-61733), сообщает bmpd.



Оставшиеся 2 машины по контракту на строительство 15-ти самолетов планировалось передать заказчику в 2018 году.


Однако, по словам управляющего директора ВАСО Дмитрия Пришвина, Минобороны России до конца текущего года получит только 2 новых борта Ан-148 (RA-61731, RA-61732).

Сообщается, что «первый самолет Ан-148, бортовой номер RA-61731, собран и окрашен, программа летных испытаний выполнена; второй самолет Ан-148, бортовой номер RA-61732, собран и передан на летно-испытательную станцию (ЛИС)».

Решение о переносе поставки одного самолета на следующий год в настоящее время находится в стадии оформления. Причиной переноса названа «достаточно непростая обстановка в соседней Украине и как следствие – срыв работы поставщиков комплектующих».

Использованы фотографии: http://www.vaso.ru
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Комментарии 8

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:07
    срыв работы поставщиков комплектующих». Так давненько уже все каналы закрыли.Мозгов небыло сообразить,что с окраины ничего не получим?Вот те и "импортозамещение"!И свою машину состряпать не могём? Интересно-головы полетят вниз или вверх за такое "непридусмотрение"?
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:23
      ВЕРЕСК hi drinks -похоже, что у нас импортозамищение только на словах, а флот небось до сих пор ждет от укроинцев движки для фрегатов, или корветов, уже не помню. .. what
      Геркулесыч
  2. NIKNN Сегодня, 15:08
    достаточно непростая обстановка в соседней Украине и как следствие – срыв работы поставщиков комплектующих
    И до каких пор, на грабли прыгать будем..., в военной то отрасли...
    NIKNN
    1. Vita VKO Сегодня, 15:16
      Цитата: NIKNN
      до каких пор, на грабли прыгать будем...

      Пошел уже четвертый год. Поэтому случайность исключена. Кто то специально устраивает эти диверсии переставляя одни и те же "грабли" с места на место.
      Vita VKO
      1. NIKNN Сегодня, 15:24
        Цитата: Vita VKO
        Пошел уже четвертый год. Поэтому случайность исключена. Кто то специально устраивает эти диверсии переставляя одни и те же "грабли" с места на место.

        Такое же чувство..., и при чем тоже ВАСО уже на этом обжигалось (не помню на чем конкретно, но на украине точно)...

        Я с закрытыми глазами и улыбкой до ушей иду к собственному счастью через поле из граблей.
        NIKNN
  3. Sergei75 Сегодня, 15:15
    Интересно, а что скажет "Антонов", или их уже прикрыли?
    И зачем нам самолёт, на который запчастей в будущем не будет, или мы будем налаживать производство комплектующих для "старого" и чужого самолёта?
    Sergei75
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:28
      Цитата: Sergei75
      И зачем нам самолёт, на который запчастей в будущем не будет, или мы будем налаживать производство комплектующих для "старого" и чужого самолёта?

      Деньги заплачены уже...комплектующих нет.В будущем видимо зап части будут на эти машины делать у нас.
      При этом возникает резонный вопрос-А туполевцы с ильюшенцами вообще "мышей не ловят"?
      НЕКСУС
    2. avt Сегодня, 16:18
      Цитата: Sergei75
      И зачем нам самолёт, на который запчастей в будущем не будет,

      foolЗа эти 15 машин
      Цитата: НЕКСУС
      ать Жалоба

      Ну дело даже не в
      Цитата: НЕКСУС
      В будущем видимо зап части будут на эти машины делать у нас.

      Для МО конечно можно и свои ставит по принципу -,,своя рука владыка", а вот на пассажирские для гражданских без сертификата от ,,Антонова" хрен заклёпку поменяешь . Жаль - машина хорошая и нужная, да ещё и выкупленная Россией, НО...... request Вот Ан-140 не жалко , а этот внучок ,,чебурашки" Ан-72 и сын Ан-74реально удачный аэроплан
      avt
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