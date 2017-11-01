17:08 01 ноября

Уралвагонзавод передал в войска партию танков Т-72Б3

Уралвагонзавод с опережением на месяц завершил выполнение долгосрочного контракта с Министерством обороны РФ по поставкам модернизированных танков Т-72Б3. Флагман оборонки передал в войска очередную партию модернизированных танков Т-72Б3 — всего 22 машины. Столько же в армию поступало почти каждый месяц. Нынешняя поставка танков является финальной в уходящем году.

Танки прямо в ангаре погрузили на платформы и отправили в часть по железной дороге.

Уралвагонзавод передал в войска партию танков Т-72Б3



Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа «Сосна», автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа «Реликт» – комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях.

На танке установлен новый двигатель мощностью 1130 л.с., дополнительные элементы защиты башни, бортовой проекции и днища. Всесуточная система управления огнем, цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.

Использованы фотографии: ТК «Звезда»
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Комментарии 9

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  1. zzdimk Сегодня, 15:13
    И это хорошо. Относительно дёшево, но очень сердито.
    zzdimk
    1. VadimSt Сегодня, 15:22
      Хорошо, пока не появятся "все пропальщики"! Начнется иная оценка: - "Армата" ни гугу, деньги на ветер, кто ответит за базар.
      VadimSt
      1. 210окв Сегодня, 15:39
        Что,т.н. всепропальщики портят все? no У людей есть свойство сомневаться особенно касается тех вещей которые им не известны. hi
        Цитата: VadimSt
        Хорошо, пока не появятся "все пропальщики"! Начнется иная оценка: - "Армата" ни гугу, деньги на ветер, кто ответит за базар.
        210окв
    2. Alexey RA Сегодня, 15:23
      Цитата: zzdimk
      И это хорошо. Относительно дёшево, но очень сердито.

      Судя по описанию - это уже не бюджетный Т-72Б3 за 52 миллиона, а его улучшенная (и более доогая) версия.
      Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа «Сосна», автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа «Реликт» – комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях.
      На танке установлен новый двигатель мощностью 1130 л.с., дополнительные элементы защиты башни, бортовой проекции и днища.
      Alexey RA
      1. zzdimk Сегодня, 15:58
        Отсюда и "относительно"
        zzdimk
  2. Шура пермский Сегодня, 15:16
    всё это хорошо,но смущают меня зазоры на башне между дз. прям идеальная цель для подкалиберных снарядов...
    Шура пермский
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:26
    По моему мнению, лучше бы у нас прошли модернизацию все версии Т90, и Т80, полностью 100 процентов, чем лепить это броненедоразумение ! am
    Геркулесыч
    1. Ратник-80 Сегодня, 15:40
      Заказ на модернизацию т-90 уже размещен , об этом была статья , не переживайте так , все идет по плану
      Ратник-80
    2. Forcecom Сегодня, 15:45
      Если мне не изменяет память то с модернизацией Т-80 есть существенная проблема, меньший чем у Т-72/90 погон башни не позволяет использовать новые типы БЗ в автомате заряжания.
      Forcecom
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