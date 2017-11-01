Уралвагонзавод передал в войска партию танков Т-72Б3

Уралвагонзавод с опережением на месяц завершил выполнение долгосрочного контракта с Министерством обороны РФ по поставкам модернизированных танков Т-72Б3. Флагман оборонки передал в войска очередную партию модернизированных танков Т-72Б3 — всего 22 машины. Столько же в армию поступало почти каждый месяц. Нынешняя поставка танков является финальной в уходящем году.Танки прямо в ангаре погрузили на платформы и отправили в часть по железной дороге.Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа «Сосна», автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа «Реликт» – комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях.На танке установлен новый двигатель мощностью 1130 л.с., дополнительные элементы защиты башни, бортовой проекции и днища. Всесуточная система управления огнем, цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.