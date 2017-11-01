17:07 01 ноября

Эксперт объяснил, чем F-15 и F-22 уступают российскому Су-30СМ

Американские истребители F-15 Eagle и F-22 Raptor в воздушном бою проиграют российскому самолету четвертого поколения Су-30СМ. К такому выводу пришел заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" в 2004-2006 годах, военный летчик 1-го класса Владлен Русанов. Своими соображениями он поделился с Пятым каналом.

Прежде всего опытный пилот-практик отметил, что не понимает, почему истребитель F-15 Eagle, который эксплуатируется в США с 1976 года, считается истребителем четвертого поколения. Даже его современная модификация Strike Eagle ("ударный орел"), принятая на вооружение армией США в 1988 году, значительно уступает Су-30СМ.

Эксперт объяснил, чем F-15 и F-22 уступают российскому Су-30СМ



Российский самолет поколения 4++ был создан в 2012 году для завоевания господства в воздухе днем и ночью даже в самых сложных погодных условиях. Он способен выполнять боевые задачи на низкой высоте, не взирая на любые радиоэлектронные помехи.

Су-30СМ способен блокировать вражеские аэродромы далеко за линией фронта, уничтожать морские и наземные цели, управлять групповыми боевыми действиями и уничтожать вражеский десант прямо в воздухе. Это многоцелевой самолет, который можно использовать в любых воздушных операциях. Самолетов с такими характеристиками у других стран просто нет
- считает Владлен Русанов.

Российский эксперт отмечает, что единственным достойным соперником Су-30СМ является американский F-22 - самолет-невидимка с хорошим вооружением и оборудованием. Однако он сильно уступает российскому истребителю в маневренности. Ведь на Су-30СМ установлены двигатели с изменяемым вектором тяги. Благодаря этому российский истребитель может мгновенно повернуть в любую сторону и даже практически на месте развернуться и поменять траекторию полета.

За счет этого Су-30СМ аналогов и равных в мире не имеет
- считает Русанов.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 69

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  1. Sergei75 Сегодня, 15:20
    Ну так за счёт чего, какие показатели превосходят - скорость, маневренность, полезная нагрузка, вооружение на борту, электроника, радар, что конкретно?
    Sergei75
    1. Владимир16 Сегодня, 15:23
      Интернет есть, раз на сайте находишься. Почитай.
      На твои вопросы кто ответить должен? Кому вопрос?
      Владимир16
    2. Правда Сегодня, 16:35
      [quote=Sergei75]Ну так за счёт чего, какие показатели превосходят - скорость, маневренность, полезная нагрузка, вооружение на борту, электроника, радар, что конкретно?
      [/quote]
      Как, Вам разве не достаточно?! [quote] Су-30СМ аналогов и равных в мире не имеет [quote] А может Вы предатель?
      Правда
  2. Рашнэйрфорс Сегодня, 15:22
    Ну ф15 наша Сушка дрюкнет без проблем, а вот ф22.... Тут пожалуй только в БВБ преимущество. Товарищ Русанов всё верно сказал.
    Рашнэйрфорс
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 15:26
      Ф15- по маневренности , возможностям РЛПК- дрюкнет однозначно, по составу вооружения- равны примерно, но в сумме су30 выигрывает. Ф22 обладает лучшими характеристиками невидимости и мощным РЛПК, поэтому в ДВБ Су30 проиграет, на средних дистанциях возможности приблизительно равны будут, ну а в ближнем бою- нет того истребителя который бы с су30см сравнился( за исключением су35)
      Рашнэйрфорс
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:32
        Ф22 обладает лучшими характеристиками невидимости


        Только в передней проекции ...
        стоит только ему изменить угол обзор для РЛС ...виден он будет как и все обычные самолеты...
        невидимость Ф-22 распиарена американцами а в реальности все несколько иначе.
        Тот же ЛЕХА
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:13
          Лёха, люди с этим зверем "бодались", за базар отвечают
          Рашнэйрфорс
      2. ydjin Сегодня, 15:58
        Цитата: Рашнэйрфорс
        Ф15- по маневренности , возможностям РЛПК- дрюкнет однозначно, по составу вооружения- равны примерно, но в сумме су30 выигрывает. Ф22 обладает лучшими характеристиками невидимости и мощным РЛПК, поэтому в ДВБ Су30 проиграет, на средних дистанциях возможности приблизительно равны будут, ну а в ближнем бою- нет того истребителя который бы с су30см сравнился( за исключением су35)

        Я думаю что обладать будет преводсходством тот у кого будет более лучшая систама боевого применения. В этом плане вспоминаю АСУВ ( Автоматизированые Системы Управления Войсками). Служил на "Манёвре", в инете называемая "Поляна" в Эберсвальде-Финов, задумка была отличьная! Объединение всех разнородных средств в едином управлении с возможностью гибкого перераспределения целей и задач! В начале 90-х, это было передовой военной мыслью. Подвела элементная база и слабость нашей электроники. Все идеи т.н. называемых сетецентрических войн имеют рождение из задумок СА.
        ydjin
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:17
          Юджин то что вы написали-деталь существенная и важная, но я сравнивал "чистые" характеристики, махач где-нить над морем или пустыней двух папуасов, без подсказок с земли или неба , РЭБ и прочих обеспечивающих действий, ринг так сказать
          Рашнэйрфорс
      3. Комментарий был удален.
    2. NIKNN Сегодня, 15:31
      Цитата: Рашнэйрфорс
      Ну ф15 наша Сушка дрюкнет без проблем, а вот ф22.... Тут пожалуй только в БВБ преимущество. Товарищ Русанов всё верно сказал.

      Да в БВБ преимущество очень большое, однако маневренность такого качества как у сушки может способствовать и уходу от ракет ДВБ, те как правило по маневренности не очень, современные конечно лучьше, но на срыв сопровождения можно расчитывать при своевременном маневре...
      NIKNN
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:18
        Тка точно, добрый вечер
        Рашнэйрфорс
        1. NIKNN Сегодня, 16:20
          Цитата: Рашнэйрфорс
          Тка точно, добрый вечер

          smile Добрый вечер hi
          NIKNN
    3. шура матросов Сегодня, 15:58
      Скажите, а на каком российском самолете используется АФАР (не ФАР, а именно АФАР)? А на F-15 подобную испытали еще в 2011 году. С 2017 устанавливают в процессе модернизации авиапарка.
      P.S. о преимуществах АФАР перед ФАР думаю спорить бессмысленно
      шура матросов
      1. Bersaglieri Сегодня, 16:13
        На Су-57. На Су-35 планируется. Пока ПФАРстоит(Ирбис который)
        Bersaglieri
        1. Ci Cago Сегодня, 16:19
          Цитата: Bersaglieri
          На Су-57. На Су-35 планируется. Пока ПФАРстоит(Ирбис который)



          Какой серийный АФАР производится в РФ и поставлен на какой нибудь серийный самолет?
          Ci Cago
      2. PogrOm Сегодня, 16:24
        Более страя, но отработанная технология, лучше более новой и сырой. Как последние паровозы, были бодрее первых тепловозов. А это значит, что наши ПФАРы во многом не хуже западных АФАРов. Это если упрощенно говорить. Так что, поспорить здесь вполне можно. Мы тоже АФАРы пилим. Н036 Белка для Су-57. Думаю будет неплохой радар.
        PogrOm
  3. НЕКСУС Сегодня, 15:24
    Су-30СМ способен блокировать вражеские аэродромы далеко за линией фронта, уничтожать морские и наземные цели, управлять групповыми боевыми действиями и уничтожать вражеский десант прямо в воздухе. Это многоцелевой самолет, который можно использовать в любых воздушных операциях. Самолетов с такими характеристиками у других стран просто нет

    Правильность или ошибочность данного тезиса может выявить только реальный воздушный бой. При этом надо учитывать и подготовку пилотов тоже и арсенал.
    НЕКСУС
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:26
      Правильность или ошибочность данного тезиса может выявить только реальный воздушный бой. При этом надо учитывать и подготовку пилотов тоже и арсенал.


      Верно ... what а то понимаешь противника только одним арийским авторитетом исключительности можно задавить о непобедимости американского супер-пупер оружия.
      Тот же ЛЕХА
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:34
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        а то понимаешь противника только одним арийским авторитетом исключительности можно задавить о непобедимости американского супер-пупер оружия.

        Суждения пусть и боевого аса субьективны,тк он не летал на ящере ,хоть и наверняка знает уровень подготовки матрассовских летчиков. 30-й машина знатная и еще не исчерпала свой модернизационный ресурс,но ему на смену уже идет СУ-35.
        Цитата: Partyzan
        но лучше бы он произошел между третьими странами

        Возможно так и будет.Но вы же понимаете,что с сильным противником США бодаться не будут ,а со слабым...ну тут как с Югославией...7 МИГ-29 первой серии всей коалицией две недели (если не изменяет склероз) пытались сбить,при том,что станции РЛС ,комплексы ПВО подавили в первые дни войны.
        НЕКСУС
        1. LSA57 Сегодня, 16:00
          Цитата: НЕКСУС
          при том,что станции РЛС ,комплексы ПВО подавили в первые дни войны.

          но при этом один комплекс успел с помощью микроволновки заземлить одну единицу "невидимки"
          LSA57
      2. шура матросов Сегодня, 16:02
        Понты - великая сила laughing
        шура матросов
    2. Partyzan Сегодня, 15:27
      Цитата: НЕКСУС
      Правильность или ошибочность данного тезиса может выявить только реальный воздушный бой.

      но лучше бы он произошел между третьими странами
      Partyzan
    3. LSA57 Сегодня, 15:54
      Цитата: НЕКСУС
      При этом надо учитывать и подготовку пилотов

      В своей книге "Вам взлёт" описывает такой случай. Привожу по памяти. Автор услышал спор нескольких подростков какой лётчик лучше. Истребитель, транспортник, или кажется полярник. Выяснить конечно не могли, каждый отстаивал свою кандидатуру. Чтобы прекратить спор автор задал вопрос, какой музыкант лучше.Пианист, скрипач или гитарист. (Может и другие музыканты, не суть важно). Один назвал того который ему понравился, второй сказал, "мура это ваша музыка". Третий ответил, лучше тот, который лучше играет
      LSA57
  4. voyaka uh Сегодня, 15:28
    "К такому выводу пришел заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа
    "Стрижи" в 2004-2006 годах, военный летчик 1-го класса Владлен Русанов"////

    Стрижей, при всем уважении к их мастерству, трудно назвать боевыми летчиками. Это скорее асы-акробаты.
    Они почему-то думают, что реальные воздушные бои состоят из эффектных для зрителей
    кульбитов в воздухе.
    На самом деле, воздушые бои, начиная с 80-х годов , сводились в основном к обстрелу
    самолета противника ракетами ВВ со средней дистанции. Раньше заметил, раньше выстрелил.
    Кроме последовательности обычных виражей на околозвуковой скорости никакого высшего пилотажа не требовалось.
    Даже заходы в хвост почти не применялись
    voyaka uh
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:39
      Цитата: voyaka uh
      Стрижей, при всем уважении к их мастерству, трудно назвать боевыми летчиками. Это скорее асы-акробаты.

      С какого перепугу?Летчики как "Стрижей",так и "Витязей" -это СТРОЕВЫЕ БОЕВЫЕ летчики.
      Цитата: voyaka uh
      Они почему-то думают, что реальные воздушные бои состоят из эффектных для зрителей
      кульбитов в воздухе.

      А вы считаете иначе?Вы сидели в кабине боевого самолета хотя бы?
      Цитата: voyaka uh
      На самом деле, воздушые бои, начиная с 80-х годов , сводились в основном к обстрелу
      самолета противника ракетами ВВ со средней дистанции. Раньше заметил, раньше выстрелил.

      Это в воздушных боях с заведомо более слабым противником. А с равным противником ,простите где были воздушные бои?м
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 15:48
        "Это в воздушных боях с заведомо более слабым противником"////

        При чем тут это? Никто не делает кульбиты, еще не видя противника.
        А когда противник Вас заметил, а Вы его нет, то он стреляет, и делать кульбиты
        уже поздно.
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:05
          Цитата: voyaka uh
          Никто не делает кульбиты, еще не видя противника.

          И что?В этот момент вопрос стоит,кто первый кого заметит...
          Цитата: voyaka uh
          А когда противник Вас заметил, а Вы его нет

          И я дико извиняюсь,а с какого овоща,вы считаете,что противник 30-го заметит раньше ?
          Цитата: voyaka uh
          то он стреляет, и делать кульбиты
          уже поздно.

          Серьезно? wassat То есть уход от ракеты вообще не рассматриваем?Тупо отпускаем штурвал и молимся?
          НЕКСУС
          1. voyaka uh Сегодня, 16:32
            "а с какого овоща,вы считаете,что противник 30-го заметит раньше ?"///

            С очень простого овоща, называемого ЭПР. У Су-30 (планер Су-27) он очень велик,
            у современных самолетов 4-го поколения он меньше, у 5-го поколения - на порядки меньше.
            И второе - радар. Это - не самая сильная черта Су-30.
            В общем, Су-30 надо стремиться в дневной ближний бой с визуальным контактом с противником. И тогда асы Стрижей победят. На дальних-средних дистанциях и ночью Су- ничего хорошего не светит.
            voyaka uh
            1. НЕКСУС Сегодня, 16:46
              Цитата: voyaka uh
              С очень простого овоща, называемого ЭПР. У Су-30 (планер Су-27) он очень велик,
              у современных самолетов 4-го поколения он меньше, у 5-го поколения - на порядки меньше.
              И второе - радар. Это - не самая сильная черта Су-30.

              Вы на счет радара то откуда знаете,можно узнать?А то вот сижу,не в курсе совсем.
              И так,смотрим то,что у нас есть...
              Начало серии положили учения «CopeIndia 2004». Со стороны ВВС США в них участвовали шесть истребителей F-15C с авиабазы Элмендорф (штат Аляска). Индию представляли Су-30К, которые по боевым возможностям не превосходили сколько-нибудь существенно Су-27.

              Учения «CopeIndia 2004» не являлись комплексными, а представляли собой отдельные наступательные и оборонительные воздушные бои, как индивидуальные, так и групповые.

              Результаты оказались неожиданными для обеих сторон: индийские летчики, к своему удивлению, не говоря об американцах, просто разгромили противника.
              В дальних боях вне визуальной видимости F-15C и Су-30К (с радиолокатором Н001!) обнаруживали друг друга с помощью РЛС примерно на одинаковых дистанциях, но индийские пилоты чаще первыми выполняли условные пуски ракет Р-27 и соответственно чаще побеждали.

              В маневренном бою Су-30К (с двигателями без управляемого вектора тяги!) тотально превзошел F-15С. Одним из факторов победы стал большой запас топлива, который позволял чаще использовать форсированный режим двигателей.

              Соотношение условных потерь составило 9:1 в пользу ВВС Индии. Правда, часть побед пришлась на Mirage 2000 и модернизированные МиГ-21-93. Отметим, «CopeIndia 2004» стали единственными учениями, когда поражение не отрицали представители ВВС США.

              В 2008 году «сушки» и «иглы» встретились снова, на этот раз в США. Ситуация в ВВС обеих стран к этому моменту изменилась. И дело не только в том, что F-22A стали в строй. В 2006 году завершились испытания новой РЛС с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-63(V)3. Тем самым была создана основа для массовой модернизации почти 200 F-15C/D ВВС и Национальной гвардии США. В 2004 году ВВС США уже имели F-15C/D, локатор которых – AN/APG-63(V)2 – также имел АФАР. Однако в учениях «CopeIndia 2004» они участия не принимали.
              По индийской версии, Су-30МКИ во время подготовки в Маунтейн-Хоум не проиграли «агрессорам» 18-й эскадрильи ни одного боя. Более того – в ближнем бою «сушка» ни разу не оказалась даже близко к зоне поражения F-16. Несколько боев завершилось безрезультатно: истребители не смогли занять положение, необходимое для гарантированного уничтожения цели.

              При согласовании сценария «RedFlag 2008» предметом острых дискуссий стали режимы работы РЛС «Барс». Американская сторона в надежде получить как можно больше информации о самом современном прицеле российской конструкции настаивала на использовании боевых режимов. Однако индусы категорически отказались раскрывать все параметры работы РЛС Су-30МКИ.

              Также командование ВВС Индии запретило использовать в США активные и пассивные средства постановки помех, хотя данный запрет серьезно усложнил жизнь летчикам. Бортовой комплекс обороны Су-30МКИ помимо постановки помех способен «вскрывать» систему ПВО, что для победы на учениях серии «RedFlag» имеет большое значение. Еще одним индийским ограничением стал отказ от имитации боев с использованием ракет Р-77, аналога американской AIM-120 AMRAAM.

              «Сушки» приняли участие в нескольких групповых воздушных боях. В одном из таких боев «синие», в состав которых входили Су-30МКИ, условно сбили 21 самолет «красных». В других эпизодах американцам удалось сбить несколько Су-30МКИ, но главным образом при выполнении задачи по уничтожению наземных целей.

              Еще одна особенность «RedFlag 2008», которую нельзя не учитывать. На «CopeIndia 2004» действия F-15C/D не поддерживались самолетами с системой AWACS, что уравнивало шансы американских и индийских истребителей. В Неваде ситуация изменилась: F-15 и F-16 получали с самолетов E-3 целеуказания в автоматизированном режиме, в то время как Су-30МКИ могли в лучшем случае рассчитывать на голосовые команды по радиосвязи. И тем не менее добиться превосходства американские истребители не смогли.

              По итогам участия индийских истребителей Су-30МКИ в международных учениях можно сделать ряд важных выводов.

              В боях за пределами визуальной видимости Су-30МКИ как минимум не уступает любому западному истребителю поколения «4» и «4+» даже в условиях, когда противник использует самолеты AWACS.

              В боях в пределах визуальной видимости Су-30МКИ побеждает за счет сверхманевренности, которую обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги и более совершенная система управления самолетом. Единственным серийным истребителем, способным противостоять Су-30МКИ в ближних боях, потенциально остается F-22A «Рэптор».

              При этом вероятность вступления в «собачьи схватки» остается высокой даже при наличии ракет большой дальности. На «CopeIndia 2004» были зафиксированы случаи, когда станции постановки помех старых индийских истребителей МиГ-21-93 ослепили БРЛС американских истребителей F-15, после чего альтернативы ближнему бою просто не осталось.

              И это даже не российские летчики и не на российской версии СУ-30.
              Цитата: voyaka uh
              На дальних-средних дистанциях и ночью Су- ничего хорошего не светит.

              Угу...совсем ничего. laughing
              НЕКСУС
              1. voyaka uh Сегодня, 17:07
                Про ранние Red Flag я не читал. В последних американцы,
                как они писали, придумали, как переигрывать индусов.
                Радары Ф-15 сменились в течение 2007-2010 годов на новое поколение..
                voyaka uh
        2. PogrOm Сегодня, 16:32
          Да, да надо сразу накрыться простынкой и ползти на кладбище. Или, что вы предлагаете делать? Катапультироваться после каждого сообщения об облучении? Как раз таки, высокая маневренность играет и на оборону. Крутишься чтобы увернуться от ракеты и сбить захват. Вот здесь и будет работать сверх маневренность, которая по мнению многих игспертов не нужна. А кто кого первым заметит, отдельный вопрос. Да и по ракетам можно спорить до хрипоты.
          PogrOm
    2. purple Сегодня, 16:36
      А в голову никогда не приходило, что от ракеты можно уйти?
      purple
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:28
    Странно, но если быть обьективными, именно ф15 был первым в мире истребителем 4го покаления! recourse
    Геркулесыч
  6. Egorovich Сегодня, 15:32
    Пока идут только теоретические бои между этими самолетами (Су-35, 30 и F-22), поэтому спорить можно до икоты. Только практические, а не компьютерные бои могут определить сильнейшего.
    Egorovich
  7. okko077 Сегодня, 15:40
    Лётчик из пилотажной группы размышляет о возможностях боевого самолёта ? Может ему зря присвоили 1 класс ?
    Ведь это должно свидетельствовать о его уровне боевого профессионализма...
    Сравнивая возможности других самолётов с СУ-30СМ , уточним, что в бою на дальних и средних дистанциях он уступает F22 и F35, а учитывая повсеместную тактику использования самолётов ДРЛО вероятного противника и уступает и F15 .
    В ближнем маневренном бою он превосходит все эти самолёты, но до этого боя ещё надо долететь. Кроме того основные тактические приёмы ВВС США позволяют избегать такого боя...
    Новая модификация французкого истребителя Рафаль уже превосходит СУ-30СМ в дальнем и среднем бою, и на равных может соперничать в ближнем бою, но опять нужно заметить, что такого боя они избегают....
    Время нашего теоретического превосходства уже закончилось, а мы за это время еще не накопили большого кол-ва новых самолётов СУ-30 и СУ-35, и не ввели в строй СУ-57.....
    okko077
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 15:58
      Цитата: okko077
      основные тактические приёмы ВВС США позволяют избегать такого боя...

      Вы правы, американцы еще во время тихоокеанской компании против Японии успешно применяли тактику Boom & zoom и вступать в маневренные бой против зеро было глупо. Сейчас кто первый обнаружил тот и победил, догфайта не будет.
      Viktor.12.71
    2. НЕКСУС Сегодня, 16:00
      Цитата: okko077
      Лётчик из пилотажной группы размышляет о возможностях боевого самолёта ? Может ему зря присвоили 1 класс ?

      Может вам с вашим диванным опытом боевых вылетов присвоить 1 класс?
      Цитата: okko077
      Сравнивая возможности других самолётов с СУ-30СМ , уточним, что в бою на дальних и средних дистанциях он уступает F22 и F35, а учитывая повсеместную тактику использования самолётов ДРЛО вероятного противника и уступает и F15 .

      Серьезно? То есть у нас нет самолетов ДРЛО? laughing А откуда такое эксперДное мнение о превосходстве ящера и Молнии и Орла над 30-м? Вы знаете РЕАЛЬНЫЕ боевые возможности матрассовских самолетов? Или делаете выводы на основе данных википедии?
      Цитата: okko077
      Новая модификация французкого истребителя Рафаль уже превосходит СУ-30СМ в дальнем и среднем бою, и на равных может соперничать в ближнем бою, но опять нужно заметить, что такого боя они избегают....

      Ну раз вы говорите ,значит наверно,даже скорее всего... wassat Интересно вот,почему избегають то? laughing

      Цитата: okko077
      Время нашего теоретического превосходства уже закончилось, а мы за это время еще не накопили большого кол-ва новых самолётов СУ-30 и СУ-35, и не ввели в строй СУ-57.....

      А нам по вашему нужно такое же количество что и у всего блока НАТО?Вопрос-Зачем?В строю на начало ноября 2016 имеется: Су-30М2 — 20, Су-30СМ — 71, Су-35С — 48(К 20-му году будет 98 машин).
      НЕКСУС
      1. okko077 Сегодня, 16:06
        Для чайников, я принимал зачёты по допуску пилотов к полётам, и при проверке готовности на класс... Диваны оставьте себе, сидите на них и занимайтесь словоблудием дальше....
        okko077
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:10
          Цитата: okko077
          Для чайников, я принимал зачёты по допуску пилотов к полётам, и при проверке готовности на класс... Диваны оставьте себе, сидите на них и занимайтесь словоблудием дальше....

          Вы как раз этим и занимаетесь-СЛОВОБЛУДИЕМ. И верно заметили,мнение чайника диванного,который не зная реальных возможностей не то что ящера и молнии,а даже нашего 30-го,сидит через губу выдает перлы о полном превосходстве одних над другими...это показатель вашего уровня суждений. А именно-носик засвистел,пора снимать с плиты.
          НЕКСУС
          1. NN52 Сегодня, 16:34
            НЕКСУС

            Ну и чего вы схлеснулись с okko077 не на жизнь, а на смерть? У каждого свое мнение...

            А по теме, Су 30 надо сравнивать с 22. причем здесь 15?
            Не поверите, но в свое время делал курсовую работу, и на миге 23 млд завалил 15. Защитил.
            NN52
          2. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:00
            Мужики, давайте не ругаться. На сегодняшний день уже не только индусы рубились с ящерами, но и наши ребята, над Балтикой в основном, и в основном на су27см, но были и на су30, щас Петрик 35ми вооружится, думаю супостат умоется. Су30 реально долбит ф15/16/18, еврофайтера и рафаля, су27 делает то же самое, но исключительно в ближнем бою, так что выводы можно делать, конкретно мы в численности проигрываем, в каком-то смысле наши А50 менее совершенны чем их аваксы, но в дуэльном поединке су30 сильнее любого истребителя 4го поколения.
            Рашнэйрфорс
        2. purple Сегодня, 16:40
          Пиши, пиши, инет все стерпит...
          purple
    3. shans2 Сегодня, 16:29
      товагищь, хоть немного узнайте про возможности российского РЭБ и авиационных ракет воздух -воздух...
      shans2
  8. _Jack_ Сегодня, 15:54
    Ну с F-15 во многом согласен, и то, если сравнивать с ним Cу-35, а не Су-30. А вот с раптором он погорячился.
    _Jack_
    1. PogrOm Сегодня, 16:35
      Cу-35 и Су-30 всухую лучше F-15 состоящих на вооружении. Во многом лучше опытного F-15 сайлент игл (единственный экземпляр) и вполне сравнимы с F-22.
      PogrOm
      1. _Jack_ Сегодня, 16:40
        вполне сравнимы с F-22
        К сожалению, малозаметность даёт раптору большое преимущество, иначе не нужен был бы и Су-57
        _Jack_
        1. PogrOm Сегодня, 16:50
          Малозаметность это сфероконьввакуме. Ни одна война, не подтвердила жизненно важную необходимость этой фичи. По крайней мере над всеми остальными характеристиками. В Су-57 на малозаметность ставку НИКТО не делал. Она будет хуже ящера однозначна. Зато то, что будет лучше, будет делать Су-57 НЛО среди истребителей и ящеру, или надо будет идти под списание, или проходить очередную многомиллионную модернизацию, чтобы хоть как то держать паритет.
          PogrOm
          1. _Jack_ Сегодня, 16:55
            Ни одна война, не подтвердила жизненно важную необходимость этой фичи.

            Ни одной войны с серьёзным противником, где "эту фичу" можно было бы подтвердить и не было. Было только избиение слабых, а там не важно - стелс, не стелс.
            То, что малозаметность существенно уменьшает дистанцию обнаружения самолета факт доказанный. А это и есть то самое преимущество - первый увидел, первый выпустил ракету и свалил. И спорить с этим глупо.
            Только не надо начинать старые глупые байки про РЛС метрового диапазона и тд и тп, всё уже сто раз разжёвано - во первых их нет, во вторых по ним нельзя ракеты наводить.
            В Су-57 на малозаметность ставку НИКТО не делал.

            Как минимум спорное заявление. Другое дело что в нем попытались совместить и малозаметность и сверхманевренность, но одно с другим плохо уживается, поэтому малозаметностью частично пожертвовали, поэтому да, с этим у Су-57 хуже чем у F-35.
            _Jack_
    2. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:02
      Су30см ушатывает орлана раз -два, а вот насчёт раптора-только в ближнем бою.
      Рашнэйрфорс
  9. казерог Сегодня, 16:05
    Цитата: okko077
    Может ему зря присвоили 1 класс ?

    точно точно - вам надо присвоить - пилот 1 класса ВВД ( военно воздушные диваны )
    казерог
    1. okko077 Сегодня, 16:27
      ВВД оставьте себе.... У меня квалификация " Мастер".... и допуск на вскрытие и ремонт нескольких типов систем от заводов изготовителей...по лётной терминологии "Снайпер" только в техническом плане....
      okko077
  10. Корсар0304 Сегодня, 16:07
    Не летчик, мне как-то сложно судить.. Но что касается ДВБ - разве на Су-30 не стоит радар, который видит все и вся на дистанции дальшей дистанции вероятного супостата? Где-то это дело проскакивало, если мне не изменяет память. Даже если и будет сопровождение и целеуказанием самолета ДЛРО - сколько этих целеуказателей? В то же время, наверняка и у нас что-то есть против супостатовского "выстрелил-убежал" с дальней дистанции. На каком расстоянии наша РЛС обнаружит атакующую ракету? На сколько ракет хватит здоровья и нервов у нашего пилота? Вот в чем вопрос. А уж в "собачьей свалке" наши возьмут верх.
    Корсар0304
  11. Романенко Сегодня, 16:08
    Как-то не очень убедительно, почти как в старом анекдоте про армянское радио :
    Вопрос - Чем армяне лучше чем грузины?
    Ответ - Чем грузины!
    Ну и неоднократно прочитанное у разных авторов - вообще-то термин "низкая высота" неграмотен, обычно используется "малая высота". При этом ссылка на то, что так, дескать сказал кто-то там, кто давал интервью, слабовата. А ваша голова и знания публициста для чего?
    А в остальном статья познавательна и содержательна - узнал, что есть наш Су-30 СМ и американские Игл F-15.
    Ну и что Су лучше "чем F-15"
    Романенко
  12. Krasnodar Сегодня, 16:22
    У кого пилоты лучше подготовлены тот и выиграет. (В случае с Ф - 15).
    С Ф 22 ближнего боя не будет.
    Krasnodar
    1. shans2 Сегодня, 16:32
      сейчас не времена Второй Мировой, решает авионика, РЭБ и вооружение...
      shans2
      1. purple Сегодня, 16:51
        пилот по вашему вообще ничего не решает?
        purple
  13. gurzuf Сегодня, 16:28
    Цитата: voyaka uh
    "К такому выводу пришел заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа
    "Стрижи" в 2004-2006 годах, военный летчик 1-го класса Владлен Русанов"////

    Стрижей, при всем уважении к их мастерству, трудно назвать боевыми летчиками. Это скорее асы-акробаты.
    Они почему-то думают, что реальные воздушные бои состоят из эффектных для зрителей
    кульбитов в воздухе.
    На самом деле, воздушые бои, начиная с 80-х годов , сводились в основном к обстрелу
    самолета противника ракетами ВВ со средней дистанции. Раньше заметил, раньше выстрелил.
    Кроме последовательности обычных виражей на околозвуковой скорости никакого высшего пилотажа не требовалось.
    Даже заходы в хвост почти не применялись

    Хорошо Вам евреям! За всех все знаете! laughing
    gurzuf
  14. Чарик Сегодня, 16:28
    вот видос от димы рогозина впечатляет Высший пилотаж Су-35C / Su-35S ( Flanker-E)
    Дмитрий Рогозин
    Чарик
  15. Nait Сегодня, 16:29
    Цитата: LSA57
    но при этом один комплекс успел с помощью микроволновки заземлить одну единицу "невидимки"

    Не надо шапками кидаться, вы же не пишите, что до этого эта невидимка сотни,
    если не тысячи раз делала свое дело безнаказанно.
    Nait
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:02
      Цитата: Nait
      что до этого эта невидимка сотни,
      если не тысячи раз делала свое дело безнаказанно.

      В каких условиях и против какого противника,можно узнать?м. Особенно интересен момент ,какие наземные и воздушные комплексы противостояли сему чуду авиастроения.
      НЕКСУС
  16. Чарик Сегодня, 16:33
    помоему они половой член мужчины со своими 22и 35
    Чарик
  17. Nait Сегодня, 16:34
    Цитата: Egorovich
    Пока идут только теоретические бои между этими самолетами (Су-35, 30 и F-22), поэтому спорить можно до икоты. Только практические, а не компьютерные бои могут определить сильнейшего.

    Кстати, а были ли даже СУ27 в такой практике?
    Nait
    1. PogrOm Сегодня, 16:44
      Были учебные между Су-27 и Ф-15 в США в начале 90-х. Су-27 полная победа. Были два раза учебные бой Индийских Су-30 против американцев. Две победы индусов, при ограничении для индусов со стороны амеров (американцы использовали ДРЛО индусы нет). Также индусы выиграли учебные на своих Су-30 против рафалей. Это то, что слышал, Может еще что то было...
      PogrOm
  18. Ратник-80 Сегодня, 16:38
    Преймущество будет у того на чьем театре твд будет проходить бой, если на нашем , то будет целеуказания и с воздуха и земли , поддержка пво и перехватчиков
    Ратник-80
    1. _Jack_ Сегодня, 16:46
      Когда будет воевать авиация в чистом виде уже не будет ни целеуказания с воздуха и земли ни поддержки пво. Для этого у них есть пара тысяч топоров и ударные беспилотники и пока они всё ими не порушат авиация воевать не будет - не воюют американцы при таких раскладах, только если перевес 10 к 1, тогда они герои. Но если пойдет массовая атака топорами то трындец всем ибо нам придётся применять ЯО а они в ответ своё. Так до авиации и не дойдет дело и никто не узнает кто круче Cу-35 или F-22.
      _Jack_
      1. purple Сегодня, 16:54
        пара тысяч топоров.... чтоб столько запустить нужны носители, и расположить их достаточно близко к нашим границам... Думаете у нас дураки в штабе сидят, чтобы допустить это?
        Это все фантазии
        purple
        1. _Jack_ Сегодня, 17:05
          Большинство из них они могут запустить с кораблей, для этого у них используются универсальные пусковые контейнеры. Да и сухопутных баз НАТО вокруг нашей страны предостаточно. Так что запустят без проблем.
          и расположить их достаточно близко к нашим границам
          а это зачем, вы радиус топоров знаете?
          _Jack_
  19. Нормаль ок Сегодня, 16:44
    чем F-15 и F-22 уступают российскому Су-30СМ

    Да всё просто. Тем, что F-15 и F-22 - аццкие, а наши Су-30СМ, - святые православные.
    Нормаль ок
  20. Волька Сегодня, 17:06
    все сказано, комментарии излишни...
    Волька
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