Эксперт объяснил, чем F-15 и F-22 уступают российскому Су-30СМ

Су-30СМ способен блокировать вражеские аэродромы далеко за линией фронта, уничтожать морские и наземные цели, управлять групповыми боевыми действиями и уничтожать вражеский десант прямо в воздухе. Это многоцелевой самолет, который можно использовать в любых воздушных операциях. Самолетов с такими характеристиками у других стран просто нет

За счет этого Су-30СМ аналогов и равных в мире не имеет

Американские истребители F-15 Eagle и F-22 Raptor в воздушном бою проиграют российскому самолету четвертого поколения Су-30СМ. К такому выводу пришел заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" в 2004-2006 годах, военный летчик 1-го класса Владлен Русанов. Своими соображениями он поделился с Пятым каналом.Прежде всего опытный пилот-практик отметил, что не понимает, почему истребитель F-15 Eagle, который эксплуатируется в США с 1976 года, считается истребителем четвертого поколения. Даже его современная модификация Strike Eagle ("ударный орел"), принятая на вооружение армией США в 1988 году, значительно уступает Су-30СМ.Российский самолет поколения 4++ был создан в 2012 году для завоевания господства в воздухе днем и ночью даже в самых сложных погодных условиях. Он способен выполнять боевые задачи на низкой высоте, не взирая на любые радиоэлектронные помехи.- считает Владлен Русанов.Российский эксперт отмечает, что единственным достойным соперником Су-30СМ является американский F-22 - самолет-невидимка с хорошим вооружением и оборудованием. Однако он сильно уступает российскому истребителю в маневренности. Ведь на Су-30СМ установлены двигатели с изменяемым вектором тяги. Благодаря этому российский истребитель может мгновенно повернуть в любую сторону и даже практически на месте развернуться и поменять траекторию полета.- считает Русанов.