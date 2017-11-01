17:03 01 ноября

Норвегия получит первую партию F-35A

В четверг 2 ноября, на авиабазу ВВС Норвегии в Эрланне должны прибыть первые три истребителя-35A «Лайтнинг-2», ранее заказанные в США, сообщает ЦАМТО со ссылкой на ресурс NRK.no.

Норвегия получит первую партию F-35A


По данным ресурса, ссылающегося на генерального менеджера программы F-35 в Минобороны Норвегии Мортена Клевера, «торжественная церемония принятия самолетов AM-8, AM-9 и AM-10 на вооружение состоится спустя неделю – 10 ноября».


ЦАМТО напоминает, что Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера 3-го уровня на этапе разработки проекта и демонстрации (SDD). «В ноябре 2008 года МО Норвегии объявило F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16», – говорится в материале.

На текущий момент одобрено приобретение 40 самолетов, всего же планируется закупить 52 единицы.

Норвежские ВВС планируют объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и о полной готовности к боевому применению – в 2025 году.

Использованы фотографии: Lockheed Martin
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Комментарии 11

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  1. Partyzan Сегодня, 15:24
    Норвежские ВВС планируют объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и о полной готовности к боевому применению – в 2025 году.
    а это как?
    Partyzan
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:30
      Ну, сырое еще авиабревно, много проблем, вот и будут дотачивать его до кондиции потехоньку.
      Геркулесыч
      1. Partyzan Сегодня, 15:31
        а, а напильники китайские уже закупили?
        Partyzan
        1. NIKNN Сегодня, 15:41
          Ощущение, что с 2020-2025 года противником наших ВКС будет только Ф35...
          NIKNN
          1. voyaka uh Сегодня, 15:51
            Совершенно верно. Сопоставляя выпуск боевых самолетов в год по всем странам,
            очевидно, что Ф-35 выпускается больше, чем всех остальных вместе взятых.
            Ну, еще Китай может удивить массовым выпуском. Они на это способны.
            voyaka uh
          2. Partyzan Сегодня, 16:00
            если они будут готовы к боевому применению
            Partyzan
      2. НЕКСУС Сегодня, 16:29
        Цитата: Геркулесыч
        Ну, сырое еще авиабревно, много проблем, вот и будут дотачивать его до кондиции потехоньку.

        Одно меня смущает...а рашпиль не сточится до карандашного огрызка при обработке и доводке сего изделия?
        НЕКСУС
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:33
    А мы со временим создадим базу данных с характеристиками и диапазоном работ всех систем каждого борта, так сказать, паспорт самолета.
    Геркулесыч
  3. Романенко Сегодня, 16:12
    Цитата: «торжественная церемония принятия самолетов AM-8, AM-9 и AM-10 на вооружение состоится спустя неделю – 10 ноября»...
    Только, ради бога, не бейте шампанское о борт, птица бахнула и всё... длительный ремонт, а уж от бутылки как-бы торжественные похороны не приключились.
    Романенко
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:17
      Если бросят бутылку с "коктейлем Молотова " , то я только за!!! soldier
      Геркулесыч
  4. Des10 Сегодня, 16:56
    На текущий момент одобрено приобретение 40 самолетов, всего же планируется закупить 52 единицы.
    и это - Норвегия с населением чуть более 5 млн. человек!
    Обалдеть.
    Des10
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