Норвегия получит первую партию F-35A
В четверг 2 ноября, на авиабазу ВВС Норвегии в Эрланне должны прибыть первые три истребителя-35A «Лайтнинг-2», ранее заказанные в США, сообщает ЦАМТО со ссылкой на ресурс NRK.no.
По данным ресурса, ссылающегося на генерального менеджера программы F-35 в Минобороны Норвегии Мортена Клевера, «торжественная церемония принятия самолетов AM-8, AM-9 и AM-10 на вооружение состоится спустя неделю – 10 ноября».
ЦАМТО напоминает, что Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера 3-го уровня на этапе разработки проекта и демонстрации (SDD). «В ноябре 2008 года МО Норвегии объявило F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16», – говорится в материале.
На текущий момент одобрено приобретение 40 самолетов, всего же планируется закупить 52 единицы.
Норвежские ВВС планируют объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и о полной готовности к боевому применению – в 2025 году.
По данным ресурса, ссылающегося на генерального менеджера программы F-35 в Минобороны Норвегии Мортена Клевера, «торжественная церемония принятия самолетов AM-8, AM-9 и AM-10 на вооружение состоится спустя неделю – 10 ноября».
ЦАМТО напоминает, что Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера 3-го уровня на этапе разработки проекта и демонстрации (SDD). «В ноябре 2008 года МО Норвегии объявило F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16», – говорится в материале.
На текущий момент одобрено приобретение 40 самолетов, всего же планируется закупить 52 единицы.
Норвежские ВВС планируют объявить о начальной готовности F-35A к боевому применению в 2020 году и о полной готовности к боевому применению – в 2025 году.
Использованы фотографии: Lockheed Martin
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