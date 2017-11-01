17:08 01 ноября

Для чего Турция "перепахала" границу с Ираком?

Турецкий Генштаб публикует сообщение о развёртывании на границе с Ираком системы TASMUS. По заявлениям турецкого командования система развёртывается в рамках одной из фаз учений вооружённых сил страны. Учебные маневры турецких войск проводятся неподалёку от контрольно-пропускного пункта «Хабур» (провинция Ширнак) - всего в паре километров от границы с Ираком.

TASMUS – это тактическая коммуникационная система полевой связи. Она обеспечивает обмен информацией между различными подразделениями, задействованными в ходе учений, стартовавших ещё 18 сентября.

Обращает на себя внимание, что на участках турецко-иракской границы в провинции Ширнак обустроены огневые позиции турецкой армии на протяжении нескольких десятков километров. Для их создания в течение нескольких месяцев использовалась специальная строительная техника.


Для чего Турция "перепахала" границу с Ираком?


Заявлено, что к маневрам подключены и иракские военнослужащие. В материале сообщается о том, что Анкара и Багдад предпринимают совместные меры по недопущению возможного прорыва террористических группировок, которые продолжают действовать на иракской территории.

Учитывая более чем натянутые отношения между США и Турцией, можно предположить, что Анкара опасается поддержки курдских вооружённых отрядов, действующих на севере Ирака, по прорыву границы с Турецким Курдистаном (юго-восток страны). В турецкой столице понимают, что после неудачной попытки переворота образа 2016 года, у США далеко не иссякла фантазия по поводу того, как можно усадить в кресле главы государства более лояльного человека, нежели Эрдоган.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Корсар0304 Сегодня, 15:31
    Правильно в-общем то делают. Если есть вероятность прорыва границы - значит ее нужно укреплять.
    Корсар0304
    1. maxim947 Сегодня, 15:43
      протяженность границы порядка 370 км., можно и перепахать)
      Как в поговорке - сами себе создаем трудности и потом героически их преодолеваем. Ума нет пусть пашут)
      maxim947
      1. Китобой Сегодня, 17:04
        Земельку интересно куда ссыпают, как каклы - на сопредельную ? Чтобы подъехали, по быстрому отвалом ее обратно засыпали и вперед )) или турки все же умнее ?
        Китобой
    2. 210окв Сегодня, 15:44
      Перепахали?Да неужели Галицкий(Магнит)наращивает производство помидоров в Турции
      210окв
    3. 79807420129 Сегодня, 15:56
      у США далеко не иссякла фантазия по поводу того, как можно усадить в кресле главы государства более лояльного человека, нежели Эрдоган.

      Вообще то правильно понимают yes матрасники способны на любую пакость и могут ведь своих подручных натравить,как два пальца об асфальт. yes
      79807420129
      1. cniza Сегодня, 16:03
        Основная цель это Эрдоган , все остальное средства и способы. Привет! hi
        cniza
  2. Шура пермский Сегодня, 15:33
    сами создали эту ситуацию... сколько лет у иг покупали нефть,лечили бармалеев и хоть бы что... ситуация бумеранга... на те,распишитесь...
    Шура пермский
  3. Rostislav Сегодня, 15:35
    Может и не зря турки насторожились, дыма без огня не бывает. А то, что янкесы будут продолжать подзуживать курдов так никто в том не сомневается.
    Они не разжигают конфликт, они просто не дают ему затухнуть
    Rostislav
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:36
    Сейчас курды снюхаются с игилом, по прямому указу из госдепа, и будут теперь сообща "леопарды "кошмарить! negative
    Геркулесыч
  5. NIKNN Сегодня, 15:38
    Для чего Турция "перепахала" границу с Ираком?
    Может под помидоры? Шучу. Будут метаться во все стороны обязательно найдут, чего ищут...
    NIKNN
Картина дня