Для чего Турция "перепахала" границу с Ираком?

Турецкий Генштаб публикует сообщение о развёртывании на границе с Ираком системы TASMUS. По заявлениям турецкого командования система развёртывается в рамках одной из фаз учений вооружённых сил страны. Учебные маневры турецких войск проводятся неподалёку от контрольно-пропускного пункта «Хабур» (провинция Ширнак) - всего в паре километров от границы с Ираком.TASMUS – это тактическая коммуникационная система полевой связи. Она обеспечивает обмен информацией между различными подразделениями, задействованными в ходе учений, стартовавших ещё 18 сентября.Обращает на себя внимание, что на участках турецко-иракской границы в провинции Ширнак обустроены огневые позиции турецкой армии на протяжении нескольких десятков километров. Для их создания в течение нескольких месяцев использовалась специальная строительная техника.Заявлено, что к маневрам подключены и иракские военнослужащие. В материале сообщается о том, что Анкара и Багдад предпринимают совместные меры по недопущению возможного прорыва террористических группировок, которые продолжают действовать на иракской территории.Учитывая более чем натянутые отношения между США и Турцией, можно предположить, что Анкара опасается поддержки курдских вооружённых отрядов, действующих на севере Ирака, по прорыву границы с Турецким Курдистаном (юго-восток страны). В турецкой столице понимают, что после неудачной попытки переворота образа 2016 года, у США далеко не иссякла фантазия по поводу того, как можно усадить в кресле главы государства более лояльного человека, нежели Эрдоган.