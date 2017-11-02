Новости проекта СВТС / Ил-276



Предлагаемый облик самолета СВТС / Ил-276



Макет самолета MTA / МТС, демонстрировавшийся в прошлом

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

https://aviaport.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

В соответствии с существующими планами, в обозримом будущем в части военно-воздушных сил должны будут поступить военно-транспортные самолеты нового типа, разрабатываемые в рамках проекта СВТС. В свое время процесс создания такой техники изрядно затянулся, но к настоящему времени основные проблемы были решены, и в скором будущем должна появиться необходимая техническая документация. Буквально на днях авиационная промышленность огласила имеющиеся планы в отношении проекта СВТС.В последний день октября информагентство ТАСС опубликовало объемное интервью с представителем авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. Журналист издания побеседовал с Игорем Бевзюком, возглавляющим работы по теме «Средний военно-транспортный самолет», и получил ряд весьма интересных сведений. Как оказалось, к настоящему времени проект успел продвинуться вперед и вскоре работы перейдут в новую стадию, приближающую момент принятия техники в эксплуатацию.И. Бевзюк напомнил, что идея создания среднего транспортного самолета для ВВС, способного заменить устаревшие Ан-12 и другую подобную технику, появилась еще на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. В тот период фирма «Ильюшин» провела теоретическую проработку перспективного проекта, однако на этом работы остановились. В силу определенных причин тогда не удалось получить принципиальные преимущества перед существующей или альтернативной техникой, из-за чего проект был остановлен.В дальнейшем определенное развитие получили альтернативные проекты среднего транспортника, разработанные другими организациями. Однако в начале прошлого десятилетия российской промышленность вновь пришлось вернуться к самолету марки «Ил». Кроме того, свой интерес к такому проекту проявила индийская сторона. По результатам достаточно длительных совместных работ Россия и Индия сформировали требования к перспективному самолету под названием MTA или МТС (Multipurpose Transport Aircraft – «Многоцелевой транспортный самолет»). В дальнейшем возникли некоторые трудности технического характера, из-за которых работы фактически остановились. Впрочем, как утверждает И. Бевзюк, индийская сторона до сих пор не оформила документально отказ от такого проекта.Несмотря на эти события, ВВС России продолжали испытывать нужду в средних военно-транспортных самолетах, способных заменить имеющиеся Ан-12 с заканчивающимся ресурсом. В 2014 году авиационный комплекс им. Ильюшина предложил российскому министерству обороны развернуть работы в рамках программы СВТС. При этом в требованиях к технике планировалось учитывать только нужды российского заказчика, исключив какое-либо индийское влияние. Вскоре было принято принципиальное решение о разработке нового проекта.Как сообщается, предварительные проектные работы по теме СВТС осуществлялись проектантом в инициативном порядке. Кроме того, Минобороны и Минпромторг согласовали проект тактико-технического задания на такой самолет. Тем не менее, процесс согласования и утверждения требований еще не завершен. Завершение этого этапа программы позволит продолжить работы с получением желаемых результатов.Отмечается, что на данный момент перспективный военно-транспортный самолет не имеет официального обозначения. Проект машины, разрабатываемой в рамках программы СВТС, пока носит рабочее название Ил-276. Позже, в соответствии с решением заказчика, это название может стать официальным либо поменяться. Так или иначе, официальное обозначение будущего самолета пока не определено.И. Бевзюк описал планы фирмы «Ильюшин» на ближайшее время и отдаленную перспективу. В декабре предполагается приступить к эскизному проектированию нового самолета. На конструкторские работы уйдет несколько следующих лет. Не позднее начала 2023 года будут завершены проектирование, подготовка к производству и строительство первой опытной машины. На первый квартал 2023-го запланирован первый полет опытного образца. Завершить необходимые проверки предполагается в 2025 году, и в 2026-м войска смогут получить первые серийные СВТС.Для оптимизации основных процессов на этапе опытно-конструкторских работ используются современные методики и средства проектирования. Используются системы автоматизированного проектирования. Кроме того, уже с этапа эскизного проектирования предлагается учитывать технологические аспекты проекта, логистику, особенности эксплуатации и обслуживания и т.д. Также особое внимание уделяется финансовой стороне проекта. Как весь проект в целом, так и отдельные его составляющие должны соответствовать заданной себестоимости. Одним из способов решения таких задач является своевременное исправление выявленных недостатков.Ранее представители авиационной промышленности описывали возможный облик будущего «Среднего военно-транспортного самолета», благодаря чему уже удалось составить достаточно подробную картину. В последней публикации ТАСС имеющиеся данные уточняются и дополняются некоторыми новыми подробностями. Из этого следует, что основные технические особенности будущего самолета уже определены и вряд ли изменятся в будущем.По официальным данным, проект СВТС / Ил-276 предусматривает строительство однофюзеляжного высокоплана с Т-образным хвостовым оперением. С точки зрения общей компоновки и аэродинамического облика новый самолет будет напоминать существующие машины своего класса. Под крылом на пилонах будут устанавливаться два турбореактивных двигателя с требуемыми характеристиками.Как рассказал представитель авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, первый вариант проекта СВТС предусматривает использование существующего двигателя ПС-90А-76, в настоящее время устанавливаемого на модернизированные Ил-76. Этот двигатель имеет необходимые характеристики, а также позволяет сократить риски технического характера. В дальнейшем, однако, планируется замена двигателей ПС-90А-76 более новыми изделиями ПС-14, отличающимися иными параметрами. Как только новые двигатели подтвердят свои характеристики, начнется их установка на серийные самолеты.Военно-транспортный самолет нового типа должен получить крупную грузопассажирскую кабину. Габариты отсека для полезной нагрузки определялись с учетом требований вооруженных сил и, в целом, соответствуют характеристикам серийных машин Ил-76. Поперечное сечение кабины не изменяется в сравнении с последним, тогда как длина будет немного уменьшена. Согласно ранее опубликованным данным, Ил-276 сможет брать на борт до 20 т полезной нагрузки.В зависимости от конфигурации грузового отсека и используемого дополнительного оснащения, он должен будет перевозить грузы, технику или людей. Наличие хвостовой рампы обеспечит возможность погрузки и разгрузки на земле, а также парашютного десантирования грузов или людей.Ранее утверждалось, что за счет меньших размеров и сокращенных в сравнении с Ил-76 характеристик новый СВТС сможет перевозить значительную часть имеющихся грузов вооруженных сил с заметной экономией. Таким образом, он сможет взять на себя все задачи существующих Ан-12, а также частично «подменить» более крупные и тяжелые Ил-76, что в известной мере повысит эффективность работы военно-транспортной авиации воздушно-космических сил.Программа СВТС предусматривает получение крейсерской скорости полета на уровне 800 км/ч. По скоростным характеристикам новый Ил-276 будет значительно опережать существующие Ан-12, что даст известные преимущества. Практическая дальность с максимальной нагрузкой должна достигать 2000 км; перегоночная – превышать 7 тыс. км.Конструкция шасси и взлетно-посадочные характеристики определяются в соответствии с требованиями по эксплуатации техники на различных аэродромах. В частности, самолет будет иметь возможность работы на неподготовленных и грунтовых взлетно-посадочных полосах.Согласно уже известным данным и недавнему интервью руководителя проекта, самолет СВТС будет оснащен бортовыми средствами обороны. Как именно предлагается защищать его от возможных угроз – не уточняется. По-видимому, для обороны будут использоваться средства радиоэлектронной борьбы. Также возможно применение традиционной для отечественных транспортников кормовой пушечной установки.И. Бевзюк в своем недавнем интервью отметил, что самолет СВТС / Ил-276 рассматривается, в первую очередь, в качестве транспортной машины. При этом он фактически станет платформой, которую можно будет использовать в различных целях. Вероятно, в будущем может появиться проект самолета-заправщика на базе исходной военно-транспортной машины.К настоящему времени разработчики выбрали будущего строителя новой техники. Опытный и серийные «Средние военно-транспортные самолеты» будут строиться в цехах ульяновского предприятия «Авиастар-СП». Этот завод уже освоил выпуск серийных тяжелых машин Ил-76МД-90А, а в обозримом будущем номенклатура его продукции пополнится перспективным средним Ил-276.Уже имеются определенные планы в части объемов серийного строительства. Как утверждалось и раньше, в течение первых лет выпуска промышленность должна будет передать заказчику несколько десятков серийных самолетов СВТС. На первых порах основной задачей серийного производства будет замена устаревших машин Ан-12, эксплуатация которых завершается в связи с выработкой ресурса. По известным данным, сейчас в России эксплуатируется чуть более сотни подобных самолетов, и все они в средней перспективе будут нуждаться в замене. Количество имеющихся Ан-12 позволяет представить примерные объемы заказа на СВТС / Ил-276, предназначенного для их замены.После полной замены устаревших самолетов серийное производство перспективной техники может продолжиться. По оценкам специалистов, средние военно-транспортные самолеты по типу разрабатываемого фирмой «Ильюшин» могут представлять интерес для коммерческих заказчиков из нашей страны и зарубежных государств. Спрос на такую технику велик, и отечественная промышленность может рассчитывать на получение новых контрактов.Сообщения последних лет о проекте «Среднего военно-транспортного самолета» являются поводом для оптимизма. Разработка проекта, корни которого уходят в конец восьмидесятых годов, самым серьезным образом затягивалась, и он пока не смог дать желаемые результаты. Тем не менее, необходимость в транспортнике среднего класса сохранилась, что привело к очередной попытке создания такой машины. По последним данным, к настоящему времени этот проект приблизился к старту эскизного проектирования.Опытно-конструкторские работы по теме СВТС будут завершены в первой половине двадцатых годов, и уже в середине десятилетия компания-разработчик планирует передать заказчику в лице министерства обороны первые серийные самолеты. Таким образом – пусть даже и через несколько десятилетий после старта работ – вооруженные силы все же смогут получить требуемую технику и с ее помощью заменить устаревшие машины с выработанным ресурсом.