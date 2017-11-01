Финляндия закупает дополнительную партию гранатометов NLAW
Компания Saab объявила о заключении с Вооруженными силами Финляндии контракта на поставку дополнительной партии гранатометов нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) сообщает ЦАМТО.
Первый договор на поставку NLAW был подписан в 2007 году. В июне 2015-го с Saab был заключен новый контракт, включавший поставку гранатометов и обучающего оборудования. Его стоимость составила около 32 млн. евро. Нынешний заказ является реализацией опциона к данному контракту.
«RB-57 NLAW представляет собой легкий гранатомет, предназначенный для уничтожения на ближней дальности танков и другой бронетехники, в том числе оснащенной динамической защитой. Комплекс, использующий боеприпасы класса "выстрелил-и-забыл", переносится и применяется одним военнослужащим. Дальность поражения стационарной цели – от 20 до 800 м, движущейся – до 600 м, вес комплекса – 12,5 кг, время перевода из походного положения в боевое – 5 сек», – говорится в статье.
Поражение осуществляется как во фронтальную проекцию, так и в слабозащищенную верхнюю. Боеприпас длиной 1 м и массой 6,5 кг оснащен тандемной боевой частью массой 1,8 кг и неконтактным взрывателем. Бронепробиваемость – 500 мм. В комплект входит прицел с 2,5-кратным увеличением.
Боеприпас оснащен механизмом самоуничтожения, который срабатывает на удалении 1000 м (через 5,6 сек. полета).
Применение комплекса возможно при температурах от –38 до +63 ºС. Заказчиком NLAW являются также военные ведомства Великобритании, Швеции, Швейцарии, Индонезии и Люксембурга.
Первый договор на поставку NLAW был подписан в 2007 году. В июне 2015-го с Saab был заключен новый контракт, включавший поставку гранатометов и обучающего оборудования. Его стоимость составила около 32 млн. евро. Нынешний заказ является реализацией опциона к данному контракту.
«RB-57 NLAW представляет собой легкий гранатомет, предназначенный для уничтожения на ближней дальности танков и другой бронетехники, в том числе оснащенной динамической защитой. Комплекс, использующий боеприпасы класса "выстрелил-и-забыл", переносится и применяется одним военнослужащим. Дальность поражения стационарной цели – от 20 до 800 м, движущейся – до 600 м, вес комплекса – 12,5 кг, время перевода из походного положения в боевое – 5 сек», – говорится в статье.
Поражение осуществляется как во фронтальную проекцию, так и в слабозащищенную верхнюю. Боеприпас длиной 1 м и массой 6,5 кг оснащен тандемной боевой частью массой 1,8 кг и неконтактным взрывателем. Бронепробиваемость – 500 мм. В комплект входит прицел с 2,5-кратным увеличением.
Боеприпас оснащен механизмом самоуничтожения, который срабатывает на удалении 1000 м (через 5,6 сек. полета).
Применение комплекса возможно при температурах от –38 до +63 ºС. Заказчиком NLAW являются также военные ведомства Великобритании, Швеции, Швейцарии, Индонезии и Люксембурга.
Использованы фотографии: http://military-informant.com
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