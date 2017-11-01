17:05 01 ноября

Финляндия закупает дополнительную партию гранатометов NLAW

Компания Saab объявила о заключении с Вооруженными силами Финляндии контракта на поставку дополнительной партии гранатометов нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) сообщает ЦАМТО.



Первый договор на поставку NLAW был подписан в 2007 году. В июне 2015-го с Saab был заключен новый контракт, включавший поставку гранатометов и обучающего оборудования. Его стоимость составила около 32 млн. евро. Нынешний заказ является реализацией опциона к данному контракту.


«RB-57 NLAW представляет собой легкий гранатомет, предназначенный для уничтожения на ближней дальности танков и другой бронетехники, в том числе оснащенной динамической защитой. Комплекс, использующий боеприпасы класса "выстрелил-и-забыл", переносится и применяется одним военнослужащим. Дальность поражения стационарной цели – от 20 до 800 м, движущейся – до 600 м, вес комплекса – 12,5 кг, время перевода из походного положения в боевое – 5 сек», – говорится в статье.

Поражение осуществляется как во фронтальную проекцию, так и в слабозащищенную верхнюю. Боеприпас длиной 1 м и массой 6,5 кг оснащен тандемной боевой частью массой 1,8 кг и неконтактным взрывателем. Бронепробиваемость – 500 мм. В комплект входит прицел с 2,5-кратным увеличением.

Боеприпас оснащен механизмом самоуничтожения, который срабатывает на удалении 1000 м (через 5,6 сек. полета).

Применение комплекса возможно при температурах от –38 до +63 ºС. Заказчиком NLAW являются также военные ведомства Великобритании, Швеции, Швейцарии, Индонезии и Люксембурга.

Использованы фотографии: http://military-informant.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 15:47
    Это что лёгкая версия аналога "Джавелина"?
    210окв
    1. Лопатов Сегодня, 15:51
      Цитата: 210окв
      Это что лёгкая версия аналога "Джавелина"?

      Это полный аналог "Предатора" Ну или советской "Автономии"
      Лопатов
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:47
    С его бронепробиваемостью Т90а может быть спокоен, ему этот гранатомет как камариный укус. Интересно, а какие ТАНКИ, не бмп, бтр, а именно танки они этой пуколкой хотят у нас жечь? ?? fool
    Геркулесыч
    1. Лопатов Сегодня, 15:53
      Цитата: Геркулесыч
      С его бронепробиваемостью Т90а может быть спокоен, ему этот гранатомет как камариный укус.

      Он поражает цель сверху на пролёте.
      Лопатов
      1. Partyzan Сегодня, 16:05
        Цитата: Лопатов
        Он поражает цель сверху на пролёте.

        выстрелил и забыл, а кокой захват цели?
        Partyzan
        1. Лопатов Сегодня, 16:13
          Цитата: Partyzan
          выстрелил и забыл, а кокой захват цели?

          Никакого.
          Там инерционная навигационная система. Перед выстрелом оператор некоторое время сопровождает цель. Таким образом аппаратура "запоминает" угловое перемещение цели. Если у оператора дрожали руки, или цель после пуска замедлилась или ускорилась, возможен промах.
          Лопатов
        2. hohol95 Сегодня, 16:13
          "Next Generation Light Anti-tank Weapon"- следующее поколение лёгкого противотанкового оружия.
          Чем же он интересен?
          Прежде всего его всё же стоит отнести к управляемому вооружению, причём обеспечивающему принцип "выстрелил-забыл". Ракета имеет инерциальную систему управления, компенсирующую воздействие внешней среды. Причём для стрельбы по движущимся целям применяется система PLOS (Predicted Line of Sight)- "прогнозируемая линия визирования".
          Оператор сопровождает цель, удерживая на ней пицельную марку в течении трёх секунд. После чего стреляет. Аппаратура во время сопровождения, используя инерциальную систему ракеты, вычисляет параметры движения цели и прогнозируемую точку встречи. Соответственно, оператору не требуется лично учитывать поправки на дальность, ветер, движение цели и прочие.

          Далее, NLAW использует для поражения цели принцип OTA (Overfly Top Attack)- поражение сверху на пролёте. Который был разработан SAAB и применён в ПТРК "BILL" Подрыв развёрнутой под углом 90 º боевой части происходит, когда ракета находится над бронеобъектом. По команде магнитного и оптического датчика. Ударное ядро поражает цель в наиболее уязвимое место, кроме того, система обеспечивает поражение объектов, даже находящихся в окопе или в капонире.
          Для поражения небронированных целей используется режим "Direct Attack", при котором ракета летит по линии визирования и подрыв происходит при срабатывании контактного взрывателя.

          Основные тактико-технические характеристики:
          -- Вес 12.7 кг, длина ТПК 1 метр, калибр ракеты 115 мм, головной части 150 мм
          -- Эффективная дальность стрельбы 20-600 метров
          -- Максимальная дальность 1000 метров.
          -- Начальная скорость полёта ракеты 40 м/с, полёт на дальность в 600 метров длится не более 2.5 секунд.
          -- Время готовности к открытию огня не более 3 секунд.

          Чтобы получить возможность стрельбы из помещений, применена использованная ранее в РПГ АТ4 CS противомасса в виде солевого раствора в тыльной части ствола.

          При всех достоинствах NLAW всё же существует и крупный недостаток. Опять таки стоимость. Кроме того, система узкоспециализированная именно под борьбу с бронеобъектами, и имеет сниженную эффективность при поражении других целей, которые стали слишком распространены в современную эпоху локальных войн и "операций по стабилизации".
          Тем не менее, британской армией было закуплено не менее 20 тыс. единиц, также NLAW оказался на вооружении шведской и финской армии.
          hohol95
    2. NordOst16 Сегодня, 16:03
      Такой хренью можно сжечь любые российские танки стоящие на вооружении
      NordOst16
      1. Лопатов Сегодня, 16:14
        Не факт. В отличии от "старших братьев" вроде шведского "Билла" или американского "Тоу-2В" у NLAW только один заряд.
        Лопатов
        1. Des10 Сегодня, 16:51
          Боеприпас длиной 1 м и массой 6,5 кг оснащен тандемной боевой частью массой 1,8 кг и неконтактным взрывателем.
          Цитата: Лопатов
          у NLAW только один заряд.

          запутался я.
          Des10
        2. капрал Сегодня, 16:57
          Цитата: Лопатов
          только один заряд

          Но ни Билл-2, ни ТОУ ЕМНИП не бьют в одну точку обеими ядрами.
          капрал
      2. hohol95 Сегодня, 16:18
        А миной в 400 кг тротила уничтожается даже "МЕРКАВА"!
        Любая бронированная машина уничтожается при должном "ЭНТУЗИАЗМЕ" противоборствующей стороны.
        hohol95
  3. hohol95 Сегодня, 16:07
    Применение комплекса возможно при температурах от –38 до +63 ºС.
    Начнём наступление при - 40 ºС... good
    hohol95
Картина дня