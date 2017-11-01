17:06 01 ноября

Ту-22М3 нанесли удар по "бородатым мальчикам" в районе Абу-Кемаля (САР)

Министерство обороны России сообщает об ударе с воздуха по боевикам террористической группировки ИГИЛ (*) в районе города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор). Удар был нанесён шестью самолётами Ту-22М3 ВКС РФ. В сообщении говорится о том, что самолёты поднялись в воздух с российских аэродромов и проследовали через воздушное пространство Ирана и Ирака.

Ту-22М3 нанесли удар по "бородатым мальчикам" в районе Абу-Кемаля (САР)


В качестве целей для дальних бомбардировщиков ВКС РФ были избраны позиции террористической группировки ИГИЛ, располагающиеся неподалёку от сирийско-иракской границы. По сути, Абу-Кемаль – это последний крупный оплот боевиков на сирийской территории.


В результате нанесённого удара полностью уничтожены опорные пункты террористов, а также их склады с боеприпасами и вооружением. Инфраструктуре боевиков так называемого «Исламского государства» (*) нанесён существенный урон.

Отмечено, что самолёты дальней авиации в воздушном пространстве Сирии сопровождали истребители Су-30СМ, поднимавшиеся в воздух с аэродрома «Хмеймим» в Латакии.

Все самолёты после выполнения боевых задач вернулись на авиабазы.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 19

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  1. parkello Сегодня, 16:37
    ай харашЁ ,ай малядесь )) fellow но один вопрос остается. как долго еще ждать публикаци видеоматериала -отчета об ударах...?
    parkello
    1. 79807420129 Сегодня, 16:42
      Цитата: parkello
      ай харашЁ ,ай малядесь )) fellow но один вопрос остается. как долго еще ждать публикаци видеоматериала -отчета об ударах...?

      К чему сарказм?Обычная работа дальних бомберов. yes А отчеты ждите,вам лично Шойгу отчитается,прежде чем идти с докладом к Верховному. feel
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 16:47
        Влад, Приветствую!
        Чем это наш православный брат недоволен?
        А так, нормально сработали! Туда америкосы из Ирака всех приверженцев американского ваххабизма согнали... А мы туда огоньу подбросили...
        Logall
        1. NIKNN Сегодня, 16:54
          Цитата: Logall
          А мы туда огоньу подбросили...

          Идет нормальная боевая подготовка наших ВКС , на полигоне таких условий не создаш. И это хорошо для нас и плохо для Многих (не только бородатых мальчиков)...
          NIKNN
        2. 79807420129 Сегодня, 16:54
          Цитата: Logall
          Чем это наш православный брат недоволен?

          Здрав Будь Александер drinks drinks hi Ну не знаю,может у человека настроение плохое или обидел кто. request
          Цитата: Logall
          А мы туда огоньу подбросили...

          Мало будет,еще подкинем. drinks hi
          79807420129
          1. cniza Сегодня, 16:57
            Приобретается ценнейший опыт боевой работы , этого не купить ни за какие деньги. drinks
            cniza
    2. dmitry.kashkaryow Сегодня, 16:45
      Цитата: parkello
      как долго еще ждать публикаци видеоматериала -отчета об ударах...?

      Разбаловали тебя однако!))) "Кина" хочется!
      dmitry.kashkaryow
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:40
    Отмечено, что самолёты дальней авиации в воздушном пространстве Сирии сопровождали истребители Су-30СМ,
    Это правильно. А то всякие самолеты "без опозновательных" могут завестись, как тараканы.
    Mavrikiy
    1. Сергей Кожокарь Сегодня, 16:43
      А разве должно быть иначе?
      Сергей Кожокарь
  3. Чарик Сегодня, 16:42
    Эт они Вовку сопровождали видел над Воронежской областью весь этот кортеж на восток шёл там их штук 20 было
    Чарик
  4. Александр War Сегодня, 16:46
    Ждем видео от МО РФ! soldier
    Александр War
  5. stlev01 Сегодня, 16:47
    Правильно парни !!! Оттачивайте мастерство. Никогда лишним не будет.
    stlev01
  6. yuliatreb Сегодня, 16:47
    Хотим фильму, фильму хотим, МО должно же видео отчет предоставить, вот там во всей красе должно быть все изложено fellow
    yuliatreb
  7. rudolff Сегодня, 16:48
    Су-30СМ могли и сами все эти цели накрыть пару-тройку раз не дожидаясь подлета дальников.
    rudolff
    1. north Сегодня, 17:02
      Тренироваться всем надо.Оттачивать боевое мастерство.
      north
  8. Курочкин Сегодня, 16:48
    Ура Дальней Авиации !!!! Молодцы ребята !!!!
    Курочкин
  9. Livonetc Сегодня, 16:50
    А зачем вообще уже видел выкладывать?
    Зафиксировали, отчитались и погнали дальше.
    Перед кем оправдываться или отчитываться и для чего?
    Livonetc
  10. ватник Сегодня, 16:56
    Помню недавно один наш участник сильно прореживал что якобы наши самолёты через Иран не пускают злые аятоллы lol
    Кстати сейчас Путин в Тегеране проводит беседу с Роухани.
    ватник
  11. SergF123 Сегодня, 17:02
    обкатка боем? - красавцы
    SergF123
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