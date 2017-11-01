Ту-22М3 нанесли удар по "бородатым мальчикам" в районе Абу-Кемаля (САР)

Министерство обороны России сообщает об ударе с воздуха по боевикам террористической группировки ИГИЛ (*) в районе города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор). Удар был нанесён шестью самолётами Ту-22М3 ВКС РФ. В сообщении говорится о том, что самолёты поднялись в воздух с российских аэродромов и проследовали через воздушное пространство Ирана и Ирака.В качестве целей для дальних бомбардировщиков ВКС РФ были избраны позиции террористической группировки ИГИЛ, располагающиеся неподалёку от сирийско-иракской границы. По сути, Абу-Кемаль – это последний крупный оплот боевиков на сирийской территории.В результате нанесённого удара полностью уничтожены опорные пункты террористов, а также их склады с боеприпасами и вооружением. Инфраструктуре боевиков так называемого «Исламского государства» (*) нанесён существенный урон.Отмечено, что самолёты дальней авиации в воздушном пространстве Сирии сопровождали истребители Су-30СМ, поднимавшиеся в воздух с аэродрома «Хмеймим» в Латакии.Все самолёты после выполнения боевых задач вернулись на авиабазы.