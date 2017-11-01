19:41 01 ноября

Польша осталась без подводного флота

В Польше загорелась подводная лодка «Орел» (бывшая советская ￼Б-351), которая являлась фактически последней боевой польской субмариной, сообщают местные СМИ. Пожар произошел еще 27 сентября вечером во время ремонтных работ на борту. При этом масштабы разрушения не сообщаются, известно лишь, что они достаточно серьезны, сообщает сообщает "Взгляд" со ссылкой на издание Trojmiasto.pl.

Огонь удалось потушить, однако подлодку в итоге затопили. Военные о пожаре официально ничего не сообщают. При этом корабль с 2014 года находился на ремонте. После девяти месяцев ремонтных работ он снова получил повреждение и вернулся на причал.

Польша осталась без подводного флота



Отмечается, что пожар на борту последней польской подводной лодки может повлиять на решение о выводе его из эксплуатации.

Информация о пожаре на «Орле» также может означать, что польский подводный флот вовсе перестает существовать, так как другие подводные лодки не имеют большой боевой ценности и подходят скорее для музеев, считает газета Wyborcza.

Отметим, что в октябре, после того, как немецкая подлодка U35 проекта 212А повредила лопасти винта в ходе испытаний у берегов Норвегии, ВМС Германии также остались без боеспособных субмарин.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org/
36

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 102

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  1. Чёрный Сегодня, 17:11
    Ну вот и славненько...нафига упоротым лодка...это ведь не игрушка
    Чёрный
    1. 79807420129 Сегодня, 17:20
      При этом масштабы разрушения не сообщаются, известно лишь, что они достаточно серьезны,

      Пусть учатся у упоротых "братанов"как нужно раскрывать преступления и находить виновных. fellow
      79807420129
      1. Шура пермский Сегодня, 17:24
        Видимо продали,что можно,остальное пожгли…
        Шура пермский
      2. Монархист Сегодня, 17:47
        Вы хотите сказать,что опять Вова!
        Монархист
    2. cniza Сегодня, 17:20
      Зато в Е.С. и НАТО , им армия и флот не нужны.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 17:27
        Цитата: cniza
        Зато в Е.С. и НАТО , им армия и флот не нужны.

        Да им в общем то и мозги не нужны... smile
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 17:29
          А как же мечта - Речь Посполитая от моря до моря? lol
          cniza
          1. Logall Сегодня, 17:35
            Цитата: cniza
            А как же мечта - Речь Посполитая от моря до моря? lol

            У Мацеревича– от раковины до унитаза!
            Logall
            1. cniza Сегодня, 17:42
              Мацеревич это их все laughing , с ним подводный флот не нужен.
              cniza
              1. Logall Сегодня, 17:48
                С ним и мозг не нужен, тоже! what
                Logall
                1. cniza Сегодня, 17:50
                  Он им его уже вынес и затягивает американский сапог.
                  cniza
                  1. Logall Сегодня, 17:56
                    И к этим с ''чопиком'' не успели! yes
                    Logall
                  2. Джедай Сегодня, 18:44
                    Виктор, Саша! Вы что это на Антоху тут накинулись??? Да ещё без меня? drinks
                    Джедай
            2. Scoun Сегодня, 19:14
              Цитата: Logall
              Цитата: cniza
              А как же мечта - Речь Посполитая от моря до моря? lol

              У Мацеревича– от раковины до унитаза!

              У Мацеревича унитаз и есть раковина 2в1. Он туда и нужду справляет и лицо моет.
              Scoun
        2. Partyzan Сегодня, 18:06
          Цитата: Чёрный
          Да им в общем то и мозги не нужны...

          а зачем в пятой точке мозги?
          Partyzan
      2. Соломон Кейн Сегодня, 17:28
        ВМС Германии также остались без боеспособных субмарин.

        Песец ! Звездно-полосатые всех лишили право на самоопределение, право на армию и флот..
        Даже "Гансы" - монстры подводного флота, остались не удел, сейчас, погодя бритам плавники подрежут с галлами и .....Да здравствует Америка!
        Соломон Кейн
        1. Logall Сегодня, 17:37
          Скоро к ним Ын на подлодке приплывёт, за санкции спросить hi
          Logall
          1. cniza Сегодня, 17:43
            А ведь придет и спросит ...
            cniza
            1. Partyzan Сегодня, 18:12
              Цитата: cniza
              А ведь придет и спросит ...

              но они его не найдут laughing
              Partyzan
              1. Подрезчик Сегодня, 18:49
                Вот не могу понять, а как это гордые ляхи будут без чего-либо? Как это нет подводного флота? Что-то Мацеревич молчит...Надеется что из-за "лужи" пришлют, если что, а так ничего можно не бояться...Ну-ну...
                Подрезчик
                1. Partyzan Сегодня, 18:51
                  Саня hi эти по богаче - турки продадут, идут переговоры, пока не озвучиваются laughing
                  Partyzan
                  1. Подрезчик Сегодня, 19:02
                    Привет, Володя! hi А-а-а, ну тогда ладно...Гроши есть, чего же и не купить? laughing
                    Подрезчик
                    1. Partyzan Сегодня, 19:20
                      Цитата: Подрезчик
                      Привет, Володя! hi А-а-а, ну тогда ладно...Гроши есть, чего же и не купить? laughing

                      таки - чего ж и не продать - базар однако laughing
                      Partyzan
        2. Pirogov Сегодня, 17:47
          Цитата: Соломон Кейн
          Песец ! Звездно-полосатые всех лишили право на самоопределение, право на армию и флот..

          Армия у Польши серьёзная , глупо недооценивать потенциального противника ,а что касаемо польских ВМС то на мой взгляд ,серьёзный состав флота Польше на Балтике просто не нужен .
          Pirogov
          1. Соломон Кейн Сегодня, 18:02
            серьёзный состав флота Польше на Балтике просто не нужен .

            Да, по ходу им и Балтика не нужна.....
            Судя по По́льской кампа́нии ве́рмахта " Вайс"(1939) серьёзность войска Польского вызывает сомнение......Не думаю, что Пшеки, сделали исторические выводы...
            Соломон Кейн
            1. Pirogov Сегодня, 18:15
              Цитата: Соломон Кейн
              Судя по По́льской кампа́нии ве́рмахта " Вайс"(1939) серьёзность войска Польского вызывает сомнение

              Вы не правы . Польша оказала сопротивление Рейху одна не меньше чем Франция ,Англия ,Бельгия ,Голландия вместе взятые и это при том ,что с востока ещё наступала Красная армия . Я тоже не люблю поляков но это не повод быть не объективным.
              Pirogov
              1. Partyzan Сегодня, 18:26
                армия польского государства вела активные боевые действия с 1 сентября 1939 года (против Красной армии - с 17 сентября) по 6 октября 1939 года
                франция капитулировала через 1 месяц и 11 дней
                Partyzan
                1. Pirogov Сегодня, 19:13
                  Цитата: Partyzan
                  франция капитулировала через 1 месяц и 11 дней

                  Ну так в чём я не прав ? Польша одна противостояла ,двум сверхдержавам 1 месяц и пять дней ,а Франция с Англией и компанией 1месяц и 11 дней . Я об этом и написал Соломону, что Польшу не стоит недооценивать .
                  Pirogov
                  1. Partyzan Сегодня, 19:21
                    Цитата: Pirogov
                    а Франция с Англией и компанией

                    Англия тоже капитулировала? request во как я отстал recourse
                    Partyzan
        3. weksha50 Сегодня, 18:20
          Цитата: Соломон Кейн
          ВМС Германии также остались без боеспособных субмарин.
          Песец !


          Вот это - странно... Вроде бы у них было 5 ПЛ проекта 212А... Что с остальными-то случилось ??? request
          weksha50
        4. Сан Саныч Сегодня, 18:58
          Цитата: Соломон Кейн
          ВМС Германии также остались без боеспособных субмарин.

          Песец ! Звездно-полосатые всех лишили право на самоопределение, право на армию и флот..
          Даже "Гансы" - монстры подводного флота, остались не удел, сейчас, погодя бритам плавники подрежут с галлами и .....Да здравствует Америка!

          на если "Гансы" лишились подводного флота, то тогда куда ж полякам ломиться laughing и вообще, зачем полякам подводный флот request пожалуй, кроме патрульных катеров им больше ничего и не надо, по крайней мере датчане как-то обходятся без подводных лодок, а эта держава все-таки более морская, нежели поляки, в смысле традиций laughing
          Сан Саныч
      3. Банщик-М Сегодня, 17:29
        Ну сейчас в Польше начнется вой... laughing

        Ну а если серьезно , то Флот Польше , как и Украине не нужен..Вассалы и шавки США, пушечное мясо в случае серьезного конфликта...
        Пусть радуются, что не нужно обслуживать будет ..Серьезные деньги высвободся в бюджете.
        Банщик-М
        1. Partyzan Сегодня, 18:14
          Цитата: Банщик-М
          Серьезные деньги высвободся в бюджете.

          а пилить то что? ну вы батенька садист laughing
          Partyzan
      4. антивирус Сегодня, 18:09
        это радость для сша -- чистые причалы, поставляй свое, впаривай в кредит.
        на 25 лет "новой польши" хватило сталинского задела!
        далее американцы рулят.
        антивирус
      5. Piramidon Сегодня, 18:48
        Цитата: cniza
        Зато в Е.С. и НАТО , им армия и флот не нужны.

        Ну, заокеанские союзнички что нибудь подкинут из списанного.
        Соседние небратья уже просят турок не резать списанные подлодки, а передать им.
        Piramidon
    3. NIKNN Сегодня, 17:20
      Цитата: Чёрный
      Ну вот и славненько...нафига упоротым лодка...это ведь не игрушка

      Применить они ее могли только на параде (ну не самоубийцы же), думаю спишут, экономия в бюджет (исключается содержание и обслуживание). Думаю деньги направят на другое вооружение, так, что радоваться или нет, даже и не знаю... request
      NIKNN
      1. marlin1203 Сегодня, 17:30
        Подводный флот - прерогатива настоящего государства, а не этого...
        marlin1203
        1. NIKNN Сегодня, 17:37
          Цитата: marlin1203
          Подводный флот - прерогатива настоящего государства, а не этого...

          Ну да в большие кораблики играют большие мальчики, остальные смотрят и радуются, но дети любопытные им тоже хочется... smile
          NIKNN
    4. Венд Сегодня, 17:28
      Цитата: Чёрный
      Ну вот и славненько...нафига упоротым лодка...это ведь не игрушка

      Пол Европы до сих пор используют советское вооружение. Ну покупали бы у США.
      Венд
      1. Partyzan Сегодня, 18:28
        Цитата: Венд
        Пол Европы до сих пор используют советское вооружение. Ну покупали бы у США.

        там денюшек надо гоооораздо больше, и лицензий на ремонт штаты не раздают - а это опять - денюшка request
        Partyzan
      2. Piramidon Сегодня, 18:52
        Цитата: Венд
        Пол Европы до сих пор используют советское вооружение. Ну покупали бы у США.

        Ага. СССР всё бесплатно раздавал тем, кто только вякнул, что "строит социализм", а в штатах таких дypaков нет.
        Piramidon
    5. НЕКСУС Сегодня, 17:31
      Цитата: Чёрный
      Ну вот и славненько...нафига упоротым лодка...это ведь не игрушка

      Огонь удалось потушить, однако подлодку в итоге затопили. Военные о пожаре официально ничего не сообщают. При этом корабль с 2014 года находился на ремонте. После девяти месяцев ремонтных работ он снова получил повреждение и вернулся на причал.

      Как в анекдоте про дурака и хрустальный детородный орган...либо разобьет ,либо порежется.
      НЕКСУС
      1. Partyzan Сегодня, 18:55
        Цитата: НЕКСУС
        хрустальный детородный орган...либо разобьет ,либо порежется.

        вот тут как раз и то и другое - если разобьет, то обязательно порежется laughing
        Partyzan
    6. Primoos Сегодня, 17:37
      Яблочная супердержава!
      Primoos
    7. ЗВС Сегодня, 17:48
      Дай дураку стеклянный член, он его или потеряет, или разобьет.
      ЗВС
    8. Partyzan Сегодня, 17:59
      Цитата: Чёрный
      нафига упоротым лодка...это ведь не игрушка

      а как же теперь то яблоки возить request
      Partyzan
      1. Банщик-М Сегодня, 18:31
        Цитата: Partyzan
        а как же теперь то яблоки возить

        И сигареты...Подлодка видать советская не выдержала такого унижения и самоликвидировалась .. angry
        Упокойся с миром , и прости что так все вышло..
        Банщик-М
        1. Partyzan Сегодня, 18:35
          Цитата: Банщик-М
          прости что так все вышло..

          бизнес однако request
          Partyzan
      2. Сан Саныч Сегодня, 19:09
        Цитата: Partyzan
        Цитата: Чёрный
        нафига упоротым лодка...это ведь не игрушка

        а как же теперь то яблоки возить request

        через Белорусское море к Ростовским горам? laughing
        Сан Саныч
        1. Partyzan Сегодня, 19:15
          Цитата: Сан Саныч
          через Белорусское море

          это наше внутренне море - и нефиг им там делать drinks
          Partyzan
          1. Сан Саныч Сегодня, 19:24
            это точно, иначе мы их лодки креветками забодаем laughing drinks
            Сан Саныч
            1. Partyzan Сегодня, 19:35
              Цитата: Сан Саныч
              креветками забодаем

              у меня есть боевой подводный кот - он их повредит и утопит laughing
              Partyzan
  2. 210окв Сегодня, 17:11
    Меньше всего это интересует.Что там за ЧП в ляхии..это мое мнение.
    210окв
  3. Смог Сегодня, 17:15
    Заграница им поможет..., а может и не поможет..... request
    Смог
    1. cniza Сегодня, 17:21
      Пусть на ромашке погадают. lol
      cniza
      1. Смог Сегодня, 17:25
        На цветочке..... аленьком..... laughing
        Смог
    2. Partyzan Сегодня, 19:01
      Цитата: Смог
      Заграница им поможет..., а может и не поможет..... request

      Константин hi ну так определитесь уже - может или поможет laughing а то анекдот
      Partyzan
  4. NKT Сегодня, 17:17
    Новый анекдот - польские подводники
    NKT
    1. Сан Саныч Сегодня, 19:12
      Цитата: NKT
      Новый анекдот - польские подводники

      в степях Монголии laughing
      Сан Саныч
  5. капрал Сегодня, 17:18
    ВМС Германии также остались без боеспособных субмарин.

    Не понял. Всему миру клепают, себе-нет?
    капрал
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:19
    Это еще не все новости lol поляки еще ко всему прочиму умудрились стеклянный ч-лен сломать -в трех местах сразу! !! lol
    Геркулесыч
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:20
    Теперь у них как и у укроинцев счет ноль ноль по подлодкам !!! wassat
    Геркулесыч
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:32
      Цитата: Геркулесыч
      Теперь у них как и у укроинцев счет ноль ноль по подлодкам !!! wassat

      Пишем ноль,одна "на ум пошла" wassat
      НЕКСУС
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:48
        Андрей hi -та, что пошла на ум , решила пойти на дно, навсегда! !!! wassat
        Геркулесыч
  8. Sergey53 Сегодня, 17:25
    Это же надо как полякам повезло. Нет лодки , нет подводного флота,не надо в бюджет закладывать на их содержание. good
    Sergey53
    1. Владимир16 Сегодня, 17:32
      Ага, как по Кудрину. Кудрину в Польшу нужно, на ПМЖ.
      Владимир16
  9. Алексей Макарыч Сегодня, 17:27
    Ага, теперь русские точно нападут... ;)
    Алексей Макарыч
    1. japs Сегодня, 18:13
      Русские из-под воды наблюдают и ждут оказии напасть. И как паны своему "Орлу" крылья умудрились подрезать? Может надеются, матрасы им свою АПЛ подарят взамен? Т. е. с умыслом...
      japs
  10. RUSOIVAN Сегодня, 17:27
    Да ладно, ни одной подводы?
    RUSOIVAN
  11. Вежливый Лось Сегодня, 17:28
    Очевидно хохлы-зробитчане ремонт лодки делали. А пшеки их, наверное, на бабки хотели кинуть. Оказалось зря...
    Вежливый Лось
  12. anjey Сегодня, 17:28
    Бедные польские бонзы,при ,не дай бог,мировом шухере, им с европейского континента и сбежать то не начем будет...
    anjey
  13. bk316 Сегодня, 17:30
    ВМС Германии также остались без боеспособных субмарин.

    Ну полякам подлодка как корове седло, а вот немцы... Дениц бы знал, что так будет, попросил бы трибунал, чтоб его повесили.
    bk316
    1. japs Сегодня, 18:17
      Немецкая министр обороны, гинеколог по образованию, ее больше интересует количество трансгендеров, геев и розовых дам в армии...
      japs
  14. изя топ Сегодня, 17:31
    подводная лодка «Орел» (бывшая советская ￼Б-351)
    доверь поленьям xep стеклянный-не разобьют,так потеряют fool
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:50
      Изя drinks hi -им доверили побольше стеклянного , тем более что они бы не смогли сжечь! !! wassat
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 18:20
        Цитата: Геркулесыч
        тем более что они бы не смогли сжечь!

        значит,порежутся request
        изя топ
  15. лысова Сегодня, 17:34
    Прескобно конечно . Ну, желтиза надоела.НАДО БУДЕТ , И ПОЙДУ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕЮ.
    лысова
  16. Sergei75 Сегодня, 17:36
    О! украинский клуб расширяется, подошли новые члены.
    Sergei75
  17. Berkut24 Сегодня, 17:36
    Хочется послушать комментарии польского Министра обороны. Что отожгёт на этот раз?
    Berkut24
    1. japs Сегодня, 18:21
      Маца-ревич скажет, что слышал звук разрыва. Правда, непонятно, какого и чего, но ясно, что русские...
      japs
      1. NKT Сегодня, 19:26
        Звук разрыва был сразу после пролета спутника РФ.
        NKT
  18. WapentakeLokki Сегодня, 17:40
    Ничего украинцы вон без ''Запорiжжя'' перкрасно обходятся вот и Ляхи тож Великая держава(от можа до можа ага).Еще не все потерянно Щляхта Великий Брат из-за океана подгонит вам свой подводный девайс с запасников(типа ПЛ Гато 45-года или что еще не жалко)украинцы вон пытались развести Турок на ПЛ вот и Вы не плошайте и будет вам щщастя
    WapentakeLokki
  19. Livonetc Сегодня, 17:46
    Польша не краина.
    С бюджетом у них все в полном порядке.
    Хитровывертнутость зашкаливает.
    Доит и Евросоюз и США.
    А армия им до лампочки.
    Понимают что никому не нужны.
    Так зачем тратиться.
    Потому главный Бзденек Срачек войска польского и бесится.
    Всерьез его и свои не воспринимают.
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 17:51
      "Так зачем тратиться"////

      Они тратятся. Причем выбирают самые современные
      и эффективные виды оружия. И в разумных, приличных количествах.
      У них - крупнейшая сухопутная европейская армия НАТО. Даже больше немецкой.
      voyaka uh
    2. japs Сегодня, 18:26
      Правда, панам армия не нужна, в 45ом три польских танкиста и собака Берлин брали, а русский, четвертый танкист, только помогал...
      japs
  20. rudolff Сегодня, 17:49
    Прежде, чем стеб устраивать, глянули бы на списочный состав ПЛ Балтфлота. У нас ненамного лучше. Два Палтуса 80-х, Выборг и Дмитров - вот и весь подводный флот. Дмитров вроде еще с ремонта не вернулся.
    rudolff
    1. Aleksandr_2 Сегодня, 18:35
      Экипаж дизельной подводной лодки Балтийского флота «Дмитров» 25.10.2017года приступил к выполнению учебно-боевых задач и отработке нормативов в море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Р. Мартов.
      Aleksandr_2
      1. rudolff Сегодня, 18:55
        Значит вернулся. На ходу то они уже давно, в параде принимали участие.
        rudolff
    2. Alexey RA Сегодня, 19:08
      Цитата: rudolff
      Прежде, чем стеб устраивать, глянули бы на списочный состав ПЛ Балтфлота. У нас ненамного лучше.

      Одна надежда - что после шестёрки 636.3 для ТОФ может быть (очень хотелось бы) следующий заказ будет для БФ. Благо что Адмиралтейцы ускорились настолько, что от закладки до ввода в строй проходит около 2-х лет.
      А у "Орла" реально чёрная полоса пошла - только вышел из ремонта, как тут же пришлось вставать обратно - и только для того, чтобы затонуть при тушении пожара. sad
      Alexey RA
  21. Монархист Сегодня, 17:51
    Цитата: cniza
    А как же мечта - Речь Посполитая от моря до моря? lol

    Ну что же будут на берегу мечтать,а то это такие "друганы",что и надводные корабли угробят.
    По-моему они у скакунов учатся обращаться с флотом
    Монархист
  22. APASUS Сегодня, 17:57
    Сейчас Польше повезет и очень крупно! Списанный металлолом из США примут на вооружение и с помпой примут в строй .При этом суммы переданного металлолома будут исчисляться как помощь стране с 7-8 нулями.Поляки на этой новости очередной раз попутают берега и начнут угрожать России.
    APASUS
  23. ilkham77 Сегодня, 18:01
    четыре подводника и собака
    ilkham77
  24. dedBoroded Сегодня, 18:09
    Щас начнут пищать, что мы тут, дескать , мы тутна страже восточных рубежей НАТО стоим, а теперь нечему стоять уже.. Короче, ждем амеров на Балтике
    dedBoroded
  25. Altona Сегодня, 18:29
    Верной украинской дорогой идут польские паны.Удачи им в этом нелёгком пути! laughing laughing
    Altona
  26. polpot Сегодня, 18:47
    Польша страна которая даже в более хорошие для себя времена 17 века не чего из себя как морская держава не представляла хотя владела большим побережьем балтики видимо менталитет такой как у бешенных собак воды бояться
    polpot
  27. sir_obs Сегодня, 18:54
    Это надо было постараться
    sir_obs
  28. Machete Сегодня, 18:55
    Подлодки им и не нужны.
    Не яблоки же на них через границу возить?
    Machete
  29. Горменгаст Сегодня, 19:09
    Поляки должны радоваться; это декоммунизация советского наследия в действии. laughing
    Горменгаст
  30. Не либероид Русский Сегодня, 19:20
    ВВП окурок по баллистической траектории случайно кинул 100 %
    Не либероид Русский
  31. gromoboj Сегодня, 19:23
    "Огонь удалось потушить, однако подлодку в итоге затопили."

    Т.е. потушили путём потопления. Находчиво.
    gromoboj
  32. Симон Сегодня, 19:30
    Ой! Как же НАТО будет с враждебной Россией воевать!? belay crying
    Симон
  33. Симон Сегодня, 19:33
    Цитата: dedBoroded
    Щас начнут пищать, что мы тут, дескать , мы тутна страже восточных рубежей НАТО стоим, а теперь нечему стоять уже.. Короче, ждем амеров на Балтике

    А, чего ждать амеров, они уже там! hi
    Симон
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