В ВМС США опубликовали доклад об инцидентах с американскими эсминцами

Авария с эсминцем «Фитцджеральд» произошла из-за допущенных ошибок по соблюдению правил судоходства. Наблюдательная команда проигнорировала необходимые регламенты связи, а командование не учло норм протокола по предотвращению столкновения.

Командование ВМС США сегодня опубликовало отчёт о катастрофах двух военных кораблей. Речь об эсминцах «Джон Маккейн» и «Фитцджеральд», которые в разное время 2017 года допустили столкновения с гражданскими судами.Напомним, что военный корабль ВМС США «Фитцджеральд» столкнулся с сухогрузом ACX Cristal 17 июня, а «Джон Кеннеди» - с танкером Alnic MC 21 августа.В ВМС США заявили о том, что столкновения были допущены из-за ошибок командования.Из доклада:Глава военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон отметил, что фактически аналогичным образом развивались события в случае с аварией эсминца «Джон Маккейн». По словам американского адмирала, командование не соблюдало норм по предотвращению столкновений и «демонстрировало излишнюю самоуверенность, приведшую в итоге к трагедии».Далее Ричардсон заявил, что в США привыкли учиться на своих ошибках, а потому «сделают всё возможное, чтобы подобных трагедий не произошло в будущем».Напомним, что в результате упомянутых аварий ВМС США потеряли 17 военнослужащих.Российское военное ведомство доклада о причинах столкновения среднего разведывательного корабля «Лиман» с гражданским судном близ Босфора пока не опубликовало.