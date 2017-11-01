19:39 01 ноября

В ВМС США опубликовали доклад об инцидентах с американскими эсминцами

Командование ВМС США сегодня опубликовало отчёт о катастрофах двух военных кораблей. Речь об эсминцах «Джон Маккейн» и «Фитцджеральд», которые в разное время 2017 года допустили столкновения с гражданскими судами.

Напомним, что военный корабль ВМС США «Фитцджеральд» столкнулся с сухогрузом ACX Cristal 17 июня, а «Джон Кеннеди» - с танкером Alnic MC 21 августа.

В ВМС США опубликовали доклад об инцидентах с американскими эсминцами



В ВМС США заявили о том, что столкновения были допущены из-за ошибок командования.

Из доклада:
Авария с эсминцем «Фитцджеральд» произошла из-за допущенных ошибок по соблюдению правил судоходства. Наблюдательная команда проигнорировала необходимые регламенты связи, а командование не учло норм протокола по предотвращению столкновения.

Глава военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон отметил, что фактически аналогичным образом развивались события в случае с аварией эсминца «Джон Маккейн». По словам американского адмирала, командование не соблюдало норм по предотвращению столкновений и «демонстрировало излишнюю самоуверенность, приведшую в итоге к трагедии».

Далее Ричардсон заявил, что в США привыкли учиться на своих ошибках, а потому «сделают всё возможное, чтобы подобных трагедий не произошло в будущем».

Напомним, что в результате упомянутых аварий ВМС США потеряли 17 военнослужащих.

Российское военное ведомство доклада о причинах столкновения среднего разведывательного корабля «Лиман» с гражданским судном близ Босфора пока не опубликовало.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. Logall Сегодня, 18:04
    Речь об эсминцах «Джон Маккейн»

    Как вы яхту назовете, так она и поплывет!
    Смотрели бы классику Советской мультипликации, не сотворили бы такой ошибки...
    Нашли в честь кого назвать! Этот летчик ни разу свой самолет не посадил. Хорошо ещё, что эсминец до порта добрался...
    Logall
    1. The_Lancet Сегодня, 18:09
      Далее Ричардсон заявил, что в США привыкли учиться на своих ошибках

      Это точно.
      Российское военное ведомство доклада о причинах столкновения среднего разведывательного корабля «Лиман» с гражданским судном близ Босфора пока не опубликовало.

      А что случилось с ним?
      Нашли в честь кого назвать! Этот летчик ни разу свой самолет не посадил. Хорошо ещё, что эсминец до порта добрался...

      Вы вообще про что?
      The_Lancet
      1. Logall Сегодня, 18:11
        Цитата: The_Lancet

        А что случилось с ним?

        Около полудня 27 апреля неподалеку от входа в черноморский пролив Босфор столкнулись российский разведывательный корабль «Лиман» и судно-скотовоз ... В результате «Лиман» получил пробоину и затонул. 78 членов экипажа спасены, никто не пострадал
        Logall
        1. The_Lancet Сегодня, 18:33
          Я не только про это
          Нашли в честь кого назвать! Этот летчик ни разу свой самолет не посадил. Хорошо ещё, что эсминец до порта добрался...

          Вы ошиблись.Военный корабль назван в честь Джона Сидни Маккейна мл.(1911 – 1981) и Джона Сидни Маккейна ст.(1884 – 1945).Они являлись адмиралами USN.Не лётчики
          The_Lancet
        2. voyaka uh Сегодня, 19:13
          Кстати. Был доклад МО по этому поводу? Кто виноват? Скотовоз?
          Почему не подан иск?
          voyaka uh
      2. Sergei75 Сегодня, 18:13
        он про сбитого лётчика - Джона Маккейна.
        Sergei75
      3. venik Сегодня, 18:43
        Цитата: The_Lancet
        Далее Ричардсон заявил, что в США привыкли учиться на своих ошибках..... Это точно.

        ============
        Ой ли???? "Только бледнолицый (американец) умудряется 2 (два!!!) раза наступать на "одни и те же грабли" (Чингачгук)......
        venik
    2. Teberii Сегодня, 18:09
      Игоиз ,исключительность и идеотизм причина столкновений,если урок невыучен с первого раза.
      Teberii
    3. Чёрный Сегодня, 18:18
      Нашли в честь кого назвать! Этот летчик ни разу свой самолет не посадил. Хорошо ещё, что эсминец до порта добрался...
      Это не в его честь...это в честь деда этого ушлёпка... smile...Дед ( да и отец) были у него адмиралами и оба Джоны Маккейны Третьего адмирала как видите вырастить им не удалось. Причины в стартпосте, а кроме того он, как большинство мажоров - наркоман, пьяница и дебошир. Без шуток. Биография у него весьма скандальная.....а уж после того как вьетнамцы его лет пять башкой об пальму били, так вообще поплохел парень laughing
      Чёрный
      1. Logall Сегодня, 18:24
        Так вот почему рак мозга ему не навредил–весь мозг наркота сожрала!
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 18:27
          Цитата: Logall
          ак вот почему рак мозга ему не навредил–весь мозг наркота сожрала!

          Ты его биографию прочти....самое смешное, что этот и.д.и.о.т будучи военным нанёс такой ущерб ( в прямом смысле), что северокорейцы могут об этом только мечтать... laughingОдним словом он был ходячей катастрофой, появление которого в списках любой части вгоняло в ступор командование. wassat....сперва он утопил один самолёт, потом зацепил линию ЛЭП крылом другого, потом находясь на авиационной площадке авианосца произвел случайный пуск ракеты , которая попала в бензобак другого самолёта, в результате пожар и минус 21 !!! самолёт....потом Вьетнам....короче, будь моя воля - ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ! ОДНОЗНАЧНО! wassat
          Чёрный
          1. NIKNN Сегодня, 18:53
            Цитата: Чёрный
            будь моя воля - ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ! ОДНОЗНАЧНО!

            А чего наши не дали, что ли? belay Или берегли агента? laughing
            NIKNN
            1. Чёрный Сегодня, 18:55
              Цитата: NIKNN
              А чего наши не дали, что ли? Или берегли агента?

              Да фиг его знает...может и дали секретным указом... wassat
              Чёрный
              1. NIKNN Сегодня, 18:57
                Цитата: Чёрный
                Да фиг его знает...может и дали секретным указом.

                laughing Дали скорей всего, такие подвиги не должны оставться без награды. Рассекретят после смерти, опубликует, там может и не единожды герой окажетчя... laughing
                NIKNN
                1. Чёрный Сегодня, 19:01
                  То то его вьетнамцы мотыгами не забили после того как он катапультировался....в госпитале лечили....на родину вернули... wassat ...видимо догадывались, что этот и.д.и.о.т будет полезней, если его вернуть wassat
                  Чёрный
                  1. NIKNN Сегодня, 19:04
                    Цитата: Чёрный
                    .видимо тогадывались, что этот и.д.и.о.т будет полезней, если его вернуть

                    Жаль вот приболел, думаю был бы еще полезен и сей час... Хотя с его болезнью эфективность растет, wassat
                    NIKNN
                    1. jjj Сегодня, 19:34
                      Когда Маккейн своей ракетой запалил самолеты на авианосце, наша подлодка отрабатывала учебную торпедную атаку на этот авианосец. В это же самое время. И когда после атаки на авианосце раздались взрывы, наши подумали, что атака получилась не учебной. На базу возвращались в тяжких раздумьях. А оказалось вон оно как
                      jjj
                      1. NIKNN Сегодня, 19:36
                        Цитата: jjj
                        наши подумали, что атака получилась не учебной. На базу возвращались в тяжких раздумьях. А оказалось вон оно как

                        good laughing Не слышал такоко варианта. laughing good
                        NIKNN
          2. Подрезчик Сегодня, 18:55
            и «демонстрировало излишнюю самоуверенность, приведшую в итоге к трагедии».

            Ну этого им не занимать, толком и "ходить" то не умеют, а гонору полные штаны... yes
            Подрезчик
          3. Alexey RA Сегодня, 19:33
            Цитата: Чёрный
            потом находясь на авиационной площадке авианосца произвел случайный пуск ракеты , которая попала в бензобак другого самолёта, в результате пожар и минус 21 !!! самолёт....

            Ну сколько можно повторять эту байку?
            Та злополучная ракета вылетела с "Фантома", стоявшего напротив "Скайхока" Маккейна. И попала она в соседний "Скайхок", пробив его ПТБ и вызвав пожар авиатоплива. Пока пожар разгорался, Маккейн успел выбраться из кабины своего штурмовика.
            А виновными в том пожаре являются оружейники из палубной команды АВ. Они, в нарушение инструкций, подключали кабели к ПУ НУРС до постановки самолёта на катапульту, а также не обращали внимание на случайное выдёргивание предохранительных чек. В результате, импульс в бортовой сети "Фантома" вызвал пуск НУРС.
            Именно от этих импульсов (победить которое производители самолётов тогда не могли) и страховала инструкция. Стой "фантом" на катапульте - НУРС ушёл бы в море, не задев никого. Не подключи оружейники кабель - импульс не дошёл бы до ПУ. А так "Фантом" прямой наводкой отстрелялся по стоявшему напротив "Скайхоку".
            Второй виной оружейников является приём на борт АВ ржавых бомб, 20 лет пролежавших на складах и на открытых площадках в тропиках. Их даже в погреба не стали спускать - побоялись, что ВВ внутри начало разлагаться и может рвануть. Причём в отличие от новых бомб, для тушения которых у пожарного расчёта было 10 минут, "старички" при пожаре рвались очень быстро.
            Именно такая бомба, поджариваемая горящим топливом, внезапно взорвалась и выкосила всю аварийную партию, ринувшуюся тушить пожар. За ней рванули ещё 7 однотипных бомб.

            Кстати, на базе снабжения офицер, отгружавший бомбы, после того как узнал, что груз пойдёт на АВ, отказался подписывать документы и выпускать транспорт боеприпасов без письменного приказа своего начальства. Ибо он хорошо знал - сколько эти бомбы пролежали и в каких условиях.
            Alexey RA
        2. 79807420129 Сегодня, 19:05
          Цитата: Logall
          Так вот почему рак мозга ему не навредил–весь мозг наркота сожрала!

          Так Саня!Вон оно что,недаром укропатриотов так любит,одной пальмы сыновья. laughing
          79807420129
    4. Комментарий был удален.
  2. Sergei75 Сегодня, 18:12
    О! уже при жизни эсминец Маккейном назвали, или он помер?
    Sergei75
    1. Pirogov Сегодня, 18:19
      Цитата: Sergei75
      О! уже при жизни эсминец Маккейном назвали, или он помер?

      Да нет живой сволочь и не перестаёт гадить.
      Pirogov
    2. Alexey RA Сегодня, 19:39
      Это в честь деда и отца. И, сказать по правде - за дело. У нас в честь такого адмирала, как дед Маккейна, могли и крейсер назвать. smile
      Ибо самый старший Маккейн участвовал в ПМВ и ВМВ, а последней его должностью был пост командующего TF.38 - главной ударной силы USN на ТО. Умер через 4 дня после заключения мирного договора.
      Alexey RA
  3. Препона Сегодня, 18:13
    "Наблюдательная команда проигнорировала", "командование не учло" - элементарная реализация избранности во плоти. (имхо)
    Препона
  4. изя топ Сегодня, 18:23
    в США привыкли учиться на своих ошибках, а потому «сделают всё возможное, чтобы подобных трагедий не произошло в будущем».
    приварите все свои посудины к пирсам yes
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:19
      Изя hi drinks может быть их просто на этот самый пирс вытащить -целее будут? ?? lol
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 19:22
        Цитата: Геркулесыч
        на этот самый пирс вытащить

        тяжеловато это request придётся всех негров запрягать what ,а это возвращение рабства,что,согласитесь,не может себе позволить самая демократичная демократия stop
        изя топ
  5. japs Сегодня, 18:33
    "Российское военное ведомство доклада о причинах столкновения среднего разведывательного корабля «Лиман» с гражданским судном близ Босфора пока не опубликовало".
    Наверное ищут крайнего. А он был в это время на берегу.
    japs
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:42
    У них 60 эсминцев, так что такие аварии еще не раз будут !!!
    Геркулесыч
  7. ИмПерц Сегодня, 19:04
    Цитата: The_Lancet
    Вы ошиблись.Военный корабль назван в честь Джона Сидни Маккейна мл.(1911 – 1981) и Джона Сидни Маккейна ст.(1884 – 1945).Они являлись адмиралами USN.Не лётчики

    "... Джон Сидней Маккейн третий родился 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США «Коко Соло» недалеко от города Колон в Панаме (в то время арендованная США Зона Панамского канала). Отец Маккейна, Джон Сидней «Джэк» Маккейн младший (1911—1981), был военно-морским офицером США, участником Второй мировой войны (в качестве офицера-подводника), завершившим службу в чине четырёхзвёздного адмирала. Награждён Серебряной и Бронзовой звёздами. Мать — Роберта Маккейн, урождённая Райт (род. в 1912). Дед Джона Маккейна, Джон С. Маккейн, также имел чин четырёхзвёздного адмирала, являлся одним из основоположников авианосной стратегии Военно-Морского флота США, участвовал в сражениях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны...".
    Вот такая взаимосвязь wink
    ИмПерц
  8. Симон Сегодня, 19:09
    Самоуверенные очень, думают, что им "продвинутым" будут везде в море уступать дорогу! Вот и всё. request ТУПИЗНА, да и только laughing
    Симон
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