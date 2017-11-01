19:41 01 ноября

"Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares

Акционерное общество "НПО "Энергомаш" завершило программу 2017 года по поставке ракетных двигателей РД-181 в США, сообщается на сайте предприятия.

В соответствии с контрактными обязательствами, АО "НПО Энергомаш" 31 октября 2017 года осуществило отправку в США двух двигателей РД-181
- говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что двигатели успешно прошли испытания на Научно-испытательном комплексе (НИК-751) "НПО Энергомаш".


"Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares


Это вторая поставка двигателей в США. Программа по поставке РД-181 в 2017 году полностью выполнена
- отмечают в НПО.

РД-181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш". Это однокамерный жидкостной ракетный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом.

Контракт на поставку двигателей РД-181 компании Orbital ATK был подписан в декабре 2014 году. В этом же году была выпущена конструкторская документация, в начале 2015 году проведено первое огневое испытание двигателя РД-181, а в мае 2015 года успешно завершена его сертификация. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители (РН) Antares.

Ранее сообщалось, что США в связи с введенными в 2014 году конгрессом ограничениями на ВТС с РФ до 2019 года планируют полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 44

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  1. Не либероид Русский Сегодня, 18:34
    заработали денежку, значит выплатили налоги и зарплаты, и средства на дальнейшие работы и модернизацию производства... а ура крикуны с дивана сейчас орать начнут про санкции, запрет торговли с сша и все такое в том ключе
    Не либероид Русский
    1. Банщик-М Сегодня, 18:37
      Цитата: Не либероид Русский
      а ура крикуны с дивана сейчас орать начнут про санкции, запрет торговли с сша и все такое в том ключе

      Да никто особо и не кричит, это ведь не новейшие технологии ! Пусть пользуются , пока мы добрые хе хе
      P.S ник у тебя подозрительный.., просто так написал!
      Банщик-М
      1. volodya Сегодня, 18:49
        Цитата: Банщик-М
        Да никто особо и не кричит, это ведь не новейшие технологии ! Пусть пользуются , пока мы добрые хе хе

        Да всё правильно сделали,договор есть договор и денег заработали. А всё-таки обидно,они нас парафинят по всякому!
        volodya
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:59
          "Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares

          Вот ведь как: США со своим Antares носятся, носятся - это носитель, а с нашим движком РД-181 - это уже ракета-носитель. Почувствуйте разницу! smile
          СРЦ П-15
          1. Джедай Сегодня, 19:04
            Александр, приветствую! hi
            Цитата: СРЦ П-15
            Вот ведь как: США со своим Antares носятся, носятся - это носитель, а с нашим движком РД-181 - это уже ракета-носитель. Почувствуйте разницу!

            Это США пусть чувствуют : вставили в зад РД-181 и носятся со своим Антаресом. Ну чем не ракета-носитель? lol
            Джедай
            1. Тралл Сегодня, 19:11
              А ведь то, что РД-181 излучает зомбо-лучи, позволяющие управлять любым гражданином США, знают только трое: мой тесть, Дмитрий Рогозин и муж Хилари Клинтон(так вот что управляло его сигарой в Оральном кабинете). Ну и теперь вы тоже в курсе. Только, плиз, больше никому lol
              Тралл
              1. Джедай Сегодня, 19:14
                Коллега, я не стану задавать вопрос по поводу личности Вашего тестя, но уважение к нему невозможно не испытывать. soldier
                Джедай
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:19
                  Макс, приветствую! Я вот не пойму: РД-181 вроде бы двухкамерный двигатель, а тут пишут, что однокамерный. Или мы специально делаем для них однокамерный РД-181? Ты не в теме?
                  СРЦ П-15
                  1. Джедай Сегодня, 19:24
                    Насколько я в курсе, 181-ый как раз однокамерный и есть. И именно под Антаресы и разрабатывался. Вроде бы двухкамерный 180-ый его основой послужил... what
                    Джедай
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:33
                      Пошарил по инету и нашёл, что РД-181, это экспортный(модифицированный) вариант двигателя РД-191, а это двигатель однокамерный.
                      СРЦ П-15
          2. Банщик-М Сегодня, 19:07
            Цитата: СРЦ П-15
            "Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares

            Вот ведь как: США со своим Antares носятся, носятся - это носитель, а с нашим движком РД-181 - это уже ракета-носитель. Почувствуйте разницу! smile

            Россия выполняет просто свои обязательства...Такова уж наша натура!
            Помнится после развала СССР, Россия даже выплатила царские долги..А нам никто, как всегда..Пусть пользуются ! У нас еще круче есть в перспективе .
            Банщик-М
        2. maxim947 Сегодня, 19:02
          Вообще не обидно, пусть будет так чем лицемерные отношения. В конечном итоге все встанет на свои места, только уже под другим «углом» , и это в большей степени полезней нам, осадок ведь останется...
          maxim947
    2. The_Lancet Сегодня, 18:37
      запрет торговли с сша и все такое в том ключе

      "Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares

      Существует запрет торговли двигателями с Россией ?Не знаю про это.В мирной космической сфере должно быть сотрудничество.
      The_Lancet
      1. Partyzan Сегодня, 18:46
        Цитата: The_Lancet
        В мирной космической сфере должно быть сотрудничество.

        и оплата не "обамками" а золотом - без проблем hi
        Partyzan
        1. The_Lancet Сегодня, 19:02
          Россию "не золото" тоже устраивает.Мы покупаем двигатели - работники "Энергомаш" получают свою зарплату.Они довольны laughing
          На территории вашей страны есть аналогичные предприятия?
          The_Lancet
          1. Partyzan Сегодня, 19:18
            Цитата: The_Lancet
            На территории вашей страны есть аналогичные предприятия?

            у нас нет - но наши деньги, пусть и спорным, золото-валютным резервом обеспечены - а чем ваши обеспечены, кроме печатных станков?
            Partyzan
            1. Подрезчик Сегодня, 19:40
              Цитата: Partyzan
              Цитата: The_Lancet
              На территории вашей страны есть аналогичные предприятия?

              у нас нет - но наши деньги, пусть и спорным, золото-валютным резервом обеспечены - а чем ваши обеспечены, кроме печатных станков?

              Ну как чем? Авианосцами...А у нас золотом обеспечены, Володя, резервы может и не большие, но обеспечены... yes
              Подрезчик
    3. Teberii Сегодня, 18:38
      Санкции носят очень избирательный характер,деньги любят счёт.Поэтому делать себе плохо не станут.
      Teberii
      1. Дембель77 Сегодня, 19:02
        Если я правильно всё понимаю, то видимо в этом деле главное - деньги? Ну типа мы их зарабатываем, продавая то, что делаем лучше других. Так? Так. Но ведь америкосы нам в данный момент не друзья? И гадят нам в открытую где только могут. Какие-то не нормальные отношения у нас- мы им добро, а они нам зло. Бог накажет Америку!
        Дембель77
    4. Кент0001 Сегодня, 19:15
      Ну да, у нас выплатили зарплаты. американцы на наших движках вывели на орбиту спутники шпионы и обозначили в виде целей для глобального удара в том числе и тех кто получил зарплату от их продажи. Ка-то так.
      Кент0001
    5. Esoteric Сегодня, 19:21
      Цитата: Не либероид Русский
      а ура крикуны с дивана сейчас орать начнут про санкции, запрет торговли с сша и все такое в том ключе

      Дануна! Мы будем молчать даже тогда, когда ракеты с этими двигателями доставят нам американские боеголовки к порогу дома... belay feel
      Esoteric
      1. Piramidon Сегодня, 19:31
        Цитата: Esoteric
        Дануна! Мы будем молчать даже тогда, когда ракеты с этими двигателями доставят нам американские боеголовки к порогу дома... belay feel

        Подробнее можно? На каких ударных пиндо-стратегических ракетах стоят наши движки?
        Piramidon
  2. Банщик-М Сегодня, 18:35
    Лапотная отсталая Россия..Как вспомню как нас всех оскорбляли либеристня в 90-х , да и сейчас.
    Банщик-М
    1. Чёрный Сегодня, 18:37
      Россия - щедрая душа! ( нув данном случае - добрая)
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 18:43
        Тут больше подходит слово ОТВЕТСТВЕННАЯ И ПОРЯДОЧНАЯ.. hi
        Цитата: Чёрный
        Россия - щедрая душа! ( нув данном случае - добрая)
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 18:45
          Цитата: 210окв
          Тут больше подходит слово ОТВЕТСТВЕННАЯ И ПОРЯДОЧНАЯ.. hi
          Цитата: Чёрный
          Россия - щедрая душа! ( нув данном случае - добрая)

          Да понимаю я всё.....дай хоть побрюзжать.. smile
          Чёрный
      2. Partyzan Сегодня, 18:48
        Цитата: Чёрный
        Россия - щедрая душа! ( нув данном случае - добрая)

        но желательно кокосом по репе
        Partyzan
        1. Чёрный Сегодня, 19:03
          Цитата: Partyzan
          но желательно кокосом по репе

          ...и вафлей по всей морде... smile
          Чёрный
        2. Банщик-М Сегодня, 19:15
          Цитата: Partyzan
          Цитата: Чёрный
          Россия - щедрая душа! ( нув данном случае - добрая)

          но желательно кокосом по репе

          Самое обидное , что эта известная шоколадная марка полностью западная ..
          Вот так нас обманывают постоянно, ковыряясь грязными пальцами в наших душах ..А самое страшное , в душах наших внуков и детей..
          Мы то матерые , все понимаем.. soldier Эх Россия..
          Банщик-М
      3. Esoteric Сегодня, 19:24
        Цитата: Чёрный
        Россия - щедрая душа! ( нув данном случае - добрая)

        Власти России щедрые за народный счёт. Всё-то у них ладно...Всего-то 514 млрд. внешнего долга. Подумаешь заняли на гос.расходы 20 000 000 000$...На-до, надо позарез... wink
        Esoteric
  3. Siegen Сегодня, 18:35
    Химкинское научно-производственное объединение «Энергомаш» поставит с 2017 по 2018 год частной американской компании Orbital ATK 14 двигателей РД-181, предназначенных для установки на ракеты-носители Аntares.
    Siegen
  4. ИванИванов Сегодня, 18:42
    Летайте дорогие партнеры, выводите военные спутники, по цене 20 летней давности что характерно
    ИванИванов
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:44
    Наш ответ на санкции, или деньги превыше всего? ?? fool
    Геркулесыч
    1. Esoteric Сегодня, 19:28
      Цитата: Геркулесыч
      Наш ответ на санкции, или деньги превыше всего? ??

      Здесь можно понять, какова сила санкций в самом деле. Этакая русско-американская государственная монополия. Поют одно, делают другое. И всё это рассосётся до 2035-го года...Обязательно... what
      Esoteric
  6. Симон Сегодня, 18:54
    Цитата: The_Lancet
    запрет торговли с сша и все такое в том ключе

    "Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares

    Существует запрет торговли двигателями с Россией ?Не знаю про это.В мирной космической сфере должно быть сотрудничество.

    Запрет существует в Америке, у нас такого запрета нет. request
    Симон
    1. Esoteric Сегодня, 19:32
      Цитата: Симон
      Запрет существует в Америке, у нас такого запрета нет. request

      Нам Америка - не указ. Это у них санкции, а у нас их нет. Это они выгоняют работников посольств и срывают флаги, а у нас новогодние утренники. Это у них нефть подешевела вместе с рублём, а у нас она подорожала вместе с долларом... belay Продолжить? feel
      Esoteric
  7. Sergey53 Сегодня, 19:00
    Я думаю все в курсе что американцы нам не продают не только военную технику но и технику с возможностью двойного применения. А они на наших двигателях военные спутники выводят,слежения,позиционирования и т.д. А мы за деньги трясёмся, которые нам не достанутся, если мы им их не продадим. И сами себе находим оправдание. Алё гараж.
    Sergey53
  8. Симон Сегодня, 19:00
    Цитата: Банщик-М
    Лапотная отсталая Россия..Как вспомню как нас всех оскорбляли либеристня в 90-х , да и сейчас.

    Лапотная для либералов, а 20 лет назад создали такой двигатель, какой продвинутая Америка создать не смогла! Стоит вопрос, а как они на Луну слетали? recourse А ни фейк ли это request
    Симон
    1. Пrocто_inтес Сегодня, 19:27

      Вот так и летали
      Пrocто_inтес
  9. Горменгаст Сегодня, 19:07
    Это, видимо, в рамках анонсированных встречных санкций (титан и космос) am

    Пишу не в качестве порицания Энергомаша, а в разрезе вербальности объявленных контрсанкций. На деле ничего не сделают. wassat
    Горменгаст
  10. Кент0001 Сегодня, 19:13
    Фашистам пшеницу до последнего отгружали- вплоть до 22 июня 1941 года. Амерам - ракетные двигатели до последнего.Или победного. Нормально так.
    Кент0001
  11. Вадим237 Сегодня, 19:15
    Пока им нужны надо поставлять, деньги для производителя и страны, один чёрт придёт время и эти РЖД станут ни кому не нужными и всё это производство свернут.
    Вадим237
  12. Altona Сегодня, 19:28
    Цитата: volodya
    Да всё правильно сделали,договор есть договор и денег заработали. А всё-таки обидно,они нас парафинят по всякому!

    ---------------------------
    Зависть,сэр! laughing
    Altona
  13. Доктор Зорге Сегодня, 19:40
    Ответ на санкции?
    Доктор Зорге
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