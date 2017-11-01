"Энергомаш" отправил в США два двигателя РД-181 для ракет-носителей Antares

В соответствии с контрактными обязательствами, АО "НПО Энергомаш" 31 октября 2017 года осуществило отправку в США двух двигателей РД-181

Это вторая поставка двигателей в США. Программа по поставке РД-181 в 2017 году полностью выполнена

Акционерное общество "НПО "Энергомаш" завершило программу 2017 года по поставке ракетных двигателей РД-181 в США, сообщается на сайте предприятия.- говорится в сообщении.На предприятии отмечают, что двигатели успешно прошли испытания на Научно-испытательном комплексе (НИК-751) "НПО Энергомаш".- отмечают в НПО.РД-181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш". Это однокамерный жидкостной ракетный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом.Контракт на поставку двигателей РД-181 компании Orbital ATK был подписан в декабре 2014 году. В этом же году была выпущена конструкторская документация, в начале 2015 году проведено первое огневое испытание двигателя РД-181, а в мае 2015 года успешно завершена его сертификация. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители (РН) Antares.Ранее сообщалось, что США в связи с введенными в 2014 году конгрессом ограничениями на ВТС с РФ до 2019 года планируют полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой.