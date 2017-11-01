Сатановский: В Сирии у американцев началась дрожь в коленках Сегодня, 18:39 Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский о незавидном положении американцев в Сирии. 0 Чернобыль сегодня Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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