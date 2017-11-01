19:40 01 ноября

Сатановский: В Сирии у американцев началась дрожь в коленках

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский о незавидном положении американцев в Сирии.




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Комментарии 2

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  1. ИмПерц Сегодня, 19:00
    А действительно, зачем ВВС США образцы синовиальной ткани и РНК русских центральной, западной и северной части России?
    ИмПерц
    1. Вас Влад Сегодня, 19:20
      Цитата: ИмПерц
      А действительно, зачем ВВС США образцы синовиальной ткани и РНК русских центральной, западной и северной части России?

      В ближайшем будущем,если не сейчас будет возможно генетическое программирование человека!И не смотрите Сатановского и Кедми обманут они....пока втираются в доверие.
      Вас Влад
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