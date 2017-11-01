Неуловимая «Черная дыра»: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд

31 октября подводная лодка Б-268 «Великий Новгород» проекта 636.3 «Варшавянка» нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирийской Арабской Республике. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает об одной из самых бесшумных и совершенных дизель-электрических подлодок российского военно-морского флота.