19:45 01 ноября

Неуловимая «Черная дыра»: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд

31 октября подводная лодка Б-268 «Великий Новгород» проекта 636.3 «Варшавянка» нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирийской Арабской Республике. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает об одной из самых бесшумных и совершенных дизель-электрических подлодок российского военно-морского флота.




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