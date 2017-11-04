День народного единства. Ненавязываемые рызмышления

Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть: с её великими победами и трагическими страницами.

С 2005 года в России 4 ноября ежегодно отмечается один из основных государственных праздников – День народного единства.Государственные мужи, выбирая день для празднования, попытались убить двух зайцев – сохранить ноябрьский праздничный день и в то же время попытаться дистанцироваться от другой ноябрьской даты. Речь, конечно же, о 7 ноября – как дате Октябрьской революции, с момента которой прошёл без малого век.Задача официальных властей при выборе праздника вполне понятна: власть решала вопрос так, чтобы сделать попытку добиться в стране примирения на фоне существенного общественного раскола, связанного с революционным днём и самим отношением различных слоёв общества к Октябрьской революции как историческому факту.Фактически подтвердил факт желания добиться примирения в стране и президент России Владимир Путин. Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общего и правам человека, глава государства заявил буквально следующее:То есть День народного единства – 4 ноября, но надежда возлагается именно на 7 ноября – как на своеобразную отсечку, после которой в обществе должен произойти некий внутренний щелчок и отношение к событиям 100-летней давно перестанет вызывать острые дебаты.По понятным причинам, никакой внутриобщественный щелчок к единовременному примирению по поводу столь острого вопроса не приведёт, а потому ожидать его, конечно, можно, но есть ли смысл? Единственное, что к преодолению раскола в сфере оценок революции привести хоть как-то способно, это время. А уж сколько его ещё должно пройти, чтобы историческая «революционная» тема обсуждалась без сжимающихся кулаков – одному богу известно. Целого века не хватило...Что с новым праздником – Днём народного единства? По большому счёту и для него пока не хватило времени, чтобы он стал по-настоящему объединяющим. И во времени ли дело, или же причина кроется в другом? Быть может, причина ровно та, по которой этот день должен был как бы оттенить 7 ноября. Уж слишком близко в календаре расположены эти даты, чтобы все мы стали однозначно отделять их друг от друга.Все прекрасно понимают, что эти даты в календаре и события-то описывают разные, и что между этими событиями – три с лишним века, но оцениваются даты именно с точки зрения дня сегодняшнего. А с размахом праздновать народное единство на фоне событий четырёхсотлетней давности, так уж получается, народ не привык. Причём тут чисто психологический аспект. Большинство россиян, как показывают последние опросы, считают главные фигуры народного ополчения 1611-1612 годов героями Отечества.С этим никто и не собирается спорить. Славная страница истории. День воинской славы. Но очень уж давно это было, чтобы по-настоящему могло бередить душу и умы в день сегодняшний. Так уж человек устроен. Психология не даёт и вряд ли даст настоящую глубину празднику. Ну, разве что единение на фоне того, чтобы ткнуть носом поляков, всякий раз твердящих о советской «оккупации, в историю, в которой Россия в своё время была под оккупацией Польши. Но, во-первых, не все поляки – «Мацеревичи», чтобы «носом тыкать», во-вторых, не такой мы народ, чтобы злорадствовать и держать в памяти то, куда можно было бы носом постоянно тыкать.Возможно, в этом-то и есть наше главное единство. Мы не привыкли ковыряться в грязном белье, не привыкли жить не по совести. Пусть для современного мира это неподходящие качества. Пусть нужна прагматика, холодный расчёт. Но такова уж наша душевная организация. Тем едины и тем отличаемся от многих других. Тем и выложен фундамент Русского (в самом широком понимании этого термина) мира, который выстраивается, но выстраивается пока очень тяжело.Что означает праздник, который так и тянет назвать новым, по своей сути? Не столько, конечно, о победе над поляками речь. Речь о том, что в трудную годину русский народ может и готов сплачиваться, готов противостоять врагу самоотверженно. Праздник призван дать точку консолидации для многонационального и многоконфессионального народа России. Русские и татары, ингуши и буряты, осетины и украинцы, калмыки и марийцы – огромное множество народов и народностей. В этом наше богатство, в этом и есть суть Дня народного единства. И пусть сам исторический повод, избранный для назначения даты, имел место аж 400 с лишним лет назад, но, по большому счёту всё, в наших руках сегодня. Ведь и не обязательно отсылать суть праздника к конкретному событию в истории. Тем более что у истории трактовок столько, сколько историков... Важно строить России современную, опирающуюся на традиции, душевное тепло и трудолюбие, присущее каждому из нас. И на этом фоне важно понимать, что мы - граждане великой страны. И любовь к ней не может определяться сугубо персональным отношением к каждой исторической эпохе. Эпохи разные – Родина одна.