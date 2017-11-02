Генетическое оружие?

Неожиданное и шокирующее заявление на эту тему сделал в понедельник президент РФ Владимир Путин. «Некие организации, - сказал он, - собирают биологический материал наших граждан по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Весь вопрос только в том, зачем они это делают, делают целенаправленно и профессионально. Мы однозначно являемся объектом пристального интереса. Относиться к этому, конечно, нужно без всякого страха: они пускай делают, что они хотят. Но мы должны делать то, что мы должны»,- подытожил Путин.Не менее неожиданными оказались и обстоятельства, при которых сделал такое сообщение глава государства. Это произошло на заседании президентского Совета по правам человека, проведенном им в День памяти жертв политических репрессий 30 октября. В ходе заседания директор РОИИП Игорь Борисов рассказал, что некто с помощью систем видеонаблюдения собирает образы россиян с неизвестными целями. «Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране», — ответил ему Путин, добавив то, что сказано выше. Поскольку пока никаких дополнительных официальных комментариев на эту тему нет, СМИ принялись ломать голову, что же имел в виду глава государства, и зачем он это сказал на заседании СПЧ. Оказалось, что версий о целях сбора биологического материала немало.В России, например, сбор также ведется — к примеру, в рамках недавно выигранного МГУ им. Ломоносова миллиардного гранта на проект «Ноев ковчег», предусматривающего создание банка данных всего живого на земле. Клеточный материал, собранный участниками этого проекта, будет храниться в депозитарии, строящемся на территории «Силиконовой долины» МГУ, причем, как в условиях заморозки, так и в информационном виде. Однако в данном случае собираемый биоматериал - не человеческий, а потому его изъятие мало кого смущает. Но вот зачем подобное делают у нас иностранцы?Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о намерении Пентагона закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) россиян европеоидной расы. Цель предполагаемых закупок неясна: есть лишь ссылки на некий контракт ВВС США, размещенный на портале американских госзакупок. Но это, по мнению экспертов, более чем тревожный симптом.Забугорные ведомства и раньше пытались собирать биологические образцы россиян, и подобные действия, как уверены специалисты, могут грозить созданием биологического оружия нового поколения. Об этом в интервью РТ рассказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. «Такие попытки предпринимались ещё в 90-е годы, когда была программа «Геном человека», потом в «нулевые» годы, генеалогические исследования, по проблеме жизни — предлоги самые разные, самые благородные, но вот почему-то всё это происходит в интересах военного ведомства США, и это наводит на определённые подозрения», — поведал Никулин.При этом эксперт подчеркнул, что в основном иностранные агенты интересуются образцами европейцев славянской группы, в основном русскими, а что происходит с материалами - неизвестно. Никулин обратил внимание на то, что если в вирусы встроить определенную группу «как маркер», то они начнут действовать избирательно против конкретной национальной группы и это станет биологическим оружием следующего поколения.«Вопросы о подобной деятельности иностранных организаций в России задавались «американским партнёрам» неоднократно, однако внятных ответов так и не последовало», - сообщил Никулин.При этом он отметил, что как только власти принимают меры по пресечению подобной деятельность, это почему-то сразу «вызывает большой шум со стороны либеральной общественности».«Это — очень серьезная тема,- разъяснил в свою очередь генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью МК. - И то, что президент ее озвучил, означает, что она переходит в стадию реализации. Сама по себе теория выведения новой расы не нова. Такие опыты проводились и раньше, например, в фашистской Германии. В данном же случае речь, скорее всего, идет о создании системы воздействия на человека на клеточном, хромосомном уровне. На Западе много говорят о так называемой «загадочной русской душе». Но это — нематериальная субстанция. А вот биообразец открывает путь к воздействию на тело. Ведь не секрет, что есть расы, которые погибают в определенных условиях: к примеру, многим северным народам противопоказан прием алкоголя, поскольку их организмы не способны его расщеплять».Таким образом, все это очень серьезно, предупреждает эксперт: «Если кто-то намерен перевести войну в плоскость генетики и воздействовать на противника на клеточном уровне, то для противной стороны сбор биоматериалов может обернуться колоссальными потерями. Ведь биологическая война — это не только распространение вирусов и инфекции: воздействие на отдельные клетки человека также может дать колоссальный эффект! В то же время это — самое злодейское изобретение, которое, безусловно, должно быть запрещено наравне с химическим оружием. Полагаю, что заявление нашего президента должно стать серьезным предупреждением американцам, - подчеркнул собеседник МК. - Мы ведь тоже не лохи и способны провести аналогичные исследования. И далеко не факт, что они останутся победителем, если дойдет до дела».Однако тема попыток создания на Западе генетического оружия – старая история. Автор этих строк еще в 80-х годах прошлого века написал для киностудии «Мосфильм» сценарий художественного фильма на эту тему, опираясь на появившиеся тогда в западной печати разоблачительные материалы. В нем говорилось о возможности создания «расовой» бомбы, которая могла бы избирательно убивать темнокожих, а белое население оставлять живым. Речь шла о генетическом или этническом оружии – гипотетическом варианте биологического оружия, которое способно планомерно уничтожать любые человеческие популяции по ключевым генетическим признакам. Его поражающие элементы – искусственно созданные микроорганизмы (патогены), в том числе штаммы бактерий и вирусов, измененные с помощью технологий генной инженерии, способные мгновенно вызывать болезни и негативные изменения в организме человека. Его воздействие можно настраивать, направляя против определенной части населения, например, избирательно уничтожать только потенциальных солдат – мужчин и при этом оставлять в живых женщин и детей. Или, как уже говорилось, убивать темнокожих, оставляя в живых белых. По сути, это оружие обладает возможностями мгновенного уничтожения целой расы. Ученые относят генетическое оружие к одному из типов биологического, поэтому, согласно Женевскому протоколу 1925 года и Конвенции о биологическом оружии 1972 года, его категорически запрещено разрабатывать. Действие фильма, где некая держава готовится тайно применить такое оружие, должно было происходить в одной из африканских стран. Заявка на сценарий была поначалу одобрена в 4-м творческом объединении «Мосфильма», однако позднее работа над ним была неожиданно, без внятных объяснений остановлена.В те времена любой фильм, связанный с иностранной тематикой, должен был согласовываться и утверждаться Международным отделом ЦК КПСС, а также соответствующим управлением КГБ. До того в этом же объединении по моему сценарию был поставлен и выпущен в прокат художественно-политический боевик «Тайна виллы “Грета”», посвященный скандалу вокруг масонской ложи «П-2» в Италии, где она пыталась осуществить правый переворот. Консультантом на картине был Лоллий Замойский, долгий годы работавший за границей под «крышей» журналиста, главный «эксперт по масонам» в те годы, выпустивший потом книгу «Масонство и глобализация. Невидимая империя». Словом, тема масонов уже в те годы в КГБ внимательно изучалась, а потому выпуск фильма с таким острым сюжетом и получил «добро».Л. Замойский поначалу поддержал и идею фильма о «расовой» бомбе. Но создание картины о разработке Западом генетического оружия тогда было остановлено. Почему? Об этом сегодня остается только гадать…Однако генетическое оружие вовсе не обязательно должно быть «бомбой», которую нужно сбрасывать с самолета, или действовать в виде неких «лучей». Генная «бомбардировка», писал АИФ еще около десяти лет назад, может осуществляться банально просто - через продукты питания. У каждой нации можно выделить некий круг пищевых предпочтений. Применительно к русским это хлеб, картофель и ряд других овощей, молоко, масло, сметана, гречка и т. п. В Европе и США гречку вообще никто не ест. Продукты, входящие в этот перечень, модифицируются сообразно с генетическими особенностями, присущими сугубо русским. Поев «минированного» хлеба, вы не сразу обнаружите связь между ним и вдруг появившимся у вас смертельным заболеванием…Есть и второй вариант — «подсадка» на изначально несвойственные данной нации продукты питания. Настойчивые призывы шире возделывать пресловутую сою, например, — косвенное тому доказательство. Возможно, японцам и китайцам соя идет на пользу. Культура потребления сои у них складывалась тысячелетиями, и они генетически предрасположены к её усвоению. А вот русские — нет. И их можно именно «подсадить», то есть долго и целенаправленно внедрять в ежедневный пищевой рацион еду, содержащую непривычные специфические соединения. И вот уже не вы («бомба» действует постепенно), а ваши дети, а потом внуки не могут обходиться без навязанного продукта, который постепенно запускает в организме механизм разрушения. Японец или китаец — в порядке, а «осоенный» русский подвержен напастям — по выбору иностранного «программиста».Известный генетик, академик РАН Сергей Инге-Вечтомов вообще утверждал, что этническое оружие уже давно существует и это - водка. Алкоголь блестяще прошёл испытания на американских индейцах, которых сознательно десятки лет спаивали «огненной водой», фактически истребив их чуть ли не полностью. У многих народов существуют «слабые» гены. Например, у грузин и негров практически не встречается защитный ген против вируса СПИДа, зато он есть у 25% русских и татар, почти у 15% узбеков и 10% казахов, азербайджанцев, уйгур и тувинцев. И его обладатели ВИЧ-инфекцией практически не болеют. А значит, на основе вируса СПИДа можно попробовать создать этническое оружие.Академик РАМН и РАН Михаил Пальцев считает, что «биооружие может распространяться через воду, продукты питания, а гены-агрессоры могут встраиваться в пищевые растения. Результат подобных вторжений может проявляться даже в последующих поколениях, приводя к росту числа инсультов, инфарктов, злокачественных заболеваний».Конечно, президент вовсе не случайно публично предупредил о сборе в России биоматериала с «неизвестными целями». На столь высоком уровне случайных высказываний такого рода не бывает. Это – своего рода предупреждение. Предупреждение Западу, что мы об этом знаем и принимаем соответствующие меры. А также предупреждение тем, кто внутри страны этому делу, вольно или невольно, способствуют.Тему генетического оружия Путин затрагивает последнее время не в первый раз. Об этом он уже говорил на сессии «Молодежь-2030. Образ будущего», которая проходила недавно в рамках Всемирного фестиваля студентов и молодежи в Сочи. «То, о чём я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — подчеркнул глава государства. По его словам, вскоре у ученых может появиться способность изменять генетический код человека, чтобы создавать личности с заданными характеристиками. Президент отметил, что, с одной стороны, новая технология даст новые возможности в области фармакологии. Это будет полезно при лечении генетических заболеваний. С другой стороны, ученые получат возможность «влезать» в код, созданный природой.Такое внимание главы государства к этой теме - свидетельство того, что страшная угроза налицо. Ведь имея на вооружении гены-убийцы, можно фактически управлять миром, незаметно уничтожая неугодных, истребляя население целых стран. При этом будет практически невозможно доказать, кто именно создал и использовал это оружие, поскольку его применение будет замаскировано под эпидемии известных или неизвестных болезней с массовой гибелью миллионов людей...