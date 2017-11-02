16:13 02 ноября
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Сергей Черняховский: Создание памятника «жертвам политических репрессий» - спорная затея

Если кто-то верил, что памятник «жертвам политических репрессий» послужит утверждению согласия в обществе – он плохо представляет себе реальное положение дел

Создание памятника «жертвам политических репрессий» - само по себе политически спорная затея.

И потому, что жертвы были разные – и кто был виновен, а кто невиновен – вопрос более чем невыясненный и отдельный.


И потому, что далеко не все общество желает осуждения репрессий как таковых.

И потому, что хотя гибель невинных странно было бы не осуждать, в сложившемся историко-национальном контексте шаблон «осуждение политических репрессий» является на деле эвфемизмом шаблона «осуждение советского периода». Хотя формально это и неверно.

Сергей Черняховский: Создание памятника «жертвам политических репрессий» - спорная затея

Церемония открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби». Фото с сайта kremlin.ru

То есть памятник такого рода есть определенная формальная победа одной политической силы над другой политической силой. Причем первая сила имеет в обществе поддержку 10-20 %, вторая – от 35 до 60 %.

Первая навязала свою волю второй, то есть меньшинство навязало свою волю большинству. Уже даже чисто формально – явно авторитарно и антидемократично. Теперь ему придется ждать ответа – он может быть раньше, может быть позже, может быть мягче, может быть жестче – но он будет.

Первая группа навязала свою волю не только второй – всей стране, которую данная затея абсолютно не увлекала. И навязала ее не за счет своего авторитета, а за счет поддержки власти, котоаря в этот раз откровенно встала на сторону явного меньшинства против явного большинства.

Эта затея антидемократична – но она и опасна для страны. Если кто-то верил, что сооружение подобного мемориала послужит утверждению согласия в стране и обществе – он явно плохо представляет себе реальное положение дел. Потому что этот мемориал утверждает позицию одной стороны – и отвергает позицию другой.

Наивные утверждения о том, что «уж в чем, в чем, но в осуждении сталинских репрессий все согласны» - более чем наивны. Даже это неверно, хотя, конечно, политические репрессии осуждает заметно большее число людей, нежели осуждающих Сталина: с объявлением его преступником готовы согласиться полностью 8 %, частично – 18 %. Остальные так или иначе это утверждение не поддерживают.

Одно меньшинство, 39 %, считает, что «репрессии - это преступление и его ничем оправдать нельзя». Другое меньшинство, 25 %, считает, что это была государственная необходимость и оправдать его можно.

С этой точки зрения Путин, приехав на открытие «мемориала жертвам» и сказав дословно: «Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и, тем более, невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа…. никаких оправданий этим преступлениям быть не может. Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения» - солидаризировался с большинством. И оттолкнул от себя лишь меньшинство.

По левадовским данным этого года, число оправдывающих репрессии – 25 %. Не допускающих оправдания – 39 %.

Только, во-первых, в канун президентских выборов лучше было этого не делать – и как минимум сохранить дистанцию, встать над схваткой. Выборы он, конечно, все равно выиграет – но вопрос-то сегодня не в этом. Вопрос в том, чтобы в условиях противостояния с наглеющими и агрессивными геополитическими конкурентами продемонстрировать максимальное единство страны и максимальную поддержку его как национального лидера.

Если из тех 25 %, которых он оттолкнул от себя, хотя бы половина просто не придет на выборы – уже это окажется тяжелым ударом по их политической результативности. Причем если на выборы не придут они – это будет означать, что не пришли не колеблющиеся, а именно его сторонники.

Путин попытался как будто бы смягчить этот «удар по своим», сказав в итоге: «Да, нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит – призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности. Только на этой основе мы можем решить задачи, которые стоят перед обществом и страной, перед Россией, которая у нас одна».

Только сказав абсолютно правильные слова о недопустимости противостояния, ценности доверия и стабильности – он сам нанес по этим началам удар, подтолкнув общество к новому противостоянию.

Черта не подведена. А если подведена – то не финишная, а новая стартовая. Вместо того, чтобы закрыть старое противостояние, Путин невольно дал сигнал новому. Его слова, сказанные при открытии мемориала, не станут консенсусным общественным мнением: одна часть общества не согласится с тем, что нужно «простить», другая – что нужно «осудить».

Одни, опьяненные оказанной им поддержкой в словах об осуждении, объявят, что прощать невозможно. Другие, оскорбленные этими же словами, не удовлетворятся объявлением прощения – и потребуют сатисфакции за оскорбление. Борьба разгорится снова.

И кто здесь на самом деле большинство, а кто – меньшинство, это вопрос отдельный.

Вот цифры в динамике:


Число оправдывающих репрессии – 25 %. Не допускающих оправдания – 39 %.

Первых в полтора раза меньше, чем вторых – но четверть населения, «зовущих репрессии» – это более чем солидно.

Однако важнее другое. За десять лет число «оправдывающих» выросло почти в три раза – с 9 %. За то же время число осуждающих – упало почти вдвое.

Путин протянул руку тем, кого становится все меньше, и оттолкнул тех, кого становится все больше. И это – ошибка. Хотя и ошибка талантливого и популярного политика.

Но тут вообще уже другой вопрос: почему все больше становится уже не тех, кто позитивно оценивает Сталина, а тех, кто не хочет осуждать репрессии.

И тут есть два ответа:

Первый – просто общество устало от безнаказанности реальных преступников – от экономических до политических. Безнравственно говорить об осуждении Сталина, не осудив Горбачева и Ельцина. И не имеют морального права осуждать 30-40-е те, кто виновен в трагедии «перестройки» и «реформ 90-х», как и те, кто прямо и публично не признал преступлениями разрушение СССР и политику 90-х.

Второй. В обществе в период информационного террора конца 80-90-х гг. было навязано восприятие самого слова «репрессия» как аналога слов «расправа над невиновными».

Но «репрессии» как понятие – это «ответное подавление». Политическая репрессия, осуществляемая государством, это лишь его сущностная и обязательная функция: подавление сопротивления своей политике. Осуществление репрессий – это обязанность государства.

Это не означает подавления оппозиции – пока последняя остается оппозицией, а не превращается в силу, стремящуюся разрушить данную социально-политическую систему.

Там, где государство отказывается от исполнения своих репрессивных функций, где оно перестает осуществлять подавление своих противников – там оно перестает существовать. Отказ политика от репрессий – уже является преступлением, потому что, как можно увидеть на примере Януковича с Горбачевым, этот отказ приводит к гибели сотен тысяч и миллионов людей. Государство, собственно говоря, и нужно для того, чтобы осуществлять репрессии.

И именно поэтому тема «осуждения репрессий» так важна. Для тех, кто ставит задачу разрушения того или иного государства.

Тема «осуждения сталинских репрессий» была поднята в конце 80-х гг. именно для того, чтобы лишить иммунные системы государства воли, чтобы лишить его способности защищать страну и общество.

Формально осуждающие репрессии апеллируют к трагедии гибели невиновных – и осуждают их. На деле они парализуют способность страны и государства защищать себя. Лишают государство способности устранять со своего пути группы, противостоящие национальным интересам. Лишают большинство страны возможности защищать свои интересы.

Многие с этим не согласятся, но если страна (любая страна) хочет развиваться дальше и быть защищенной от давления внешних геополитических сил, она должна признать простую и естественную вещь: репрессии – это обязанность государства и элиты, отказ от репрессий и осуждение репрессий – преступление перед народом и государством.
Автор: Сергей Черняховский
Первоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2017/10/31/istoriya-khkh-veka/813479-neudachnaya-zateya


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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 15:16
    И потому, что жертвы были разные – и кто был виновен, а кто невиновен – вопрос более чем невыясненный и отдельный.
    Потому кого то РЕАБИЛИТИРОВАЛИ, а кого то и НЕТ...
    И вообще это в первую очередь памятник людям, погибшим на одном из этапов ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, а значить и это то же наши люди.
    svp67
    1. venaya Сегодня, 15:28
      Цитата: svp67
      это в первую очередь памятник людям, погибшим на одном из этапов ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, а значить и это то же наши люди.

      Это что же получается: те кто разгромил нашу страну тоже "наши люди". Не согласен! Врагов страны реабилитировать ни в коем случае не допустимо, подобные ошибки нам слишком дорого обходятся, то есть в десятки миллионов жителей и разгроме пром. потенциала страны, сравнимого только с потерями во ВМВ, а то и больше.
      venaya
      1. svp67 Сегодня, 15:30
        Цитата: venaya
        Это что же получается: те кто разгромил нашу страну тоже "наши люди". Не согласен

        Ваше дело...
        Цитата: venaya
        Врагов страны реабилитировать ни в коем случае не допустимо

        "Враги народа", "враги страны".... а кто решает кто есть кто? И не боитесь ВДРУГ оказаться в их числе?
        svp67
        1. venaya Сегодня, 16:10
          Цитата: svp67
          "Враги народа", "враги страны".... а кто решает кто есть кто? И не боитесь ВДРУГ ..

          Так, даже здесь на сайте многих и без очков видно: Кто есть кто. А что мы можем сказать про широко освящаемый, открытый (не то что сейчас) суд, в присутствии даже иностранных специалистов и журналистов. Данный вопрос нужно внимательно и пристально рассматривать, сегодняшние примеры безконеяных самосудов конечно применять не стоит, это ясно. А когда совесть у человека чиста - то в этом случае ему бояться не чего. Так, именно так меня учил мой отец, за это я ему благодарен. А страх признак или не уверенности в себе, или, что ещё хуже, действительно какими-либо формами сделки как минимум с собственной совестью.
          venaya
  2. Seamaster Сегодня, 15:28
    Жил в нашем дворе склочный старикашка-пенсионер. Достал весь дом своими скандалами.
    А не поспоришь: боевой офицер-фронтовик в ВОВ, а после войны - жертва сталинских репрессий.
    В 1980 году (я вообще-то старенький) призвали меня на сборы, но не послали в Севастополь на переподготовку, как планировали, а посадили нас пятерых в военкомате помогать оформлять бумаги на льготы и ветеранские удостоверения старикам-фронтовикам. Выписки из личных дел делали, повестки им разносили, талоны на бесплатных проезд на поезде выписывали. Как раз в 1980 году в этом навели порядок.
    Посмотрел я в архиве военкомата и личное дело нашего соседа.
    Но фронте не был вообще, почти всю войну - "агитатор в госпитале для легкораненых".
    В 1945 году дембельнулся, работал в торговле.
    В 1947 году осужден на 5 лет - украл на базе 2 бочки селедки. А год голодный был.
    Отсидел 3 года,, вышел.
    Вот такая "жертва", малята.
    Seamaster
  3. АА17 Сегодня, 15:33
    Ещё один закамуфлированный шаг в сторону проведения невидимого знака равенства между деятельностью И.В.Сталина и Гитлера. Ещё одна попытка заставить наш народ каяться. Этим шагом господствующий класс хочет зафиксировать свои прибыли. Через некоторое время к этому памятнику будут приводить нашу молодежь и будут форматировать их умы. В Е-ЦЕНТР далеко возить. Открыли филиал Е- ЦЕНТРА в Москве. Результаты уже дают о себе знать. Видел на ТВ (может на РБК) передачу, где юная девушка призывала молодежь выкладывать информацию, на каком то сайте (подобие википедии), рассказы своих родственников и знакомых о репрессиях.
    АА17
  4. Одиссей Сегодня, 15:38
    Трогательна показная наивность автора.Кто у власти в России ? Ренегаты(предатели) от коммунизма и воры.
    Чего же они бояться как предатели и воры ? Бояться наказания за воровство и ненавидят объект своего предательства.
    Так что - мемориалы "жертвам политических репрессий",а также Ельцин-центры и музеи Гулага это для них абсолютный приоритет.Часть общей стратегии по антисоветской пропаганде которая является идеологической основой режима.И отказываться от нее режим не собирается и не будет.
    И тот факт,что это разрушает государственность России для них малозначим.
    Одиссей
  5. andrej-shironov Сегодня, 16:05
    Я против любых жертв! Но я не понимаю двойственную позицию Путина. Он что думает, что поступая и нашим и вашим, он добьётся внутригражданского примирения? Да этим он наоборот сеет семена раздора! Ему следует приехать на открытие памятника Сталину!
    andrej-shironov
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