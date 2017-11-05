Ни шагу наугад

В результате подрыва на минах в Сирии погибли, изувечены сотни военнослужащих и мирных граждан. Список потерь растет почти ежедневно. 18 октября смертельное ранение получил генерал-майор Республиканской гвардии Иссам Захреддин. Его автомобиль подорвался на фугасе в провинции Дейр-эз-Зор. Но российским военнослужащим и советникам, выполняющим в САР воинский долг, удается выходить победителями в минной войне.Их знания и навыки, накопленные не только в Сирии, но и в других горячих точках, в том числе на Северном Кавказе, уникальны. В основе российская школа противоминной и противодиверсионной борьбы в боевых условиях, огромный опыт работы со взрывчатыми веществами, закладками и фугасами. Ведь за каждым из «сюрпризов» – почерк и методика конкретного боевика, который идентифицируется и сразу заносится в специальную картотеку.Вскрытая закладка, обезвреженный заряд – результат постоянного противостояния российской и западной школ минирования и разминирования. Боевики коварны и хитроумны в установке мин-ловушек. Они обучаются военному делу, используют самые современные достижения. Скажем, вкладывают взрывные устройства в корпуса, не обнаруживаемые ни миноискателями, ни даже натасканными собаками. Поэтому речь не только о высочайшем профессионализме наших саперов, но и о новейших российских средствах разминирования и защиты.Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий констатирует: «В средствах защиты мы шагнули достаточно далеко и занимаем, полагаю, лидирующие позиции в мире. Это показала Сирия, где мы не понесли минных потерь».У российской школы противоминной борьбы мировое признание. В Международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам приняли участие представители 20 стран и трех общественных организаций (Женевского международного центра гуманитарного разминирования, Красного Креста и Службы ООН по вопросам противоминной деятельности – UNMAS).Многие захотели сами пройти школу обезвреживания взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам, на практике увидеть особенности подготовки специалистов в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ. Огромный интерес к средствам поиска, которые используются при выполнении задач по разминированию, экипировке саперов. Гости убедились, что самое главное – уметь применять эти средства комплексно, что значительно повышает эффективность работы.Взять сирийскую Пальмиру. Отрядом разминирования, которым командовал Валерий Овдиенко, при работе в историческом центре города для повышения безопасности были задействованы не только новейшие средства защиты, современные системы поиска взрывоопасных предметов, но и беспилотные летательные аппараты, мобильные робототехнические комплексы (РТК).Действие многофункционального РТК «Уран-6» довелось увидеть на подмосковном полигоне. Автономное устройство на гусеничном ходу управляется дистанционно с безопасного расстояния. Даже при подрыве робота на серьезном фугасе оператор остается невредим.Вместе с «Ураном-6» прекрасно показал себя в Сирии радиолокационный прибор подповерхностного зондирования ОКО-2 и другие средства обнаружения взрывоопасных предметов. А ведь техника применялась в тяжелых климатических условиях с большой интенсивностью.Одна из особенностей конфликта в Сирии – множество самодельных и установленных на неизвлекаемость боеприпасов. Их применение террористами в людных местах, а также маскировка под предметы быта, даже детские игрушки, создают особую опасность прежде всего для мирного населения.«Специфика – в повсеместном полупромышленном изготовлении СВУ, а также их активном использовании бандформированиями, в частности, для ведения боевых действий в городских условиях», – считает начальник Международного противоминного центра ВС РФ Игорь Михайлик. По его словам, значительную часть составляют фугасы, боеприпасы на основе газовых баллонов, применяемых в качестве реактивных снарядов. Для снаряжения используются взрывчатые вещества как промышленного, так и самодельного производства. Это создает дополнительные трудности и опасность при обнаружении и обезвреживании.Огромное количество боеприпасов, выпущенных из самодельных минометов и реактивных систем залпового огня различных калибров, не срабатывало, поэтому они утилизировались в специально подготовленных местах. Для боевых действий в городских условиях джихадисты также используют самодельные гранаты разных типов, как правило, заранее подготовленные формы заполняют пластичным веществом С-4. А для проведения терактов организовано масштабное производство крупных фугасов в металлической оболочке с ВВ на основе аммиачной селитры и керосина.Анализ действий боевиков ИГ говорит о том, что изготовление самодельных взрывных устройств, мин и реактивных снарядов было организовано ими в мастерских с использованием станков с захваченных предприятий. Обычно работы выполнялись под контролем специалистов минно-подрывного дела, прошедших подготовку в тренировочных лагерях незаконных вооруженных формирований. То есть это уже сложившаяся система вербовки, обучения и использования боевиков как на передовой, так и в тылу.Обнаруженные пояса шахида различаются детонаторами, устройствами подрыва. Есть радиоуправляемые изделия с замыкателями на инфракрасном и разгрузочном датчиках. Встречаются пояса с площадным замыкателем типа «Гирлянда». Это лишний раз говорит о цинизме командиров террористических группировок, которые не допускают даже мысли о возвращении боевика-смертника живым. У таких путь только в один конец. Если боевик не решится нажать кнопку сам, команда поступит на взрывное устройство по радио.Алеппо состоит из полутора сотен кварталов и единой планировки не имеет. Для старых районов характерна бессистемная, плотная, сплошная застройка. Многие улицы, узкие и извилистые, заканчиваются тупиками. Здесь террористические группировки вели бои с правительственными войсками, минируя тоннели канализации, здания, участки улиц. То есть почти все, поэтому расчистка подобных мест ведется с высочайшей осторожностью. Из-за подземных сооружений, требующих проверки, объем работ увеличивается. Нормальному функционированию средств поиска мешает большая засоренность городских улиц осколками боеприпасов. К тому же очистку местности от взрывоопасных предметов приходится вести рядом с памятниками культурного наследия, находящимися под охраной ЮНЕСКО. К примеру, в Алеппо, в старом городе большое количество СВУ было установлено на неизвлекаемость. Российские саперы с риском для жизни их уничтожали, соблюдая при этом меры защиты мирного населения, или обезвреживали, чтобы не подвергнуть разрушению жизненно важные или исторически ценные объекты. Порой это делалось под обстрелом.Российским инженерным подразделениям приходится учитывать даже характер грунта. Местность в районе Пальмиры – глинистая пустыня с верхним слоем грунта, как правило, достаточно плотным. Самодельные взрывные устройства на нем и вдоль дорог с твердым покрытием легко обнаружить. Поэтому боевики перешли к изготовлению маскировочных корпусов, использованию под СВУ предметов обихода, детских игрушек. Подобные опасные предметы, а также установленные на неизвлекаемость боеприпасы или обезвреживались на месте, или при возможности вывозились на безопасное расстояние для дальнейшего уничтожения.Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в 2016–2017 годах дважды выполнял задачу по очистке от взрывоопасных предметов в районах архитектурно-исторического комплекса, жилой части и аэропорта Пальмиры. Проверено и очищено 2339 гектаров территории, 219 километров дорог, 10 476 зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено 24 065 взрывоопасных предметов, в том числе 1062 СВУ.Более 36 тысяч «подарков» обнаружено и уничтожено при разминировании Алеппо. Там очищено около трех тысяч гектаров территории, 945 километров дорог, порядка пяти тысяч зданий и сооружений.По словам руководства инженерных войск, наиболее серьезными нашими партнерами и помощниками в вопросах разминирования можно считать коллег из КНР, Ирана, Сербии. Они же и наиболее заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией по этой специфической проблеме.Но реально в САР пока работают только сирийские и российские саперы. Хотя Россия готова взаимодействовать со всеми. Для этого проведены серьезные переговоры с ООН. Ведь после того, как в Сирии наступит мир, а он неизбежен, работы для саперов не станет меньше. Наоборот, ее будет очень много. Поэтому сегодня первая, главная цель – обмен информацией, собранной в России и других государствах по вопросам разминирования. Вторая задача – продвижение Международного противоминного центра на рынок безопасности.Наши саперы имеют огромный боевой опыт. Есть чему учить других, чем поделиться. Это великая гуманитарная миссия.На сегодня в Международном противоминном центре ВС РФ уже прошли курс обучения специалисты из Армении. В настоящее время здесь набираются опыта военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Заявки подали еще девять государств, представители которых хотят учиться разминированию у лучших в своем деле. Так что на ближайшее будущее все расписано. Рано или поздно изъявят желание перенять российский опыт и европейские коллеги, ведь задача у нас одна – оказать не только Сирии, но и всем пострадавшим от действий ИГ странам необходимую помощь, сохранить жизни сотням тысяч мирных граждан.