Охотники за секретами

Ежедневную оперативную сводку Верховного командования вермахта в Берлине и Москве читали почти одновременно. Это лишь один из примеров работы советских военных разведчиков.Старая армия после революции подверглась реорганизации. Обстановка в советской России и вокруг нее обострялась – разгоралась Гражданская война, началась военная интервенция ряда стран Антанты и Японии. Политическому руководству и военному командованию требовалась достоверная развединформация. Было решено сконцентрировать всю военную разведку в ведении полевого штаба Реввоенсовета. В его составе 5 ноября 1918 года было сформировано Регистрационное управление.Под руководством и контролем Региструпра развернулась агентурная работа. Военные разведчики действовали в прифронтовой зоне, в тылу противника, а также на территории сопредельных стран. В середине 1919 года в полевом штабе хорошо знали об обстановке на всех направлениях, так как туда регулярно поступали сводки и другие документы Региструпра. Его агенты находились в штабах белых армий. Например, к Колчаку была внедрена и добывала ценную информацию оперативная сотрудница Вера Бердникова.Ежедневную оперативную сводку Верховного командования вермахта в Берлине и Москве читали почти одновременно. Это лишь один из примеров работы советских военных разведчиков.Старая армия после революции подверглась реорганизации. Обстановка в советской России и вокруг нее обострялась – разгоралась Гражданская война, началась военная интервенция ряда стран Антанты и Японии. Политическому руководству и военному командованию требовалась достоверная развединформация. Было решено сконцентрировать всю военную разведку в ведении полевого штаба Реввоенсовета. В его составе 5 ноября 1918 года было сформировано Регистрационное управление.Под руководством и контролем Региструпра развернулась агентурная работа. Военные разведчики действовали в прифронтовой зоне, в тылу противника, а также на территории сопредельных стран. В середине 1919 года в полевом штабе хорошо знали об обстановке на всех направлениях, так как туда регулярно поступали сводки и другие документы Региструпра. Его агенты находились в штабах белых армий. Например, к Колчаку была внедрена и добывала ценную информацию оперативная сотрудница Вера Бердникова.При очередной реорганизации в 1927 году Разведуправление переименовали в IV Разведывательное управление Штаба РККА. Была увеличена численность сотрудников, расширен круг задач. Появились централизованная служба радиоразведки и дешифровальная.В начале 30-х обстановка в мире существенно осложнилась. Приход к власти в Германии Гитлера означал опасность войны в Европе. На Дальнем Востоке Япония оккупировала Маньчжурию, создав тем самым плацдарм для последующего вторжения в советское Приморье и Монголию. Это требовало сосредоточения усилий всех органов военной разведки на вероятных странах-агрессорах. Уже в начале 1934 года в Москву стала поступать документальная информация, раскрывавшая ближайшие политические цели руководства Третьего рейха. Берлин намеревался выйти из Версальского договора и занять лидирующие позиции в Европе. Страна быстрыми темпами восстанавливала военный потенциал. В донесениях из Берлина отмечалось, что Гитлер лично занимается этими вопросами и готовит страну к будущим агрессиям. По его настоянию были пересмотрены прежние планы ведения военных действий, которые должны стать высокоманевренными за счет массированного применения танков и штурмовой авиации.Информацию добывали резидентуры в Германии, Чехии, Польше, Румынии, других европейских странах. Крайне результативно работал Рудольф Гернштадт, который привлек несколько ценных источников, работавших в структурах германского МИДа. Один их них находился в предвоенный период в посольстве Германии в Москве на должности заместителя начальника торгово-политического отдела. Важные источники, добывавшие информацию по военным вопросам, завербовал разведчик-нелегал Оскар Стигга.Японское руководство также нагнетало напряженность в регионе. Императорская армия закреплялась в Китае, устраивала многочисленные военные провокации на советско-маньчжурской границе. Квантунская армия открыто готовилась к нападению на СССР. Между Японией и Германией был подписан Антикоминтерновский пакт, имевший антисоветскую направленность.Наша военная разведка имела хорошие агентурные позиции в Японии. Эффективно действовала нелегальная резидентура в Токио, которую возглавлял Зорге, имевший близкие к правительственным кругам ценные источники информации. Разведчик-нелегал информировал Москву о взглядах высшего руководства страны на возможность войны против СССР, мероприятиях японского генштаба в Маньчжурии, дополнительных перебросках войск в Северный Китай, предупреждал о готовящихся военных провокациях на советской границе.Внутриполитическая борьба 1937–1939 годов нанесла существенный урон советской военной разведке. На места репрессированных приходили отобранные в войсках и учебных заведениях РККА молодые офицеры, которые стремились быстро овладеть специфическими профессиональными навыками, но не хватало опыта, каким обладали предшественники. Новым кадрам, несмотря на ошибки, удалось сохранить зарубежную агентурную сеть и активизировать ее работу, как того требовала обстановка.Так, в Бельгии были развернуты нелегальные резидентуры «Отто», «Паскаль» и «Кент», во Франции – «Гарри» и «Золя», в Швейцарии – «Дора», в Италии – «Феникс», в Японии – «Рамзай». В Берлине находилась агентурная группа «Альта», добывавшая много ценной информации. Эти резидентуры возглавляли советские разведчики-нелегалы Константин Ефремов, Арон Гуревич, Михаил Макаров, Урсула Кучински (https://www.vpk-news.ru/articles/36555), Рихард Зорге, а также преданные СССР иностранцы: Леопольд Треппер, Шандор Радо, Арнольд Шнее, Ильза Штебе и другие.Важные сведения направляли в Москву советские военные атташе Василий Тупиков, Иван Суслопаров (https://www.vpk-news.ru/node/39410), Александр Самохин, Григорий Еремин, Николай Никитушев, Николай Ляхтеров, Василий Мазунов. Совместно с другими разведчиками они проделали в сложное предвоенное время значительную работу, особенно по тем направлениям, где по различным причинам не могли действовать нелегальные структуры.К июню 1941 года за рубежом на военную разведку работали более 900 человек. 600 из них были нелегалами и источниками информации. В крайне сложной и противоречивой обстановке в Европе и широкомасштабных дезинформационных мероприятиях немцев подготовка фашистской Германии к нападению на СССР, создаваемые наступательные группировки вермахта, направления их первых ударов и вероятные сроки развязывания агрессии были вскрыты достаточно полно и достоверно.В то же время в сопредельных странах на западном направлении разведотделами приграничных округов была развернута своя агентурная сеть. В нее входили около тысячи человек. В последние предвоенные месяцы в органы разведки ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО массово поступали донесения от агентов-маршрутников и других зарубежных источников о сосредоточении германских войск в приграничных районах Польши, Восточной Пруссии, Румынии и Венгрии.Окружные части радиоразведки и дешифровальные подразделения также получали сведения, свидетельствующие о развертывании в сопредельной зоне большого количества дивизионных и армейских штабов, а содержание перехватывавшихся переговоров и переписки свидетельствовало о подготовке немецкой армии к нападению на СССР.Вся развединформация анализировалась, в Центре готовились обобщенные донесения Сталину, Молотову, Ворошилову, наркому обороны и начальнику Генерального штаба. Окружные органы разведки информировали о складывавшейся на границе обстановке своих командующих и начальников штабов. Эти данные учитывались политическим и военным руководством страны, принимавшим меры по подготовке к отражению агрессии. Так, с апреля 1941 года Генеральным штабом было начато скрытное частичное отмобилизование войск и выдвижение армий второго стратегического эшелона в районы оперативного предназначения на территории Западного и Киевского особых военных округов.Сложившаяся после 22 июня неблагоприятная военно-стратегическая обстановка настоятельно требовала быстрой перестройки всей системы военной разведки. Главные усилия всех ее органов направлялись на получение сведений о военном потенциале Германии, вскрытии оперативно-стратегических планов ее командования на советско-германском фронте, экономических возможностях Третьего рейха для продолжительного противоборства.Несмотря на сложные условия разведывательной деятельности, во Франции, Бельгии, Голландии и в других странах продолжали действовать наши нелегальные резидентуры. Москва получала достоверные данные о переброске войск вермахта с запада на Восточный фронт, другую важную информацию. Результативно работала нелегальная группа Яна Черняка, добывавшая сведения о производстве в Германии современного вооружения, радиолокационных средств и другого оборудования военного назначения. Зорге направил в Москву информацию о том, что японское правительство на закрытом заседании приняло решение не начинать в 1941 году войну против СССР, что позволило перебросить ряд соединений с дальневосточного направления под Москву в самый сложный момент.Активную разведывательную работу против Германии вели также легальные резидентуры в Швейцарии, Швеции, Болгарии, Турции, Великобритании и США. Результативно действовал в Лондоне советский резидент Брион. Морис в Вашингтоне создал резидентуру, которая по количеству добытых материалов о германской армии была признана одной из лучших. Большого успеха удалось добиться в Швеции, где резидент Разведуправления лично привлек к сотрудничеству человека, имевшего доступ к материалам шведских дешифровальщиков. Тем удалось декодировать закрытую немецкую переписку. С начала Великой Отечественной и до 1943 года ежедневную оперативную сводку Верховного командования вермахта об обстановке на Восточном фронте читали не только в генштабе Швеции, но и в Разведывательном управлении в Москве.Значительный объем работы по получению информации о противнике в районах боевых действий выполняли разведотделы штабов фронтов и подчиненные им органы. При этом особое внимание уделялось заброске разведчиков в тыл германских войск. С 10 июля по 1 августа 1941 года только разведкой Западного фронта были подготовлены и заброшены в расположение немецких войск около 500 разведчиков, 17 партизанских и 29 разведывательно-диверсионных групп. К концу 1941-го во вражеском тылу на этом направлении было уже 220 разведгрупп. Они нападали на небольшие гарнизоны и подразделения немецкой армии, организовывали подрывы воинских эшелонов, уничтожали мосты и другие важные объекты. Одновременно велось наблюдение, все добытые сведения незамедлительно передавались в разведотделы фронтов. Войсковая разведка также повысила результативность. Полковые и дивизионные разведгруппы захватывали языков, ценные документы, вскрывали состав группировок, противостоящих советским войскам.В начальный период войны было много неясного в действиях и планах вермахта, теперь доклады военной разведки стали носить более детальный и конкретный характер. Информация, поступавшая от всех добывающих органов стратегического, оперативного и тактического уровня, постепенно превращалась в фактор, от которого зависели ход и исход боевых действий.Главной особенностью работы военной разведки явилось то, что она действовала как единая слаженная система. Наиболее достоверные и полные сведения о противнике определялись при условии оперативного согласования усилий всех ее видов, сил и средств. Эту работу организовывали центральные органы военной разведки.В 1943 году по решению политбюро ЦК ВКП(б) их стало два. Разведывательное управление Генерального штаба отвечало за обеспечение боевых действий на фронтах. Главное разведывательное управление Красной армии ведало работой на территории иностранных государств. Между ними поддерживалось тесное взаимодействие.РУ ГШ организовывало боевую деятельность фронтовых и войсковых разведчиков, радио- и воздушной разведки, получая от них информацию о местоположении и состоянии дивизий, корпусов и армий вермахта, подготовке их операций на советско-германском фронте, переброске резервов во фронтовой зоне и в оперативной глубине. С мая 1943-го по май 1945-го в расположение немецких войск было направлено 1236 агентурно-разведывательных и диверсионных групп общей численностью около 10 тысяч человек. Они, преследуемые жандармерией и карателями, рискуя жизнью, перекрывали все основные направления передвижений врага, вскрывали его перегруппировки и местонахождение важнейших объектов.Значительный объем боевых и разведывательных задач решали созданные по планам военной разведки партизанские отряды, контролировавшие большие территории в германском тылу. Они нападали на вражеские гарнизоны, пускали под откос эшелоны с живой силой и боевой техникой гитлеровцев, прерывая в необходимые моменты все железнодорожное сообщение и снабжение переднего края вермахта. Партизаны активно вели разведку, имея свои источники на всех важных объектах противника.В сложных условиях действовала дальняя стратегическая агентурная разведка ГРУ КА. Гестапо и другим немецким спецслужбам удалось вскрыть работу наших нелегальных структур в Германии и ряде оккупированных стран. Резидентуры были разгромлены, многие из захваченных разведчиков и их агентов казнены. Однако в Швейцарии сохранилась ценная нелегальная группа, которой руководил Шандор Радо. В нее входили около 80 человек, в том числе 55 источников, имелись четыре агентурные радиостанции, через которые поддерживалась связь с Центром. Среди информаторов группы были местные военные и гражданские чиновники, иностранные дипломаты, а также военные в Германии, в том числе служившие в Верховном командовании вермахта. Это позволяло Радо направлять в Москву важную военную информацию. Только в первую половину 1943 года Центр получил от него более 700 донесений, в которых содержались сведения о положении на отдельных участках советско-германского фронта, количестве и боевом составе войск вермахта, их перегруппировках. К сожалению, в конце 1943 года деятельность и этой резидентуры было прекращена. Под давлением Берлина швейцарская контрразведка арестовала ее радистов и часть агентурных источников. Но деятельность ГРУ КА в Западной Европе продолжалась. В Германии по-прежнему добывали важную военно-техническую информацию источники Черняка. Действовали 14 нелегальных групп в других странах. Была активизирована работа на территории союзников и нейтралов, установлены связи с движением Сопротивления в оккупированных европейских государствах. Все это позволяло добывать ценные данные о Германии, ее военном потенциале. На их основе руководству страны и Генштабу готовились донесения, в которых раскрывалась информация о группировках и дислокации немецких войск во Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии и на территории Третьего рейха, перебросках на Восточный фронт. ГРУ КА также получало сведения о разработке в Германии новой боевой техники, в том числе реактивных истребителей и ракетных систем «Фау-1» и «Фау-2».ГРУ КА информировало руководство страны и о деятельности западных союзников. Они, как докладывали источники стратегической агентурной разведки, часто вели себя неискренне, опасаясь «большевизации» Европы в результате успешных наступательных операций Красной армии. Военные разведчики узнали о том, что Великобритания и США утаивают от СССР информацию по двум важным вопросам: успехам английских дешифровальщиков, вскрывших секрет «Энигмы» и получивших возможность читать закрытую германскую военную переписку, а также по работам над ядерным оружием.Резидентура военной разведки в Великобритании благодаря источнику Долли достаточно быстро получила возможность направлять в Центр дешифрованные в Лондоне немецкие секретные материалы. Артур Адамс, Ян Черняк, Жорж Коваль, Урсула Кучински и другие добыли во время войны около шести тысяч листов секретных документов о технологии производства в США атомного оружия и 25 образцов, связанных с его изготовлением (уран, его соединения, тяжелая вода, графит и др.).Стратегическая агентурная разведка действовала в глубоком тылу противника. Накануне войны она правильно оценила потенциал агрессора, предупредила о подготовке к нападению на СССР. В дальнейшем разведчики докладывали о перебросках войск на советско-германский фронт, подготовке стратегических операций, стремлении Берлина переломить ход войны за счет создания и применения «секретного оружия».Органы фронтовой и войсковой разведки, связанные с ними партизаны в годы войны провели около 400 тысяч операций. В результате были захвачены в плен более 400 тысяч солдат и офицеров германской армии, добыто порядка 200 тысяч секретных документов, большое количество вооружения.Советская военная разведка своими активными действиями, успешными операциями, добываемой информацией внесла значительный вклад в Победу над фашистской Германией. За успешное решение боевых задач, проявленные при этом мужество и отвагу более 500 представителей военной разведки были удостоены звания Героя Советского Союза. Около 200 тысяч разведчиков получили за свои подвиги другие награды.После победы над фашистской Германией летом 1945 года по решению руководства страны ГРУ КА и РУ ГШ были объединены, на их основе создано единое Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил. Это было вызвано сокращением задач военной разведки в мирное время.Однако наши бывшие союзники – США и Великобритания вскоре начали проводить антисоветский курс, призывали к организации крестового похода против СССР и стран народной демократии. Новые задачи стали серьезным испытанием для военных разведчиков, но успешно решались. Значимых результатов добились сотрудники стратегической агентурной разведки, действовавшие в США, Великобритании, других ведущих странах НАТО. Благодаря усилиям Георгия Большакова («Связник Хрущева и Кеннеди»), Михаила Любимова, Марии Добровой и многих других руководство страны и командование Советской армии получали документальную информацию о планах Североатлантического альянса, в том числе по ведению ядерной войны против СССР, с перечнем целей, подлежащих уничтожению, возможных действиях США во время Карибского кризиса, по другим важным вопросам, что позволяло своевременно принимать меры по сдерживанию потенциального противника.В годы холодной войны отличились военные разведчики Виталий Никольский, Василий Денисенко, Евгений Иванов, Константин Сухоручкин и другие, добившиеся высоких результатов в крайне сложной оперативной обстановке при противодействии контрразведывательных органов противника.Получением важной информации об угрозах военной безопасности СССР занималась также радио- и космическая разведка. Деятельность военных объектов стран НАТО находилась под постоянным контролем.В последние годы вновь звучат угрозы в адрес нашей страны, Североатлантический блок наращивает активность в приграничных районах, сохраняются очаги конфликтов, влияющие на национальные интересы России. Уже новые поколения военных разведчиков обеспечивают безопасность Отечества, используя и приумножая опыт предшественников. И многие получают высшие государственные награды за подвиги, о которых еще не время говорить.