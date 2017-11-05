17:56 05 ноября

Депортация голых немцев из Чехословакии



В последние десятилетия тема «советские солдаты изнасиловали сто миллионов немок» стала настолько популярной, что даже неудобно спрашивать о том, как этим красноармейцам хватило сил и времени при таком напряженном половом графике еще и Берлин взять. А уж описание советских депортаций сороковых годов прошлого столетия давно стало привычным инструментом пропаганды.

Одними из самых усердных обличителей депортаций в СССР являются чехи. При этом они очень не любят вспоминать о том, как проводили депортацию сами. В 1938-1939 годах сдавшаяся без боя Чехословакия была расчленена, Чехия стала протекторатом Богемия и Моравия. Всю Вторую мировую войну чешский народ ударно трудился над изготовлением оружия для гитлеровской армии. Чехи делали самолеты, бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы с национальной тщательностью. Никто и никогда не пытался сосчитать, сколько же смертей красноармейцев и западных союзников изготовили умелые чешские руки.


Небольшая часть чехов призывного возраста сражалась вместе с Красной Армией и союзниками, но подавляющее большинство исправно работало на Гитлера. Даже организованная англичанами ликвидация гитлеровского наместника Гейдриха в 1942 году и последовавшие вслед за этим массовые казни жителей деревни Лидице не смогли разрушить трогательный симбиоз чешских оружейников и вермахта.

А после разгрома Германии чехи почувствовали себя «народом-победителем» и занялись этническими чистками – изгнанием миллионов немцев с территорий, на которых они жили веками. Усердие в этом вопросе и некая чешская «изюминка» в технологии этнических чисток ставили в сложное положение советских комендантов в приграничных немецких городах:

– Моя комендатура расположена у самой чешской границы, - начинает комендант. - Каждый день мне гонят через границу толпы голых людей. Я их пока сажаю в подвал. Нельзя же, чтобы они в таком виде по улицам бегали, а одеть мне их не во что.

В зале слышится смех. Генерал Богданов спрашивает:
– Как это так – голых?
– Очень просто, – отвечает комендант. – Абсолютно голых. В чем мать родила. Даже смотреть стыдно.
– Ничего не пойму, – переглядывается генерал с другими членами президиума. – Объясните подробней. Откуда эти голые люди?
Комендант объясняет: – Немцы из Чехословакии. Их чехи раздевают на границе догола, а потом гонят в таком виде ко мне через границу. Говорят: «Вы сюда голые пришли, голые и возвращайтесь». Судетские немцы. Их по Потсдамскому Договору переселяют в Германию. Для чехов это шутка, а для меня – проблема…

В конце-концов, решение было найдено: в качестве одежды советские комендатуры выдавали изгнанным чехами немцам мешки с дырками для головы. Все же не голыми становились депортированные немцы…

Описание голых депортаций – не «советская пропаганда». В СССР о таких проделках чехов вспоминать было никак нельзя. Они же были братьями по социалистическому лагерю. О том, что такое депортация в чехословацком стиле, написал в своей книге «Песнь победителя» бывший советский офицер оккупационной администрации в Германии, убежавший к американцам, Григорий Климов.

Конечно же, раздевали чехи догола жертв этнических чисток вовсе не из любви к нудизму, а из традиционной бережливости.

Санинструктор Надежда Павловна Тимофте (Осуховская), заканчивавшая войну в Чехословакии, вспоминала о том, как чехи с немцами накануне депортации обращались: «Например, они местным немцам на голове выстригли дорожки, чтобы их все сразу отличали. В магазинах их обслуживали в промежуток всего в час. Выводили их на разные работы. И однажды я лично видела, как в телегу вместо лошадей впрягли немцев, а чех ими погонял…»

Пожалуй, даже голая депортация была для немцев не так страшна после их использования вместо лошадей. Все же для них заканчивался период чешского беспредела…
Автор: Николай Морозов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39567


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Комментарии 16

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  1. амурец Сегодня, 15:15
    Пожалуй, даже голая депортация была для немцев не так страшна после их использования вместо лошадей. Все же для них заканчивался период чешского беспредела…

    А потом нас пытаются убедить, какими невинными овечками были белочехи на пути следования по Транссибу в годы Гражданской войны и требуют ставить памятники.
    "Итак, выступление Чехословацкого корпуса было частью интервенции держав Антанты в Россию. Россия как таковая интересовала чехов и словаков с весьма прагматической точки зрения — сначала как страна, способная воевать с австро-германским союзом и тем самым способствовать освобождению чехословацких земель, а затем — как объект грабежа. Ввязавшись в Гражданскую войну, чешские легионеры действовали на нашей территории с жесткостью оккупантов. И называть их героями, устанавливая им в России памятники, значит потворствовать наглейшей фальсификации истории."
    http://vsepodrobnosti.ru/blog/43594119709/Beloche
    hi:-spasiteli-Rossii-ot-uzhasov-bolshevizma-ili-o
    byiknove
    http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43772893205/
    Voyna-pamyatnikov:-russko-cheshskiy-front.-%C2%AB
    YA-ne-hochu-delat-v-
    амурец
  2. Пеший Сегодня, 15:25
    На сайте Военный альбом есть фото, что некоторых немцев не депортировали, а просто расстреливали как женщин так мужчин. Такие вот они смелые стали после войны.
    Пеший
    1. verner1967 Сегодня, 15:58
      Цитата: Пеший
      Такие вот они смелые стали после войны.

      а кто меньше всего воевал, тот больше всего и издевался потом. Вспомнить французских "героев" стригших женщин наголо или голладских "храбрецов", поливавших женщин нечистотами... а вся вина этих женщин в том, что они за кусок хлеба обслуживали немецких солдат, при том что эти "герои" бросили своих женщин на произвол судьбы и драпанули от врага это ничего.
      verner1967
  3. voyaka uh Сегодня, 15:32
    Судетские немцы, вообще-то все служили в Вермахте или СС.
    Среди них были известные воздушые и танковые асы.
    Так что, и на Восточном фронте они отличались.
    И в карательных действиях немцев против партизан и саботажников
    на территории Чехии судетцы принимали активное участие.
    voyaka uh
    1. zoolu350 Сегодня, 16:38
      Так уничтожать немцев за это имели право только советские люди, но не чехи всю войну на немцев проработавшие и лизавшие им пятки.
      zoolu350
    2. Dym71 Сегодня, 16:54
      Цитата: voyaka uh
      Судетские немцы, вообще-то все служили в Вермахте или СС.

      Ну и что же чехи не лупили их с 39-ого по 45-ый включительно? Почему исправно на Вермахт и СС вкалывали на заводах? Так вкалывали, что снабжение Праги было не хуже берлинского!
      Dym71
    3. апро Сегодня, 16:56
      Не забывайте гитлер этнический еврей,не надо оправдывать чехов они не испытали и тысячной доли того что пришлось испытать советскому народу.Они не имеют морального права причислять себя к победителям нацизма,они сдали свою страну без боя.
      апро
    4. 32363 Сегодня, 17:00
      Цитата: voyaka uh
      Судетские немцы, вообще-то все служили в Вермахте или СС.

      омерику открыл чтоли, там вся Европа служила, как и 150тысяч немецких евреев.
      32363
  4. pupsik Сегодня, 15:36
    Ваще без разницы, что делали с немцами во время второй мировой. Они оказались такими мр@зями, что слишком слабо их тогда наказали.
    Надеюсь массовые изнасилования немок имели место.
    Так же не понимаю стенания ов по поводу бомбежки Дрездена. По мне так мало бомбили, раз там живые остались.

    Ушлепкам напоминаю, что на территории СССР мирных жителей было убито в районе 15 миллионов человек.
    Немцам тогда слабо отплатили...
    pupsik
  5. мичман Сегодня, 15:49
    Часто пришлось бывать в Чехословакии, надо было запускать в производство предприятие "Тесла". Это в Пардубицах. Многое поражало в этой стране, особенно "Хутна Гора". Но что описал Николай слышу в первый раз. И чехи мне никогда об этом не рассказывали, видимо, стеснялись. Честь имею.
    мичман
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 15:58
    Интересно, неужели так интересно считать кто кого больше изнасиловал и сравнивать виды депортации? Да, вся эта грязь была. О ней нужно помнить, но ее не нужно смаковать, добавляя все новые и новые подробности. Вот у нас, была депортация крымских татар. Вначале о ней старались не говорить, потом ее пытались оправдать, теперь очень вероятно, что ее возведут в какой либо ранг.
    Вождь краснокожих
    1. VadimSt Сегодня, 16:33
      Напоминать нужно, хотя бы для того, чтобы заткнуть рот тем, у кого рыло в пуху, зато активно культивируют русофобство. Надо чаще напоминать и выселение немцев поляками из Восточной Пруссии, и участие этих многих евро стран на стороне фашистов, да и американцев тыкать носом - от уничтожения коренного населения, до развязанных локальных конфликтов по всему миру. Их СМИ об этом молчат, потому и гонения на наши СМИ, вещающие на зарубежную аудиторию.
      VadimSt
  7. vladimirvn Сегодня, 16:26


    Как то так. Без комментариев.
    vladimirvn
  8. parusnik Сегодня, 16:30
    Чехи делали самолеты, бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы с национальной тщательностью.
    ..Не они одни, вся Европа старалась..В Бельгии, даже забастовку устроили в начале войны с требованием платить по военным расценкам,немцы требования удовлетворили.
    parusnik
  9. Великанов Сегодня, 16:38
    В память о тех событиях в 1968 году именно немцы из ГДР больше всех лютовали над чехами. Но сейчас чехи такие белые и пушистые, такие политкорректные, что события 68-го года ставят в вину только русским laughing Даже тот факт, что Брежнев был украинец их не интересует. Это тоже не политкорректно.
    Великанов
  10. тасха Сегодня, 16:43
    В конце-концов, решение было найдено: в качестве одежды советские комендатуры выдавали изгнанным чехами немцам мешки с дырками для головы. Все же не голыми становились депортированные немцы…


    У меня возникают сомнения в достоверности подобного факта. Возможно, что чехи и могли выгнать голых людей на улицу, но на месте советского коменданта я бы нашёл одежду, отличную от мешков с дырками.
    В кухни для немцев на улицах Берлина верю, в мешки - нет....
    тасха
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