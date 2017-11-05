Депортация голых немцев из Чехословакии

В последние десятилетия тема «советские солдаты изнасиловали сто миллионов немок» стала настолько популярной, что даже неудобно спрашивать о том, как этим красноармейцам хватило сил и времени при таком напряженном половом графике еще и Берлин взять. А уж описание советских депортаций сороковых годов прошлого столетия давно стало привычным инструментом пропаганды.Одними из самых усердных обличителей депортаций в СССР являются чехи. При этом они очень не любят вспоминать о том, как проводили депортацию сами. В 1938-1939 годах сдавшаяся без боя Чехословакия была расчленена, Чехия стала протекторатом Богемия и Моравия. Всю Вторую мировую войну чешский народ ударно трудился над изготовлением оружия для гитлеровской армии. Чехи делали самолеты, бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы с национальной тщательностью. Никто и никогда не пытался сосчитать, сколько же смертей красноармейцев и западных союзников изготовили умелые чешские руки.Небольшая часть чехов призывного возраста сражалась вместе с Красной Армией и союзниками, но подавляющее большинство исправно работало на Гитлера. Даже организованная англичанами ликвидация гитлеровского наместника Гейдриха в 1942 году и последовавшие вслед за этим массовые казни жителей деревни Лидице не смогли разрушить трогательный симбиоз чешских оружейников и вермахта.А после разгрома Германии чехи почувствовали себя «народом-победителем» и занялись этническими чистками – изгнанием миллионов немцев с территорий, на которых они жили веками. Усердие в этом вопросе и некая чешская «изюминка» в технологии этнических чисток ставили в сложное положение советских комендантов в приграничных немецких городах:– Моя комендатура расположена у самой чешской границы, - начинает комендант. - Каждый день мне гонят через границу толпы голых людей. Я их пока сажаю в подвал. Нельзя же, чтобы они в таком виде по улицам бегали, а одеть мне их не во что.В зале слышится смех. Генерал Богданов спрашивает:– Как это так – голых?– Очень просто, – отвечает комендант. – Абсолютно голых. В чем мать родила. Даже смотреть стыдно.– Ничего не пойму, – переглядывается генерал с другими членами президиума. – Объясните подробней. Откуда эти голые люди?Комендант объясняет: – Немцы из Чехословакии. Их чехи раздевают на границе догола, а потом гонят в таком виде ко мне через границу. Говорят: «Вы сюда голые пришли, голые и возвращайтесь». Судетские немцы. Их по Потсдамскому Договору переселяют в Германию. Для чехов это шутка, а для меня – проблема…В конце-концов, решение было найдено: в качестве одежды советские комендатуры выдавали изгнанным чехами немцам мешки с дырками для головы. Все же не голыми становились депортированные немцы…Описание голых депортаций – не «советская пропаганда». В СССР о таких проделках чехов вспоминать было никак нельзя. Они же были братьями по социалистическому лагерю. О том, что такое депортация в чехословацком стиле, написал в своей книге «Песнь победителя» бывший советский офицер оккупационной администрации в Германии, убежавший к американцам, Григорий Климов.Конечно же, раздевали чехи догола жертв этнических чисток вовсе не из любви к нудизму, а из традиционной бережливости.Санинструктор Надежда Павловна Тимофте (Осуховская), заканчивавшая войну в Чехословакии, вспоминала о том, как чехи с немцами накануне депортации обращались: «Например, они местным немцам на голове выстригли дорожки, чтобы их все сразу отличали. В магазинах их обслуживали в промежуток всего в час. Выводили их на разные работы. И однажды я лично видела, как в телегу вместо лошадей впрягли немцев, а чех ими погонял…»Пожалуй, даже голая депортация была для немцев не так страшна после их использования вместо лошадей. Все же для них заканчивался период чешского беспредела…