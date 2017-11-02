Полтора миллиарда «Матильды» на похороны российского кинематографа

Как и обещал, я выбросил некоторое количество времени и денег на просмотр шедеврального фильма «Матильда». И в связи с просмотром у меня возникли некоторые вопросы.Вообще я был до этого момента уверен, что «Викинг» - это то дно, ниже которого уже никак. Оказывается, можно, вопрос только в количестве денег. Удар в полтора миллиарда был просто потрясающий.Серьезно полагаю, что на отечественном кинематографе теперь можно ставить большой и жирный крест. Его попросту больше нет, и, видимо, уже не будет. Как искусства.Конечно, он останется, это сегодня весьма неплохая кормушка. Даже представить не могу, сколько было «отпилено» из бюджета этой откровенной галиматьи, рожденной в голове автора сценария.Более того, откровенно подозреваю Поклонскую и Учителя в сговоре. Ничем иным теперь объяснить ту рекламную кампанию, которую устроила Поклонская этому фильмецу не могу.Не буду трогать фильм, про него сказано достаточно, мое мнение – абсолютная пустышка, которая ничего в себе не несет. Ни исторической правды, ни сюжета. Последнее особенно возмутило. Правды особенно и не ждал. Кому она нужна сегодня?Но сказать несколько слов о нашем «кинематографе» очень хочется. Хотя бы просто потому, что вместо этого «шедевра» можно было запилить 12 танков Т-90. Новеньких. Которые принесут реально больше пользы чем это. Даже если их просто продать.Единственное, что приходит в голову после просмотров «Салют-7» и «Матильды». Откровенная и полнейшая деградация всех создателей.Я понимаю, что очень хочется, чтобы киноварево попробовали там, где умеют снимать кино. И одарили какой-нибудь бирюлькой. Ладно, у Учителя кое-что есть, и пара орденов имеется, и три премии местного розлива. Но хочется, конечно, чего-то из Канн или Голливуда. Очень хочется.Про фактически безвестного автора сценария Терехова, отмеченного премией за роман из 800 страниц, вообще сказать нечего. «Большая книга» - это сильно. Видимо, тоже чего-то хотелось.Но главное – кто дал им столько денег, столь бездарно потраченных?Нет, костюмы, обстановки, декорации – тут все прекрасно. И актеры опять (как в «Салюте») старались на полную катушку. Это видно.Не видно было только сути и сценария. Убей бог, ну не разглядел. И не потому, что не хотел, очень хотел, ничего не смотрел и не читал из отзывов специально. Не завезли сценария, благодаря которому можно было бы хоть что-то понять в фильме.Нулевой холод и вакуум в голове после просмотра.Не понял, кстати, с чего завелась Поклонская. Не было там фильма про Николая Второго. Была альтернативная сказочка про человека, относительно похожего на Николая Александровича, но не имевшего, кроме внешних, ни малейшего сходства.Вместо культурного (у кого есть сомнения?), воспитанного (попробовал бы у такого отца хамом быть), спокойного (согласно мемуарам многих современников) человека, меня опять угостили истериком.Это что, новый тренд такой – истерящие по любому поводу и без него русские?Видимо, теперь да.Если раньше режиссеры и сценаристы Голливуда показывали нас как алкашей высшей категории, то наши в угоду не пойми чему и кому показывают русских, как людей с откровенно нестабильной психикой.Видимо, без разницы, каким должен быть русский на экране, лишь бы ущербным.Господа Шипенко, Кравчук, Учитель, я понял, спасибо. С третьего раза дошло.Ну и заодно и господам сценаристам низкий поклон. Рубанов, Смирнов, Терехов, Самолетов, Чупов…Прекрасные русские люди все, желающие показать если не красивое кино, так хоть «как все было на самом деле».Но по факту – очередная дурь. Очень дорогостоящая. И снова откровенно подлая.Что ж, господа, коль так у нас поставлен вопрос, то какая разница, где видеть себя, в качестве представителя народа на экране в виде убогого истерика или алкаша? Тогда уж лучше точно американские фильмы смотреть. Там хоть сюжет присутствует. Без претензий на историчность. И снимать там умеют.Все лучше, чем отдавать деньги за унылые попытки «сделать как в Голливуде» наших доморощенных «режиссеров», дорвавшихся до бюджета.По крайней мере, разливайка с вывеской «российское кино» для меня потеряла всякую привлекательность. Бутор, фальсификат и все такое.И последний вопрос, который мучает меня все это время: интересно, а кто будет возмещать убытки? Судя по динамике сборов, убытки будут в районе миллиарда с хвостиком.Интересно, Учителю орден дадут за такие заслуги, как это у нас теперь принято?Или все-таки в долговую яму, отрабатывать?