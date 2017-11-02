08:24 02 ноября

Полтора миллиарда «Матильды» на похороны российского кинематографа

Как и обещал, я выбросил некоторое количество времени и денег на просмотр шедеврального фильма «Матильда». И в связи с просмотром у меня возникли некоторые вопросы.



Вообще я был до этого момента уверен, что «Викинг» - это то дно, ниже которого уже никак. Оказывается, можно, вопрос только в количестве денег. Удар в полтора миллиарда был просто потрясающий.


Серьезно полагаю, что на отечественном кинематографе теперь можно ставить большой и жирный крест. Его попросту больше нет, и, видимо, уже не будет. Как искусства.

Конечно, он останется, это сегодня весьма неплохая кормушка. Даже представить не могу, сколько было «отпилено» из бюджета этой откровенной галиматьи, рожденной в голове автора сценария.

Более того, откровенно подозреваю Поклонскую и Учителя в сговоре. Ничем иным теперь объяснить ту рекламную кампанию, которую устроила Поклонская этому фильмецу не могу.

Не буду трогать фильм, про него сказано достаточно, мое мнение – абсолютная пустышка, которая ничего в себе не несет. Ни исторической правды, ни сюжета. Последнее особенно возмутило. Правды особенно и не ждал. Кому она нужна сегодня?

Но сказать несколько слов о нашем «кинематографе» очень хочется. Хотя бы просто потому, что вместо этого «шедевра» можно было запилить 12 танков Т-90. Новеньких. Которые принесут реально больше пользы чем это. Даже если их просто продать.

Деградация

Единственное, что приходит в голову после просмотров «Салют-7» и «Матильды». Откровенная и полнейшая деградация всех создателей.

Я понимаю, что очень хочется, чтобы киноварево попробовали там, где умеют снимать кино. И одарили какой-нибудь бирюлькой. Ладно, у Учителя кое-что есть, и пара орденов имеется, и три премии местного розлива. Но хочется, конечно, чего-то из Канн или Голливуда. Очень хочется.

Про фактически безвестного автора сценария Терехова, отмеченного премией за роман из 800 страниц, вообще сказать нечего. «Большая книга» - это сильно. Видимо, тоже чего-то хотелось.

Но главное – кто дал им столько денег, столь бездарно потраченных?

Нет, костюмы, обстановки, декорации – тут все прекрасно. И актеры опять (как в «Салюте») старались на полную катушку. Это видно.

Не видно было только сути и сценария. Убей бог, ну не разглядел. И не потому, что не хотел, очень хотел, ничего не смотрел и не читал из отзывов специально. Не завезли сценария, благодаря которому можно было бы хоть что-то понять в фильме.

Нулевой холод и вакуум в голове после просмотра.

Не понял, кстати, с чего завелась Поклонская. Не было там фильма про Николая Второго. Была альтернативная сказочка про человека, относительно похожего на Николая Александровича, но не имевшего, кроме внешних, ни малейшего сходства.
Вместо культурного (у кого есть сомнения?), воспитанного (попробовал бы у такого отца хамом быть), спокойного (согласно мемуарам многих современников) человека, меня опять угостили истериком.

Это что, новый тренд такой – истерящие по любому поводу и без него русские?

Видимо, теперь да.

Если раньше режиссеры и сценаристы Голливуда показывали нас как алкашей высшей категории, то наши в угоду не пойми чему и кому показывают русских, как людей с откровенно нестабильной психикой.

Видимо, без разницы, каким должен быть русский на экране, лишь бы ущербным.

Господа Шипенко, Кравчук, Учитель, я понял, спасибо. С третьего раза дошло.

Ну и заодно и господам сценаристам низкий поклон. Рубанов, Смирнов, Терехов, Самолетов, Чупов…

Прекрасные русские люди все, желающие показать если не красивое кино, так хоть «как все было на самом деле».

Но по факту – очередная дурь. Очень дорогостоящая. И снова откровенно подлая.

Что ж, господа, коль так у нас поставлен вопрос, то какая разница, где видеть себя, в качестве представителя народа на экране в виде убогого истерика или алкаша? Тогда уж лучше точно американские фильмы смотреть. Там хоть сюжет присутствует. Без претензий на историчность. И снимать там умеют.

Все лучше, чем отдавать деньги за унылые попытки «сделать как в Голливуде» наших доморощенных «режиссеров», дорвавшихся до бюджета.

По крайней мере, разливайка с вывеской «российское кино» для меня потеряла всякую привлекательность. Бутор, фальсификат и все такое.

И последний вопрос, который мучает меня все это время: интересно, а кто будет возмещать убытки? Судя по динамике сборов, убытки будут в районе миллиарда с хвостиком.

Интересно, Учителю орден дадут за такие заслуги, как это у нас теперь принято?

Или все-таки в долговую яму, отрабатывать?
Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: https://www.gazeta.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. Волька Сегодня, 06:19
    по видимому со слов автора отечественный кинематограф поразила раковая опухоль коррупции, причем с многочисленными и обширными метастазами...
    Волька
    1. народник Сегодня, 06:27
      Но главное – кто дал им столько денег, столь бездарно потраченных?

      На простой вопрос и ответ простой. Деньги дал Мединский. А также ( и выше) - Медведев и Путин. "Святая троица" wink
      народник
      1. Shurik70 Сегодня, 07:35
        То, что Поклонская гонит про "оскорбление святых царей" - это бред сумасшедшего.
        Но вот другой её пост действительно важен. И тут я с ней согласен, надо разобраться, на что потрачены народные деньги.
        Ранее я писала запрос в Счетную палату. Там получила ответ, что по смете «Матильда» стоила 814 миллионов 265 тысяч рублей. Источником были в том числе бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 миллионов рублей. Конкретная сумма после всех расчетов будет известна 30 сентября. Я сделаю еще один запрос о проверке, чтобы не получилось как с другим фильмом Учителя «Сокровища Ермака». Тоже были выделены государственные деньги. Но на выходе получили фильм под удивительным названием «Позвоните Мышкину». Там разбирательства еще продолжаются»
        Shurik70
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:28
      Полтора миллиарда «Матильды» на похороны российского кинематографа
      удивляемся чему? если рыба гниёт,то воняет вся а не частями.хотя откуда гниёт все знают, но делают вид,что запах-приятный.
      Дедкастарый
    3. ДэнСабака Сегодня, 07:10
      спасибо автору за рекламу..... обязательно посмотрю и "Салют-7" и "Матильду"....
      ДэнСабака
    4. dsk Сегодня, 07:56
      Цитата: "Но хочется, конечно, чего-то из Канн или Голливуда."
      "Тридцать сребренников" непременно получит из Канн и Голливуда и Германии...
      Как Горбачёв и иже с ними.
      dsk
      1. Krasnodar Сегодня, 08:06
        Цитата: dsk
        Цитата: "Но хочется, конечно, чего-то из Канн или Голливуда."
        "Тридцать сребренников" непременно получит из Канн и Голливуда и Германии...
        Как Горбачёв и иже с ними.

        Цена - качество )))
        Krasnodar
    5. Гардамир Сегодня, 08:14
      со слов автора
      Это на самом деле так. В 90е денег на кино не давали. Сейчас если есть антируский или антисоветский сценарий, то деньги обязательно найдутся.
      Гардамир
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:27
    И последний вопрос, который мучает меня все это время: интересно, а кто будет возмещать убытки?


    Как кто?...налогоплательщики России.
    Конфисковали в США деньги у наших олигархов...
    лопнул банк типа Открытие или ВТБ-24 ...
    проворовались чиновники или нанимаемые ими подрядчики в каком нибудь государственном масштабном проекте...и т.д.
    ущерб этот также будут покрывать только налогоплательщики РОССИИ из своих тощих карманов и сбережений то есть народ...
    такова финансовая система в РОССИИ...кровососы одним словом.
    Тот же ЛЕХА
    1. Голован Джек Сегодня, 06:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ущерб этот также будут покрывать только налогоплательщики РОССИИ из своих тощих карманов и сбережений то есть народ

      Уважаемому Тот же ЛЕХА, очевидно, неизвестно, что основным налогоплательщиком является вовсе не "народ с тощими кошельками", а предприятия.
      Те же Газпром с Роснефтью, например. И там кошельки далеко не "тощие".
      Но в качестве пропагандистского клише - сойдет, пипл схавает yes
      Так держать laughing
      Голован Джек
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:35
        Уважаемому Тот же ЛЕХА, очевидно, неизвестно, что основным налогоплательщиком является не "народ с тощими кошельками", а предприятия.


        Ну да как же предприятия... belay а вы что налоги с зарплаты и различные косвенные налоги с покупок и собственности разве не платите? или вы не замечаете роста цен на различные услуги и товары...ведь с них тоже дерутся налоги...неужели вы считаете простых людей такими наивными и не понимающими что происходит?
        Сопоставьте уровень доходов различных слоев нашего населения и куда уходит разница ...разница колоссальная.
        ГАЗПРОМ и РОСНЕФТЬ вообще отдельная песня...
        торговля ресурсами РОССИИ в ущерб будущим поколениям нашей страны ... по сути это паразитизм и ничего инного...вместо того чтобы сосредоточить усилия на производстве высокотехнологичной продукции мы хвастаемся тем что отдаем ресурсы за бусы и зеленные бумажки ничего не стоящие...что в этом хорошего кроме временной стабильности в стране...
        что будет когда ресурсы подойдут к концу???...плохо очень плохо все это.
        Тот же ЛЕХА
        1. Голован Джек Сегодня, 07:23
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          а вы что налоги... разве не платите? или вы не замечаете... с них тоже дерутся налоги... неужели вы считаете простых людей такими наивными и не понимающими что происходит?

          Понеслась... душа по кочкам...
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          сосредоточить усилия на производстве высокотехнологичной продукции

          Какой, позволю себе спросить? На какой базе (та, что была при Союзе - частью... пролюблена, частью безнадежно устарела)? Куда эту "высокотехнологичныю продукцию" (тут про УАЗ Патрик была статья... а чё, вполне себе "высокотехнологичная"... вот только не нужна никому, практиццски) девать? "Работать на склад", как при СССР, не получится - денежка нужна за продукцию...
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          ... хвастаемся тем что отдаем ресурсы за бусы и зеленные бумажки ничего не стоящие...

          Оголтелая пропаганда, знаний - ноль. Это диагноз, уважаемый yes
          Даже расшифровывать не буду - корм явно "не в коня".
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          что будет когда ресурсы подойдут к концу???

          #мыфсеумрем laughing

          PS: если у вас случайно завалялась пара ненужных "зеленых бумажек" - отдайте мне... я найду им применение, не сумлевайтесь wink
          Голован Джек
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:09
            Оголтелая пропаганда, знаний - ноль. Это диагноз, уважаемый yes

            smile Типичный ответ оппоненту человека съезжающего на оскорбление личности ...видимо таков ваш уровень общения с людьми...

            вы не первый и не последний...не вижу смысла метать бисер перед вами...личная исключительность зашторила вам глаза.
            Тот же ЛЕХА
          2. Гардамир Сегодня, 08:19
            Понеслась... душа по кочкам.....Это диагноз...мыфсеумрем.
            То есть сказать по сути нечего?
            Гардамир
      2. Гардамир Сегодня, 08:17
        а предприятия.... И там кошельки далеко не "тощие".
        Как насчёт цены на бензин? или пипл схавает?
        Гардамир
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:29
    Но по факту – очередная дурь
    Может не стало Мастеров, а может так планку опустили, что все выпускаемое - эрзац: Фильмы, книги, песни, лекарства, еда, законы и еще много чего неудобоваримого !
    Uncle Lee
  4. Евродав Сегодня, 06:32
    Согласен с автором! Ниже плинтуса качество кинематографа упало... А Учитель... Выслать его на историческую родину, вместе с компашкой... Видать перевёрнутые гены ему стали мешать...
    Евродав
  5. василий50 Сегодня, 06:36
    Когда, ещё в девяностые по видику* смотрел боевики США то поражался детализации и *красивости* то полёт пули, то размахов кулаками, то проезда-пролёта авто или мотоцикла. Именно эти красочные кадры затмевали смысл картины, довольно убогий.
    Сегодня в РОССИИ подражание *творческих тилигентов* американским лекалам обязательно. Без этого там никого и нет. Что СМИ, что ТВ, что кино подражание обязательно.
    Так и в *Матильде*, главное картинка и обязательно актёр из *кина для взрослых*. Картинка и блеск совсем как перед папуасами бусы. Ярко, красочно, даже музыка есть. Всё для обалдения публики. Тем более такая реклама.
    василий50
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    про человека, относительно похожего на Николая Александровича

    И к тому же, которого сыграл немецкий актер (со слов режиссера очень талантливый и выдающийся). Наверное для Учителя в своем Отечестве такого не найти.
    Интересно, Учителю орден дадут за такие заслуги, как это у нас теперь принято? Или все-таки в долговую яму, отрабатывать?

    Он наверное рассчитывал если не на орден, то хотя бы на большую и желательно пребольшую премию. А в долговую яму у нас к сожалению растратчиков государственных денег не садят. А зря.
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 08:04
      подозреваю Поклонскую и Учителя в сговоре
      -
      --разные "группы" не разошлись с кормлением от кино и Алексея Надзирателя. Еще будут тянуть с него
      антивирус
  7. К0щей Сегодня, 06:46
    и с какого боку автор приплел сюда "салют-7"? кинА не понравилась? граждане решили иначе (или этих граждан относим к "пипл хавает", в отличие от тех, кто не пошел на "матильду")?))
    Бюджет 400 000 000 рублей. Сборы 602 612 558 рублей
    К0щей
    1. Мур Сегодня, 08:16
      Видимо не понравились злые генералы, собиравшиеся сбить (!) станцию.
      В.А. Джанибеков, кстати, об этом упоминал, что вранье, но по фильму высказался вполне положительно.
      Другое дело, что сейчас если не плюнул в прошлое - типа сбивания "Салюта", кандалов на народе во "Время первых" - будешь изгоем в этом богемном кубле, именуемым "творческой интеллигенцией". Пример - Юрий Быков, режиссёр "Спящих". За один день он из кумира либеральной тусовки превратился во врага и предателя. Надо сказать, осознал и покаялся:
      "...Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране. Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования.."
      Нашей богемной помойке ещё предстоит определить, искреннее это раскаяние , горькая самоирония или троллинг. Берегись, если что, Быков.
      Мур
    2. Гардамир Сегодня, 08:22
      кинА не понравилась?
      да потому что в кинЕ всё ложь.

      Гардамир
  8. Горменгаст Сегодня, 06:52
    Не в защиту Поклонской - Учитель, отдай разницу между бюджетным финансированием и кассовыми сборами! am Или снимай за свои деньги!

    Я горд российским ВПК, Росатомом, даже Газпромом (хотя тут относительно sad ), но если российское кино в целом находится в той черной бездне laughing , которая известна всем, то им я восторгаться не буду.

    Авторы блевотных ремейков, всяких Яиц, Гитлеров-капут, Самых лучших фильмов и пр. - это кандидаты на лесоповал. Не только по мотиву растраты казенных денег, но и по причине оболванивая зрителей, превращения их в тупое стадо.
    Горменгаст
    1. dsk Сегодня, 08:00
      У Поклонской чутье прокурорское и вера несгибаемая.
      dsk
  9. XII легион Сегодня, 07:13
    Отмыв денег - не более того
    Фильм состоит из исторических ляпов
    Неудивительно что на него ополчились
    XII легион
  10. рюрикович Сегодня, 07:14
    Вот тут я со Скомороховым соглашусь good
    Деградируем-с, помои-с выдаём-с за высокую культуру-с... request Между брехнёй и зрелищностью и неинтересной правдой выбирают первое.... Бедаааа belay
    рюрикович
  11. мичман Сегодня, 07:59
    Спасибо Роман! Честь имею.
    мичман
  12. parusnik Сегодня, 08:12
    Более того, откровенно подозреваю Поклонскую и Учителя в сговоре. Ничем иным теперь объяснить ту рекламную кампанию, которую устроила Поклонская этому фильмецу не могу.
    ..Полностью разделяю подозрения автора..Тож позырил...Помянем российский синематограф.Он и так в большом долгу был передо мной, а после просмотра данного фильма просто умер, унося свои долги в могилу..
    parusnik
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