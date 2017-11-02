Пора креститься до грома. О российско-украинской границе

Интересно, сколько мы будем делать вид, что все люди братья? Сколько мы будем придумывать версии технологических аварий и проявления агрессивности отдельных личностей? Народ хороший, государство плохое. Люди не виноваты, что у них такое государство. Мы же русские. Мы должны всех любить. Мы должны последним делиться. Даже тогда, когда нам в морду бросают дерьмо и поливают помоями нашу Родину.Тема этой статьи назревала давно. Как фурункул. Притом, что наше понимание украинских процессов несколько более вдумчивое и доброжелательное, чем у основного большинства россиян. По многим причинам.Однако, вам не кажется, что мы слишком долго и часто ждем, когда надо действовать? Мы ждем адекватных действий от американцев, когда они не просто плюют нам в лицо, но и сапогом плевок растирают. Мы ждем адекватных действий от НАТО. С тем же результатом. Мы ждем, когда Украина "придет в себя". А фурункул не просто разрастается, но и головками новыми обзаводится.Итак, Крым подвергся террористической атаке. Чтобы там не говорили и писали наши официальные органы, факты говорят именно об этом. Газопроводы, опоры ЛЭП... Знакомый почерк? Не правда ли, мы когда-то уже писали об этом? И тоже в этом районе. По логике, следующую "аварию" будем ждать на какой-либо станции снабжения водой. Про канал мы тоже писали...Не будем сегодня анализировать эти "аварии". Большинство читателей уже давно эту тему изучили, равно как и изучили чуть ли не в лица причины этих «аварий». Благо, интернет дает такую возможность быстрого распространения информации, что скрывать что-то становится сложно. Даже спецслужбам.Сегодня мы о другом. А могли ли спецы реально противостоять в Крыму террористам? Да и в других приграничных областях России? А может и не в приграничных...Те, кто хоть раз бывал на российско-украинской границе, прекрасно понимают, о чем идет речь. Посмотрите на очевидное. На тот самый плевок в лицо. Сравните, как проходят в "страну-агрессор" украинцы, и как это делают россияне.Вы когда-нибудь видели на границе украинский загранпаспорт? Не видели? Правильно. Для украинцев Россия - не заграница. А попробуйте с гражданским паспортом пройти на Украину…Понятно, что сейчас некоторые особо добрые читатели начнут муссировать тему приграничных районов. Существуют, мол, договоры... Ну и далее по тексту. А ещё будет про милосердие и "люди не виноваты".Согласны. А россияне в Крыму виноваты? Или на них уже милосердие не распространяется? Но дело то в том, что правила прохода с гражданским паспортом распространяется на всех украинцев. Не зависимо от места жительства.Как проходит украинец российскую границу? "Здравствуйте. Вы куда? - К родственникам в …"Дальше можно называть любой город, любую улицу. Все равно никто проверять не будет. Нет у наших пограничников такой базы. Да и задачу контроля за въехавшими им никто не ставит. Простейшая процедура.А что происходит при переходе границы россиянами? На первый взгляд примерно тоже самое. За исключением обязательного загранпаспорта. А на деле? А на деле, в любом компьютере пограничников подключена база данных "Миротворца", "Груза 200" и "Террориста".Те самые базы, о незаконности которых так долго и упорно говорят все. И мы, и европейцы, и американцы.Кто не в курсе, уже работает система «Сепаратор», когда можно фото человека сравнить с базой «Миротворца» прямо с телефона.Собака лает, ветер дует, а караван идет. Базы стоят! И работают. Посмотрите украинские СМИ. Там периодически "всплывают" сообщения о задержании "сепаратистов", воевавших на Донбассе. Вы думаете это хорошая работа СБУ? Человек, который, возможно, не имеет отношения к республикам, был там по каким-то личным делам, но усилиями свидомых попал в одну из этих баз, сразу попадает под арест и жесткий прессинг СБУ.Как вы думаете, многие не сломаются и не признаются во всех смертных грехах? Знаете, на Украине даже новый вид бизнеса появился. "Выкупи себя из базы данных "Миротворца". Цены пока божеские. От тысячи долларов.А мы делаем вид, что об этом не знаем. Мы делаем вид, что не знаем о планах на начало 2018 года. О чипах, либо браслетах для всех россиян, приезжающих на Украину. Мы делаем вид, что не знаем о биометрических паспортах. Мы уважать себя когда-нибудь будем?Но вернемся к крымским терактам.При той системе контроля на границе, о которой я выше написал, есть ли возможность спецам реально контролировать приезжающих украинцев? Не запрещать въезд, а контролировать? Любой школьник знает, что работа органов безопасности во многом зависит от разведки. От контактов с местным населением. От тех, кто внедрен в поднадзорные организации и группировки. Увы...Но что мы имеем сегодня? Мы имеем ситуацию, когда управление этими организациями и группировками ведется напрямую. Не надо никаких сложных схем доставки директив и постановки задач. Не надо никаких сложных схем доставки оружия и боеприпасов. Не надо даже разведчиков и диверсантов засылать. Достаточно прислать инструкторов, которые под маркой отдыха в Крыму, спокойно "натаскают" террориста на одну операцию.В разведке Украины работают "советские" разведчики. Те, кто учился в советских ВУЗах, осваивал специальность по советским методикам и прекрасно понимает специфику работы. Они знают не только как организовать операцию, но и как уйти после акта. Более того, они уже давно "держат на поводке" экстремистов. Поводок разный, от денег до родных на Украине, но он есть. И вариант "мы тебя вывезем на украинскую территорию" работает.Идею, которую озвучили наши пограничники, о постройке на границе с Украиной "стены", необходимо реализовать в кратчайшие сроки. Я не зря взял в кавычки слово стена. Под этим термином я имею ввиду оснащение границы самыми современными и самыми лучшими техническими средствами. Есть такие средства и возможности. Не знаю про мышь, но зайца или какого-нибудь кабанчика видно, как на ладони.Так может пора "ответить зеркально"? На границе? Принеся в угоду безопасности радение за граждан Украины?Кстати, для тех, кто жалеет бедных украинцев, которые вынуждены на последние деньги выезжать в Россию за покупками или на подработки.Посмотрите украинские сайты покупки железнодорожных билетов. Цены на эти самые билеты для поездок по стране. А для тех, кто посмотрел, дам дополнительную информацию. Проезд на маршрутке из Харькова до ближайшего пункта пропуска стоит 85 гривен. А плацкарт от Киева до Харькова – 150. Так что бедные к нам не катаются на постоянной основе.Может и нам стать заграницей для украинцев? И начать с загранпаспорта. Даже придумывать ничего не надо. Зеркальный ответ на действия украинского правительства. Может установить базы данных на участников АТО, членов экстремистских организаций, украинских националистов? Почему этого до сих пор не сделано?Если сейчас мне кто-то скажет, что такая работа ведется, то посоветую посмотреть любую украинскую социальную сеть. Даже те, кто участвовал в событиях в Одессе, спокойно приезжают в Москву, Питер, в любой город России. И фото выкладывают. Не говоря уже об участниках АТО из карательных батальонов.То, что сегодня в российских городах достаточно много украинских беженцев факт. Как факт и то, что почему-то большинство этих беженцев не особо рвутся на работу на заводах и фабриках. Не стоит очередь из украинских специалистов перед воротами этих предприятий. Но ведь на какие-то деньги они живут. Организм необходимо кормить, поить, одевать, обувать. Да и за квартиру платить надо. Может стоит доходы этих беженцев проверить?Понятно, что для большинства тех, кого приютила Россия, такие меры обидны. Это нормальные люди, которые по разным причинам вынуждены были бросить дом и уехать. Это сложный шаг.Но, если ты действительно беженец, если ты действительно хочешь просто жить, растить детей, работать, то вперед. Три года назад Россия доказала, что она милосердна и добра. Но тех, "кто носит свой камень за пазухой" мы должны отлавливать. Думаю, украинцы поймут необходимость этого шага.Обстановка на российско-украинской границе скажем так, вызывает опасения. Теракты в Крыму - это предупреждение. Паниковать не стоит. Но и делать вид, что нам глубоко по барабану сложившаяся ситуация, глупо. Сегодня на кону жизни россиян.Кто даст гарантию, что завтра при такой же "аварии" не погибнет кто-то из сотрудников или просто прохожих? Или мы по старой русской пословице опять действовать будем? "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"? Пора креститься до начала грозы.А украинцы, если что, поймут и оценят. Как мы понимаем их сегодняшние проблемы. И это как раз будет лучшим доказательством братских отношений. Ну а кто не поймет – так есть еще куча пословиц на тему как будет себя чувствовать лошадь, если кого-то выкинуть с телеги.