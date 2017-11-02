"Предотвращенная ядерная война" - пропагандистский миф

Осенью этого года знакомый главред одного из российских изданий прислал мне статью в "TIME" с просьбой прокомментировать под запись описанный в ней "подвиг советского офицера, предотвратившего ядерную войну".Ответ получился излишне эмоциональным и непечатным, а потому так и не был опубликован. Но так как за прошедшие полтора месяца постоянно встречаю упоминания об этой истории, и все исключительно в восторженных тонах, позволю внести ясность.Вкратце версия, блуждающая в СМИ и рожденная за рубежом, такова. 26 октября 1983 года, когда отношения с США были на пике напряженности (только что сбит южнокорейский Боинг), дежурный системы предупреждения о ракетном нападении «Око» подполковник Станислав Петров получил со спутников информацию о запуске 5 американских баллистических ракет."TIME" пишет: "По моему мнению, вероятность того, что сигналы тревоги достоверны, составляла 50 на 50, — вспоминает он (Петров). — Но я не хотел быть ответственным за начало третьей мировой войны». Поэтому он доложил своему командованию, что тревога была ложной".Через год с небольшим подполковник Петров уйдет в отставку, тихо и незаметно живя на гражданке. А с 2006 года началась массовая истерия на Западе. О Петрове и его "подвиге" писали "Нью-Йорк таймс" и "ВВС", о нем снимали художественные фильмы и ненаучно-фантастические рассказы. Его наградили массой премий, включая 25 тысяч долларов и хрустальной статуэткой «Рука, держащая земной шар» с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну».В общем, получился прекрасный информационный поток, в котором красной нитью проводилась мысль (цитирую) "TIME": " Андропов, председатель КГБ, ставший годом ранее лидером Советского Союза, был известен своей паранойей — он боялся упреждающего удара американцев, который уничтожит советские ракетные шахты."В более широком смысле - СССР-Россия параноики и только отдельные храбрые офицеры и реализм Запада спасают мир от ядерной катастрофы и исходящей от теперь России угрозы. И отечественные СМИ радостно подхватывали и перепечатывали этот бред - ведь офицер-то наш - он герой.Бред потому, что не было и не могло быть никакого доклада о ядерном нападении, исходящего от системы "Око", из "Серпухово-15" и собственно Петрова. По одной простой причине - до 1985 года система "Око" не стояла даже на учебно-боевом дежурстве.Как следствие, офицеры не заступали "На охрану государственной границы Союза ССР" - именно такие слова звучали при каждом разводе смен на боевое дежурство. Тысячи часов таких дежурств были и у меня, приходилось и самому как раз в те годы отдавать подобный приказ. И слова об "охране государственной границы" не были ни паранойей, ни пустым звуком. Но об этом как-нибудь в другой раз.Конкретно система "Око", и Петров об этом прекрасно знал, только проходила испытания. Первые 4 спутника были выведены годом ранее на высоко-эллиптические орбиты, которые позволяли наблюдать за США попеременно только одному аппарату. Мало того, засветка оптики, на которую ссылается Петров, как на ложный сигнал о запуске МБР, была выявлена сразу же. Именно поэтому спутники выводили на орбиты, позволяющие снимать территорию США под углом, избегая попадания в объективы большей части отражаемых от облаков солнечных лучей.В описываемое время, теперь это уже не секрет по ряду причин, я служил в 101 полку ОСНАЗ ГРУ в Павловске под Ленинградом. Этот уникальный учебный центр готовил специалистов в том числе и для ведения стратегической разведки. Разбросанные по всему миру Центры радиоперехвата (в т.ч. на Кубе) имели своей задачей: "1. Приказ президента США на применение ядерного оружия". Цитирую стенды в каждом учебном классе, с которых начиналась подготовка курсантов.Основополагающими законами, по которым жила стратегическая разведка, были оперативность и многократная проверка. Любая перехваченная информация ложилась на стол дежурного офицера в Москве не позднее 5 минут после факта перехвата. Без многократной проверки из самых разных подобных систем, в том числе и КГБ СССР, и ряда ведомств Минобороны, никто никаких сообщений о ядерном нападении руководству СССР не передавал.Именно потому, что в этой системе все параноики. Язва желудка на нервной почве - профессиональное заболевание. Каждый находящийся на боевом дежурстве прекрасно понимает, что такое полномасштабная ядерная война и какая ответственность за защиту Родины лежит на погонах. Да, все параноики. Именно поэтому всю информацию многократно проверяют. И никто никогда не доверится одному докладу. Как никто и никогда не поставит на БД не проверенную многократно систему.Утверждать, что доклад об информации с одного проходящего испытания спутника мог начать войну - не фантастика - болезненный бред. Нигде в мире этого нет и не будет.Система "Око" была принята на вооружение лишь после того, как в ее орбитальной группировки появились спутники на геостационарных орбитах, а само количество аппаратов доведено до штатно-минимальной численности - 9 единиц. А произошло это уже при Горбачеве, в 1987 году.И как я говорил выше, эта система дополняется множеством иных. И постами ГРУ, и кораблями, под видом рыболовецких сейнеров плавающих по океанам, и загоризонтными РЛС, станции раннего обнаружения по периметру страны и многое другое.Я постарался не отклоняться от темы собственно сказки о подвиге, которого не было и в помине. Потому что в те годы было много интересного и теперь даже забавного, включая прыгающих в окна дежурных с криком "Ядерная война началась!"Но об этом в другой раз.