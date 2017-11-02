08:25 02 ноября

"Предотвращенная ядерная война" - пропагандистский миф



Осенью этого года знакомый главред одного из российских изданий прислал мне статью в "TIME" с просьбой прокомментировать под запись описанный в ней "подвиг советского офицера, предотвратившего ядерную войну".

Ответ получился излишне эмоциональным и непечатным, а потому так и не был опубликован. Но так как за прошедшие полтора месяца постоянно встречаю упоминания об этой истории, и все исключительно в восторженных тонах, позволю внести ясность.


Вкратце версия, блуждающая в СМИ и рожденная за рубежом, такова. 26 октября 1983 года, когда отношения с США были на пике напряженности (только что сбит южнокорейский Боинг), дежурный системы предупреждения о ракетном нападении «Око» подполковник Станислав Петров получил со спутников информацию о запуске 5 американских баллистических ракет.

"TIME" пишет: "По моему мнению, вероятность того, что сигналы тревоги достоверны, составляла 50 на 50, — вспоминает он (Петров). — Но я не хотел быть ответственным за начало третьей мировой войны». Поэтому он доложил своему командованию, что тревога была ложной".

Через год с небольшим подполковник Петров уйдет в отставку, тихо и незаметно живя на гражданке. А с 2006 года началась массовая истерия на Западе. О Петрове и его "подвиге" писали "Нью-Йорк таймс" и "ВВС", о нем снимали художественные фильмы и ненаучно-фантастические рассказы. Его наградили массой премий, включая 25 тысяч долларов и хрустальной статуэткой «Рука, держащая земной шар» с выгравированной на ней надписью «Человеку, который предотвратил ядерную войну».



В общем, получился прекрасный информационный поток, в котором красной нитью проводилась мысль (цитирую) "TIME": " Андропов, председатель КГБ, ставший годом ранее лидером Советского Союза, был известен своей паранойей — он боялся упреждающего удара американцев, который уничтожит советские ракетные шахты."

В более широком смысле - СССР-Россия параноики и только отдельные храбрые офицеры и реализм Запада спасают мир от ядерной катастрофы и исходящей от теперь России угрозы. И отечественные СМИ радостно подхватывали и перепечатывали этот бред - ведь офицер-то наш - он герой.

Бред потому, что не было и не могло быть никакого доклада о ядерном нападении, исходящего от системы "Око", из "Серпухово-15" и собственно Петрова. По одной простой причине - до 1985 года система "Око" не стояла даже на учебно-боевом дежурстве.

Как следствие, офицеры не заступали "На охрану государственной границы Союза ССР" - именно такие слова звучали при каждом разводе смен на боевое дежурство. Тысячи часов таких дежурств были и у меня, приходилось и самому как раз в те годы отдавать подобный приказ. И слова об "охране государственной границы" не были ни паранойей, ни пустым звуком. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Конкретно система "Око", и Петров об этом прекрасно знал, только проходила испытания. Первые 4 спутника были выведены годом ранее на высоко-эллиптические орбиты, которые позволяли наблюдать за США попеременно только одному аппарату. Мало того, засветка оптики, на которую ссылается Петров, как на ложный сигнал о запуске МБР, была выявлена сразу же. Именно поэтому спутники выводили на орбиты, позволяющие снимать территорию США под углом, избегая попадания в объективы большей части отражаемых от облаков солнечных лучей.

В описываемое время, теперь это уже не секрет по ряду причин, я служил в 101 полку ОСНАЗ ГРУ в Павловске под Ленинградом. Этот уникальный учебный центр готовил специалистов в том числе и для ведения стратегической разведки. Разбросанные по всему миру Центры радиоперехвата (в т.ч. на Кубе) имели своей задачей: "1. Приказ президента США на применение ядерного оружия". Цитирую стенды в каждом учебном классе, с которых начиналась подготовка курсантов.

Основополагающими законами, по которым жила стратегическая разведка, были оперативность и многократная проверка. Любая перехваченная информация ложилась на стол дежурного офицера в Москве не позднее 5 минут после факта перехвата. Без многократной проверки из самых разных подобных систем, в том числе и КГБ СССР, и ряда ведомств Минобороны, никто никаких сообщений о ядерном нападении руководству СССР не передавал.

Именно потому, что в этой системе все параноики. Язва желудка на нервной почве - профессиональное заболевание. Каждый находящийся на боевом дежурстве прекрасно понимает, что такое полномасштабная ядерная война и какая ответственность за защиту Родины лежит на погонах. Да, все параноики. Именно поэтому всю информацию многократно проверяют. И никто никогда не доверится одному докладу. Как никто и никогда не поставит на БД не проверенную многократно систему.

Утверждать, что доклад об информации с одного проходящего испытания спутника мог начать войну - не фантастика - болезненный бред. Нигде в мире этого нет и не будет.

Система "Око" была принята на вооружение лишь после того, как в ее орбитальной группировки появились спутники на геостационарных орбитах, а само количество аппаратов доведено до штатно-минимальной численности - 9 единиц. А произошло это уже при Горбачеве, в 1987 году.

И как я говорил выше, эта система дополняется множеством иных. И постами ГРУ, и кораблями, под видом рыболовецких сейнеров плавающих по океанам, и загоризонтными РЛС, станции раннего обнаружения по периметру страны и многое другое.

Я постарался не отклоняться от темы собственно сказки о подвиге, которого не было и в помине. Потому что в те годы было много интересного и теперь даже забавного, включая прыгающих в окна дежурных с криком "Ядерная война началась!"

Но об этом в другой раз.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)


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Комментарии 4

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:21
    "Предотвращенная ядерная война" - пропагандистский миф
    не предотвратили значит... recourse а какого лешего фильмы "документальные" показывают, и о смерти Героя рассказывают? впрочем,к закидонам нашего телевидения,пора привыкнуть...желтизной воняет..
    Дедкастарый
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    вероятность того, что сигналы тревоги достоверны, составляла 50 на 50... доложил своему командованию, что тревога была ложной

    Только одно это его высказывание влечет за собой массу вопросов. Вообще вызывает большое сомнение сам факт того, что один человек мог что-то предотвратить. Вот если бы "кнопка" была в его руках и давала ему право единолично принимать решение о запуске тогда и можно было бы о чем-то говорить.
    rotmistr60
  3. andr327 Сегодня, 06:36
    Писать о таких подвигах могут только дилетанты, абсолютно не представляющие работу системы. Если и определять подвиг, то это подвиг массовый - сотен и тысяч людей каждодневно, в будни и праздники, несущих боевое дежурство.
    А техника всегда дает сбои, ошибки. И у нас, и у американцев давала техника сбои, но система работала. И слава (Богу -зачеркнуто) их профессионально мастерству, что ядерная война не началась!
    andr327
  4. Горменгаст Сегодня, 06:59
    Спасибо за подробную информацию.

    Но, сознаюсь честно, в советском детстве у меня были иногда ночные страхи относительно ядерной бомбардировки. sad
    Горменгаст
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