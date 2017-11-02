Автоматическая станция помех Р-330БМ

Несмотря на то, что на смену Р-330БМ уже поступает в войска РЭБ ее модификация, а точнее, фактически новое изделие Р-330БМВ, эта станция по-прежнему актуальна.Р-330БМ – станция переднего края. Ее основная задача – противодействие радиостанциям тактического звена управления и авиации вероятного противника.АСП предназначена для автоматического поиска, обнаружения, пеленгования, панорамного наблюдения и определения местоположения (при работе в сопряженной паре) источников радиоизлучений в диапазоне 30 – 100 МГц, а также радиоподавления линий УКВ радиосвязи, работающих как на фиксированных частотах, так и с программной перестройкой рабочей частоты.Фактически до настоящего времени Р-330БМ входила в состав комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330М («Мандат»).В состав комплекса Р-330М могли входить батальонный пункт управления РП-330КП “Реактор”, ротные пункты управления Р-330КМБ (до двух) и автоматизированные станции помех УКВ-диапазона Р-330БМ и Р-934БМ, КВ-диапазона Р-378БМ.Каждая из станций может работать как при координации с пункта управления, так и самостоятельно или в паре с аналогичной станцией в качестве ведомой/ведущей.Возможности по радиоразведке: в автоматическом режиме время определения местоположения источника радиоизлучения составляет 200-210 миллисекунд.Станция вполне успешно работает и с радиостанциями, работающими в режиме ППРЧ (программная перестройка рабочей частоты).Радиоразведка.Полоса разведки - до 60 км.Глубина разведки наземных линий радиосвязи: в КВ-диапазоне до 40 км, в УКВ - до 30 км.Дальность разведки при работе против авиационных линий радиосвязи: в УКВ - диапазоне армейской авиации (высота полета от 200м) - до 70 км, тактической авиации (высота полета от 1000м) до 130 км.Радиоподавление.В полосе действия (60 км) наземных линий радиосвязи: в КВ-диапазоне до 40 км, в УКВ - до 30 км.Авиационных линий радиосвязи: в УКВ-диапазоне до 50 км, тактической авиации до 125 км.Возможности по количеству подавляемых целей определяются тем, что на одну станцию помех может быть назначено до 20 частот (или одной частоты ППРЧ), при одновременном подавлении 4 частот (или одной частоты ППРЧ).Общее время развертывания (свертывания) с установлением всех видов связи составляет: развертывание 90-120 минут, свертывание 60-90 минут.Станции могут работать в следующих режимах: автономная, автономная под пунктом управления, сопряженная пара, сопряженная пара под пунктом управления.Основные задачи, выполняемые расчетом станции:- проведение радиоразведки, получение данных и выдача целеуказаний станциям помех;- определение местоположения источников радиоизлучений;- выявление узлов связи и определение их принадлежности;- присвоение важности выявленным объектам по параметрам несущей частоты и пеленгу;- целераспределение объектов радиоподавления и выдача соответствующих целеуказаний на АСП;- подавление, оценка эффективности, корректировка целераспределения по результатам оценки текущей эффективности с учетом обнаружения новых источников радиоизлучения.Расчет – 4 человека.Диапазон рабочих частот станции помех от 30 до 100 МГц разбит на три поддиапазона: 30-45 МГц, 45-67 МГц, 67-100 МГц.Мощность передатчика – 1 кВт.Количество одновременно обслуживаемых целей при подавлении – до 6.Дизель-генератор, питающий станцию, в отличие от "Жителя" отечественный.Особенностью Р-330БМ является возможность работы на крышевую антенну, без разворачивания основного антенного комплекса в движении или при кратковременных остановках. Дальность работы при этом значительно снижается, но выигрыш идет за счет оперативности.Р-330БМ – надежный щит переднего края, способный как расстроить управление противником своими частями, так и лишить связи авиацию противника при подлете к району применения.