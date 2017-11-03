Астана-7: Тернистый путь Сирии к миру

Главными темами обсуждений стали гуманитарные вопросы и ситуация в зоне деэскалации в провинции Идлиб, где продолжают оставаться боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).Помимо стран-гарантов – России, Турции и Ирана, в переговорном процессе принимали участие представители из ООН, Иордании, а также США, которых больше других беспокоило послевоенное устройство Сирийской Арабской Республики. Так, в ходе саммита американская делегация выразила озабоченность возможным созданием на севере Сирии Курдской автономии.Как известно, на протяжении сирийского конфликта Вашингтон активно поддерживал Рабочую партию Курдистана, и в этой связи нельзя не отметить, что между союзниками начинает пробегать черная кошка.Как бы то ни было, проделанная за последние несколько месяцев дипломатическая работа создала предпосылки для достижения значимых результатов в урегулировании конфликта. Ярким тому свидетельством являются недавние переговоры президента Сирии Башара Асада и спецпосланника РФ в САР Александра Лаврентьева, в ходе которых сирийский лидер выразил готовность поддержать в стране процесс национального примирения. В подтверждение своих слов глава государства заявил о намерениях изменить конституцию и провести парламентские выборы на новых условиях.Представляется, очередным шагом на пути Сирии к миру станет Конгресс национального диалога в Сочи, где запланировано обсуждение проекта новой конституции. Отметим, ранее Москвой было выдвинуто предложение назвать мероприятие Конгресс сирийского народа, однако участники Астаны не поддержали идею. Как уточнил Александр Лаврентьев: «после определенных консультаций с нашими коллегами, партнерами мы пришли к мнению о том, что это название будет такое – Конгресс национального диалога».Разбираясь в ситуации, сейчас конфликт переходит в ту плоскость, когда основные противоречия остались не между враждующими сторонам, а у государств, принимающих в конфликте по большей части опосредованное участие. В первую очередь, речь идет о США и Израиле.Достаточно противоречивой остается и политика турецких властей, которые во время астанинских переговоров поддержали все достигнутые ранее договоренности, однако на деле миротворческая функция Анкары в Сирии все больше напоминает аннексирование территории соседнего государства.Очередной раунд переговоров в столице Республики Казахстан запланирован на середину декабря.