Война без правил: Порошенко против Вашингтона

Сегодня мы видим, как в отчаянной схватке за контроль над Украиной схлестнулись бывшие союзники, а ныне заклятые «друзья», киевский режим Порошенко и Вашингтон. Многие удивятся, как же так? Ведь Дональд Трамп и Петр Порошенко, встречаются и обнимаются и клянутся в вечной дружбе. Но ведь так часто бывает в политике. Трамп и Путин тоже обнимаются и говорят о дружбе, и тем не менее, это не мешает им везде где только можно бороться друг против друга…В последние дни на Украине произошли очень важные политические события, главный смысл которых остался за кадром. А случилось вот что. Петр Порошенко решил силой уничтожить проамериканский проект «МохоМайдан». Причем делал это с полного согласия Москвы и подавляющего большинства местных элит. Как же так вышло, что спустя всего три года американцам надо вновь завоевывать Украину?США начали терять влияние на Украине уже на второй день после избрания пятого президента этой страны, то есть 26 мая 2014 года. Как только Петр Адексеевич получил вожделенную булаву, он сразу принялся возрождать тот режим, который только что был снесен майданом. Первым, и самым главным для него препятствием, стало безраздельное господство американцев на Украине. Киевские элиты привыкли паразитировать на противоречиях между великими державами. Они по очереди продавали свою лояльность, то одним, то другим, при этом, неизменно оставляя за собой право, грабить территорию Украины. Пока советское наследство было велико, его хватало и на поддержание государства и на набивание ее элитой собственных карманов ее. Но рано или поздно наследие «проклятого» режима должно было кончиться и по иронии судьбы этот момент совпал с победой очередного проевропейского майдана.Итак, денег на Украине на все уже стало не хватать, и чьи-то аппетиты надо было уменьшать. Украинские элиты предложили западным спонсорам расчехлить кошельки и добавлять необходимую сумму оттуда.Американцам такой расклад не понравился сразу и они выдвинули встречное предложение, что мол «халява не может быть вечной и надо быть настоящими патриотами», а потому украинской элите надо умерить свои аппетиты. Хотя бы, наполовину.Для представителей новоукраинской власти понятие «патриотизм» как-то совсем не соотносилось с понятием «жертвовать», а потому американские «побратимы», только что приведшие к власти очередной «самый демократический режим», были этим режимом в начале не поняты, а затем и посланы.В свою очередь, американцы также поняли в какую западню они угодили на Украине. С одной стороны ее и бросить было жалко, а с другой, кормить дорого. А потому, в недрах Госдепа был придуман коварный план. Внедрить в состав украинских элит «здоровые молодые силы», которые смогут победить в стране коррупцию и приведут ее к светлому будущему.По какой-то странной и одному Джорджу Соросу понятной логике в числе этих «избранных» были сплошь и рядом его «воспитанники», как-то Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Света Залищук и др. А рулить всем этим новым «Рухом» должен был проверенный и безотказный батоно Михо Саакашвили.Такого посягательства на свои суверенные права украинская элита потерпеть не могла. А потому пришло время великому «реформатору» Петру I Украинскому показать кто в доме хозяин.Вначале он сумел полностью дискредитировать сильно «патриотичный» и гораздо более сильно завязанный на Вашингтон «Народны фронт». Буквально за год он «помножил на ноль» его некогда высокий рейтинг, и отобрал у него премьерское кресло. Затем он по очереди начал наносить удары по украинским олигархам (Коломойский, Ахметов и др.). Важнейшим его достижением 2015 года стал перехват управления над Генеральной прокуратурой Украины. Вначале в кресло Генерального прокурора он усадил своего кума Виктора Шокина, а затем заменил того на собутыльника Юрия Луценко. Одновременно с этим он максимально тормозил создание американцами параллельных и полностью подконтрольных им силовых органов.Кстати отставка Шокина была использована Порошенко для полной очистки генеральной прокуратуры Украины от остатков американского влияния в ней. Вместе с кумом ее стены покинули и американский ставленник Давид Сакварелидзе.С огромным трудом (и предоставив много миллиардов долларов) за 2015-16 годы Вашингтон смог продавить создание на Украине НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и САПУ (Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины). Тем не менее, Петру Порошенко и его команде более года удавалось саботировать их работу (все конкурсы на должность провести не могли). А еще ему удалось заблокировать создание на Украине третьего важнейшего проамериканского силового звена, Антикоррупционного суда, без которого первые два (НАБУ и САПУ), по сути, были неспособны выполнять своего главного предназначения, стать карающим мечом для всех антиамериканских сил на Украине. Все дела, которые заводят «американцы» против неугодных им украинских чиновников, сегодня разваливаются в подконтрольных Порошенко судах.И именно поэтому майдан Саакашвили одним из главнейших требований к власти обозначил создание нового суда, причем именно в том виде в каком хотят его видеть американцы.Это было тем рубиконом, который Порошенко перейти уже не мог. Как только США поучили бы в свои руки антикоррупционный суд, любой чиновник Украины, в том числе и президент, были бы полностью в их власти. Вся трехлетняя борьба Порошенко против американского влияния в стране пошла бы насмарку. И тут настало время Владимиру Путину подсекать карпа…В Москве прекрасно понимали проблемы украинской элиты и были не прочь ей помочь избавиться от плотной опеки США. Россия понимала, что противоречия интересов рано или поздно приведут бывших союзников к противостоянию. И надо отдать ей должное, она приближала этот день как могла. При этом, уже в 2014 году было ясно, что против американцев лучше всего будет бороться не какая-то там «пророссийская» оппозиция, а сильная и голодная до денег украинская официальная «проамериканская» власть.При этом именно прозападный курс нового правительства в Киеве был очень на руку Москве, которой после поражения в 2013-14 годах, требовалась передышка и перегруппировка сил.Пока президент Порошенко пускался во все тяжкое и полностью дискредитировал западный вектор развития страны в глазах населения, Россия готовила инструментарий, который мог помочь ей в будущем вернуть утраченный 25 лет назад контроль над Украиной., надо было лишить Киев любых возможных экономических инструментов давления на Москву в будущем. Уже к 2020 году этот этап с постройкой обходных газопроводов будет пройден, а действующие к этому моменту уже несколько лет санкции позволят перестроить торговые потоки России так, что Украина, даже если очень захочет, никак не сможет повлиять на российскую экономику., надо было готовить платформу для перетягивая украинских элит на свою сторону. То есть создать для них запасной аэродром, где та сможет укрыть честно наворованное от мести американцев.И такой аэродром уже почти создан в Китае и к 2020 году у украинских чиновников и бизнесменов будет выбор, которым многие и не преминут воспользоваться.Чтобы все это успеть подготовить, нужно было обеспечить официальный Киев ресурсами, чтобы киевский режим вдруг не рухнул раньше времени и не испортил тем самым всю комбинацию. Уже многие забыли, но именно Москва к тогдашнему удивлению многих своих сограждан обеспечивала Киев в 2014 году газом. Причем, фактически, за бесплатно. Это Путин снабжал режим Порошенко углем с 2015 года (и до сих пор).Это Россия закачала в ослабевшую экономику Украины более 2 млрд. долларов в 2016 году. Москва предоставляла то, давала се. Тех же дефицитных российских товарных вагонов по Украине до 2017 года «бегало» более четверти всего парка.Вашингтон все это видел, но почти ничего не мог сделать. К концу 2015 года Барак Обама стал у себя дома «хромой уткой» и его главной целью стало обеспечение передачи власти Хилари Клинтон. Тема Украины в американской повестке дня, из важнейшей, вначале стала просто важной, а затем и третьеразрядной. А начавшийся в США после выборов в ноябре 2016 года внутриполитический бедлам стал для Москвы просто подарком судьбы. К тому моменту как у Дональда Трампа дошли руки до Украины (лето 2017 года), ситуация на ее территории изменилась коренным образом. Официальный Киев, несмотря на продолжающуюся русофобскую риторику, был полностью у Москвы «под каблуком».Да за один только закон «об образовании» Петру Порошенко надо давать звание героя России. Этот документ имел следствием создание против Киева настоящего западного фронта, который сегодня стесняет его гораздо больше, чем все корпуса ВСН вместе взятые.Итак, к тому моменту, когда Дональд Трамп смог начать решать украинскую проблему, многое для американцев было уже упущено. От былого 100% контроля над Киевом остались одни воспоминания. Россия была почти готова вернуться на Украину, а США потеряли большую часть своего инструментария, который ранее позволял им контролировать любой украинский режим.Также к лету 2017 года стало понятно, что резко окрепший за три года Петр Порошенко не собирается отдавать власть по хорошему (еще бы).Возвращение Михаила Саакашвили на Украину и попытка раскачать киевский режим, это сути, игра американцами ва-банк. Попытка перехватить инициативу у некогда своих «сукиных сынов».Итак, столкновение межу украинскими «проамериканцами» и режимом Петра Порошенко было неизбежным. К нему их вела вся логика событий последних лет. Вашингтону надо, во что бы то ни стало, расшатать престол Петра Порошенко и они стараются как могут. Сегодня борьба обострилась настолько, что США пошли на откровенное выкручивание рук украинских чиновников. Арест сына министра МВД Арсена Авакова, это предупреждение отцу, чтобы тот остановился и одумался, а террористические акты в Крыму, такие несвоевременные для Киева, очень похожи на провокацию Вашингтона.Продолжаем следить за развитием ситуации на Украине. Уже очевидно, что время относительного спокойствия на ее территории прошло. Впереди нас ждут два очень нескучных года, после которых события могут завертеться просто с поразительной скоростью и в совершенно неожиданном напрвлении.