«Резервный козырь» США против Москвы и Дамаска вступает в «Большую игру»

Источники информации:

https://riafan.ru/990920-siriya-koaliciya-ssha-gotovit-nastuplenie-na-abu-kemal-v-provincii-deir-ez-zor

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c716dc9a794770490c2081

http://anna-news.info/sirijskaya-armiya-probivaetsya-k-abu-kemalyu/

С каждым днём всё отчётливей просматривается горизонт глобальной военно-политической развязки сразу на нескольких локальных и региональных театрах военных действий, где сталкиваются интересы «западной оси» с её имперскими замашками и Российской Федерации, которая на вполне оправданных основаниях сверхдержавы со здравыми стратегическими амбициями стремится оградить ближайшие государства и народы от всеобъемлющего поглощения антироссийской милитаризационной идеологией, несущей кровь и горе и разрушение в независимости от того, «под каким соусом» происходит «демократизация» новой страны-жертвы. Несомненно, наиболее «взрывоопасными» и непредсказуемыми предэскалационными условными ТВД можно считать Донбасский и Южноукраинский, где Киев по указке «больших дядей» из Пентагона и натаскиванию Волкера готовится приступить к очередному акту военной агресси против ЛДНР и подрывной деятельности в Республике Крым.Индикатором столь мрачного развития событий являются диверсии, совершённые 31 октября против узлов электро - и газоснабжения населённых пунктов в окрестностях Алушты, а также многократное увеличение количества артиллерийских обстрелов Донецкой и Луганской народной республик. Очевидно, что эти события - лишь предвестник того хаоса, который разразится непосредственно накануне президентской компании 2018 года. Именно в этот период Запад предпримет многочисленные попытки максимально расшатать оперативно-стратегическую обстановку на Донбассе, в Приднестровье и непосредственно в самой России; и наша основная задача - активные упреждающие действия, о чём мы поговорим в следующих аналитических обзорах. Сегодня же вернёмся к завершающей фазе сирийской компании, где в течении ближайших дней намечается ожесточённая схватка за крайний южный сирийский оплот ИГИЛ - стратегически важный город Абу-Кемаль.За последние две недели постоянно обновляющаяся информация об оперативной обстановке на дальних подступах к городу Абу-Кемалю ни на секунду не сходила с первых позиций новостных лент известнейших российских, американских и европейских новостных телеканалов, а также с завидным постоянством фигурировала в новостных разделах сотен военно-аналитических изданий. Столь оживлённый интерес к данному направлению не является случайным. Сразу после оперативного форсирования Евфрата с выходом на его восточный берег в районе Дейр-эз-Зора, что сопровождалось ожесточённым огневым противодействием со стороны ИГ и курдских подразделений YPG/YPJ, а также освобождения значительной части города от формирований псевдохалифата, командование Сирийской Арабской Армии и командование российской группировки войск в САР приступило к разработке наступательной операции на южном оперативном направлении. При этом, в связи с вероятными трудностями снабжения наступательного «костяка» САА топливом, запчастями, провиантом и ГСМ посредством наземного транспорта, было решено провести наступательный «бросок» вдоль западного берега реки Евфрат (на восточном берегу Евфрата САА установила ограниченный контроль лишь на малом участке территории вокруг Дейр-эз-Зора).В ходе наступательной операции штурмовых подразделений САА под командованием генерала Хасана Сухейла, к 15 октября 2017 года был быстро и успешно освобождён Меядин и его окрестности, наступление в южном направлении было продолжено. Более того, был зачищен остров Сакр, находящийся на р. Евфрат. В это время «Сирийские демократические силы» (SDF), представленные преимущественно курдскими отрядами самообороны, не теряли времени зря, и, заручившись поддержкой Сил специальных операций и КМП США, имеющих прямые каналы связи с ИГИЛ, практически без сопротивления со стороны террористов смогли взять под контроль крупнейшее в республике нефтяное поле Аль-Омар, после чего группировка СДС продолжила марш-бросок в направлении городов Хараидж и Хаджин.В то время, как договорившиеся с террористами курдские формирования имели возможность преодолевать по несколько километров в день, подразделения сирийской армии на западном берегу Евфрата в прямом смысле этого слова увязли в боях с ИГ, основные укрепрайоны которого в данный момент сосредоточены в густой сети населённых пунктов вокруг города Аль-Курая (Дар Ан-Насрани, Вади-аль-Хавр и Аль-Ашарах). В итоге, имеем не очень приятную оперативно тактическую картину, где полные сил и поддерживаемые Вашингтоном SDF (в плане наступления на южном ОН) смогли опередить измотанные подразделения САА примерно на 25 - 35 км. Увидеть факт договорённостей между SDF/США и ИГИЛ достаточно легко: необходимо просто взглянуть на регулярно обновляющиеся карты Сирийского ТВД на ресурсе syria.liveuamap.com за 24 октября и 1 ноября года. Здесь можно увидеть, что всего за неделю курды прошли около 40 км, в то время как САА не прошли и 10 - 15 км.Также 24 октября 2017 года подразделения САА возобновили наступательные действия со стороны Хумайма в восточном направлении, тем самым дав западной коалиции понять, что у САА появилась новая стратегическая цель - приграничный сирийский город Абу-Кемаль. Спустя всего 4 дня, 28 октября, международная коалиция во главе с США приняла решение действовать на упреждение. Офпред коалиции полковник Райан Диллон незамедлительно анонсировал активную наступательную операцию на этот же город. Именно с этого момента и началось активная «гонка» по установлению контроля над Абу-Кемалем. Главным официальным аргументом американцев и SDF относительно начавшейся операции стало присутствие в южном городе последнего и самого главного в САР командно-штабного звена псевдохалифата, аналогичным фактом руководствуется и Сирийская Арабская Армия. Тем не менее, реальные цели установления контроля над этим городом куда более глубинные. Именно та сторона, которая войдёт в Абу-Кемаль первой, сможет впоследствии более уверенно диктовать свои условия в ходе дальнейшего передела территории республики. О чём идёт речь?Казалось бы, свой «сочный кусок вырезки» в виде нефтяного поля Аль-Омар курды с американцами уже умело и практически без потерь получили. Что им может быть нужно в Абу-Кемале. Смотрим на карту. Город находится на западном берегу реки Евфрат (на территории, контролируемой крупнейшим на текущий момент плацдармом ИГИЛ, простирающимся от берегов Евфрата до восточной части провинции Хомс). На текущий момент SDF имеют в разы больше возможностей по опережению сирийской армии в наступлении на Абу-Кемаль (будут использованы всё те же каналы договорённостей между США и ИГ). Пока купленные американцами последние оплоты сопротивления псевдохалифата будут сдерживать САА в районе Аль-Ашарах и восточней Хумайма, курды с американцами без особых проблем могут форсировать Евфрат и без боя занять Абу-Кемаль. После этого в распоряжении SDF/USA окажутся обширные территории провинций Дейр-эз-Зор и Хомс вплоть до восточных подступов к городу Эс-Сухне. Здесь Штаты могут пойти на уже привычную тактическую хитрость: методом подкупа и предоставления спокойной жизни командному звену ИГ, задействовать террористов в «пробивании» тактического «коридора» со стороны Эс-Сухне в направлении подконтрольной американскому КМП территории вокруг военной базы Ат-Танф.Как бы странно это не звучало, но получив от США всё необходимое противотанковое и артиллерийское вооружение, террористам, при возможной курдской поддержке, останется «пробить» лишь 55-километровый «коридор» в юго-западном направлении. После этого Вашингтон может со спокойной совестью «оттяпать» все южные районы Сирийской Арабской Республики, включая сирийско-иорданский и сирийско-иракский участки границы. Всё дело в том, что передовые штурмовые части сирийской армии и «Хезболлы» в данный момент сконцентрированы южнее Меядина и в районе населённого пункта Бактал, откуда происходит взятие в тактические «клещи» города Абу-Кемаль, в то время как сектор линии фронта в районе Эс-Сухне не насыщен должным количеством оборонительных опорных пунктов, что в итоге и может привести к «прорыву».Чтобы вышеуказанный сценарий не воплотился в реальности, ещё со вчерашнего дня против укрепрайонов ИГИЛ северней и западней Абу-Кемаля стали активно применяться дальние бомбардировщики Ту-22М3, эскортируемые сверхманевренными многоцелевыми истребителями Су-30СМ, а также стратегические крылатые ракеты 3М14К «Калибр», запущенные 533-мм торпедных аппаратов дизель-электрической подводной лодки Б-268 «Великий Новгород» (пр. 636.3 «Варшавянка»), состоящей на вооружении Черноморского флота. Важность взятия Абу-Кемаля отлично просматривается в невероятно быстром изменении тактической ситуации как в районе Бактала, так и близ Аль-Ашараха, где всё наконец сдвинулось с мёртвой точки благодаря разработанной генералом Сухейлом блестящей операции по вытеснению боевиков из русла Евфрата; такой быстроты не наблюдалось даже в ходе штурма Дейр-эз-Зора.