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Морская «Черная дыра»: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд

31 октября подводная лодка Б-268 «Великий Новгород» проекта 636.3 «Варшавянка» нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирийской Арабской Республике. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает об одной из самых бесшумных и совершенных дизель-электрических подлодок российского военно-морского флота.



Подводная лодка типа «Варшавянка», объединяющая проекты 877 и 636, является основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России. Эти лодки были разработаны в конце 70-х годов прошлого столетия. Изначально предполагалось, что их будут строить и экспортировать в страны Варшавского договора в больших количествах. Поэтому проект 877 «Палтус», трансформировавшийся в дальнейшем в проект 636, стал носить название «Варшавянка».


Читайте статью полностью на сайте "Звезда" - Морская «Черная дыра»: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд


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Комментарии 4

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:32
    Эти лодки были разработаны в конце 70-х годов
    И до сих пор адекватны !
    А есть ли лодки разработки двухтысячных годов ? - Вот это была бы сенсация !
    Uncle Lee
    1. Дедкастарый Сегодня, 05:37
      Морская «Черная дыра»: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд -Сегодня, 04:59 ..... Неуловимая «Черная дыра»: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд -Вчера, 18:45 what а завтра эта статья будет?
      Дедкастарый
      1. Uncle Lee Сегодня, 05:51
        Цитата: Дед кастарый
        завтра эта статья будет?

        Будет, будет ! Как же мы без черной дыры ? drinks
        Uncle Lee
        1. Дедкастарый Сегодня, 06:07
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Дед кастарый
          завтра эта статья будет?

          Будет, будет ! Как же мы без черной дыры ? drinks

          уф...! успокоил..! drinks
          Дедкастарый
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