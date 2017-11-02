Морская «Черная дыра»: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд

31 октября подводная лодка Б-268 «Великий Новгород» проекта 636.3 «Варшавянка» нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирийской Арабской Республике. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает об одной из самых бесшумных и совершенных дизель-электрических подлодок российского военно-морского флота.Подводная лодка типа «Варшавянка», объединяющая проекты 877 и 636, является основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России. Эти лодки были разработаны в конце 70-х годов прошлого столетия. Изначально предполагалось, что их будут строить и экспортировать в страны Варшавского договора в больших количествах. Поэтому проект 877 «Палтус», трансформировавшийся в дальнейшем в проект 636, стал носить название «Варшавянка».