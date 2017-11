«Люфтваффе в 45-м. Последние полёты и проекты». Продолжение, часть 1

Данный текст представляет собой продолжение сокращённого перевода книги «Luftwaffe’45. Letzte Fluge und Projekte», сделанного коллегой NF, являющимся автором переводов многих интересных тем, касающихся военно-воздушных сил Германии. Иллюстрации взяты из оригинала книги, литературная обработка перевода с немецкого выполнена автором этих строк.Использовать планировалось авиагруппы I./ZG 26 и II/ZG 76. Производство Ме-410 планировали прекратить, поэтому в дальнейшем в подразделениях вместо новых планировалось использовать отремонтированные самолеты. Но и эти планы были кратковременными, поскольку эти самолеты планировалось использовать до февраля 1945 г. Вместо Ме-410 до конца 1945 г. должны были организовать производство самолетов типа Do-335, и в случае успешного их применения в противостоянии английским Mosquito, планировалось вооружить такими самолётами по меньшей мере 8 авиагрупп. Дополнительно в период с августа до 31 декабря 1945 г. планировалось вооружить 2 авиагруппы истребителями типа Ju 388 J-l ил J-3. Поздней осенью 1944 г. на Восточном фронте находились 21 разведывательная эскадрилья, вооружённая самолётами типа Ju-88 D или Ju-88 F. Ещё три разведывательные эскадрильи имели на вооружении самолеты типа Ме-410. Для ведения разведки в ночное время имелись специальные ночные разведывательные эскадрильи, а для ведения разведки над морем предназначались 1-я и 2-я эскадрильи 5-й разведывательной авиагруппы. Кроме этого, имелись две эскадрильи авиационной разведывательной группы «123», на вооружении которых находились самолёты типа Ме-109. Всего на Восточном фронте планировалось иметь 29 разведывательных эскадрилий, предназначенных для ведения разведки в светлое время суток. Эти разведывательные эскадрильи должны были быть вооружены самолётами типа Ar 234 B-l, Do 336 A-4 или Ju 388 L-1. Три из этих 29 эскадрилий должны были быть вооружены самолетами типа Ar 234, 10 эскадрилий – самолётами типа Ju 388 и 14 эскадрилий – Do 335. В ночное время планировалось, вместо самолётов типов Do 217 и Ju 188, использовать самолеты типа Ju 388 L-1 или L-3. Разведывательные эскадрильи Западного фронта (группа Wekuste OK11) должны были использовать самолёты типа Ju 88 G-1 и G-2. Разведывательные эскадрильи авиагруппы Weskuste OKL 2 должны были использовать для разведки погоды самолёты типа He 177 с большим радиусом действия. Позднее, для ведения метеорологической разведки, планировали использовать самолёты типа Ju 635 или, возможно, типа Hü 211. Согласно другим оптимистичным планам, во Франции предполагалось использовать эскадру KG 51, оснащённую самолётами типа Me 262 A-l/A-2Me 262 A-1a из KG(J) 54.и эскадру KG 76, вооруженную самолетами типа Ar 234 B2. Позднее планировалось прекратить производство самолётов типа Ju 388,а вместо них выпускать реактивные самолеты. Имелись планы по применению самолётов типов Do 335 и Ju 287 в качестве истребителей после того, как использовать эти самолёты в качестве бомбардировщиков будет уже не возможно. Для защиты от бомбардировщиков противника абсолютный приоритет отдавался истребителям, в том числе и реактивным. Вместо истребительных эскадр, вооружённых самолётами типов Fw 190 D-9 или Bf 109 K-4, во всё большем количестве должны были применяться истребители типа Ме 262. Также имелись ночные разведчики 4./NSGr. 2. в составе групп NSGr. 4 и 5, вооружённых самолётами типа Fiat CR 42 и группа NSGr. 7. Большинство из этих подразделений, выполнявших вспомогательные функции, было вооружено учебными самолётами типа Ar 66 C и D, Go 145, переоборудованными в боевые, а также самолётами типов Fw 56 и Si 204В.В мало востребованных к тому времени соединениях морской авиации имелись летающие лодки типа Do 24 T-1, выполнявшие сопровождение кораблей и занимавшиеся поисковыми операциями, а также несколько самолётов типов Ju 88 C-4 и C-7, Fw 190 A-8 и истребителей типа Me 410. Удивительно, но рейхсминистр А. Шпеер считал возможным нарастить производство самолетов, несмотря на всё более мощные воздушные удары союзников и занятие союзниками части территории Западной Европы в 1944 г. Образованный в 1944 г. штаб истребительной авиации должен был привести к резкому увеличению выпуска самолетов в течение года путём производства стандартных вариантов самолётов. Общее руководство данным штабом осуществляли лично А. Шпеер и генерал-фельдмаршал Э. Мильх. Их общим заместителем (HDL) и одновременно непосредственным руководителем штаба был назначен дипломированный инженер К. Саур (Karl Otto Sаur). Ответственным за подготовку необходимой конструкторской документации был назначен дипломированный инженер Шимпп (Schiempp). За осуществление связей между задействованными в производстве самолётов предприятиями в штабе отвечал дипломированный инженер Вагнер (Wagner).Благодаря этим людям, штаб в кратчайшие сроки сумел добиться заметного увеличения выпуска самолётов. Этого же взгляда относительно концентрации усилий промышленности придерживался и А. Гитлер. Рейхсминистр Шпеер получил значительные полномочия, и штаб истребительной авиации стал не только заниматься организацией массового производства самолётов, но и одновременно создавать условия, способствовавшие увеличению серийного производства самолётов, что оказывало непосредственное влияние на решения, принимаемые в рейхсминистерстве авиции (RLM). С 1 июля 1944 г. штаб истребительной авиации в полном объёме стал использовать свои возможности. Во время совещания министр авиации Г. Геринг отдал распоряжение увеличить ежемесячное производство истребителей до 3 800 единиц в месяц. Среди этих 3 800 истребителей 500 должны были быть реактивные истребители типа Ме 262. Также было предусмотрен выпуск 400 истребителей и 500 ночных истребителей. Вместе с отремонтированными 300 истребителями штаб истребительной авиации в сумме рассчитывал получать ежемесячно до 5 000 истребителей. Также особое внимание было уделено не только выпуску авиационных двигателей и оборудования, но и увеличению или снижению выпуска всего необходимого снаряжения.Высвободившиеся производственные мощности сразу же следовало использовать для увеличения производства истребителей с реактивными и поршневыми двигателями, что, как надеялись, позволило бы добиться превосходства в воздухе, по крайней мере, над территорией рейха. Ответственным за увеличение объёмов производства самолетов был назначен директор К. Фридаг (Karl Frydag), ответственным за увеличение производства двигателей – доктор В. Вернер ( Wałter Werner). Немного позже, 27 июля 1944 г., генерал (GLZ), находившийся в штате рейхсминистерства авиации (RLW), получил другую должность, став стал руководителем Технического производства (Chef TLR), находившегося в подчинении Генерального штаба Люфтваффе, что позволяло в более сжатые сроки доводить до серийного производства самолёты с ещё более высокими ТТХ. До 1 сентября 1944 г. все испытательные центры ВВС под руководством соответствующего командования (KdE) поступили в подчинение руководителя Технического производства, также как и техническая академия Люфтваффе, и руководство, отвечавшее за исследования в интересах германских ВВС.Первым результатом этих реорганизаций стало упорядочение производства, но даже и эти мероприятия только частично могли повлиять на успешное выполнение намеченных планов. Хотя количество находившихся в строю самолётов и выросло до невиданных ранее масштабов, тем не менее Шпеер и его заместители ни в коем случае не были удовлетворены этим. Во время совещания с Герингом и представителем HDL Сауром (Karl-Otto Saur) 12 декабря 1944 г. последний представил реальные данные программы развития немецкой авиации, к реализации которой он хотел приступить в ближайшие месяцы. Предполагалось ежемесячно производить по 1 500 самолётов типов Ме 162 и Ме 262. Одновременно с этим производство истребителей типа Bf 109 модификаций G-10, G-14 и K-4, а так же Fw 190 модификаций A-8, A-9 и D-9 предполагалось свернуть, а вместо них ежемесячно выпускать 2 000 истребителей типа Та 152. Также для защиты территории страны ежемесячно предполагалось производить 150 самолетов типов Ме 163 и Ме 263. Дополнительно к этому, с начала 1945 г. в вариантах истребителей, ночных истребителей и разведчиков ежемесячно планировалось производить 300 Do 335 и 100 Ju 388. Планировали начать производство бомбардировочную версию реактивного бомбардировщика Ar 234. 500 самолётов этого типа, находящихся во многих боевых частях, следовало переделать в ночные истребители и разведчики.Всего с начала 1945 г. ежемесячно планировалось производить 6 000 боевых самолётов – из них 4 000 одномоторных истребителей и 400 учебных самолетов. Одновременно с этим Саур предложил присвоить высший приоритет производству и направлению в боевые подразделения истребителей типов Ме 262 и Ме 162. Ночные истребители получали значительно меньший приоритет. До середины 1945 г. планировали снизить их ежемесячное производство до 200 единиц, после чего медленно увеличить до 360 единиц. Всё производство перехватчиков планировали сократить в пользу выпуска истребителей и затем увеличить производство 2-х моторных перехватчиков типа Do 335. Также планировалось сначала сократить производство учебных самолётов, и внезапно вместо ежемесячного производства 600 учебных самолётов типа Fw 190 было запланировано производство 350 учебных самолётов типа Та 152. Реактивные самолёты типов Ar 234 или Ju 287 с начала 1945 г. упоминались лишь эпизодически. Реактивные истребители, особенно одномоторные истребители типов Ме 262 А-1а и Не 162 А-1/А-2, уже должны были обойти по объёмам производства истребители с поршневыми двигателями. Из-за сложного положения страны самолёты с реактивными и ракетными двигателями типов Но 229 или Ме 263 уже невозможно было бы производить в нужных объёмах, также не было понятно, когда эти самолёты можно будет довести до стадии, позволявшей организовать их серийное производство.Уже вскоре после назначения на должность руководителя TLR и после последнего упоминания Гитлера о необходимости концентрации усилий, Истребительный штаб продемонстрировал свои возможности.В то же время общее положение рейха можно было охарактеризовать очень сложным, а состояние транспортных коммуникаций и транспортировка узлов и готовых изделий между предприятиями Германии находились на грани краха и срыва соответственно. В январе 1945 г. промышленность ещё могла работать за счёт ранее накопленных резервов, но уже с февраля многие предприятия не могли производить продукцию из-за прекращения или срыва сроков поставок комплектующих от предприятий-смежников. Особенно тяжёлые удары союзники наносили по железнодорожным коммуникациям рейха, вследствие чего состояние железнодорожной сети вскоре стало критическим. Для частичной компенсации данных проблем, особенно что касалось производства различных типов истребителей, руководитель истребительного штаба инженер Саур (Saur) и штаб промышленности по старались сделать всё возможное для поддержания производства одномоторных истребителей с поршневыми двигателями в Южной и Центральной Германии. В январе 1945 г. было запланирован выпуск одних только истребителей типов Me-109 и FW-190 в количестве 2 441 единиц : из них 1 467 истребителей типа Ме-109. Кроме 64-х новых истребителей типа Ме-109, было выпущено 104 стандартных истребителя Ме-109 G-10, 268 Ме-109 G-10/R6 и 79 Me-109 G-10/U4 . Несмотря на тяжёлое положение немецкой промышленности, было выпущено 79 Ме-109 G-14 и 258 Ме-109 G-14 AS и Ме-109 G-14 AS/U4. После ремонта, в ряды военно-воздушных сил в течение января 1944 г. были направлены 277 истребителей типа Ме-109. В январе 1944 г. в ВВС Германии находились примерно 1 000 более мощных боеготовых истребителей типа FW-190. Больше всего истребителей этого типа, 380 единиц, являлись версией FW-190 А-8, и 43 – FW-190 A-8/R2. Истребители версий FW-190 A-9 и FW-190 A-9/R11 всё больше заменяли истребители FW-190 А-8. Люфтваффе получили 117 истребителей типа FW-190 A-9. Большим спросом пользовались FW-190 D-9 и FW-190 D-9/R11, которых было выпущено 275 единиц. Кроме истребительных авиагрупп, в учебные авиагруппы 9-го авиационного корпуса были направлены 247 истребителей типа Ме-109 и 48 типа FW-190.Большинство из 103 самолётов, необходимых в соответствии с планами для укомплектования авиагрупп, должны были поступить до конца января 1945 г. Для использования в составе связки Mistel, 20 истребителей типа FW-190 получила авиагруппа 2/ZG 76. Для хорватских союзников была предусмотрена поставка десяти самолётов типа Ме-109, а для русской освободительной армии (РОА) – 6 Ме-109. Из 19-ти только что построенных истребителей с более высокими ТТХ типа Та-152, 12 самолётов сначала было решено испытать в тактических целях в новой испытательной эскадрилье, подчинявшейся руководителю TRL. 108 истребителей типа Ме-262 были распределены среди боевых подразделений, в т. ч. 15 истребителей получила авиагруппа 1/JG 7, ещё 11 самолётов были переданы в авиагруппу 3/JG 7, 36 самолетов были направлены в запасную эскадру, два в 1/KG(J) 6, шесть в 1/KG(J) 54, восемь в подразделение ISS, предназначавшееся для защиты промышленных предприятий. Только три самолёта поступили для тактических испытаний в 16-е испытательное подразделение. Серийное производство самолётов типа Do-335 всё ещё отставало от графика, и в распоряжение руководителя TRL поступил один единственный самолет Do-335 A-1. Несколько лучше обстояло дело с поставками ночных истребителей.Для эскадры ночных истребителей имелись 48 истребителей типа Ме-110 G-4, 38 He-219 A-0 и 222 Ju-88. Для ночной разведки предназначались 11 Ju-88 G-1 и G-6. Четыре опытных образца переделывали в боевые самолеты, и в распоряжение руководителя TRL для проведения испытаний были переданы четыре самолёта. В качестве штурмовиков использовались самолёты типа FW-190, в первую очередь версия F-8. Эти штурмовики в небольшом количестве использовались на Восточном фронте. Всего имелось 512 штурмовиков, 477 из которых находились в распоряжении авиагрупп SG1-SG77, 21 в SG151. Также ожидалось поступление 10-ти самолетов в авиагруппу 1/SG1 и четырёх – в распоряжение руководителя TRL. Что касалось бомбардировочных частей, то в это время осуществлялся переход с самолётов типов Не-111 Н-20, Ju-88 А-4 и Ju-188 А/Е на реактивные Ar-234 В-2. В феврале из опытных образцов в боевые соединения были переделаны 23 самолёта типа Ju-88 А-4 и 9 типа Ju-188. В учебные подразделения были направлены несколько самолётов типов Ju-88 А-4 и Ju-188. В разведывательных частях также осуществлялся переход на реактивные самолёты типов Ar-234 и Me-262. К передаче в части ночной разведки ожидались 37 Ме-109 и четыре самолёта типа Ar-234, переоборудованные из опытных образцов в боевые. Еще 11 самолётов типа Ar-234, переоборудованные из опытных образцов, были переданы в строевые части из подразделения «В». Кроме 13 самолетов типа Ju-88 D и Ju-88 T, имелись ещё 15 готовых к полётам самолетов типа Ju-188 и четыре самолёта типа Ju-388. Самолёты типов Ju-88 и Ju-188 должны были быть переданы в авиагруппы дальней разведки.Десять из 15-ти самолётов типа Ju-188 планировалось передать в авиагруппы ночной разведки. По два самолёта типа Ju-388 L-0 и Ju-388 L-1 из испытательных авиагрупп поступили в распоряжение OKL и руководителя TRL. Также 15 самолётов типа Fi 156 были приписаны к спасательным подразделениям. Дополнительно туда же были переданы несколько самолётов типа Ju-52/3m и три транспортных планера типа Ка 430. Вместе с уже существовавшим производством, распределением новых, отремонтированных и учебных самолётов с 1944 г. руководитель Технического департамента (TRL) принял под своё руководство все исследования и разработки в авиационной сфере, а также приёмку выпускавшихся промышленностью самолётов и необходимого для них авиационного топлива. Так же были переподчинены обработка и оценка материалов по ведущимся разработкам, всё управление испытаниями на всех испытательных центрах Люфтваффе и эксплуатация самолетов. Это касалось как Технической академии Люфтваффе, так и руководства исследованиями в интересах Люфтваффе. Руководителем TLR с 1 августа 1944 г. был назначен руководитель отдела планирования RLM полковник У. Дизинг (Ulrich Diesing), находившийся на этой должности вплоть до своей гибели в аварии 14 апреля 1945 г. Наступление союзников сделало непростой работу руководителя TLR.Продвижение вглубь Германии на северо-западном направлении вынудило перенести производство автоматических пушек МК 108 из района Люттиха (Lüttich). Необходимые для этого транспортные средства отсутствовали, поэтому всё оборудование пришлось перевозить на одних лишь автомобилях. Атаки авиации союзников сделали невозможным использование железных дорог, так как железнодорожные пути постоянно нуждались в ремонте, осложнявшимся нехваткой рабочих рук. Всё чаще авиация союзников разрушала мосты, что вынуждало доставлять вооружение и прочие необходимые материалы, используя обходные пути. В итоге во многих авиационных истребительных эскадрах поставки автоматических пушек МК 108 для истребителей типа Ме 262 А-1а осуществлялись с перебоями.3-см автоматическая пушка МК 213.Между тем, бомбардировки союзниками промышленных предприятий сказывались всё больше и больше. Авиастроительное предприятие в Поллитше (Pölittsch) подверглось бомбардировке, что привело почти к полной приостановке работы. Отсутствие угля для электростанций привело к перебоям в подаче электроэнергии и снижению количества производимой продукции. 10 января 1945 г. инженер Саур принял решение оснащать будущие истребители с высокими ТТХ не только новыми револьверными пушками типа MG-213, но ещё и автоматическими прицелами с гироскопами типа EZ 42. В первой декаде января 1945 г. планировалось произвести 66 таких прицелов. Возникли проблемы с остойчивостью самолетов типа Не 162 А-1/А-2. Первый ночной вспомогательный истребитель типа Ме 262 В-1а/U1 должен быть готов до конца месяца. Готовность истребителя BV 155 вызывала опасения, так как заранее нельзя было предугадать, когда мог бы состояться его первый полет. К 14 февраля 1945 г. выпуск самолётов Ме 262 достиг величины в 50 % от за планированного, производство прочих самолетов также увеличивалось не так быстро, как предполагалось.В течение января и февраля 1945 г. были построены только 15 самолётов типа FW-190 D-11 и FW-190 D-12 (с двигателем типа DB 603). В создавшейся обстановке фирма Focke-Wulf не могла внести ясность в деле запуска в серийное производства истребителя типа FW-190 D-14. Ещё один опытный образец, на который возлагали большие надежды, истребитель типа Horten 9 (8-229) также был далёк от серийного производства. Фирма Gothaer Wagonfabrik сумела собрать на предприятии в Фридрихрода (Friedrichroda) три опытных самолёта, разработанных братьями Horten. 15 января 1945 г. началось большое советское наступление, и регионы Познань и Силезия могли быть полностью потеряны для немцев в ближайшее время. К тому же сказывались и ограничения в подаче электроэнергии, и к 18 января 1945 г, Истребительный штаб полагал что всё, имеющее отношение к производству и испытаниям самолётов, может оказаться в ещё менее удовлетворительном, чем ранее, состоянии.