08:22 02 ноября

Сенатор США назвал российские власти "фашистскими"

В российском посольстве в США назвали заявление американского сенатора Рона Уайдена неприемлемым. Речь идёт о сенаторе от штата Орегон, который в ходе выступления договорился до того, что назвал российские власти «фашистскими». Это лишний раз говорит не только об уровне маразма в американских политэлитах, но и об уровне образованности и элементарной воспитанности.

Сенатор США назвал российские власти "фашистскими"


Приводим заявление российской дипломатической миссии в США полностью:
Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.

Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес. Так было на днях с нашими флагами, до этого – с дипломатической собственностью и консульскими архивами.

Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р.Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?

Процесс самоизлечения и возврата к провозглашенным более 200 лет назад ценностям в США неизбежен, хотя, судя по всему, займет много времени. Хуже всего для образа Америки то, что свидетелем актуального негатива является весь мир.

Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается.

А в той Войне против чумы нацизма мы победили. Победили, потому что наши народы были вместе. Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает «дух Эльбы», дух сотрудничества, в том числе и боевого. Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы – международного терроризма.

Мы должны найти возможность объединить наши усилия.

Напомним, что в американском Конгрессе всё последнее время занимались фактически тем, что пытались «добыть доказательства» вмешательства РФ в выборы президента США. Для этого опрашивалось руководство основных социальных сетей. В ходе слушаний никаких доказательств Конгрессу добыть не удалось, что, вероятно, и вызвало поток сознания у части особенно неадекватных американских парламентариев, даже не представляющих, что в реальности означает термин «фашизм».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/wyden
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Комментарии 33

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  1. Подрезчик Сегодня, 05:53
    Какой там "дух Эльбы"???? am Сами фашисты неприкрытые... am Одна морда сенатора-ушлепка чего стоит, еще фашистами смеет называть...Гамбургерно-кока-кольный мозг...
    Подрезчик
    1. 210окв Сегодня, 05:55
      Какая гнусная рожа..Да и нация тоже.
      Цитата: Подрезчик
      Какой там "дух Эльбы"???? Сами фашисты неприкрытые... am
      210окв
      1. Scoun Сегодня, 06:22
        Цитата: 210окв
        Какая гнусная рожа..Да и нация тоже.

        Цитата: Зяблицев
        Да тут достаточно посмотреть на фото сенатора и, даже, без наличия медицинского образования все прекрасно видно по лицу...!

        Судя по всему сенаторы США размножаются в своем узком кругу а кровосмешение приводит к печальным последствиям, эдакая гнилая кровь Америки.
        Scoun
        1. 30 вис Сегодня, 06:54
          Избранные ... Особая нация ....
          30 вис
          1. Владимир16 Сегодня, 08:01
            Выкидыш с утра объевшись дерьма, решил сказать что-то. Как обычно изо рта понеслось дерьмо во все стороны.
            Сократ помниться говорил: "Каждый народ заслуживает своего правителя".
            Янки вновь демонстрируют миру, что они подонки.
            Баклану назвавшего народ победивший фашистов фашистами аплодируют. Чума на их дом!!!
            Владимир16
      2. samarin1969 Сегодня, 06:37
        Цитата: 210окв
        Какая гнусная рожа..Да и нация тоже.
        Цитата: Подрезчик
        Какой там "дух Эльбы"???? Сами фашисты неприкрытые... am

        ...Ну, что вы, уважаемый... Это - "сенатор".Такие лица вызывают доверие "лучших людей" Америки. laughing
        samarin1969
    2. Зяблицев Сегодня, 06:05
      Да тут достаточно посмотреть на фото сенатора и, даже, без наличия медицинского образования все прекрасно видно по лицу...! А на больных людей чего обижаться! У них каждый второй сенатор не полноценен и активно борется с русской агрессией в мирное демократическое государство Лимпопо...,этот,видать, уже победил! laughing
      Зяблицев
      1. Путинец Сегодня, 06:06
        Интересная статья на эту тему http://alexandr-rogers.livejournal.com/
        Путинец
    3. Glock Сегодня, 06:45
      Демократ он, чего с него взять, лыбиться только
      Glock
      1. Reptiloid Сегодня, 06:56
        Так эта вся гадысь и будет продолжаться, до тех пор пока вешают у нас в стране дурацкие доски, да строят омерзительные стены!!!!!!..
        Если сами жители РФ принижают достижения своих предков, то ещё и не это увидим!!!!!!
        Reptiloid
  2. Путинец Сегодня, 05:54
    Судя по хм, портрету, адекватности там явно не присутствовала с рождения. Все по Оруэллу.
    Ему тоже пора в Лимпомпо
    Путинец
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:57
    Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает «дух Эльбы», дух сотрудничества, в том числе и боевого.


    Кремлевская слепота и наивность веры в международное право...зачем полоскать мозги всему миру этой трепотней...
    Совершенно ясно пока большинством в конгрессе и правительстве США заправляют ястребы войны и идеологи исключительности США мира не будет ...будет война.
    Тот же ЛЕХА
    1. Стропорез Сегодня, 06:17
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Кремлевская слепота и наивность веры в международное право...зачем полоскать мозги всему миру этой трепотней...

      Вот Каравай Мира!!!
      Стропорез
  4. Uncle Lee Сегодня, 05:57
    Максим Шевченко должен ЛИЧНО объяснить этому Уайдену разницу между на тебе и вот тебе !
    Можно с применением технических средств !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 07:50
      hi Так ведь покалечит... feel И правильно сделает - за свои слова отвечать надо!
      Джедай
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:12
    говорит не только об уровне маразма в американских политэлитах, но и об уровне образованности и элементарной воспитанности

    Воспитаностью американцы никогда не отличались. Маразм действительно достиг своего апогея. Судя по американским политикам эта белая "нация" вырождается. Глядя на фото сенатора возникает ассоциация полного дебилизма этого "политика".
    rotmistr60
  6. Волька Сегодня, 06:13
    а за гнилой базар янки ответить придется, причем по полной...
    Волька
    1. рюрикович Сегодня, 06:25
      Ага wink ....
      "Полными неприемлимостями" и "глубочайшими озабоченостями" soldier
      рюрикович
  7. Echo Сегодня, 06:19
    Ну и рожа у него. Он же имбецил!
    Echo
  8. Mavrikiy Сегодня, 06:22
    "Какая отвратительная рожа!"(Джентельмены удачи)
    Mavrikiy
  9. изя топ Сегодня, 06:22
    имбецил...
    изя топ
  10. лысова Сегодня, 06:25
    Ты когда в последний раз в зеркало смотрелся ?! - Историк хренов.
    лысова
  11. iliitchitch Сегодня, 06:37
    Норм.чел на фото , ещё один торчок . Чёрные с белыми в шахматах никогда не договорятся , кто-то сдохнет . Больше таких сенаторов надо .
    iliitchitch
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 06:38
    ... глядя на эту тухлую физию, можно прямо судить о мозгах, а вернее от отсутствии таковых.. bully
    a.s.zzz888
  13. Комментарий был удален.
  14. Горменгаст Сегодня, 06:45
    На воре шапка горит. laughing

    Исключительность американской нации есть аналог арийской теории = фашизм в США.

    Кстати, лицо на фотографии почему-то вызывает ассоциации со слабоумием, в степени дебильности. laughing
    Горменгаст
  15. alfa19638 Сегодня, 06:49
    Необходимо как всегда объявить озабоченность .
    alfa19638
  16. Кот Маркиз Сегодня, 06:51
    Сколько раз уже говорить-эти "дипломатичные" опусы-ответы российских официальных лиц, требующие от оппонента хотябы небольшого знания истории и знакомства с классической литературой устарели полностью и не действует на молодых "политиков-популистов" не обладающих такими знаниями от слова "вобще". Эти с позволения сказать "политики" не читавшие ничего в жизни кроме кoмиксов, смотревшие только "голивудовшину", причем самую низкопробную, учившиеся вначале в частных школах, где обучение построено по принципу-"неподавления личности", а если честно это назвать, то как для олигофренов. Затем они поступают в "высшие" учебные заведения. где их как собак натаскивают в совершенстве для какой-то одной задачи, естественно за счет общего кругозора. И вырастают из них в конце концов самовлюбленные ушлепки с массой комплексов, знающие досконально все о "фиатных валютах", но не обладающие абсолютно никакими житейскими знаниями и навыками. И таким людям наши дипломаты пытаются что-то там объяснить или доказать, отсылая их к знаниям истории и классической литературы? Это просто глупо. Для аудитории подобного типа надо приводить "доказательства" из "Марвеловских" комиксов и осылать к наглядному сравнению с чем-то в виде "истории" из "Звездных Войн" или "Человека Паука".
    Кот Маркиз
  17. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Как всегда, покажу свою наивность, но желаю знать где юрслужба Кремля, почему за такой базар из страны полсотни дипломатов сша не выгнали, пинками или взашей? ?? sad
    Геркулесыч
  18. olimpiada15 Сегодня, 07:56
    Американцы- это уже клинический случай. Если, как они считают, что выбор президента США зависит от воли иностранного государства, то они не гегемон, а полный отстой, дeбuлизм, государства США, спецслужб и электората. Насчет фашизма- даже говорить не хочется: США поддерживают власть бандеровцев на Украине, именно на бандеровщине, их методах уничтожения людей держится сегодняшнее правительство этой недостраны, а возродили клан пособников фашизма именно США, потратив 5 млрд. на подготовку боевиков бандеровского толка.
    olimpiada15
  19. pvv113 Сегодня, 07:58
    Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне?

    Судя по фото, адекватностью там вообще и не пахло
    pvv113
  20. kartalovkolya Сегодня, 08:07
    Удивительно где на Западе берут таких политиков:присмотреться внимательно и на их рожах нарисован точный диагноз и почему такие до сих пор не в лечебнице для душевнобольных.Хотя с другой стороны просматривается выгода настоящих хозяев США- олигофренами легче управлять!
    kartalovkolya
  21. Sergey53 Сегодня, 08:12
    Маразм крепчал. И возникает вопрос, что делать с такими идиотами? Относиться только как к больным на голову? Или как?
    Sergey53
  22. Стас Снежин Сегодня, 08:17
    За такие шутки в зубах бывают промежутки. © Народная мудрость.
    Стас Снежин
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