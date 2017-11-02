Сенатор США назвал российские власти "фашистскими"
В российском посольстве в США назвали заявление американского сенатора Рона Уайдена неприемлемым. Речь идёт о сенаторе от штата Орегон, который в ходе выступления договорился до того, что назвал российские власти «фашистскими». Это лишний раз говорит не только об уровне маразма в американских политэлитах, но и об уровне образованности и элементарной воспитанности.
Приводим заявление российской дипломатической миссии в США полностью:
Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.
Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес. Так было на днях с нашими флагами, до этого – с дипломатической собственностью и консульскими архивами.
Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р.Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?
Процесс самоизлечения и возврата к провозглашенным более 200 лет назад ценностям в США неизбежен, хотя, судя по всему, займет много времени. Хуже всего для образа Америки то, что свидетелем актуального негатива является весь мир.
Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается.
А в той Войне против чумы нацизма мы победили. Победили, потому что наши народы были вместе. Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает «дух Эльбы», дух сотрудничества, в том числе и боевого. Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы – международного терроризма.
Мы должны найти возможность объединить наши усилия.
Напомним, что в американском Конгрессе всё последнее время занимались фактически тем, что пытались «добыть доказательства» вмешательства РФ в выборы президента США. Для этого опрашивалось руководство основных социальных сетей. В ходе слушаний никаких доказательств Конгрессу добыть не удалось, что, вероятно, и вызвало поток сознания у части особенно неадекватных американских парламентариев, даже не представляющих, что в реальности означает термин «фашизм».
Приводим заявление российской дипломатической миссии в США полностью:
Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.
Как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес. Так было на днях с нашими флагами, до этого – с дипломатической собственностью и консульскими архивами.
Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р.Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?
Процесс самоизлечения и возврата к провозглашенным более 200 лет назад ценностям в США неизбежен, хотя, судя по всему, займет много времени. Хуже всего для образа Америки то, что свидетелем актуального негатива является весь мир.
Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается.
А в той Войне против чумы нацизма мы победили. Победили, потому что наши народы были вместе. Надеемся, в двусторонних отношениях все же возобладает «дух Эльбы», дух сотрудничества, в том числе и боевого. Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы – международного терроризма.
Мы должны найти возможность объединить наши усилия.
Напомним, что в американском Конгрессе всё последнее время занимались фактически тем, что пытались «добыть доказательства» вмешательства РФ в выборы президента США. Для этого опрашивалось руководство основных социальных сетей. В ходе слушаний никаких доказательств Конгрессу добыть не удалось, что, вероятно, и вызвало поток сознания у части особенно неадекватных американских парламентариев, даже не представляющих, что в реальности означает термин «фашизм».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/wyden
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