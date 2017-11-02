08:17 02 ноября

90 лет физику-ядерщику Юрию Трутневу

Свой 90-летний юбилей празднует академик Юрий Трутнев. Именно благодаря труду и таланту Юрия Алексеевича были разработаны основы современного ядерного оружия, что позволило достичь паритета с главным ядерным «партнёром» - США. В конечном итоге, разработки Юрия Трутнева внесли неоценимый вклад в обеспечение мира и ядерного равновесия на планете.

Юрий Трутнев – советский и российский учёный-физик, Герой Социалистического труда, доктор технических наук, лауреат золотой медали им.Курчатова. Юрий Алексеевич родился 2 ноября 1927 года в Москве. После окончания физфака Ленинградского госуниверситета в 1951 году был направлен на работу во ВНИИ экспериментальной физики и начал работу в закрытом городе Арзамас-16 в Конструкторском бюро № 11.

Юрий Трутнев входил в число представителей коллектива, занимавшегося разработками термоядерного заряда РДС-37. Заложенный в разработку этого заряда принцип радиационной имплозии лёг в основу принципа создания термоядерного оружия. Сам же заряд стал прототипом последующих советских ядерных зарядов.


90 лет физику-ядерщику Юрию Трутневу


«Военное обозрение» поздравляет Юрия Алексеевича с юбилеем и выражает благодарность за неоценимый вклад в развитие безопасности страны!

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. Подрезчик Сегодня, 06:17
    Поздравления Юрию Алексеевичу, здоровья и долгих лет! Заслуженный человек! hi
    Подрезчик
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:21
      Наши поздравления ! hi hi
      И побольше бы таких людей !
      Uncle Lee
    2. Джедай Сегодня, 07:56
      Присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям! Благодаря таким людям США могут только облизываться в сторону России. hi drinks
      Джедай
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:36
    Мои поздравления юбиляру! hi Без таких людей не было современного ядерного щита России!
    a.s.zzz888
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:10
    Дай ему Бог перешагнуть в жизни за цифру100!!! drinks hi soldier hi
    Геркулесыч
    1. татарин 174 Сегодня, 08:04
      Да,и ещё с крепким здоровьем и памятью, а ещё учеников и продолжателей дела достойных!
      татарин 174
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