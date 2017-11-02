90 лет физику-ядерщику Юрию Трутневу

Свой 90-летний юбилей празднует академик Юрий Трутнев. Именно благодаря труду и таланту Юрия Алексеевича были разработаны основы современного ядерного оружия, что позволило достичь паритета с главным ядерным «партнёром» - США. В конечном итоге, разработки Юрия Трутнева внесли неоценимый вклад в обеспечение мира и ядерного равновесия на планете.Юрий Трутнев – советский и российский учёный-физик, Герой Социалистического труда, доктор технических наук, лауреат золотой медали им.Курчатова. Юрий Алексеевич родился 2 ноября 1927 года в Москве. После окончания физфака Ленинградского госуниверситета в 1951 году был направлен на работу во ВНИИ экспериментальной физики и начал работу в закрытом городе Арзамас-16 в Конструкторском бюро № 11.Юрий Трутнев входил в число представителей коллектива, занимавшегося разработками термоядерного заряда РДС-37. Заложенный в разработку этого заряда принцип радиационной имплозии лёг в основу принципа создания термоядерного оружия. Сам же заряд стал прототипом последующих советских ядерных зарядов.