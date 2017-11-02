Министр обороны Британии подал в отставку из-за женских коленок

Но я признаю, что в прошлом вёл себя неподобающим для Вооружённых сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку.

Пресс-служба главного военного ведомства Соединённого королевства распространила сообщение о том, что министр обороны Британии Майкл Фэллон подал в отставку. По последней информации, отставка Фэллона была принята премьер-министром страны Терезой Мэй. Причиной отставки называют скандал, в центре которого оказался именно Фэллон.Примечательно, что скандал этот разгорелся на фоне события 10-летней давности. На волне «моды» на откровения со стороны отдельных женщин о якобы имевших место в их отношении сексуальных домогательствах со стороны влиятельных мужчин досталось и Фэллону.Одна из журналисток вдруг припомнила, что Фэллон «осуществил в её отношении действия сексуального характера». Когда в Британии стали вникать в суть инцидента, выяснилось, что Майкл Фэллон, который в то время был членом Палаты общин, положил свою руку на колено журналистки Джулии Хартли-Брюйер, задававшей ему вопросы.Тогда скандал не разгорелся, зато теперь он привёл к отставке министра - после серии публикаций в британских СМИ.Сам Фэллон заявил, что в его отношении выдвинуто множество обвинений, при этом сам он называет большинство из них неправдой. И тут же Фэллон добавляет буквально следующее (цитата РИА Новости ):На службу в должность главы военного ведомства Фэллон поступил в 2014 году.