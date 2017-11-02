08:21 02 ноября

Министр обороны Британии подал в отставку из-за женских коленок

Пресс-служба главного военного ведомства Соединённого королевства распространила сообщение о том, что министр обороны Британии Майкл Фэллон подал в отставку. По последней информации, отставка Фэллона была принята премьер-министром страны Терезой Мэй. Причиной отставки называют скандал, в центре которого оказался именно Фэллон.

Примечательно, что скандал этот разгорелся на фоне события 10-летней давности. На волне «моды» на откровения со стороны отдельных женщин о якобы имевших место в их отношении сексуальных домогательствах со стороны влиятельных мужчин досталось и Фэллону.

Одна из журналисток вдруг припомнила, что Фэллон «осуществил в её отношении действия сексуального характера». Когда в Британии стали вникать в суть инцидента, выяснилось, что Майкл Фэллон, который в то время был членом Палаты общин, положил свою руку на колено журналистки Джулии Хартли-Брюйер, задававшей ему вопросы.


Министр обороны Британии подал в отставку из-за женских коленок


Тогда скандал не разгорелся, зато теперь он привёл к отставке министра - после серии публикаций в британских СМИ.

Сам Фэллон заявил, что в его отношении выдвинуто множество обвинений, при этом сам он называет большинство из них неправдой. И тут же Фэллон добавляет буквально следующее (цитата РИА Новости):
Но я признаю, что в прошлом вёл себя неподобающим для Вооружённых сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку.


На службу в должность главы военного ведомства Фэллон поступил в 2014 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Михаил177 Сегодня, 06:33
    Мда, тяжела и неказиста жизнь английского министра...
    Михаил177
    1. василий50 Сегодня, 06:44
      Про неказистость вы правы. Его за это и увольняют. Если его потянуло на англичанку то налицо признаки маньяка, слишком уж неказисты бывают они, английские журналистки, а эта видимо даже среди них выделилась.
      Десять лет помнить как кто то *положил руку на коленку* это какая же нужна память? Или это был единственный случай в её жизни, что так впечаталось в память?
      василий50
      1. Shurik70 Сегодня, 07:21
        Да понадобилось его снять кому-то, а сам не уходил.
        У них на каждого таких скелетов в шкафах многолетней давности по досье есть.
        Shurik70
        1. Татьяна Сегодня, 07:37
          Ну, наверное, зато эти военные "дамы" - трансвеститы - класть свои руки на женские коленки точно не будут!
          Ха! Вперёд Англия! Дорогу трансвеститам в английских ВС! laughing
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
    2. Зяблицев Сегодня, 08:10
      На Западе конкретный перекос сознания - поэтому там легче быть пидира...геем, чем нормальным - за нормальность в тюрьму посадить могут и унизить перед всем миром, лишив хлеба насущного! Я, как то был крайне удивлен реакции: как то подал руку женщине-иностранке, помогая выйти из машины, естественный, для меня, русского мужика,элемент галантности...Нужно было видеть недоумение в ее глазах! Если бы это случилось в Англии, я бы уже бегал бы с кайлом, где нибудь в районе Гримпинской трясины... А рука на коленке у них там вообще равносильно изнасилованию в особо изощренной форме...Дикари какие то! laughing
      Зяблицев
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:34
    ...гы, охота на ведьм в прямом и переносном смысле слова, продолжается... bully ... кто там следующий на очереди?... wassat
    a.s.zzz888
    1. Scoun Сегодня, 06:59
      Цитата: a.s.zzz888
      ...гы, охота на ведьм в прямом и переносном смысле слова, продолжается... bully ... кто там следующий на очереди?... wassat

      Этим надо пользоваться!! )))
      Как режиссёра затравили так и Фэлон быстро "сдриснул", пока не пошел в инет "мем или хеш тег" - он дотронулся до меня в вестибюле, насильник!
      Тааим образом можно всех действительно сильных военных и министров поубирать)))
      ПС
      Это же надо до такого маразма дойти, скоро там нормальные мужики под лавками сидеть и не говорить будут.
      Наши по тихому идут в след за западом
      Scoun
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:34
    "Я ему когда говорил, доведут тебя бабы до цугундера" -
    "Место встречи изменить нельзя"
    Uncle Lee
    1. Подрезчик Сегодня, 06:42
      Да, дожили, мляя...В Германии министр обороны--баба-гинеколог, в Великобритании--сексуально озабоченный, командир отдельного батальона связи--трансгендер (мужикобаб какой-то), заднеприводные в армии служат... request fool
      Хотя и...за коленку подержал--домогается...Радовалась бы!
      Подрезчик
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:34
    Маразм крепчал! Коленку потрогал - в отставку! По воспоминаниям десятилетней давности. А то, что он в детстве в штанишки писал - это ничего? Лишить его пенси wassat
    Горный стрелок
  5. Б.Т.В. Сегодня, 06:35
    " Да, не того он трогал за коленку..."
    Б.Т.В.
    1. Вас Влад Сегодня, 07:13
      Цитата: Б.Т.В.
      " Да, не того он трогал за коленку..."

      good Да, если бы это вспомнил мужик,пошёл бы министр на повышение yes
      Вас Влад
      1. midivan Сегодня, 07:50
        Цитата: Вас Влад
        Да, если бы это вспомнил мужик,пошёл бы министр на повышение

        Мужик молчать будет, мужик все-таки wassat lol От таких новостей у меня дилемма образовалась, то-ли комп в туалет ставить, то-ли туалет у компа оборудовать, ведь обос....ся можно laughing
        midivan
        1. Голован Джек Сегодня, 07:55
          Цитата: midivan
          у меня дилемма образовалась

          Есть третье, незатратное, решение.
          Это слово очень модно на ВО... вспоминайте wink
          Голован Джек
          1. midivan Сегодня, 08:10
            Цитата: Голован Джек
            Есть третье, незатратное, решение.
            Это слово очень модно на ВО... вспоминайте

            Неее, памперсы не по понятиям stop wink
            midivan
  6. inkass_98 Сегодня, 06:37
    Сейчасв Еуропах немодно иметь в министрах обороны мужика, там в основном бабы рулят армиями. Вот гражданина и привели к общему знаменателю, ничего удивительно. Зато не мужской шовинизм.
    inkass_98
  7. andrewkor Сегодня, 06:38
    Если Вы положили свою руку женщине на коленку ,значит Вы её сексуально домогаетесь.Если Вы положили свою руку мужчине на колено ,вывод тот же самый.Если Вы держите свои руки на своих коленях....выводы делайте сами!
    andrewkor
  8. изя топ Сегодня, 06:39
    Майкл Фэллон, который в то время был членом Палаты общин, положил свою руку на колено журналистки
    надо было ложить руку на задницу журналисту yes был бы в тренде wassat
    изя топ
  9. Горменгаст Сегодня, 06:42
    Брексит, мигранты, терроризм на улицах - это пустяки, главное - коленки, причем 10-летней давности (когда толерастии было меньше). laughing

    Осталось еще 70-летней бабушке рассказать, как 60 лет назад её кто-то за коленку потрогал. am

    Я за равенство прав и возможностей, но против такого махрового феминизма.
    Горменгаст
  10. рюрикович Сегодня, 06:49
    laughing Поездили бы они внашем метро в час пик laughing
    "Мужчина, уберите руку с моей груди! Да не вы, вы можете оставить wassat "
    Вот почему я не езжу за бугор, ибо там только за мои взгляды на женский пол можно загреметь у турму lol
    У нас все таки свобода.... fellow
    рюрикович
  11. Jurkovs Сегодня, 06:54
    М-д-а-а! Сперва не хватило гордости влепить ему пощечину, а потом выяснилось, что в женщине нет ни грамма женственности, иначе бы гордилась своими коленками.
    Jurkovs
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:59
      Цитата: Jurkovs
      гордилась своими коленками.

      Разобраться еще надо, что там за коленки ! А то может орден мужества надо мужику давать !
      Uncle Lee
  12. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    я признаю, что в прошлом вёл себя неподобающим для Вооружённых сил, которые я имею честь представлять

    Пока имел честь представлять было понятно, что из себя представляет армия Королевства. Столько грязи и угроз в адрес России было выплеснуто. Все же правильно у нас говорят: "Бог шельму метит".
    rotmistr60
  13. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
    Майкл Фэллон, который в то время был членом Палаты общин, положил свою руку на колено журналистки Джулии Хартли-Брюйер


    Это все ПУТИН ...это он спрятался за МАЙКЛОМ и пока Майкл пускал сопли он пощупал ножку Джулии...мужик одним словом...альфа-самец.
    Тот же ЛЕХА
  14. Геркулесыч Сегодня, 07:13
    Если я посчитаю, какому количеству девушек в жизни ложил руку на коленку lol , то счет пойдет на многие десятки, однако с работы меня за это не уволили не разу, эти мы и отличаемся от Европы! !! wassat
    Геркулесыч
  15. Krasnyiy komissar Сегодня, 07:53
    Министр оказался не гомосеком ! Вот если бы он пристроился сзади к шотландцу в килте, то был бы свой чувак....
    Krasnyiy komissar
  16. григорьевич Сегодня, 08:00
    Ошибочка,не 10 лет назад,а 15,в 2002году.Этож надо столько помнить,кому положил руку на коленку.Для них было эпохальное событие. fellow
    григорьевич
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