08:20 02 ноября

В России опубликовали петицию против установки памятника Каримову в Москве

На сайте публикаций петиций (Change.org) появилось сообщение от пользователя Георгия Городецкого, который призывает выступить против установки в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Нужно отметить, что инициативу о создании памятника ранее озвучил мэр российской столицы Сергей Собянин. По распоряжению Собянина, памятник Каримову появится к 2019 году в районе Якиманки.

В России опубликовали петицию против установки памятника Каримову в Москве


Автор петиции отмечает, что выступает против установки памятника, так как "Ислам Каримов – символ среднеазиатской русофобии". По заявлению Георгия Городецкого, при Каримове имели место акты агрессии против русского населения Узбекистана, русские лишались рабочих мест, жилья, иной собственности.


Из петиции:
При Каримове русский язык стал постепенно исчезать из оборота, количество русскоязычных школ многократно сократилось, был изменен алфавит с кириллицы на латиницу. По поручению Ислама Каримова в Узбекистане были осуществлены программы по дерусификации и десоветизации республики, уничтожены почти все мемориалы, посвященные Великой Отечественной Войне, переименованы населенные пункты и улицы.

При Исламе Каримове Узбекистан перестал быть союзником России – по его приказу республика вышла из ОДКБ и ЕврАзЭс. В 2002 году Каримов подписал договор с США о размещении военной базы в Ханабаде. В 2010 году Каримов отказался выплачивать России государственный долг в 700 миллионов долларов.


На данный момент петицию с призывом отменить решение об установке памятника Каримову подписали около 4,65 тыс. человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:02
    На территории посольства ! И в Москве , и в узбекистане !
    ФЕОДОР
    1. dik-nsk Сегодня, 07:09
      тоже не понял такой инициативы, давайте еще Кучме, Шеварнадзе, Назарбаеву залепим... пусть у себя ставят, он что - национальный герой РФ?
      dik-nsk
      1. Logall Сегодня, 07:15
        Цитата: dik-nsk
        тоже не понял такой инициативы, давайте еще Кучме, Шеварнадзе, Назарбаеву залепим... пусть у себя ставят, он что - национальный герой РФ?

        Вообще не могу понять инициативы Собянина! Хочешь памятник–ставь у себя на даче!
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 07:24
          А мне понятна инициатива..Москва перестала быть РУССКИМ городом!Это хотелки диаспоры и её деньги..
          Цитата: Logall
          Цитата: dik-nsk
          тоже не понял такой инициативы, давайте еще Кучме, Шеварнадзе, Назарбаеву залепим... пусть у себя ставят, он что - национальный герой РФ?

          Вообще не могу понять инициативы Собянина! Хочешь памятник–ставь у себя на даче!
          210окв
          1. Logall Сегодня, 07:29
            Дмитрий, hi украинцев с деньгами в Москве тоже навалом! Так что теперь, скоро бандере памятник устанавливать будем...?
            Вот он пример неподкупности нынешних политических Элит!
            Logall
            1. 210окв Сегодня, 07:33
              Александр,доброе утро!Я может и резко сказал про Москву,но все может быть.Я не про бандеровцев и их памятники Понятное дело что люди взбунтуются если до этого дойдет..Но и заигрыватьь с диаспорами нельзя.А можно и нужно ставить на место.Раз живете-живите по нашим правилам и чтите наших Героев.Своих чтите у себя на родине.
              Цитата: Logall
              Дмитрий, hi украинцев с деньгами в Москве тоже навалом! Так что теперь, скоро бандере памятник устанавливать будем...?
              Вот он пример неподкупности нынешних политических Элит!
              210окв
        2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:47
          Цитата: Logall
          Вообще не могу понять инициативы Собянина!

          А эта бодяга что-то очень напоминает ту затею, что с досочкой Манергейма в Питере повесили. Приклеили с музыкой, парадом и речью... а вот отколупывали ночью... в тихаря.
          Но эту затею ваащета надо реализовать, но с другим смыслом - соорудить аллею "Ненавистники и Вредители России", вот там и памятники, и бюсты, и прочую дребедень пусть ставят, но только что-бы с пояснениями, что эти "великие люди" насрали России.
          товарищ ШУХЕР
        3. dedBoroded Сегодня, 08:13
          Можно с метлой или лопатой в руках на вокзале
          dedBoroded
  2. Александр 3 Сегодня, 07:03
    Лично я тоже против,как вспомню как наши соотечественники бежали из этих республик в девяностые.
    Александр 3
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
    При Каримове русский язык стал постепенно исчезать из оборота, количество русскоязычных школ многократно сократилось, был изменен алфавит с кириллицы на латиницу.


    Поддерживаю эту петицию...опять кто то играет в дружбу народов...не видя(или не хочет видеть) как уничтожают русскую культуру в соседних государствах.
    Московские руководители часто с катушек съезжают ...с жиру бесятся.
    Тот же ЛЕХА
  4. AlexVas44 Сегодня, 07:05
    Ну сколько можно их всех целовать в ж...
    AlexVas44
  5. рюрикович Сегодня, 07:09
    Вот бы сделали Аллею президентов бывшего СССР, шоб были с церителевским размахом fellow ! Вот бы все трепетали перед статуЕй Лукашенко - всяк "паследни дыктатар эуропы" wassat
    рюрикович
  6. iliitchitch Сегодня, 07:16
    Чего там в средней азии творилось , когда вчерашние секретарьки кпсс царьками стали , похоже , забыли . А к этому петицоиду тоже особо прислушиваться не стоит . Мораторий надо на такие памятники . Лет на 100 .
    iliitchitch
  7. midivan Сегодня, 07:17
    Ну а чё, больше заняться уже и не чем, надо за памятники браться, в подъезд куда не зайдешь вонище стоит как вроде трупак под лифтом завалялся, видимо кресло мэра пятую точку натирать стало на пенсию хочется.
    midivan
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    А Собянину заняться больше нечем выдвигая инициативу установки памятника? Да и за какие заслуги перед Россией нужно увековечить президента (бывшего) Узбекистана? Если есть такое желание, то ставте бюст в "Ельцин-центре".
    rotmistr60
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:18
    Нужно этот памятник Каримову подарить вместе с полмиллионом его сограждан -гастрбайтеров! !! am
    Геркулесыч
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:28
    В России опубликовали петицию против установки памятника Каримову в Москве
    А кто вообще собирается ставить у нас памятник этому деятелю? Что-то закрадываются смутные сомнения .Узбеки творят теракты(что их начали называть уроженцы Средней Азии) .Узбеки как та бесполезная саранча наводнила наши города демпингуя своим бестолковым и низшего какой только может быть качеством работы .В Америке людей давят.Что из-за них грин карту отменять собрались.А тут кому-то в башку лупануло памятник ставить.Этому кадру.Зачем? Какая стратегия прорисовывается интересная.Враг наш не тот кто против установки памятника.А враг наш тот кто придумал его ставить.И очередной камень в "огород Путина.".Ведь все прекрасно понимают его лояльное отношение к узбекам.Что аж даже недавно патриарха туда отправлял.С показом по тв милых русских бабулек и как им там классно живёться. lol Правда когда с русскими приехавшими оттуда с узбекскими паспортами говоришь..Картина совсем другая.
    Наблюдатель2014
  11. Евродав Сегодня, 07:37
    Блин, убогие... Им что, заняться нечем? Какие памятники? Кому? У нас свои исторические, достойные, народные персонажи еще памятников не имеют, а тут... Собянин все сильнее меня бесит! Надо петицию выкладывать, чтоб сняли его! Снимут/не снимут, а резонанс пойдет- притихнет вражина!
    Евродав
  12. kunstkammer Сегодня, 07:41
    г-н Собянин, а слабо памятник в Москве Гебельсу поставить? Тоже вроде "выдающийся" деятель.
    kunstkammer
  13. ArhipenkoAndrey Сегодня, 07:42
    У мэра Москвы кризис жанра, ну пусть уж тогда всем персонажам того периода поставят, чтоб было в кого плюнуть: Ельцину, Каримову, Кучме, ну и т.д. Что то с головами у московских вождей делается, наверно люди сделавшие для РОДИНЫ максимально много уже не достойны памятников а вот русофобы бывших "братских" республик с распоряжения которых издевалиьсь над русскими надо увековечить, может для того чтоб не забывали "братскую" любовь, тогда уж и Порошенко за одно памятник в Москве отгрохать.
    ArhipenkoAndrey
  14. Голован Джек Сегодня, 07:46
    У-у-у-ууу... началось бурленье... а вот не скажу чего, сами знаете wink
    Памятники поэту и переводчику Самуилу Маршаку и первому президенту Узбекистана Исламу Каримову установят в Москве до конца 2019 года. Соответствующие распоряжения подписал Сергей Собянин

    ... другое распоряжение мэра касается установки в столице памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Местом его установки выбрали сквер по соседству с посольством и гостевым домом Узбекистана, на улице Большая Полянка

    Не надо памятника!!! И посольство в Капотню перевести, вместе с гостевым домом fellow
    Также в плане установка памятников Михаилу Булкакову и Уильяму Шекспиру. Против этих кандидатур, надеюсь, нет возражений?
    Цитата: 210окв
    А мне понятна инициатива..Москва перестала быть РУССКИМ городом!

    Ага, точно... перестала... Лишь бы поорать, блин negative
    Голован Джек
  15. Горный стрелок Сегодня, 07:46
    Не понял этой инициативы. Завзятому русофобу памятник в Москве? Да ну на ...
    Где там петицию подписать?
    Горный стрелок
    1. идущий по тропе Сегодня, 07:56
      по ссылке в начале статьи
      идущий по тропе
  16. andrewkor Сегодня, 07:49
    Ну,не знаю ,парни,на счёт русофобии спросите у меня.С 1981живу в Ташкенте,работал на ТАПОиЧ.До сего дня в мой лично адрес ни единого худого слова не слышал.Да ,уехали в Россию многие и меня звали, если бы я чувствовал хоть какую то угрозу ,то наверное тоже бы рванул.Когда начался "парад суверенитетов" самый русофобский закон в отношении русских из некогда братских республик был принят именно в России ,в котором русских приравняли к иностранцам и чтобы получить гражданство надо было 5 лет бесправно просуществовать на её территории.Были и исключения и прослабления и изменения в этом законе,но изначально он очень несправедлив,мягко говоря.Осевшим в России русским переселенцам намертво приклеивалась кличка "Узбек" или другая похожая.Ислам Абдуганиевич Каримов всеми силами противился оттоку русских из Узбекистана антирусская агитация жёстко пресекалась на уровне СНБ и муфтиев.На счёт памятника ничего не скажу это дело сугубо суверенное,Вам решать.
    andrewkor
  17. идущий по тропе Сегодня, 07:55
    Подписал петицию.
    идущий по тропе
  18. САИД Сегодня, 07:57
    Каримов с Назарбаевым до последнего бились за сохранение Союза. Не забывайте кто на самом деле предал страну и народы Республик.
    САИД
    1. Шалтай Сегодня, 08:16
      Цитата: САИД
      Каримов с Назарбаевым до последнего бились за сохранение Союза. Не забывайте кто на самом деле предал страну и народы Республик.

      Головой об пол ? Где свидетели их битвы за сохранение союза ? Режим Каримова был одним самых русофобских среди азиатских этнократий .
      Если Собянину так люб Каримов , пусть ставит себе в кабинете , можно и в другом помещении для личного использования .
      Шалтай
  19. Sergey53 Сегодня, 08:02
    Можно понять когда памятник ставят человеку принёсшего пользу своему народу или стране. А что принёс Каримов,Маннергейм которому пытались вывесить памятную доску? В чём суть этих деятелей для страны?
    Sergey53
  20. Летучая Мышь Сегодня, 08:02
    Именно при Каримове,русских стали выгонять с руководящих постов и стали требовать для русских меньшей оплаты за свой труд.
    Летучая Мышь
    1. andrewkor Сегодня, 08:18
      А мне,как специалисту,рабочему ,платят в разы больше,чем местным кадрам.
      andrewkor
  21. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:05
    Подписал петицию.
    Анкыпельгыгыргын
Картина дня