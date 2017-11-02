В России опубликовали петицию против установки памятника Каримову в Москве

При Каримове русский язык стал постепенно исчезать из оборота, количество русскоязычных школ многократно сократилось, был изменен алфавит с кириллицы на латиницу. По поручению Ислама Каримова в Узбекистане были осуществлены программы по дерусификации и десоветизации республики, уничтожены почти все мемориалы, посвященные Великой Отечественной Войне, переименованы населенные пункты и улицы.



При Исламе Каримове Узбекистан перестал быть союзником России – по его приказу республика вышла из ОДКБ и ЕврАзЭс. В 2002 году Каримов подписал договор с США о размещении военной базы в Ханабаде. В 2010 году Каримов отказался выплачивать России государственный долг в 700 миллионов долларов.

На сайте публикаций петиций ( Change.org ) появилось сообщение от пользователя Георгия Городецкого, который призывает выступить против установки в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Нужно отметить, что инициативу о создании памятника ранее озвучил мэр российской столицы Сергей Собянин. По распоряжению Собянина, памятник Каримову появится к 2019 году в районе Якиманки.Автор петиции отмечает, что выступает против установки памятника, так как "Ислам Каримов – символ среднеазиатской русофобии". По заявлению Георгия Городецкого, при Каримове имели место акты агрессии против русского населения Узбекистана, русские лишались рабочих мест, жилья, иной собственности.Из петиции:На данный момент петицию с призывом отменить решение об установке памятника Каримову подписали около 4,65 тыс. человек.