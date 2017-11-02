Посольство РФ: Конгресс не нашел доказательств «вмешательства» Москвы в выборы в США
Показания представителей Twitter, Facebook и Google в американском конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы, передает РИА Новости заявление посольства РФ в Вашингтоне.
В посольстве отметили, что «как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес». Так, один из сенаторов назвал руководство России фашистским.
Российские дипломаты выразили надежду, что «в двусторонних отношениях все же возобладает дух сотрудничества, в том числе и боевого».
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети. Расследованием «российского вмешательства» в выборы и «сговора Трампа с Россией» занимается специальная комиссия Конгресса США.
Состоявшиеся в конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы,говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что «как это часто в последнее время бывает в США, прикрыть неудобные факты стремятся оскорблениями в наш адрес». Так, один из сенаторов назвал руководство России фашистским.
Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается,говорится в тексте заявления.
Российские дипломаты выразили надежду, что «в двусторонних отношениях все же возобладает дух сотрудничества, в том числе и боевого».
Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы – международного терроризма,добавили в дипмиссии.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети. Расследованием «российского вмешательства» в выборы и «сговора Трампа с Россией» занимается специальная комиссия Конгресса США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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