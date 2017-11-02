Посольство РФ: Конгресс не нашел доказательств «вмешательства» Москвы в выборы в США

Состоявшиеся в конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы,

Такие откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается,

Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы – международного терроризма,