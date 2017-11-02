12:35 02 ноября

Киев планирует приблизить «деоккупацию Крыма» с помощью резолюции ООН

Обновленный проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, содержит ряд новых положений и требований к РФ, которые могут приблизить «возвращение» полуострова, передает РИА Новости заявление постпреда Украины Владимира Ильченко.



По словам Ильченко, документ «подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт». Он также осуждает «ретроактивное применение Россией собственных законов в Крыму» и «принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».


Кроме того, в проекте заявляется об «отсутствии у России юрисдикции на полуострове», что «делает ее решения и законы в Крыму ничтожными».

Документ призывает российские власти обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности в вопросах собственности.

Проект резолюции также содержит просьбу к Генсеку ООН координировать действия структур организации с целью имплементации положений данного документа.

Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить. Эта работа приближает деоккупацию Крыма, что является нашей главной целью,
заключил Ельченко.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала украинский проект абсурдным, заявив, что нарушения прав человека, о которых говорят дипломаты, имеют место в Киеве и других городах Украины, а не на Крымском полуострове.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Logall Сегодня, 08:41
    Давайте шизофреники, давайте! Собчак вам в помощь... С такой то поддержкой, все все глубины сточных вод ваши!
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 08:42
      Привет, Саша! hi Всё никак не дойдёт до майдаунов что не видать им Крыма в составе Украины, как собственных ушей без зеркала. fool Лучше бы озаботились сохранением одним куском того, что сейчас есть. yes
      Джедай
      1. Чёрный Сегодня, 08:49
        Принесли бумажку секретарю 3-го комитета, который занимается контактами с внеземными цивилизациями, а крику типа уже все решено. laughing
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 08:50
          Так ведь любят они трубить о "перемоге", которая потом почему-то "зрадой" оказывается. wink
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 08:54
            Приветствую Максим! hi глядя на лицо украинского постпреда , становится понятно , что даже он не верит в то что говорит.
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 08:57
              Здравствуй, Виктор! hi В выражении его лица читается что-то похожее на "Да ну нафиг...". lol
              Джедай
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:02
                Киев планирует приблизить «деоккупацию Крыма» с помощью резолюции ООН

                Резолюция так близко, ты расти моя пиписка! wassat
                СРЦ П-15
                1. Джедай Сегодня, 09:11
                  Александр, привет! hi
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Резолюция так близко, ты расти моя пиписка!

                  Там же вроде всё выдавили и зелёнкой прижгли... lol
                  Джедай
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:38
                    Цитата: Джедай
                    Там же вроде всё выдавили и зелёнкой прижгли..

                    Привет, Макс! Как говорится: надежды юношей питают! yes
                    СРЦ П-15
                    1. Джедай Сегодня, 11:41
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Как говорится: надежды юношей питают!

                      Так это им не в ООН, а в НИИ Трансплантологии обращаться надо. laughing
                      Джедай
                      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:45
                        Цитата: Джедай
                        Так это им не в ООН, а в НИИ Трансплантологии обращаться надо.

                        Ну если только им на лоб его(её) пришить. yes
                        СРЦ П-15
                2. Джедай Сегодня, 11:48
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Ну если только им на лоб его(её) пришить.

                  good А ещё лучше - и его, и её! wassat
                  Джедай
              2. cniza Сегодня, 09:18
                Цитата: Джедай
                Здравствуй, Виктор! hi В выражении его лица читается что-то похожее на "Да ну нафиг...". lol


                А мне представляется , что он понимает куда , они всей Украиной , дружно топают.
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 09:24
                  Цитата: cniza
                  он понимает куда , они всей Украиной , дружно топают.

                  Угу, как стадо на скотобойню...
                  Джедай
            2. Лелёк Сегодня, 12:10
              Цитата: cniza
              глядя на лицо украинского постпреда , становится понятно , что даже он не верит в то что говорит.


              hi . Дело в том, что, если даже комитет ООН и вынесет нужное Киеву решение, оно будет иметь рекомендательный характер, на которое РФ положит "прибор". И Ильченко отлично об этом знает, потому и такая кислая морда лица. А вот, что касаемо планов США по Донбассу, то Лавров дал чёткое толкование этим планам и их "финишу".
              Лелёк
        2. 210окв Сегодня, 09:31
          Надо было ему нести когда тот был в ...сортире..
          Цитата: Чёрный
          Принесли бумажку секретарю 3-го комитета, который занимается контактами с внеземными цивилизациями, а крику типа уже все решено. laughing
          210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 09:22
      Я вот то же иной раз прямо не вставая с дивана беру пару раз на дню ненавистный мне Вашингтон, попутно оккупируя Европу... laughing
      Зяблицев
  2. Scoun Сегодня, 08:41
    Давно так нп смеялся!)))
    Киев планирует приблизить «деоккупацию Крыма» с помощью резолюции ООН

    А ха ха ха! А может у нас против резолюции ООН спрятан кукиш в кармане? А есть ещё подпопник с ноги.
    Scoun
  3. ded100 Сегодня, 08:42
    Бредятину несут и главное сами в нее верят! wassat
    ded100
    1. BerBer Сегодня, 08:52
      По факту они знают что и как. А шум поднимают, чтобы об Украине не забывали.Да и старая традиция - плюнуть в борщ соседу. Так что даже скучно.
      BerBer
      1. Orionvit Сегодня, 11:18
        Знать то они знают, но то же далеко не все. Огромное количество, да же в Киевсой власти, свято веруют в свою "исключительности" и свою "правоту" во всём, что касается России. Поражает двуличие, даже в вопросах образования.
        призывает российские власти обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках
        Тогда как сами на украине, законодательно запретили обучение на всех языках, кроме мовы. Не важно, что 80% процентов населения разговаривает на Русском и считает его родным..
        Orionvit
        1. BerBer Сегодня, 11:28
          Мало того, есть классы с изучением украинского и крымскотатарского. Только украинский никто учить не хочет, насчёт крымскотатарского не знаю.
          BerBer
  4. изя топ Сегодня, 08:48
    нет,точно надо создать отдельный клуб по интересам.первыми членами будут япония,грузия и украйна.а там глядишь,ещё найдутся обиженки на Россию
    изя топ
  5. pvv113 Сегодня, 08:49
    в проекте заявляется об «отсутствии у России юрисдикции на полуострове», что «делает ее решения и законы в Крыму ничтожными»

    Интересно, остались ли на Украине политики, у которых с головой все нормально?
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 08:57
      Приветствую Владимир! hi там настрой головы работает только на личный карман и не более чем на три дня.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 09:05
        Доброе утро, Виктор!
        А еще там головой кастрюлю носят и в голову едят wink
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 09:27
          Так для этого и держат голову.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 11:02
            Хоть для чего-то пригодилась lol
            pvv113
    2. Лелёк Сегодня, 12:18
      Цитата: pvv113
      Интересно, остались ли на Украине политики, у которых с головой все нормально?


      Те, которые дружат с головой, в глубоком и трусливом подполье, а нацистско-бандеровским давать характеристику нет слов да и надоело. Тут появилась заметка о происшествии в Харькове - забавно:
      Лелёк
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:53
    Киев планирует приблизить «деоккупацию Крыма» с помощью резолюции ООН
    Ай цацу забрали!!!!Ай отдайте назад!!! laughing Первый раз у них что-то забрали а не нахаляву подарили или помогли laughing
    Наблюдатель2014
    1. роман66 Сегодня, 09:09
      их без цацы америка не любит, а так любви хочется crying
      роман66
  7. tralmaster. Сегодня, 08:53
    Из ООН уже вообще нужник сделали. Все г... Туда несут.
    tralmaster.
  8. iliitchitch Сегодня, 09:12
    Мост и Черноморский флот ещё впридачу желательно . Хрен им , а не Крым . Хрен им , а не Курилы . Хрен им , а не Калининград . Порожняк гоняют , псы смердящие .
    iliitchitch
    1. Аморфис Сегодня, 09:35
      Уважаемый, этот приём называется "пол рукава"! wink
      Аморфис
  9. Sergey53 Сегодня, 09:18
    Да вы шо. Ну тогда считайте что вопрос решён окончательно и бесповоротно. думкой богател.
    Sergey53
  10. алекс-сп Сегодня, 09:25
    в частности в вопросах собственности.
    Хоть что- но прихоботить на халяву, это для них главное
    алекс-сп
  11. Yoshi Сегодня, 09:42
    А ещё с помошью мантр, заклинаний и грозного скрежета зубов...
    Yoshi
  12. olhon Сегодня, 09:51
    "По словам Ильченко, документ «подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт».

    Вчера ходил дочери ботинки на зиму покупать. Предложили купить украинские. Прочитал, точно, "Сделано в Украине", по русски написано.
    Представил, что СССР поставлял детские ботинки в Германию в 43-тем..Ну или наоборот..

    Что то не так в этом мире laughing
    olhon
  13. kos2910 Сегодня, 09:55
    Видно, что чел адекватного образования, но вынужден озвучивать этот бред. Климким бы озвучил с блеском в глазах...
    kos2910
  14. Alex Nevs Сегодня, 10:01
    Порвав Конституцию, требуют "законных" прав!!!........ ДБ!
    Alex Nevs
  15. Владимир Анатольевич Сегодня, 10:33
    Спасибо за "заботу", но Крым уже деокупирован и уже присоединен.
    Владимир Анатольевич
  16. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    документ «подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт»

    Полная безграмотность, непрофессионализм на фоне необоснованного высокомерия перемешанного с вечным попрошайничеством даже в политике - суть украинской дипломатии. Неужели они сами этого не видят? Хотя какой неадекват признает, что он психически болен.
    rotmistr60
  17. Александр War Сегодня, 11:40
    ФСБ возбудила три уголовных дела по фактам диверсий в Крыму http://tass.ru/proisshestviya/4696845
    Александр War
  18. Горменгаст Сегодня, 12:14
    СССР оккупированные нацистами территории освобождал, ценой жизней, крови и пота.

    А укронацисты придумали не существующее ни в одном языке мира слово "деоккупация", которую они собираются произвести вербальными извержениями фекалий.

    Продукты жизнедеятельности остаются таковыми, независимо от того, произведены ли они на хуторе в сарае, или на трибуне ООН. 34 страны-инициатора резолюции показали, что копрофилия на самом деле распространена значительно шире, чем утверждают психиатры.
    Горменгаст
  19. Veron Сегодня, 12:17
    Право на Вето? Не, не слышал.
    Veron
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