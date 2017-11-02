Киев планирует приблизить «деоккупацию Крыма» с помощью резолюции ООН

Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить. Эта работа приближает деоккупацию Крыма, что является нашей главной целью,

Обновленный проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, содержит ряд новых положений и требований к РФ, которые могут приблизить «возвращение» полуострова, передает РИА Новости заявление постпреда Украины Владимира Ильченко.По словам Ильченко, документ «подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт». Он также осуждает «ретроактивное применение Россией собственных законов в Крыму» и «принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».Кроме того, в проекте заявляется об «отсутствии у России юрисдикции на полуострове», что «делает ее решения и законы в Крыму ничтожными».Документ призывает российские власти обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности в вопросах собственности.Проект резолюции также содержит просьбу к Генсеку ООН координировать действия структур организации с целью имплементации положений данного документа.заключил Ельченко.Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала украинский проект абсурдным, заявив, что нарушения прав человека, о которых говорят дипломаты, имеют место в Киеве и других городах Украины, а не на Крымском полуострове.