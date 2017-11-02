Армения закупит в РФ оружие стратегического сдерживания

Это будет оружие стратегического сдерживания,

Это и приобретение оружия у нашего стратегического союзника по внутренним ценам, и единые подходы в вопросах обслуживания и эксплуатации, и эффективное применение при учениях, и возможность испытания вооружений на других полигонах при взаимодействии с РФ,

Это всегда сложный процесс, так как в рамках кредита мы приобретаем производимое по нашему заказу сверхсовременное вооружение, а не доставляем их со складов. Перевозка и логистика требуют времени, но мы двигаемся по нормальному графику, и думаю, что до конца года основная часть работ будет выполнена,