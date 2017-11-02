Армения закупит в РФ оружие стратегического сдерживания
Власти Армении намерены закупить в России в рамках нового оборонного кредита в размере $100 млн. оружие стратегического сдерживания, передает РИА Новости заявление министра обороны республики Вигена Саркисяна.
Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, Москва предоставит Еревану «государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства». Заем выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армянская сторона должна воспользоваться выделенными средствами в 2018–2022 годах.
Ранее президент республики Серж Саргсян заявил агентству, что соглашение уже подписано и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований.
По его словам, российский оружейный рынок является для Армении очень комфортным.
Он добавил, что «льготные кредитные условия делают российский рынок еще более привлекательным, так как это позволяет снабжать вооруженные силы страны в соответствии с долгосрочным планированием».
Министр отметил также, что процесс поставок российского оружия в рамках предыдущего кредита в $ 200 млн. идет по предусмотренному плану.
Предыдущий кредит на $ 200 млн. был предоставлен Армении в июне 2015 года.
Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, Москва предоставит Еревану «государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства». Заем выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армянская сторона должна воспользоваться выделенными средствами в 2018–2022 годах.
Ранее президент республики Серж Саргсян заявил агентству, что соглашение уже подписано и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований.
Это будет оружие стратегического сдерживания,сказал глава армянского военного ведомства.
По его словам, российский оружейный рынок является для Армении очень комфортным.
Это и приобретение оружия у нашего стратегического союзника по внутренним ценам, и единые подходы в вопросах обслуживания и эксплуатации, и эффективное применение при учениях, и возможность испытания вооружений на других полигонах при взаимодействии с РФ,перечислил Саркисян.
Он добавил, что «льготные кредитные условия делают российский рынок еще более привлекательным, так как это позволяет снабжать вооруженные силы страны в соответствии с долгосрочным планированием».
Министр отметил также, что процесс поставок российского оружия в рамках предыдущего кредита в $ 200 млн. идет по предусмотренному плану.
Это всегда сложный процесс, так как в рамках кредита мы приобретаем производимое по нашему заказу сверхсовременное вооружение, а не доставляем их со складов. Перевозка и логистика требуют времени, но мы двигаемся по нормальному графику, и думаю, что до конца года основная часть работ будет выполнена,пояснил Саркисян.
Предыдущий кредит на $ 200 млн. был предоставлен Армении в июне 2015 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти