12:35 02 ноября

Армения закупит в РФ оружие стратегического сдерживания

Власти Армении намерены закупить в России в рамках нового оборонного кредита в размере $100 млн. оружие стратегического сдерживания, передает РИА Новости заявление министра обороны республики Вигена Саркисяна.



Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, Москва предоставит Еревану «государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства». Заем выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армянская сторона должна воспользоваться выделенными средствами в 2018–2022 годах.


Ранее президент республики Серж Саргсян заявил агентству, что соглашение уже подписано и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований.

Это будет оружие стратегического сдерживания,
сказал глава армянского военного ведомства.

По его словам, российский оружейный рынок является для Армении очень комфортным.

Это и приобретение оружия у нашего стратегического союзника по внутренним ценам, и единые подходы в вопросах обслуживания и эксплуатации, и эффективное применение при учениях, и возможность испытания вооружений на других полигонах при взаимодействии с РФ,
перечислил Саркисян.

Он добавил, что «льготные кредитные условия делают российский рынок еще более привлекательным, так как это позволяет снабжать вооруженные силы страны в соответствии с долгосрочным планированием».

Министр отметил также, что процесс поставок российского оружия в рамках предыдущего кредита в $ 200 млн. идет по предусмотренному плану.

Это всегда сложный процесс, так как в рамках кредита мы приобретаем производимое по нашему заказу сверхсовременное вооружение, а не доставляем их со складов. Перевозка и логистика требуют времени, но мы двигаемся по нормальному графику, и думаю, что до конца года основная часть работ будет выполнена,
пояснил Саркисян.

Предыдущий кредит на $ 200 млн. был предоставлен Армении в июне 2015 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 09:05
    Заем выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых– это заведомо убыточный заем! С учётом инфляции 7%, за пятнадцать лет мы теряем 60%!
    Если списания не будет...
    Выгодно, но для тех кто считать не умеет! 60 лямов баков коту под...
    Logall
    1. cniza Сегодня, 09:24
      Привет Александр! hi , он в долларах и цель не прибыль.
      cniza
      1. Logall Сегодня, 09:30
        Виктор, hi ! Цель–поддержание отечественного опк! Но за чей счёт?
        Цитата: cniza
        он в долларах

        А я что то другое написал ? На сленге... Баки–это и есть доллары... Еще их называют Бакинскими рублями!
        Logall
        1. cniza Сегодня, 09:36
          Мы не знаем какая будет инфляция у доллара , часть денег вернется в виде налогов , надеются что 3% будет прибыль , если не простим долги.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 09:42
            Цена нефти растет, а за ней и рубль! Как бы убыток ещё больше не оказался, чем я написал...
            Ведь производим вооружение за рубли!
            Logall
            1. cniza Сегодня, 09:47
              Все может быть , но деньги не главное и рубль у нас практически как ниппель , только в одну сторону , иначе вся страна может грохнутся.
              cniza
              1. Logall Сегодня, 09:51
                Это он внутри страны нипель, а на международном рынке как маятник! Не отцентрованый yes
                Logall
                1. cniza Сегодня, 09:54
                  Да это так , но главное это скорость оборота средств. smile good
                  cniza
    2. abuyanovus Сегодня, 09:53
      Ничего подобного. Выдача кредитов под закупки вооружения "собственного" производства - стандартная мировая практика. И он очень выгоден производящей стороне, так как позволяет ввести в ОПК дополнительные средства без каких-либо гос. программ. В нашем случае, с учетом наметившейся диверсификации производства, - не плохой способ дополнительно подкормить предприятия, как бы и не за счет своего государства. В данном случае выхода будет не столько монетизирована, сколько выражена в поддержке производства. И еще немаловажный момент: деньги по проплатам в рамках этого кредита пойдут от ВТБ, а не из министерств и, что самое важное, без задержек. Поэтому не надо считать проценты, не в этом случае.
      abuyanovus
      1. Dorren Сегодня, 11:02
        Именно! Но это же подумать надо и хотя бы минимальные знания экономики (политэкономии, если хотите, так как всё это ещё мой дед в артучилище (sic!) изучал и мне потом объяснял) иметь - куда как проще ныть и ворчать по любому поводу. Нет, наша главная беда не дороги, не дураки, и даже не пара ура-патриоты/либералы, а своеобычные "троечники" - без знаний, но со своим "задним умом" и с "весьма авторитетным мнением".
        Dorren
    3. xetai9977 Сегодня, 09:57
      Обычный пафосный лексикон- " стратегический" laughing laughing Под этим словом обычно подразумевают ядерные ракеты, авианосцы, дальние бомбардировщики. А что касается кредитов. то в вашем руководстве есть персоны. которые задались целью спонсировать армению за счёт ваших же налогоплательшиков. Бог в помошь. Ни один политик в здравом уме до сих пор не может понять, почему российское руководство ставило и ставит на армян в карабахском конфликте, отвергая Азербайджан, который в разы выгодный партнёр, чем Армения, которому все в мире почему-то вечно "должны". Звучат мнения,мол, Росия . продавая нам оружие, выручает средства на содержание Армении. Тоже не дело. Прибыль не идёт в бюджет , не идёт на достойную оплату рабочих тех же предприятий ВПК, а идёт на содержание и финансирование страны- агрессора. И это всем ясно. Быть может за исключением особо упёртых пользователей данного сайта.
      xetai9977
      1. Yujanin. Сегодня, 10:14
        Звучат мнения,мол, Россия . продавая нам оружие, выручает средства на содержание Армении.

        Кстати по достоверным слухам этот болезненный вопрос может поставить жирный крест на запланированных крупных военных контрактов между Россией и Азербайджаном, что не есть хорошо для обеих стран.
        Yujanin.
      2. антивирус Сегодня, 10:17
        надо вспомнить Эльчибея( Алиевы тож не стремились к воен союзу+ база нацелена в Переднюю Азию) и др лозунги из 90-х
        тогда можно и помолчать.
        антивирус
        1. xetai9977 Сегодня, 10:20
          Это вы бы помолчали! А какое отношение к себе ожидали, после того. как ваш 366-й полк стёр с лица земли Ходжалы? Когда широким потоком шло оружие из Северного Кавказа сепаратистам в Карабахе! Какой привет,таков и ответ! Кстати, Эльчибей первый свой визит нанёс в Москву! Не оценили...Ладно, тогда был Ельцин, мол, не соображал. А сейчас кто мешает объективно оценивать обстановку?
          xetai9977
          1. антивирус Сегодня, 10:24
            это было в 87 г или 88г?
            раньше направление кормушки определи азербайджанцы, в сторону от Москвы.
            А ездить по миру ( первый визит) не показатель--- если нефть уходит из под контроля Москвы(СССР)
            ПИЛИ ТО ВСЕ ВМЕСТЕ, А ПОХМЕЛЯТЬСЯ УТРОМ КАЖДОМУ В ОДИНОЧКУ.
            антивирус
      3. avt Сегодня, 11:52
        Цитата: xetai9977
        Под этим словом обычно подразумевают ядерные ракеты, авианосцы, дальние бомбардировщики.

        Диванные енералы ? Таки -да.А по факту это вооружение , которое кардинально меняет ситуацию в регионе в пользу того , или иного игрока , или сохраняет баланс сторон страхом неприемлемых потерь. Не вдаваясь в рассуждения о сием вбросе в статье ,Москве нужен замороженный конфликт , поскольку каких то вариантов мирно его разрешить не просматривается от слова вообще, сразу после ослабления центральной власти в СССР и тем паче с созданием нацгосударств из республик СССР. Цугцванг классический.
        avt
    4. Nikolaevich I Сегодня, 10:13
      Зря вы это.....мутную волну гоните ! Выдача льготных (и очень льготных...) кредитов-это мировая практика,когда присутствует политическая составляющая...США этим давно занимаются...
      Nikolaevich I
      1. xetai9977 Сегодня, 10:16
        .."США этим давно занимаются.."
        США не ставят на те режимы и страны, которые заведомо бесперспективные в финансовом плане и не принесут выгоду их казне! А чем Армения перспективнее Азербайджана? Это мягко говоря
        xetai9977
        1. Громобой Сегодня, 10:39
          Цитата: xetai9977
          А чем Армения перспективнее Азербайджана?

          Тем ,что она не протурецкая.Нам распространение турецкого влияния в регионе не нужно,поэтому все военные контакты с вами только за рыночную цену.А на прибыль мы Армению довооружим.
          Громобой
          1. Yujanin. Сегодня, 11:08
            Нам распространение турецкого влияния в регионе не нужно


            А как вы относитесь к распространению в регионе прозападных идей?
            Yujanin.
            1. Громобой Сегодня, 11:29
              Цитата: Yujanin.
              А как вы относитесь к распространению в регионе прозападных идей?

              Плохо отношусь.Если не хотите пророссийскую идею жить как при Союзе с армянами под единым центром,то война вам обеспечена.Через вас будут решать свои геополитические задачи ваши старшие братья.
              Громобой
              1. Yujanin. Сегодня, 12:26
                Через вас будут решать свои геополитические задачи ваши старшие братья.

                Далеко не там затаилась угроза..
                Yujanin.
          2. xetai9977 Сегодня, 11:22
            "Тем ,что она не протурецкая."
            Вы не ответили на вопрос! Aрмяне не протурецкие- и это приносит вам доходы и дивиденты?
            ."А на прибыль мы Армению довооружим."
            Значит лишите себя всякого дохода. И будут страдать ваши же пенсионера. Да ради Бога! Бог в помощь! wink
            А что касается наших с турками отношений- то мы с ними по сути одна нация. Вам этого не понять! Были, есть и будем с ними всегда вместе! Но это разве означает " враждовать с Россией?
            xetai9977
            1. Громобой Сегодня, 11:32
              Цитата: xetai9977
              Вы не ответили на вопрос! Aрмяне не протурецкие- и это приносит вам доходы и дивиденты?

              А вопрос не лежит только в плоскости финансов.Есть ещё и расходы на безопасность,которые не приносят видимой прибыли(только лишнее бремя и непредвиденные траты).Но оно того стоит.
              Громобой
              1. Громобой Сегодня, 11:39
                Цитата: xetai9977
                А что касается наших с турками отношений- то мы с ними по сути одна нация. Вам этого не понять! Были, есть и будем с ними всегда вместе! Но это разве означает " враждовать с Россией?

                Я в таких вопросах руководствуюсь не эмоциями,а хорошим знанием истории.Так вот,при всём добром отношении к АзербайджанскойССР и нашей совместной истории,было бы совсем непогосударственному допустить турецкое влияние на Кавказ.Это значит русские полки зря бились с ними,раз турок ступит на Кавказ.Вы одна нация,но ваш конфликт с армянами позволяет нам не терять регион и не даёт Анкаре предпринять решительные действия.
                Громобой
    5. ватник Сегодня, 12:01
      Цитата: Logall
      аем выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых– это заведомо убыточный заем! С учётом инфляции 7%, за пятнадцать лет мы теряем 60%!

      Кредит выдан в долларах и будет отдаваться в долларах так что мы ничего не теряем 3% это нормальный процент на валютный кредит.
      ватник
  2. Yujanin. Сегодня, 09:09
    Власти Армении намерены закупить в России в рамках нового оборонного кредита в размере $100 млн. оружие стратегического сдерживания, передает РИА Новости заявление министра обороны республики Вигена Саркисяна.

    На мой взгляд, только далекий от военного дела человек может рассчитывать на то, что за $100 млн кредита можно закупить у России оружие стратегического сдерживания
    Yujanin.
    1. gml Сегодня, 09:44
      можно закупить у России оружие стратегического сдерживания
      Ну почему, а если оружие подержаное, устарелое, и т.д. Не написано что новое. Есть конечно в таком случае возможность, что такое оружие превращается в троянское.
      gml
  3. роман66 Сегодня, 09:12
    стратегического? ядрен-батон? не верю своим глазам!
    роман66
  4. Sergey53 Сегодня, 09:15
    Хорошо если так. А то в последнее время пошла практика, как в советские времена, давать деньги в кредит под покупку вооружения по себестоимости с последующим списанием долгов.
    Sergey53
  5. kunstkammer Сегодня, 09:31
    Цитата: Sergey53
    покупку вооружения по себестоимости с последующим списанием долгов.

    именно так и будет...
    kunstkammer
  6. vladimirvn Сегодня, 09:35
    К сожалению иметь "союзников", дорого обходится.
    vladimirvn
  7. Redfox3k Сегодня, 09:36
    То есть как обычно ДАРОМ. Точнее не совсем даром, а за наш счёт. По стране не хватает детских садов и врачей-педиатров, это как самый минимум, а тут берут и выкидывают практически 6 миллиардов рублей. Конечно союзник и всё такое, но никто ж не будет кормить соседа по лестничной площадке только за то, что он не ср...т вам под дверь.
    Redfox3k
    1. Nikolaevich I Сегодня, 10:22
      Цитата: Redfox3k
      никто ж не будет кормить соседа по лестничной площадке только за то, что он не ср...т вам под дверь.

      Ну.раз вы не хотите "кормить соседа"-значит вам повезло....вам никто " не ср...л под дверь"! И чё вы нервничаете? Вам всё равно бы не достались 6 мильярдов...а так-какая разница? Отдали мильярды кому-то ...или разворовали,как обычно...Это же Расея,батенька !
      Nikolaevich I
  8. 100502 Сегодня, 09:56
    Думаю хороший откат получили за такой безнадёжный кредит
    100502
  9. voyaka uh Сегодня, 10:02
    "стратегического сдерживания" - имеется в виду Искандер. А что еще?
    Азербайджан, небось, ответит закупкой примерно эквивалентных систем
    БР малой дальности (или дальнего РСЗО). Разнесут города друг другу...
    Прямо, как у нас sad
    voyaka uh
    1. антивирус Сегодня, 10:20
      Да,это Высшее Искусство - вывернуться от противостояния в нечегонезначащиеобещаниядобрососедства.
      у Израиля и этого мало.
      антивирус
    2. mariusdeayeraleone Сегодня, 10:39
      Вы знаетн это байка про искендеры,нужны для журналюг и населения.Шансов у них нет.
      mariusdeayeraleone
      1. voyaka uh Сегодня, 10:52
        Шансов на что?
        Победить с их помощью невозможно, но пару
        микрорайонов в городе они снести могут.
        voyaka uh
        1. xetai9977 Сегодня, 11:26
          Микрорайонов- это вряд ли. В лучшем случае пару-тройку домов. Но в ответ прилетит гораздо больше. Ибо это уже означает тотальную войну. Кстати, они до Баку не дотянут. А Ереван окажется под огнём запросто. И ОДКБ не поможет. Ибо в Карабахе "Искандеров" нет. Если применит, то из Армении. Соответственно и ответку получат они же.
          xetai9977
          1. gml Сегодня, 11:30
            ответку получат они же
            Вы наверноое имели в виду, туда же.
            gml
    3. Alexey RA Сегодня, 12:28
      Цитата: voyaka uh
      "стратегического сдерживания" - имеется в виду Искандер. А что еще?
      Азербайджан, небось, ответит закупкой примерно эквивалентных систем
      БР малой дальности (или дальнего РСЗО).

      Так уже:
      На состоявшейся 16 сентября 2016 года в Ереване репетиции военного парада в честь 25-летия независимости Армении (который должен состояться 21 сентября) были впервые замечены самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э".

      Азербайджан заключил контракт с Турцией на закупку 21 единицы РСЗО Т-300 Kasirga в 2013 году. РСЗО Т-300 Kasirga для армии Азербайджана были установлены на шасси российских грузовиков высокой проходимости Камаз-63502.

      © bmpd
      Alexey RA
  10. mariusdeayeraleone Сегодня, 10:36
    Читаю и недоумеваю! От отсуствие материнского тыла,не спасет никакое вооружение))))
    mariusdeayeraleone
  11. собаковод Сегодня, 10:41
    Почитал статью, комментарии под ней... Возник вопрос, почему-то никто не ратует за добрососедские отношения, а пытаются продолжать то же, что и делали до этого - воевать и обсуждать войну... Ну да, можно сказать, что этим отношениям, имею ввиду конфликту, очень-очень-очень много лет, и тут уж ничего не поделаешь... Но есть же хорошая народная мудрость, что плохой мир лучше хорошей войнушки! А ещё есть одна мудрость, очень подходящая к этой и другим аналогичным ситуациям - не обмани ближнего, а то дальний обманет! Правда в устах народа это выражение более точно выражает то, что практически на всех международных конфликтах гешефт имеет Америка!
    собаковод
    1. xetai9977 Сегодня, 11:27
      "гешефт имеет Америка!"
      Какой "гешефт имеет Америка" в конфликте, который разожгли армяне с подачи российского руководства в начале 90-х?
      xetai9977
      1. собаковод Сегодня, 12:01
        Думаю, этому конфликту больше лет, чем вы считаете, ну а по поводу выгоды американцев в этом конфликте, прямой нет, но проанализировав, приходишь всё-таки к такому выводу.
        собаковод
  12. Livonetc Сегодня, 10:47
    Цитата: Yujanin.
    Звучат мнения,мол, Россия . продавая нам оружие, выручает средства на содержание Армении.

    Кстати по достоверным слухам этот болезненный вопрос может поставить жирный крест на запланированных крупных военных контрактов между Россией и Азербайджаном, что не есть хорошо для обеих стран.

    Та ладно.
    Вот только Алиев Руахани и Путин рядом сидели обсуждая уже запущенный крупнейший региональный проект.
    Все будет как раз на оборот.
    Работая как с Азербайджаном так и с Арменией Россия доводит ситуацию до паритета.
    Вот если бы Россия поддерживала кого либо в отдельности тогда проблем не миновать.
    Livonetc
    1. Yujanin. Сегодня, 11:01
      Я вроде не говорил, что Азербайджан выступает против экономического сотрудничества с Россией. Наоборот Баку всегда рад идти на тесные взаимосвязи с соседями, которые в свою очередь не предъявляют к нам территориальные претензии.
      Yujanin.
  13. ватник Сегодня, 12:08
    Если всё пойдёт как и сейчас то скоро Армения и Азербайджан будут "добрыми соседями" НКР станет независимым государством а Баку будет нежно и верно дружить с Ираном при этом громко и гневно осуждая "кровавый" и агрессивный режим Израиля lol
    Единственно в этом случаи немного жаль наших пользователей от режима Баку им срочно придётся перестраивать свою пропаганду и начинать петь хвалебные оды России Армении и Ирану
    ватник
    1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 12:32
      Зря кипешишся ватник заде . Израиль свою хвалебную ноту вполне заслужил . И то кто государство наряду с Турцией и Пакистаном были первыми кто признало суверенитет и независимость Азербайджана
      Спайков Джавелин Тоувич
Картина дня