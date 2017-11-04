Американские инструкторы в спешке покидают Абу-Кемаль

Подразделения сирийской правительственной армии ведут активные боевые действия в районе населённого пункта Абу-Кемаль, где несколько дней назад высадился десант из соединений под командованием генерала Сухейла. Десантирование производилось с бортов вертолётов. Совместно с сирийскими правительственными силами в районе Абу-Кемаля действует шиитское ополчение и представители «Хизбаллы».Передовым отрядам САА удалось уничтожить несколько наблюдательных пунктов, а также осуществить захват конвоя с оружием и боеприпасами, предназначавший террористам. В автомобилях были обнаружены и психотропные вещества.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, ссылаясь на полевого командира шиитского ополчения, сообщает о том, что от Абу-Кемаля в сторону позиций курдских вооружённых отрядов выехали американские военные инструкторы. Если всё действительно так, то это фактически очередное доказательство американской поддержки боевиков ИГИЛ (* запрещено в РФ), которые в течение нескольких последних лет удерживали под своим контролем сирийско-иракскую границу и крупнейшее месторождение нефти в САР.Из сообщения Рияда:Причиной того, что в курдских отрядах произошла явная смена отношения к США кроется в позиции Вашингтона применительно к ситуации в Киркуке. Напомним, что США фактически дали добро Багдаду на силовую операцию против отрядов пешмерга, хотя ранее Вашингтон объявлял, что поддержит исключительно мирный и политический вариант разрешение конфликта. Мало того, Вашингтон сделал заявление, в котором содержались слова о том, что США не видят курдской автономии в составе Сирии.По материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, Алеппо)