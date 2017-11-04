Американские инструкторы в спешке покидают Абу-Кемаль
Подразделения сирийской правительственной армии ведут активные боевые действия в районе населённого пункта Абу-Кемаль, где несколько дней назад высадился десант из соединений под командованием генерала Сухейла. Десантирование производилось с бортов вертолётов. Совместно с сирийскими правительственными силами в районе Абу-Кемаля действует шиитское ополчение и представители «Хизбаллы».
Передовым отрядам САА удалось уничтожить несколько наблюдательных пунктов, а также осуществить захват конвоя с оружием и боеприпасами, предназначавший террористам. В автомобилях были обнаружены и психотропные вещества.
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, ссылаясь на полевого командира шиитского ополчения, сообщает о том, что от Абу-Кемаля в сторону позиций курдских вооружённых отрядов выехали американские военные инструкторы. Если всё действительно так, то это фактически очередное доказательство американской поддержки боевиков ИГИЛ (* запрещено в РФ), которые в течение нескольких последних лет удерживали под своим контролем сирийско-иракскую границу и крупнейшее месторождение нефти в САР.
Из сообщения Рияда:
Неожиданный для противников десант сирийских сил в тыл врага позволяет не только освободить очередной населённый пункт от боевиков ИГИЛ (*), восстановить границы Сирии на юго-востоке, но и делает невозможным реализацию планов США по созданию охраняемой американцами нейтральной бесполётной зоны в данном регионе. Здесь же стоит напомним тот факт, что в минувший вторник командующий силами специальных операций международной коалиции по борьбе с террористами генерал Джеррард сообщил о 4 тыс. военнослужащих США, находящихся на территории Сирии. Характерно, что эта информация полностью противоречит данным, заявленным президентом Трампом. Ранее глава Белого дома говорил лишь о четырех сотнях заокеанских солдат и офицеров, присутствующих в арабской республике. Кстати, отступивших американских военных не очень радушно могут встретить и курдские вооруженные формирования. Ведь среди их лидеров за последний месяц резко возросло недовольство политикой Вашингтона.
Причиной того, что в курдских отрядах произошла явная смена отношения к США кроется в позиции Вашингтона применительно к ситуации в Киркуке. Напомним, что США фактически дали добро Багдаду на силовую операцию против отрядов пешмерга, хотя ранее Вашингтон объявлял, что поддержит исключительно мирный и политический вариант разрешение конфликта. Мало того, Вашингтон сделал заявление, в котором содержались слова о том, что США не видят курдской автономии в составе Сирии.
По материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, Алеппо)
Передовым отрядам САА удалось уничтожить несколько наблюдательных пунктов, а также осуществить захват конвоя с оружием и боеприпасами, предназначавший террористам. В автомобилях были обнаружены и психотропные вещества.
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, ссылаясь на полевого командира шиитского ополчения, сообщает о том, что от Абу-Кемаля в сторону позиций курдских вооружённых отрядов выехали американские военные инструкторы. Если всё действительно так, то это фактически очередное доказательство американской поддержки боевиков ИГИЛ (* запрещено в РФ), которые в течение нескольких последних лет удерживали под своим контролем сирийско-иракскую границу и крупнейшее месторождение нефти в САР.
Из сообщения Рияда:
Неожиданный для противников десант сирийских сил в тыл врага позволяет не только освободить очередной населённый пункт от боевиков ИГИЛ (*), восстановить границы Сирии на юго-востоке, но и делает невозможным реализацию планов США по созданию охраняемой американцами нейтральной бесполётной зоны в данном регионе. Здесь же стоит напомним тот факт, что в минувший вторник командующий силами специальных операций международной коалиции по борьбе с террористами генерал Джеррард сообщил о 4 тыс. военнослужащих США, находящихся на территории Сирии. Характерно, что эта информация полностью противоречит данным, заявленным президентом Трампом. Ранее глава Белого дома говорил лишь о четырех сотнях заокеанских солдат и офицеров, присутствующих в арабской республике. Кстати, отступивших американских военных не очень радушно могут встретить и курдские вооруженные формирования. Ведь среди их лидеров за последний месяц резко возросло недовольство политикой Вашингтона.
Причиной того, что в курдских отрядах произошла явная смена отношения к США кроется в позиции Вашингтона применительно к ситуации в Киркуке. Напомним, что США фактически дали добро Багдаду на силовую операцию против отрядов пешмерга, хотя ранее Вашингтон объявлял, что поддержит исключительно мирный и политический вариант разрешение конфликта. Мало того, Вашингтон сделал заявление, в котором содержались слова о том, что США не видят курдской автономии в составе Сирии.
По материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия, Алеппо)
Автор: По материалам Рияда Фарида Хиджаба
Использованы фотографии: Фейсбук
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