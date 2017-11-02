12:32 02 ноября

Ситуация в Сирии

САА при поддержке ВКС РФ выбивает террористов из поселений Хамы, в Алеппо появится турецкая военная база, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



За истекшие сутки ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикальных военизированных формирований в районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск. Армия Башара Асада атаковала позиции радикальных формирований на юго-западе региона. Жители поселения Аль-Рхебе получили гуманитарную помощь от Красного полумесяца.


В скором времени на горе Аль-Шейх Баракат неподалеку от города Дарат Изза в западной части Алеппо появится первая в регионе турецкая военная база. Колонна военной техники турецкой армии движется в сторону района Ках. Командир формирования Сирийской свободной армии (ССА) в Аль-Бабе Сайф Абу Бакр вышел из состава протурецкой коалиции и заявил о намерении создать новую группировку. При выполнении работ по разминированию окрестностей деревни Ум Адас саперы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили несколько десятков взрывных устройств итальянского производства, заложенных боевиками. Найденные мины начинены взрывным веществом C-4, которое намного мощнее тротила.

Ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) отмечались в районе деревни Таль Аба в 40 километрах к северо-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. SDF зачистили от террористов ряд деревень в области Хариджия. Сирийская армия и союзные силы при поддержке ВКС РФ продолжили продвигаться от станции Т-2 в направлении города Абу Кемаль. Войска находятся в 53 километрах от пункта назначения. ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов в окрестностях города. Также по объектам ИГ в районе дороги, соединяющей Абу Кемаль и насосную станцию Т-2, нанес удары иранский беспилотник.

В самом Дейр эз-Зоре продолжались ожесточенные бои между САА и террористами ИГ. От радикальных исламистов освобожден квартал Джубейла.

На востоке провинции Хама продолжались столкновения между САА, продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ, и радикальными исламистами. Армия САР освобождает от боевиков населенные пункты провинции. По данным источников, сирийские вертолеты атакуют укрепрайоны террористов в деревнях Аль-Рухжан и Аль-Шакузия. Российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации исламистов в районах поселений Аль-Зафирия и Жанат.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Michael67 Сегодня, 09:57
    Турков официально кто ни будь звал?
    Michael67
    1. Джедай Сегодня, 10:08
      Так же, как и США с их коалицией.
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 11:03
        Дык, турки же в этой клоакалиции! Если не ошибаюсь what
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 11:04
          Да там такая смесь бульдога с носорогом, что без поллитры не разберёшься. drinks
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 11:06
            А с поллитрой морды бить хочется, что янки, что туркам!
            И сирийцам, иногда angry
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 11:08
              Цитата: Logall
              А с поллитрой морды бить хочется, что янки, что туркам!

              Так это желание и без "храброй воды" присутствует. bully
              Джедай
          2. Лелёк Сегодня, 11:56
            Цитата: Джедай
            Да там такая смесь бульдога с носорогом, что без поллитры не разберёшься.


            Привет. Если не вдаваться в тонкости с учётом племён и кланов, то картина довольно проста. Янки (коалиция), используя курдов, как торпеду, стараются отсечь от протектората центральной власти нефте-газоносные районы восточнее Евфрата, создать там альтернативное (по косовскому лекалу) правительство полностью зависимое от штатов. Курдам будет выделена территория для провозглашения автономии широкого профиля и "ву-а-ля" - Сирия как единое государство перестанет существовать, а Асад будет главой всего лишь района Сирии. Обычная, накатанная практика англо-саксов. Владея же нефтью и газом Сирии, янки будут влиять на ценообразование природных продуктов на всём БВ да и в мире тоже. Такую картинку маслом я ИМХО просматриваю.
            Лелёк
            1. Джедай Сегодня, 12:06
              Приветствую, Лев! hi Так и есть, потому и важно не дать этим звёздно-полосатым планам стать явью.
              Джедай
              1. Лелёк Сегодня, 12:22
                Цитата: Джедай
                Так и есть, потому и важно не дать этим звёздно-полосатым планам стать явью.


                Так по этому и летают наши ТУшки и СУшки по 6000 км за смену, а на "земле" командиры не глупее нас с Вами. yes
                Лелёк
                1. Джедай Сегодня, 12:29
                  Подписываюсь под Вашими словами! drinks
                  Джедай
    2. Stas157 Сегодня, 11:30
      Цитата: Michael67
      в Алеппо появится турецкая военная база

      Официально ни кто не звал, но не надо думать, что турки вошли в Сирию совершенно самостоятельно! Эрдоган ввел свои войска, только после того как заручился поддержкой России. Сомневаюсь что Кремль будет устраивать демарши и по поводу турецкой военной базы в Сирии. Хотя самих сирийцев такой расклад явно не устраивает!
      Stas157
  2. seregatara1969 Сегодня, 10:00
    курдов тоже кому то надо приструнить
    seregatara1969
  3. Житель Урала Сегодня, 10:17
    Что то я не помню чтобы про Алеппо в Астане договаривались.
    С такими сложностями его взяли - оттуда всех бандюков в Идлиб отпустили- вроде бы там и должны были турки сесть?
    Житель Урала
    1. Ююка Сегодня, 11:10
      Цитата: Житель Урала
      Что то я не помню чтобы про Алеппо в Астане договаривались.
      С такими сложностями его взяли - оттуда всех бандюков в Идлиб отпустили- вроде бы там и должны были турки сесть?


      сейчас самое сложное начинается - распределение зон ответственности каждой из трех сторон. У России задача как у хирурга - удалить опухоль, а уж дальнейшая реабилитация дело других, но под обязательным контролем главврача, по его "рекомендациям". Главное в таком деле соблюсти интересы всех сторон. Чем сильнее стороны будут завязаны друг на друга экономически, в военном отношении, тем стабильнее будет ситуация.
      Ююка
  4. Livonetc Сегодня, 10:42
    Цитата: seregatara1969
    курдов тоже кому то надо приструнить

    Согласен.
    С Турции какой спрос.
    Livonetc
    1. Allitet Сегодня, 12:25
      Наших и турков не устраивает курды под протекторатом США. Как говорится: "Враг моего врага - мой друг"!
      Allitet
Картина дня