Ситуация в Сирии
САА при поддержке ВКС РФ выбивает террористов из поселений Хамы, в Алеппо появится турецкая военная база, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
За истекшие сутки ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикальных военизированных формирований в районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск. Армия Башара Асада атаковала позиции радикальных формирований на юго-западе региона. Жители поселения Аль-Рхебе получили гуманитарную помощь от Красного полумесяца.
В скором времени на горе Аль-Шейх Баракат неподалеку от города Дарат Изза в западной части Алеппо появится первая в регионе турецкая военная база. Колонна военной техники турецкой армии движется в сторону района Ках. Командир формирования Сирийской свободной армии (ССА) в Аль-Бабе Сайф Абу Бакр вышел из состава протурецкой коалиции и заявил о намерении создать новую группировку. При выполнении работ по разминированию окрестностей деревни Ум Адас саперы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили несколько десятков взрывных устройств итальянского производства, заложенных боевиками. Найденные мины начинены взрывным веществом C-4, которое намного мощнее тротила.
Ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) отмечались в районе деревни Таль Аба в 40 километрах к северо-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. SDF зачистили от террористов ряд деревень в области Хариджия. Сирийская армия и союзные силы при поддержке ВКС РФ продолжили продвигаться от станции Т-2 в направлении города Абу Кемаль. Войска находятся в 53 километрах от пункта назначения. ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов в окрестностях города. Также по объектам ИГ в районе дороги, соединяющей Абу Кемаль и насосную станцию Т-2, нанес удары иранский беспилотник.
В самом Дейр эз-Зоре продолжались ожесточенные бои между САА и террористами ИГ. От радикальных исламистов освобожден квартал Джубейла.
На востоке провинции Хама продолжались столкновения между САА, продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ, и радикальными исламистами. Армия САР освобождает от боевиков населенные пункты провинции. По данным источников, сирийские вертолеты атакуют укрепрайоны террористов в деревнях Аль-Рухжан и Аль-Шакузия. Российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации исламистов в районах поселений Аль-Зафирия и Жанат.
За истекшие сутки ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикальных военизированных формирований в районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск. Армия Башара Асада атаковала позиции радикальных формирований на юго-западе региона. Жители поселения Аль-Рхебе получили гуманитарную помощь от Красного полумесяца.
В скором времени на горе Аль-Шейх Баракат неподалеку от города Дарат Изза в западной части Алеппо появится первая в регионе турецкая военная база. Колонна военной техники турецкой армии движется в сторону района Ках. Командир формирования Сирийской свободной армии (ССА) в Аль-Бабе Сайф Абу Бакр вышел из состава протурецкой коалиции и заявил о намерении создать новую группировку. При выполнении работ по разминированию окрестностей деревни Ум Адас саперы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили несколько десятков взрывных устройств итальянского производства, заложенных боевиками. Найденные мины начинены взрывным веществом C-4, которое намного мощнее тротила.
Ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) отмечались в районе деревни Таль Аба в 40 километрах к северо-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. SDF зачистили от террористов ряд деревень в области Хариджия. Сирийская армия и союзные силы при поддержке ВКС РФ продолжили продвигаться от станции Т-2 в направлении города Абу Кемаль. Войска находятся в 53 километрах от пункта назначения. ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов в окрестностях города. Также по объектам ИГ в районе дороги, соединяющей Абу Кемаль и насосную станцию Т-2, нанес удары иранский беспилотник.
В самом Дейр эз-Зоре продолжались ожесточенные бои между САА и террористами ИГ. От радикальных исламистов освобожден квартал Джубейла.
На востоке провинции Хама продолжались столкновения между САА, продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ, и радикальными исламистами. Армия САР освобождает от боевиков населенные пункты провинции. По данным источников, сирийские вертолеты атакуют укрепрайоны террористов в деревнях Аль-Рухжан и Аль-Шакузия. Российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации исламистов в районах поселений Аль-Зафирия и Жанат.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти