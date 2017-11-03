12:28 03 ноября
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О сущности американской коалиции за 2 минуты


Западные журналисты восхваляют успехи коалиции США в Сирии. Насколько объективны дифирамбы американским авиаударам, если вспомнить историю?

На прошлой неделе силы Международной коалиции освободили сирийский город Ракка, считавшийся одним из оплотов ИГИЛ (группировка запрещена в России). Тогда, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил:

«Международная коалиция продолжит использовать все элементы национальной власти, включая разведку, военную область, дипломатию, экономику, охрану правопорядка, а также всю силу сообществ, пока сирийский народ не освободится от жестокости ИГИЛ, а боевики не закончат распространять террор по всему миру».


Западные СМИ охотно растиражировали якобы успех американской авиации, именно она наносила удары по Ракке, создав у мирового сообщества образ Вашингтона-победителя. Естественно, про то, какой ценой был освобожден город иностранная пресса умолчала. Де-факто, 2 000 км2 стерты с земли американскими авиаударами, сотни мирных жителей убиты.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сравнил операцию США по освобождению Ракки с англо-американскими бомбардировками Дрездена в феврале 1945 года.

Как показывает история, пример далеко не единственный. Действия ВВС США по всему миру говорят сами за себя. Есть поговорка «победителей не судят». Не правда. Из каждого правила должны быть исключения.

Автор: Валерий Денбург


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Комментарии 3

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  1. solzh Сегодня, 11:57
    Игорь Конашенков сравнил операцию США по освобождению Ракки с англо-американскими бомбардировками Дрездена в феврале 1945 года

    США с момента появления доктрины Дуэ, используют только данную доктрину. Насколько она оправдана... Нелправдана данная доктрина ничем. Доктрина Дуэ несёт смерть и разрушение мирному населению. Это видно на примере ковровых бомбардировок Германии во второй мировой. Те бомбардировки ничем не были оправданы.
    solzh
    1. Krasnodar Сегодня, 12:03
      Цитата: solzh
      Игорь Конашенков сравнил операцию США по освобождению Ракки с англо-американскими бомбардировками Дрездена в феврале 1945 года

      США с момента появления доктрины Дуэ, используют только данную доктрину. Насколько она оправдана... Нелправдана данная доктрина ничем. Доктрина Дуэ несёт смерть и разрушение мирному населению. Это видно на примере ковровых бомбардировок Германии во второй мировой. Те бомбардировки ничем не были оправданы.

      Англичане стали сторонниками этой доктрины после "битвы за Англию". Амеров они к этому делу только подтянули, причём последним понравилось.
      Krasnodar
  2. изя топ Сегодня, 12:10
    ну что сказать про бравых янкесов what
    изя топ
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