О сущности американской коалиции за 2 минуты

«Международная коалиция продолжит использовать все элементы национальной власти, включая разведку, военную область, дипломатию, экономику, охрану правопорядка, а также всю силу сообществ, пока сирийский народ не освободится от жестокости ИГИЛ, а боевики не закончат распространять террор по всему миру».

На прошлой неделе силы Международной коалиции освободили сирийский город Ракка, считавшийся одним из оплотов ИГИЛ (группировка запрещена в России). Тогда, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил:Западные СМИ охотно растиражировали якобы успех американской авиации, именно она наносила удары по Ракке, создав у мирового сообщества образ Вашингтона-победителя. Естественно, про то, какой ценой был освобожден город иностранная пресса умолчала. Де-факто, 2 000 км2 стерты с земли американскими авиаударами, сотни мирных жителей убиты.Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сравнил операцию США по освобождению Ракки с англо-американскими бомбардировками Дрездена в феврале 1945 года.Как показывает история, пример далеко не единственный. Действия ВВС США по всему миру говорят сами за себя. Есть поговорка «победителей не судят». Не правда. Из каждого правила должны быть исключения.