12:34 02 ноября

Россия не располагает данными о способности КНДР нанести удар по США

У Москвы нет подтверждения тому, что КНДР обладает ракетами с ядерной боеголовкой, способными долететь до континентальной Америки, передает РИА Новости сообщение источника в российской делегации на Генассамблее ООН.



Подтверждения нет,
сказал собеседник.


По его словам, власти КНДР хотели бы, «чтобы все так думали, в том числе потому, чтобы на них не напали».

Если на них кто-то нападет… будет большая проблема абсолютно для всех,
отметил дипломат.

Но есть все основания полагать, что все-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу,
подчеркнул он.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что угроза со стороны КНДР из-за ракетных и ядерных испытаний возросла. При этом он подчеркнул, что любое использование Пхеньяном оружия массового поражения повлечет сокрушительные действия со стороны США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 10:15
    Заштатникам это заявление-что зайцу стоп-сигнал..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 10:19
      Для них хороший стоп-сигнал-''ядреный'' стоп-сигнал!
      Мы их, с его помощью, уже почти 70 лет останавливаем...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 10:21
        У Москвы нет подтверждения тому, что КНДР обладает ракетами с ядерной боеголовкой, способными долететь до континентальной Америки

        Как нет и опровержения. wink
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 10:46
          Они и так в раскорячке , будучи уверены , что если не Россия то Китай точно знают - есть или нет... , будем ждать ответа от Китая.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 10:53
            Цитата: cniza
            Они и так в раскорячке , будучи уверены , что если не Россия то Китай точно знают - есть или

            Вот бы они ещё и насчёт Кубы головушку ломали!–''успели русские или нет?''
            Logall
          2. Джедай Сегодня, 10:57
            Китайцы выскажутся столь же туманно и неопределённо. wink
            Джедай
    2. Зяблицев Сегодня, 10:20
      КНДР крайне закрытая страна! Путин прав, только Великий Чучхе знает, что у них там есть...Поэтому как говорил комик:"Сюлприз бу-у-дет!" laughing
      Зяблицев
      1. НасРать Сегодня, 10:40
        Забавное видео...по нью-йорку актера водили...
        НасРать
    3. DimerVladimer Сегодня, 11:39
      Цитата: 210окв
      Заштатникам это заявление-что зайцу стоп-сигнал..


      Да и нам радости мало - непредсказуемый Ын, с ядерной дубинкой на границе, с ракетами достигающими Москвы, похоже не слишком ценит предыдущую помощь СССР.
      По его логике, раз Россия ввела санкции против КНДР - то не такой уж и надежный союзник, что ставит РФ в его глазах, если не в один ряд с США, то и не друг и не враг - так.
      Северная Корея нарастив ядерный арсенал и с Россией начнет общаться иначе - непредсказуемо.
      DimerVladimer
  2. DEZINTO Сегодня, 10:16
    Ну да, ну да. И близко не представляем.

    Я вообще ничё не понял, он говорит за Москву, рассказывая то о чём знает, или не знает Москва.....так что-ли?
    DEZINTO
  3. dojjdik Сегодня, 10:32
    Ким Ыну надо продать излишек атомных ракет Филипинам тогда можно держать в страхе австралию и новзеландию куда втихаря уезжают чванливые и самодовольные буржуйские поросята по большенству бритты и евреи-чтоб они были уверенны в третьей мировой у них шансов нет в отличии от первой и второй; отсидется где то за "окиянами" у них не выйдет
    dojjdik
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:35
    Россия и Китай не позволят США развязать крупномасштабную войну с КНДР, слишком близки государства и есть риск попасть "не туда"....полосатые знают это и поэтому ищут варианты.....[i] К стати сегодня праздничный день а именно- "2 ноября 1721 года в Санкт-Петербурге Пётр I принял императорский титул, а Россия была провозглашена империей"
    Alexey-74
    1. Злюка Бобёр Сегодня, 11:10
      Во как! А я и не знал...Спасибо за интересную инфу.
      ...не вижу повода не выпить!
      Обязательно сегодня вечером расскажу соседям по гаражу!Посидим....Есть повод. laughing
      Злюка Бобёр
    2. andrewkor Сегодня, 11:44
      По какому стилю? А, все равно через две недели снова отмечу ,на всякий случай!
      andrewkor
  5. Громобой Сегодня, 11:06
    Но есть все основания полагать, что все-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией.
    Слова не мальчика,но мужа.Так держать,российская дипломатия! good
    Громобой
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:41
    Если на них кто-то нападет… будет большая проблема абсолютно для всех,

    Трудно не согласиться. А американцам хочется пожелать того чего у них нет - благоразумия.
    rotmistr60
  7. Berkut24 Сегодня, 12:02
    Россия не располагает данными о способности КНДР нанести удар по США

    ...и есть только один способ проверить это.
    Berkut24
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