Россия не располагает данными о способности КНДР нанести удар по США

Подтверждения нет,

Если на них кто-то нападет… будет большая проблема абсолютно для всех,

Но есть все основания полагать, что все-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу,