Россия не располагает данными о способности КНДР нанести удар по США
У Москвы нет подтверждения тому, что КНДР обладает ракетами с ядерной боеголовкой, способными долететь до континентальной Америки, передает РИА Новости сообщение источника в российской делегации на Генассамблее ООН.
По его словам, власти КНДР хотели бы, «чтобы все так думали, в том числе потому, чтобы на них не напали».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что угроза со стороны КНДР из-за ракетных и ядерных испытаний возросла. При этом он подчеркнул, что любое использование Пхеньяном оружия массового поражения повлечет сокрушительные действия со стороны США.
Подтверждения нет,сказал собеседник.
По его словам, власти КНДР хотели бы, «чтобы все так думали, в том числе потому, чтобы на них не напали».
Если на них кто-то нападет… будет большая проблема абсолютно для всех,отметил дипломат.
Но есть все основания полагать, что все-таки на них никто не нападет. Потому что они окружены Китаем и Россией. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу,подчеркнул он.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что угроза со стороны КНДР из-за ракетных и ядерных испытаний возросла. При этом он подчеркнул, что любое использование Пхеньяном оружия массового поражения повлечет сокрушительные действия со стороны США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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