12:32 02 ноября

Спецназ ГРУ. Волкодавы

В ноябре 2003 года недалеко от села Сержень-Юрт был уничтожен отряд профессиональных наемников.

В чеченских горах они устроили настоящий университет по подготовке международных террористов. Банда состояла из граждан Алжира, Турции, Иордании и даже Германии.

Против двух десятков матерых "волков", как они себя называли, встали восемь молодых солдат. Они проигрывали в количестве, зато это был спецназ Главного разведывательного управления - элита российской армии.


Только сейчас, спустя столько лет, появилась возможность показать тот отчаянный бой, уникальные кадры, которые долгое время были засекречены. Съемки велись и с той и с другой стороны. Жизнь "волков" и "волкодавов" в фильме Андрея Медведева и Александра Смирнова.



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Комментарии 2

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:50
    Немцам в Ульм тупую башку их сынка отправили?
    Наблюдатель2014
  2. Сергей-svs Сегодня, 12:00
    Спасибо, очень хороший фильм! good Посмотрел с удовольствием. yes
    Сергей-svs
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