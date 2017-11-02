12:30 02 ноября

На Каспии сформирован отряд специального назначения

В Каспийской флотилии появился новый отряд специального назначения, предназначенный для действий вблизи берега: скрытно высаживать и эвакуировать разведывательные группы, поддерживать их огнем, а также совершать внезапные рейды, сообщают Известия.

На Каспии сформирован отряд специального назначения


По словам экспертов, новая воинская часть создана в рамках развития ВМФ. «Прибрежный» спецназ – это важный инструмент проведения специальных операций на морском направлении.


До конца текущего года спецназовцы получат на вооружение скоростные патрульные катера «Раптор». По данным газеты, в арсенал отряда также войдут беспилотники «Тахион», которые помогут высадке разведывательных групп на берег и позволят обнаружить под водой диверсантов.

Сегодня отряды «прибрежного» спецназа уже входят в состав Тихоокеанского и Черноморского флотов.

Точная организационно-штатная структура воинской части неизвестна. Предположительно, в ее составе несколько взводов водолазов-разведчиков и водолазов-минеров, а также береговые подразделения. Воинская часть создана на базе отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) флотилии.

Переформирование каспийского отряда ПДСС в «прибрежный» спецназ не несет политических целей. Формирование новой воинской части выполняется в рамках развития российского Военно-морского флота. Главное командование флота еще с прошлого года ведет работы по расширению возможностей противодиверсионных частей. Эти отряды позволяют скрытно высаживать и эвакуировать наших спецназовцев с моря. Ранее для решения этих задач в ВМФ РФ не было подразделений,
рассказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 11:01
    Границу надо охранять-тут без вариантов..Да и регион неспокойный..
    210окв
    1. штольц Сегодня, 11:05
      Что, уже Иран в агрессоры и вероятные противники записали?
      штольц
      1. Зяблицев Сегодня, 11:11
        Вы сайт немного попутали:"Американское военное обозрение" по другому адресу.... laughing
        Зяблицев
      2. 210окв Сегодня, 11:12
        Неспокойный регион-это не противники.А возможно и потенциальные жертвы.Не дай Бог конечно..
        Цитата: штольц
        Что, уже Иран в агрессоры и вероятные противники записали?
        210окв
      3. Logall Сегодня, 11:13
        Цитата: штольц
        Что, уже Иран в агрессоры и вероятные противники записали?

        Ваххабиты только из Ирана приплыть могут?
        И про наркотрафик Не забывайте!
        Logall
  2. штольц Сегодня, 11:15
    Цитата: Зяблицев
    Вы сайт немного попутали:"Американское военное обозрение" по другому адресу..

    А в этом "обозрении" вы служите клоуном по вызову?
    штольц
    1. Зяблицев Сегодня, 11:30
      А Вы служите заправским хамлом и провокатором? Я Вас обрадую - у Вас не плохо получается!Но нужно агрессивнее, напористее..., особенно при полном отсутствии толковой аргументации! laughing
      Зяблицев
  3. штольц Сегодня, 11:26
    Цитата: Logall

    Ваххабиты только из Ирана приплыть могут?[

    По-моему ваххабитов в одной Москве больше, чем во всех государствах прикаспийского региона, вместе взятых.
    штольц
    1. Logall Сегодня, 11:30
      Откуда такой негатив? Страна защищает свои границы! –Это плохо? Для вас лично?
      Logall
      1. Stas157 Сегодня, 11:36
        Цитата: Logall
        Страна защищает свои границы!

        Откуда тогда столько нелегалов, если у нас границы на замке? И потом, нелегалы к нам вплавь не идут! Если уж и защищать границу, то в первую очередь сухопутную!
        Stas157
        1. Logall Сегодня, 11:39
          Взяточники-пограничники! Другого объяснения нет...
          Так что теперь, не снабжать...? Такие вопросы к службе безопасности, пожалуйста..
          Logall
  4. штольц Сегодня, 12:00
    Цитата: Зяблицев
    А Вы служите заправским хамлом и провокатором? Я Вас обрадую - у Вас не плохо получается!
    Спасибо, стараюсь, даю повод выпускникам вспомогательной школы для кретинов, хоть изредка здесь кукарекнуть.
    штольц
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