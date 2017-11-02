На Каспии сформирован отряд специального назначения

Переформирование каспийского отряда ПДСС в «прибрежный» спецназ не несет политических целей. Формирование новой воинской части выполняется в рамках развития российского Военно-морского флота. Главное командование флота еще с прошлого года ведет работы по расширению возможностей противодиверсионных частей. Эти отряды позволяют скрытно высаживать и эвакуировать наших спецназовцев с моря. Ранее для решения этих задач в ВМФ РФ не было подразделений,

В Каспийской флотилии появился новый отряд специального назначения, предназначенный для действий вблизи берега: скрытно высаживать и эвакуировать разведывательные группы, поддерживать их огнем, а также совершать внезапные рейды, сообщают Известия По словам экспертов, новая воинская часть создана в рамках развития ВМФ. «Прибрежный» спецназ – это важный инструмент проведения специальных операций на морском направлении.До конца текущего года спецназовцы получат на вооружение скоростные патрульные катера «Раптор». По данным газеты, в арсенал отряда также войдут беспилотники «Тахион», которые помогут высадке разведывательных групп на берег и позволят обнаружить под водой диверсантов.Сегодня отряды «прибрежного» спецназа уже входят в состав Тихоокеанского и Черноморского флотов.Точная организационно-штатная структура воинской части неизвестна. Предположительно, в ее составе несколько взводов водолазов-разведчиков и водолазов-минеров, а также береговые подразделения. Воинская часть создана на базе отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) флотилии.рассказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.