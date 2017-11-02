Ленина необходимо похоронить, убежден Кадыров
Тело основателя советского государства Владимира Ленина необходимо похоронить, это решение будет самым верным с исторической точки зрения, передает РИА Новости заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, это неправильно, когда «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».
Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год – столетнюю годовщину Октябрьской революции.
Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана,написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, это неправильно, когда «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».
Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга,подчеркнул Кадыров.
Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год – столетнюю годовщину Октябрьской революции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти