12:35 02 ноября

Ленина необходимо похоронить, убежден Кадыров

Тело основателя советского государства Владимира Ленина необходимо похоронить, это решение будет самым верным с исторической точки зрения, передает РИА Новости заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.



Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана,
написал Кадыров в Telegram-канале.


По его словам, это неправильно, когда «в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга,
подчеркнул Кадыров.

Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год – столетнюю годовщину Октябрьской революции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. DEZINTO Сегодня, 11:45
    Да вы надоели! Чё больше нечем заняться?

    Ну давайте чё, выделем пару афигилиардов на вынос, на реконструкцию,....на грущикам покурить.
    Больше вот вообще нет проблем в стране!

    Меня вот спросят сегодня на работе - "Коля что тебя волнует? В чём проблемы на производстве". ?
    Я точно сразу отвечу - Ленин! этот Ленин там лежит ! спать спокойно не могу!!! Невысыпаюсь вообще от осознания его там лежания! ))))
    DEZINTO
    1. Logall Сегодня, 11:49
      Какого фига Кадыров лезет к вождю? Он же не вождь мирового ваххабизма! Он вождь мирового пролетариата! Откуда Кадырову знать о пролетариях?
      Есть такое понятие-махновщина. Ввожу новое-''кадыровщина''!
      Logall
      1. ID90 Сегодня, 11:53
        Цитата: Logall
        Какого фига Кадыров лезет к вождю? Он же не вождь мирового ваххабизма! Он вождь мирового пролетариата! Откуда ему знать о пролетариях?

        он личный пехотинец путина.
        ID90
        1. Logall Сегодня, 11:55
          Цитата: ID90
          Цитата: Logall
          Какого фига Кадыров лезет к вождю? Он же не вождь мирового ваххабизма! Он вождь мирового пролетариата! Откуда ему знать о пролетариях?

          он личный пехотинец путина.

          Вы точно знаете кто такие ''пролетариат''?
          Откройте словарь yes
          Logall
          1. Владимир16 Сегодня, 12:29
            Кадыров с подачи Собчак раздувают огонь. В стране ОГРОМНОЕ количество людей выросло с уважением к Ленину. В мавзолей стоит очередь. И эта очередь говорит о том, что Ленина чтут.
            Кто вспомнит Кадырова, Собчак через 100 лет??????
            Владимир16
        2. штольц Сегодня, 12:20
          Не много ли на себя берёт этот Кадыров? Кто ему дал право рассуждать о том, что ещё вчера было нашим всё? Пусть бы занимался своими дикими чукмеками и не лез не в своё дело, а с Мавзолеем мы сами, без сопливых, разберёмся.
          штольц
        3. bagr69 Сегодня, 12:28
          Вообще, кладбище на центрально площади страны - это действительно не дело.
          По сути выходит, парады, концерты и разные развлекательные мероприятия проводят прямо в непосредственной близости от могил.
          bagr69
      2. BerBer Сегодня, 12:02
        Как вы любите ярлыки цеплять. Он живёт в нашей с вами стране и возглавляет республику. Должно быть у него своё мнение? Хотя бы на этих основаниях.
        BerBer
      3. Офицер запаса Сегодня, 12:08
        Кадыров, конечно, мужчина серьезный. Но лезет явно не в свое дело.
        А Ленин в Мавзолее действует на нынешних "хозяев жизни" и их прихлебателей , как живая вода на всяких вампиров. Сколько визга.
        Офицер запаса
      4. aws4 Сегодня, 12:11
        Если бы я был убежденным коммунистам и любил Ильича то был бы только за что бы его предали земле... знаете у меня есть знакомый всю его (казачью) семью вырезали в гражданскую красные осталась одна девочка которая являлась его бабушкой.. так вот он радовался и злорадствовал тому что Ленин в мавзолее... говорил что то типо - (а Сталин все таки хоть что то хорошее сделал превратил этого ....... Ленина в чучело набитое ватой и на обозрение выставил..) так вот он считал что это даже хорошо что Ильич не захоронен типо заслужил он за все свои грехи быть куклой не преданной земле..... вот как то так... Ну а мне если честно все равно!!!! согласен с DEZINTO есть проблемы гораздо важнее...
        aws4
        1. BerBer Сегодня, 12:17
          Москва, Кремль, Красная площадь. Всё это наполнено глубоким символизмом для каждого из нас. И посредине этого некрополь неоднозначного для России человека.
          BerBer
    2. Зяблицев Сегодня, 11:51
      Не дело нехристю в дело православное встревать...Будет день - будет пища! Хотя бы из-за того, что еще живы те, кто видел тех,кто видел Ленина...
      Зяблицев
      1. Velizariy Сегодня, 11:57
        Цитата: Зяблицев
        Не дело нехристю в дело православное встревать...

        Он и не лезет в дела православных. Это чучело человека, совсем не православного, он уничтожал православие и русский народ! Это чучело, именуемое телом, которое поместили для поклонения, чучело - сатаниста. Гитлер меньше русских убил чем Ульянов по батьке - Бланк.
        Velizariy
        1. Зяблицев Сегодня, 12:00
          Во-от! Вы с одной стороны баррикады, а есть люди с другой стороны баррикады...Для Вас это чучело, а для кого то Великий мыслитель ХХ столетия!Но в любом случае - это История России!Николая II в Петропавловском соборе красиво уложил - уложили, пусть и Ленин, пока, полежит! Мало у нас в обществе раскола...
          Зяблицев
          1. Velizariy Сегодня, 12:06
            Николай II не убивал миллионами русских людей и не дробил Россию. А этот "мыслитель" стал причиной смерти миллионов русских людей, концлагерей, террора.
            Velizariy
            1. Зяблицев Сегодня, 12:20
              Ленин причастен в Вашем перечне только к красному террору, да и то в ответ на белый террор...А по примеру Вашему можно Николаю II приписать и Ходынку, и смерть своего брата, и тяжелое поражение в Русско-Японской войне, неготовность к Первой мировой, 9-е января...И в целом именно его вялая внутренняя политика привела к развалу Российской Империи и является предтечей того, что Ленин лежит в Мавзолее!
              Зяблицев
            2. Инжeнeр Сегодня, 12:31
              Цитата: Velizariy
              Николай II не убивал миллионами русских людей

              Серьезно? Вы хоть в википедию загляните и почитайте потери русских людей в Первой мировой! И ради чего? Францию любимую спасал, кидая в бой русских солдатиков, чтоб восточный фронт в принципе существовал. А за это ему давали кредиты, чтоб на эти кредиты он у них же оружие покупал. Не, Россию он не дробил - он ее заложил всею в долг!
              Инжeнeр
          2. bober1982 Сегодня, 12:08
            Цитата: Зяблицев
            Николая II в Петропавловском соборе красиво уложил - уложили

            Русская Православная Церковь не признаёт того, что вы назвали .....красиво уложили. , его туда уложили Б.Немцов и Б.Ельцин.
            Поправил вас - ради исторической справедливости.
            bober1982
            1. Зяблицев Сегодня, 12:17
              Пусть будет так - хрен редьки не слаще!
              Зяблицев
      2. BerBer Сегодня, 11:58
        Не надо брызгать слюной, православный вы наш. Я согласен с Кадыровым, этот труп символ чего? Сможете ответить на этот вопрос? Ответ выйдет неоднозначным. "Прах к праху" это по библии. Мёртвые должны быть в земле.
        BerBer
        1. Velizariy Сегодня, 12:03
          Цитата: BerBer
          Не надо брызгать слюной, православный вы наш

          Слюну то где узрел?
          Velizariy
          1. BerBer Сегодня, 12:12
            Не дело нехристю в дело православное встревать..[i][/i]
            Здесь примерно.
            BerBer
            1. Зяблицев Сегодня, 12:16
              Ну так по аккуратней с выражениями! Согласен, очень хорошо - а вот кто то против!Я про то что время еще не пришло и не Кадырова это дело. hi
              Зяблицев
            2. Velizariy Сегодня, 12:19
              Цитата: BerBer
              Не дело нехристю в дело православное встревать..[i][/i]
              Здесь примерно.

              Если будешь внимательным, а не с брызжущей слюной стучать по клаве, то узришь, что это цитата из поста человека под ником "Зяблинцев", а не моя фраза.
              Velizariy
      3. sir_obs Сегодня, 11:59
        а по каким это христианским канонам мумии из людей делать и выставлять на обозрение?
        sir_obs
        1. Вежливый Лось Сегодня, 12:22
          Цитата: sir_obs
          а по каким это христианским канонам мумии из людей делать и выставлять на обозрение?

          Дело не в религии, а в большом чувстве юмора, которое присуще русскому народу.
          Ленин был большим юмористом и, желая приколоться над крестьянами, пообещал отдать им землю. Типа "Земля - крестьянам". Но, как показывает история, крестьяне земли так и не увидели. Но они тоже оказались не прочь повеселиться. В результате Ильич земли тоже до сих пор не увидел.
          Вежливый Лось
      4. x.andvlad Сегодня, 12:10
        Может быть я не допонял иронию на счет "нехристя", но с чисто человеческой точки зрения и христианской, лично мне не по себе, когда на Красной площади регулярно проводятся массовые увеселительные и развлекательные мероприятия, не смотря на кладбище, находящееся там.
        Я поддерживаю ликвидацию кладбища на Красной площади, и перезахоронение всех там похороненных.
        x.andvlad
    3. Александр 3 Сегодня, 11:52
      Дело в том что мы как раз и платим за содержанием этого тела.Унас по стране столько памятников Вождю. Думаю без этого памятника мы можем обойтись и коммунисты мне в партийную книжку выговор не напишут.
      Александр 3
    4. dorz Сегодня, 11:54
      Закопать историю в землю, потом переименовать улицы, потом страну. Вперед в начало 90х
      dorz
      1. НасРать Сегодня, 12:13
        Блин... туристы из Китая проиграют.. wassat .в очереди стоят похоже только они- посмотреть желают- туристическая Мекка китайцев !!!!... wassat

        Короче, от захоронения пострадает туризм!!!! wassat
        НасРать
      2. василий50 Сегодня, 12:13
        Христианам брызгать слюнями не стоит. У них мумии дороги, они мумии своих святых частями по храмам и шествиям носят. И богослужение у них с обязательным ритуальным каннибализмом, когда олицетворение своего бога грызут и олицетворением его крови запивают.
        Тут на сайте уже было и про катакомбные захоронения и про храмы с облицовкой из костей умерших. И ничего. Даже туристы ходят.
        Мумификация тела ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА было требованием его современников. Конечно сегодня все много *умней*, но как тогда относится к обычаям или к той же вере. Не пора бы уже *поумнеть*?
        василий50
    5. Sergei75 Сегодня, 12:03
      Во-во! Кадырову больше заняться нечем, Чечня самая дотационная из республик, производства практически нет, зато живут там не плохо и здесь.
      Sergei75
      1. Громобой Сегодня, 12:14
        Цитата: sir_obs
        а по каким это христианским канонам мумии из людей делать и выставлять на обозрение?

        Забальзамированное тело Папы Иоанна ХХІІІ в соборе Святого Петра. Ватикан.А ещё мумия профессора Пирогова лежит в Церкви-усыпальнице.
        Громобой
        1. НасРать Сегодня, 12:25
          Не......, наш как то строже лежит, в рабочем костюме... сейчас проснется и в кабинет - работать!!

          НасРать
    6. Венд Сегодня, 12:27
      Нельзя этот вопрос решать приказом государственных руководителей. Только сами люди через референдум и без разницы, в какую сумму это выльется. Пора уже раз и навсегда закрыть вопрос. Тело Ленина можно похоронить и в мавзолее.
      Венд
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана,

    Неужели сумму дотаций для Чечни уменьшили? Кадыров конечно в чем-то молодец, но в последнее время частенько затрагивает вопросы не своей компетенции.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 11:56
      У него здорово получается всяких упырей держать в страхе..Вот по основной его специальности и использовать..А вопросы кладбищенские это не его
      Цитата: rotmistr60
      Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана,

      Неужели сумму дотаций для Чечни уменьшили? Кадыров конечно в чем-то молодец, но в последнее время частенько затрагивает вопросы не своей компетенции.
      210окв
    2. Felix99 Сегодня, 12:05
      Золотой Человек! Все о России печется!
      Felix99
  3. ИмПерц Сегодня, 11:50
    Болгары похоронили Живкова...
    И что?
    Стали лучше жить???
    ИмПерц
    1. DenZ Сегодня, 11:54
      Да вот именно, что ничего от этого не измениться, кроме того что исчезнет главное назначение Мавзолея на Красной площади и по поводу него (в случае захоронения Ленина) тоже споры начнутся будь здоров (сносить или оставить). Видимо это ворох власти не очень-то хотят ворошить и это вполне понятно, тема тонкая.
      DenZ
      1. volodya Сегодня, 12:09
        Цитата: DenZ
        Да вот именно, что ничего от этого не измениться, кроме того что исчезнет главное назначение Мавзолея на Красной площади и по поводу него (в случае захоронения Ленина) тоже споры начнутся будь здоров (сносить или оставить). Видимо это ворох власти не очень-то хотят ворошить и это вполне понятно, тема тонкая.

        У нас сейчас поднимают вопрос об об'единении нации, но кму то очень хочется всё разворошить! Интересно кому? Тем более скоро выборы!
        volodya
    2. Вежливый Лось Сегодня, 12:14
      Цитата: ИмПерц
      Болгары похоронили Живкова...
      И что?
      Стали лучше жить???

      Вот, вот. Надо вход в мавзолей платным сделать. По 100р. хотя бы. Отдельную плату брать за фото-видеосъемку. Вот тогда еще не раз вспомним Ильича добрым словом.
      Вежливый Лось
  4. Александр War Сегодня, 11:50
    Финансирование октябрьского переворота: Кто платил Ленину
    Александр War
    1. Комментарий был удален.
      1. Александр War Сегодня, 12:07
        Это на счет предателей ,ельцину -ельцин центр ,потом горбачев сдохнет ему начнут памятники ставить,Это мы так всем предателем теперь должны памятника ставить! Добавлю видео Калашников сам Коммунист , в общем посмотрите
        Александр War
    2. Sergei75 Сегодня, 12:27
      Но ведь все-равно он их на паровоз посадил!
      Нахлабучил их так, что они не сразу и поняли...
      Sergei75
  5. dsm100 Сегодня, 11:54
    Да похоронить его и фсё.
    dsm100
  6. Громобой Сегодня, 11:56
    Вера в Коммунизм сильнее любой религии,поэтому так и волнуются поклонники культов.Пусть республикой своей занимается,а то и по международным вопросам мнение имеет и вот Красной площадью решил заняться.
    Громобой
    1. dsk Сегодня, 12:26
      Цитата: Громобой
      Вера в Коммунизм сильнее любой религии

      "От каждого по способности - каждому по потребности" - этот бред "сивой кобылы" никогда не будет реализован для ВСЕХ. Как вы любите выражаться - полное мракобесие. Тем более сейчас, в эпоху развитого "потребительства", в погоне за "брендовыми" ценами, (если у тебя нет сегодняшего бренда - ты лох и лузер, завтра новый бренд....). К тоже вам обеспечит такую халяву????
      В Китае учению Конфуция 3000 лет, Христианству 2000 лет, Исламу 1400 лет.
      Как потопаешь - так полопаешь.
      dsk
  7. igorspb Сегодня, 11:57
    Цитата: dsm100
    Да похоронить его и фсё.

    Кадырова?)))
    igorspb
  8. Million Сегодня, 11:58
    Академику надо в шоу сниматься,а не заниматься политикой
    Million
  9. Евгений РС Сегодня, 12:09
    Хоронить Ленина не надо, пусть либеральная тусовка постоянно бесится по этому поводу.
    Евгений РС
    1. Александр War Сегодня, 12:27
      Евгений ,либералы бесится от Сталина а не от ленина!
      Александр War
      1. DenZ Сегодня, 12:34
        Цитата: Александр War
        либералы бесится от Сталина а не от ленина

        От Ленина тоже бесятся неслабо. Он же коммунист.
        DenZ
  10. ватник Сегодня, 12:11
    Достали уже все эти новые решатели Ленин должен лежать там где лежит и трогать его нельзя во всяком случаи пока не умрёт последний человек который помнит СССР
    ватник
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 12:16
      что ЕГЭ не отменят и история как предмет исчезнет?
      Евгений Стрыгин
      1. ватник Сегодня, 12:18
        Цитата: Евгений Стрыгин
        что ЕГЭ не отменят и история как предмет исчезнет?

        Одно дело знать про СССР из книжек другое дело жить при нём я вот жил и ничего кроме хорошего про него сказать не могу.
        ватник
  11. Egorovich Сегодня, 12:12
    К захоронению Ленина ближайшие 50 лет не стоит даже возвращаться. Пройдет время и будет ясно, стоит его хоронить или нет. Одни парадоксы кругом. Каримову Собянин памятник хочет установить в Москве(кому этот памятник нужен и для чего он россиянам, не понятно), а другой предлагают захоронить.
    Egorovich
  12. Евгений Стрыгин Сегодня, 12:15
    достали уже.
    Евгений Стрыгин
  13. Романенко Сегодня, 12:17
    Рамзан, дорогой, ну тебе то это зачем?
    Столько еще всего нужно сделать, оставь Ленина в покое, пожалуйста!
    Романенко
  14. Не либероид Русский Сегодня, 12:18
    давно пора этот пантеон кладбище в центре столицы прикрыть... выделить кусок земли в области, перезахоронить ленина и других товарищней из под стены с почестями (тем кто заслуживает) и пусть кому надо едет туда поклоняться символам давно ушедшей эпохи, которую трудновато будет вернуть при всем желании, да и опасно - второй революции и гражданки России врядли выдержит
    Не либероид Русский
  15. Клон Сегодня, 12:19
    Нда...
    Ленина, значит, захоронить, бо, по мнению истовых "православных" есть он вселенское зло. А вот транспортировать растерзанные тела "святых" по весям и долам для всеобщего лицезрения и лобызания- это, конечно, чрезвычайно полезно, гигиенично и крайне необходимо. "Чудны дела твои, Господи!" (с)
    ____________________
    Не надо уподобляться скачущим на гробах "родственникам" из Незалежной! Ну, а то, что молвил "академик и генерал" пусть останется на его совести... внимать очередному "невпопаду" не стоит. Тем более, что Ксюша первой по "теме" отметилась.
    Клон
  16. Евродав Сегодня, 12:27
    "...Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин..."
    Ага...с фига ли баня упала? Народ на референдуме будет решать! Когда время придет!
    Евродав
  17. Евродав Сегодня, 12:29
    Цитата: Клон
    Нда...
    Ленина, значит, захоронить, бо, по мнению истовых "православных" есть он вселенское зло. А вот транспортировать растерзанные тела "святых" по весям и долам для всеобщего лицезрения и лобызания- это, конечно, чрезвычайно полезно, гигиенично и крайне необходимо. "Чудны дела твои, Господи!" (с)
    ____________________
    Не надо уподобляться скачущим на гробах "родственникам" из Незалежной! Ну, а то, что молвил "академик и генерал" пусть останется на его совести... внимать очередному "невпопаду" не стоит. Тем более, что Ксюша первой по "теме" отметилась.

    Цитата: Logall
    Цитата: ID90
    Цитата: Logall
    Какого фига Кадыров лезет к вождю? Он же не вождь мирового ваххабизма! Он вождь мирового пролетариата! Откуда ему знать о пролетариях?

    он личный пехотинец путина.

    Вы точно знаете кто такие ''пролетариат''?
    Откройте словарь yes

    Пролетарий,
    по словарю Вл. Даля, это: "бобыль, бездомок или безземельный, бесприютный захребетник".
    Диктатура - это: "Ничем не ограниченная, не стесненная никакими законами, опирающаяся на силу власть".
    То есть диктатура пролетариата - это ничем не ограниченная, не стесненная никакими законами власть безземельных, бесприютных захребетников.
    Евродав
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