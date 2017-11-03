Дело Гитлера живёт: репортаж из ада

На днях в имперской рейхсканцелярии в чистилище состоялось знаменательное совещание.-- Мой фюрер, мой фюрер,-бормотал испуганно Геринг, исходя потом,- честное слово, я не виноват...-- Молчите, болван,-- заорал Гитлер, --я еще не забыл, как вы предали меня весной 45-го! Какого черта я целых тридцать лет унижался перед его величеством Сатаной, чтобы вытащить вас из кипящей смолы и перевести сюда, в рейхсканцелярию, а? Вам, что, мало адских пыток? Вот, посмотрите, на Розенберга и Гиммлера -- они-то недаром едят свой хлеб! Розенберг полностью выполнил поставленную мной еще в великой книге «Майн кампф» задачу - Советский Союз развален, жизненное пространство на Востоке освобождается...Украинцы успешно уничтожают друг друга благодаря нашему истинному славному арийцу Бараку Обаме, который в 2014-м году успешно задумал и реализовал там государственный переворот… Шелленберг и Канарис с помощью великолепно подготовленной агентурной сети так сумели развалить в Украине промышленность, что в 41-м не снилось ни вермахту, ни вашим хваленым люфтваффе! А Геббельс? Это же вообще мастер сверхвысокого класса!!! Его тезис о российской угрозе оккупации Европы просто гениален!!! Видеоролик о геройских лесных братьях на сайте НАТО сделал бы честь и самой «Die Deutsche Wochenscha»!!! А чего стоят только его идеи о движении Украины в ЕС и грядущем успехе реформ при поголовном снижении зарплат и пенсий, а? Я еще и еще раз повторяю: вы болван, да, да, болван, Геринг!Гитлер изо всех сил яростно стукнул кулаком по гигантскому столу, покрытому зеленым сукном и забегал по залу. Его адъютанты, Шмундт и Клюпке, стоящие возле входа, как истуканы, поворачивались за фюрером. С края стола, где сидел Гиммлер, раздался ехидный сдавленный смешок.-- Скотина,-- тоскливо подумал Геринг,-- опять он меня подставил... Все как в жизни, хоть не умирай...-- А Гиммлер,-- продолжал Гитлер,-- вот настоящий мастер своего дела!!! Он сумел поставить дело так, что сейчас население Украины в год уменьшается на полтора миллиона человек, вам понятно, толстый вы идиот! А латыши, эстонцы и литовцы через несколько десятилетий вообще исчезнут… При этом все они искренне верят в зверства сталинского режима, при котором их численность увеличивалась….Это вам даже не Освенцим и Майданек, вместе взятые, тупица! Ясно или нет? -- возмущенно плюнул фюрер в сторону, но попал на воротник Геринга. Слюна тут же закипела и прожгла сукно насквозь.-- Мой фю-р-р-е-р,-- заикаясь, начал Геринг, судорожно вертя толстой шеей из-за нестерпимой боли,-- это не я, это все Борман...Это все он...-- А-а-а,-- истошно заорал фюрер,топая ногами и тряся головой,-- заткните свою пасть, глупый боров, а не то я прикажу Шмундту отправить вас на сковородку лет эдак на триста! (при этих словах черный бархатно-шелковый сверкающий хвост адъютанта с готовностью вытянулся)...Геринг упал на колени.-- Только не это, только не это, мой фюрер,-- заплакал он, судорожно утирая слезы, градом катящиеся по жирным щекам.-- Итак, толстый вы болван, я приказывал вам достойно наградить президента Украины Петра Порошенко за его преданность нашим нацистским идеалам. Он вместе с директором Института национальной памяти Вятровичем под руководством нашего агента Курта Волкера отлично поработали над полной фальсификацией истории. Значительная часть украинцев теперь искренне уверены, что 300 лет находились под русской оккупацией, а Бандера и Шухевич непрерывно и греоически воевали с вермахтом!!! А как прекрасны наши факельные шествия в Киеве… И что вы сделали?-- Мой фюрер,-- с облегчением произнес Геринг, дрожа, -- мой фюрер, я присвоил Порошенко очередное воинское звание…-- Вы точно полный идиот, -- заорал Гитлер, -- вы присвоили звание «ефрейтор» и наградили Порошенко простым Железным крестом, хотя он достоин Рыцарского и с дубовыми листьями!!!-- Но, мой фюрер,-- попытался возразить рейхсмаршал, -- у него же нация не та… Я боялся, что все начнут говорить «кругом одни евреи…»-- Прекратите пороть чушь, Геринг, -- воскликнул, успокаиваясь, фюрер, -- главное, что он внутри полный нацист… Немедленно присвойте ему звание штурбаннфюрера, Вятровичу дайте гауптмана, а Турчинову и Гройсману хватит и обер-лейтенантов…-- Яволь, конечно, конечно, мой фюрер, -- забормотал Геринг, униженно поворачиваясь на коленях за беспрестанно бегающим Гитлером.-- Хм,-- удовлетворённо произнес Гитлер,-- так-то вот... Канарис, доложите о положении с Соединённых штатах…-- Мой фюрер,-- начал адмирал, беря указку и подходя к глобусу,- должен с удовлетворением констатировать, основываясь на объективных агентурных данных, что в США, как вы и предсказывали, успешно создан Четвёртый рейх. Американцы искренне уверовали в то, что являются одной богоизбранной нацией и призваны руководить миром. Под предлогом внедрения демократии, как рекомендовал доктор Геббельс, они устраивают провокации везде, где только можно. Подразделением гестапо в лице Центрального Разведывательного Управления успешно создано ИГ*, задачей которого является наведение нашего «нового порядка» на Ближнем Востоке, в Европе и последующее уничтожение России. Особые заслуги в этом историческом процессе принадлежат конгрессу США. Он четко выполняет не только все инструкции рейхсминистра пропаганды доктора Геббельса, но и активно проявляет инициативу. В частности, пытается задушить русских санкциями, организовать голодную блокаду России и сделать её одним большим Ленинградом…-- Йозеф, друг мой,-- ласково сказал фюрер, приближаясь к месту, где сидел Геббельс,-- вы вновь и вновь доказываете мне свою беспредельную преданность, совсем как в апреле 45-го,я думаю, что для вас будет заслуженной наградой отмена всех адских пыток в течение тысячелетия и выдача пятидесяти граммов воды после совещания!(Геббельс потерял сознание от радости).-- Господа, я думаю, что конгресс США полностью заслуживает того, чтобы в полном составе быть принятым в наш гитлерюгенд -- заявил Гитлер, поглаживая свою великолепную овчарку Блонди по голове,-- мы все равно будем на Волге… А вас, Геринг, я предупреждаю: беритесь за дело, вы на грани последнего круга преисподней, Геринг, слышите, вы, безмозглый осел!-- Мой фюрер, я сделаю все, что смогу! Я клянусь, мой фюрер,-- вытянувшись и безуспешно пытаясь втянуть огромный живот, рявкнул Геринг, облегченно вздыхая… Я завтра же обеспечу конгрессменов коричневыми шортами и барабанами!Никто не знал, что русский резидент овчарка Блонди, под видом которой скрывался матерый советский разведчик Штирлиц, он же Максим Исаев, уже успел проинформировать Кремль.Репортаж снял скрытой камерой и записал корреспондент газеты «Нихт ад капитулирен» Густав фон Хрюндиг