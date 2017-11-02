12:29 02 ноября

В ЦВО поступили модернизированные беспилотники «Орлан-10»

Вторая армия Центрального округа получила на вооружение беспилотники нового формата, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ЦВО поступили модернизированные беспилотники «Орлан-10»


«Во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в регионах Поволжья, поступили три беспилотных летательных аппарата нового формата "Орлан-10"», – говорится в релизе.


По данным пресс-службы, это новейшая модификация беспилотного летательного аппарата. В него включены средства радиоэлектронной борьбы.

Основное отличие заключается в его способности устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Он может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации,
рассказали в округе.

Отмечается, что ранее в войска поступали беспилотники «Орлан-10», способные вести только воздушное наблюдение (разведку) местности.

БЛА «войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3" с пунктом управления на базе шасси КамАЗ-5350», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Пресс-служба Центрального военного округа
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Комментарии 5

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  1. Sergei75 Сегодня, 12:01
    Интересно, а какие возможности этих беспилотников в составе РЭБ и есть ли они вообще?
    Sergei75
    1. 210окв Сегодня, 12:07
      Это конечно не плохо.Однако это не новость,а будни..Новость будет когда ударный дрон поставим в войска..
      Цитата: Sergei75
      Интересно, а какие возможности этих беспилотников в составе РЭБ и есть ли они вообще?
      210окв
      1. Рязанец87 Сегодня, 12:17
        Что уж ударник.. Хотя бы "Орион" на крыло поставили.
        Рязанец87
  2. Циркуль Сегодня, 12:14
    Новое это хорошо,конечно.Ещё бы была возможность их опробовать в реальных условиях, ведь ТТХ из книжки всегда звучат красиво. Да и определиться бы с унифицированием,а то поступает много всего,но по 2-5 штук,и все разные. Да и те-видимо для демонстрации высоким лицам.Просто иногда читаешь новости про эскадрильи Су-34 и Ка-52 в радиусе 100 км.,а вживую ни разу не видишь...
    Циркуль
  3. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:20
    Стыдоба, а не беспилотник.
    СомневаюсьЯ
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