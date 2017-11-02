В ЦВО поступили модернизированные беспилотники «Орлан-10»

Основное отличие заключается в его способности устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Он может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации,

Вторая армия Центрального округа получила на вооружение беспилотники нового формата, сообщает пресс-служба ЦВО.«Во 2-ю гвардейскую общевойсковую армию Центрального военного округа, дислоцированную в регионах Поволжья, поступили три беспилотных летательных аппарата нового формата "Орлан-10"», – говорится в релизе.По данным пресс-службы, это новейшая модификация беспилотного летательного аппарата. В него включены средства радиоэлектронной борьбы.рассказали в округе.Отмечается, что ранее в войска поступали беспилотники «Орлан-10», способные вести только воздушное наблюдение (разведку) местности.БЛА «войдут в состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3" с пунктом управления на базе шасси КамАЗ-5350», добавили в пресс-службе.