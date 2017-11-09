ТВД Второй Отечественной. 1916 год. Часть 1

Прибалтийско-Белорусский ТВД

Примечания

Операции кампании 1916 г. развивались в обстановке позиционной войны. К этому времени сформировалось 4 ТВД: Прибалтийско-Белорусский, Галицийский, Румынский и Кавказский.Совещание в Ставке 11. 02. 1916 г. приняло принципиальный план летней кампании года – главный удар предполагался смежными флангами (левым Северного и правым Западного) двух фронтов.Согласованные сроки общего наступления союзников на Русском и Французском фронтах были запланированы на конец весны. Но широкомасштабное наступление противника под Верденом существенно откорректировало планирование Антанты: русской армии вновь пришлось выручать своего союзника. А ведь после ударов 1915 г. верховное командование Германского блока считало русскую армию неспособной осуществить заметные сдвиги в оперативно-стратегической обстановке.Данный ТВД прикрывал важнейшие стратегические направления и контролировался Северным и Западным фронтами. К началу кампании на этом ТВД была сосредоточена крупнейшая на Русском фронте группировка немецких войск - до 180000 человек против Северного и до 358000 человек против Западного фронтов.Реализуя принципы коалиционной войны, русская армия в связи с Верденской операцией перешла в преждевременное наступление – силами Западного и Северного фронтов. План операции предполагал отсечение виленской группировки немцев от неманских переправ и г. Ковно. Северный фронт должен был наступать от Якобштадта на Поневеж, а Западный - от Сморгони на Вильно. Выйдя к Вильно, овладев Ковно, отрезав немецкие войска у Риги и Двинска и продвинувшись к Восточной Пруссии, русские войска отбивали у германцев значительную часть потерянной в 1915 г. территории Прибалтики. Но достижение этой цели натыкалось на непреодолимые в тот момент препятствия - разрушенные пути сообщения, эшелонированную оборону и великолепные коммуникации противника. Захватив стратегическую сеть прибалтийских железных дорог, немцы могли перебрасывать свои резервы в любых масштабах.Ударная группировка (2-я А и часть сил 5-й А) в ходе Нарочской операции 5–17 марта включала в себя (с резервами и 14 АК 1-й А) 12 корпусов. Руководство операцией было поручено командующему наносившей главный удар 2-й армии генералу от инфантерии В. В. Смирнову, но, вследствие болезни последнего, операцией руководил временно исполняющий обязанности командарма генерал от инфантерии А. Ф. Рагоза.В операции было задействовано до 460000 человек (в т. ч. до 375000 - 2-я армия). Но артиллерийское обеспечение операции было недостаточным – задействовано лишь около 1000 легких и 150 тяжелых орудий. Хоть артиллерийские плотности на участке главного удара и были неплохими для Русского фронта на начало 1916 г.: 12 - 18 (а кое-где и до 35) стволов на километр фронта, эта норма была значительно ниже применявшихся в это время на Французском фронте - до 100 орудийных стволов на километр. Главный удар наносили 3 группы корпусов Западного фронта: М. М. Плешкова, Л.-О. О. Сирелиуса и П. С. Балуева.Противник – германские войска 10-й и 8-й армий и армейской группы Ф. фон Шольца — свыше 100000 солдат и офицеров (в том числе 82000 в 10-й армии), находившиеся на глубоко эшелонированных и устоявшихся позициях. Болотисто-лесистая и озерная местность участка наступления создавала для русских войск дополнительные трудности.В ходе тяжелых боев значимого, но вместе с тем локального успеха удалось достигнуть лишь левофланговой группе (Балуева), захватившей мест. Поставы. На результат операции, помимо тяжелой местности и огневой слабости наступающих, оказал влияние и тактический просчет - осуществлявшаяся 3 дня пристрелка выдала германцам направление главного удара. В то же время участок для наступления был выбран грамотно - двойной удар должен был охватить и затем опрокинуть 21-й армейский корпус немцев и вывести на Вильно - Ковно. Вспомогательные наступления состоялись южнее Двинска, под самим Двинском и у Якобштадта. Смелые и настойчивые, несмотря на тяжелые потери, пехотные атаки поддерживались огнем невиданной до сих пор на Русском фронте силыПотери наступавших русских войск составили свыше 78000 человек. Оборонявшиеся немцы потеряли до 40000 человек, в том числе — около 1500 пленными. Наибольшие потери немцы понесли, пытаясь контратаками вернуть утраченные позиции.Несмотря на отсутствие оперативного результата, бои у Нарочи и Двинска привели к тому, что в течение недели русского наступления прекратились германские атаки под Верденом. Ни одна германская дивизия в этот период (важнейший в судьбе Верденской операции) не покинула Русский фронт. Уже во время нарочских боев только германские силы, противостоявшие 2-й армии, возросли на 30000 штыков и 230 орудий. Сосредоточение германских резервов в зоне русской активности способствовало успеху первого этапа Наступления Юго-Западного фронта - ведь в марте - июне основные резервы немецкого Восточного фронта были сосредоточены севернее линии припятских болот. С другой стороны, войска Западного и Северного фронтов были потрепаны еще до летней кампании (высший комсостав этих оперативно-стратегических объединений не верил в прорыв с имеющимися огневыми средствами глубокоэшелонированной обороны противника) – и выполнить ударную функцию не смогли.Так, главный удар в летней кампании должен был наносить Западный фронт на Вильно, а Юго-Западный и Северный фронты – «содействовать», наступая с целью притянуть к себе резервы противника. Но утверждение плана наступления всех 3 фронтов позволяло реализовать свободу маневра в деле переноса главного удара – при необходимости.На данном ТВД были проведены и три наступательных операции у Барановичей (30 - 31 мая; 19 - 26 июня; 12 - 16 июля) – они имели лишь тактический успех.В ходе первой операции Гренадерский корпус 4-й армии смог овладеть частью передовых позиций германцев. Проведя до семи атак, соединение частично овладело и главной позицией противника, но удержаться или развить успех не смогло. Настойчивые контратаки резервов и мощный огонь вынудили корпус отойти в исходное положение. Он понес тяжелые общие потери: до 7000 человек. Общие потери германцев - до 3000 человек. В ходе тяжелого и упорного боя Гренадерский корпус доказал свой элитарный характер, его солдаты и офицеры проявили массовый героизм.Операция изобиловала тактическими промахами: слабость артиллерии и погрешности в ее применении, недостаточность резервов, узкий фронт атаки не позволили решить поставленную задачу. Купленный большой кровью тактический прорыв вследствие отсутствия второго эшелона (эшелона развития успеха) преобразовать в оперативную победу не удалось. С отводом войск на исходные рубежи были утрачены и результаты тактического успеха. Более того, ненужная активность Гренадерского корпуса в преддверии широкомасштабного наступления показала противнику направление предполагаемого главного удара Западного фронта.В ходе второго наступления у Барановичей на 145-километровом участке фронта русское командование сосредоточило 19,5 пехотных и 2 кавалерийские дивизии. Планировалось прорвать германские позиции на фронте Чвиры, Цирин, Городище, Жабинцы, Русины, р. Мышанка. В этом сражении трофеями 4-й армии стали 15 орудий и 4000 пленных (всего австро-германцы потеряли 25000 человек, в том числе до 8000 убитыми и до 13000 ранеными). Русские потери – до 80000 (30000 убитыми, до 47000 ранеными и до 2000 человек пленными) солдат и офицеров. Русские войска смогли овладеть 1 – 3 оборонительными позициями противника – но тактический успех в оперативный преобразовать не удалось.Третий бой под Барановичами являлся демонстративным. В ходе этого наступления 4-я армия должна была сковать противника, не дав перебрасывать свои войска на Пинское и Ковельское направления. 4-я армия наступала по двум направлениям – 35-й армейский и 3-й Кавказский армейский корпуса (в резерве 3-й Сибирский армейский корпус) на Городище; 9-я, 31-я пехотные и 11-я Сибирская стрелковая дивизии (9-й армейский корпус в резерве) – на Барановичи. Несмотря на упорство русских войск, продвинуться дальше 1-й линии окопов противника не удалось.Все три наступательные операции у Барановичей при потере русскими войсками 120000 человек (в том числе 50000 убитыми) не принесли заметного успеха. Противник потерял до 40000 человек (в т. ч. 20000 убитыми). Значительный процент кровавых потерь является яркой иллюстрацией ожесточенности барановичских боев. Долго подготовляемая и неоднократно повторяемая силами одной армии операция вылилась в изолированные действия почти не связанных между собой групп корпусов. Это вынудило Ставку перенести центр тяжести главного удара на Юго-Западный фронт, развивая достигнутый там оперативный успех.3-9 июля состоялось и наступление ударной группы 12-й армии Северного фронта в направлении на г. Бауск. В кампании 1916 г. Северному фронту отводилась вспомогательная роль. Наступление началось после трехчасовой артиллерийской подготовки, не давшей положительных результатов. Завязались тяжелые позиционные бои в тактической полосе обороны германских войск. Атаки русских частей перемежались с постоянно возобновляемой артиллерийской подготовкой. Германцы постоянно контратаковали. К 7 июля ударная группа вышла на рубеж р. Кеккау. Безуспешные бои 12-й армии в период 3 – 9 июля стоили ее соединениям потери 15000 солдат и офицеров.Вместе с тем, исходя из важности операционного направления и соотношения сил противников, операции в Прибалтике были особенно чувствительны для германцев. Кроме того, наступление 12-й армии сковало значительные силы противника и ограничило его возможности для войсковых перебросок на юг – для борьбы с наступлением Юго-Западного фронта. М. Гофман отметил, что бои под Ригой велись тяжелые - русским удалось выиграть пространство, и хоть атаки и были отбиты, Рига являлась наиболее «чувствительным местом северного фронта» - в случае русского прорыва весь фронт подавался назад. Особое значение имели операции Северного и Западного фронтов в период кризиса резервов австро-германского командования, когда все что только было возможно отправлялось в Галицию. В этой ситуации даже локальный успех мог оказаться последней каплей, опрокинувшей чашу весов в пользу русских войск.Уже на излете кампании, 12-й армией Северного фронта 23 - 29 декабря была осуществлена локальная наступательная операция - для овладения участком позиций противника в районе оз. Баббит и перерыва Олайской железнодорожной ветки и железной дороги Митава—Крейцбург. Удалось добиться тактической внезапности, захватив 3 линии германских позиций. Но ряд тактических и оперативных обстоятельств воспрепятствовал развитию успеха. Операция интересна технологией проведения — русские применили новый способ прорыва оборонительных позиций противника. В ходе Митавской операции и последовавшего за ней германского контрудара в январе 1917 г. русские войска потеряли до 23000 человек (в т. ч. 9000 пропавших без вести). Германские войска по немецким данным в ходе Митавской операции потеряли 3500 человек(в том числе 1000 пленными), а также 33 орудия, 19 пулеметов.В кампании 1916 г. для Русского фронта Прибалтийско-Белорусский ТВД стратегически имел второстепенное значение.Но он имел важнейшее стратегическое значение для Антанты.Б. Лиддел-Гарт отметил, что действия России позволили сорвать германские планы на 1916 г. – мартовское наступление у озера Нарочь привело к ослаблению нажима на Францию. Затем на северном секторе было подготовлено и крупное наступление в июлеЮ. Н. Данилов также отметил, что начавшаяся в период верденских боев Нарочская операция приковала к себе все германские резервы Восточного фронта. Проводимое в ужасающих условиях весенней распутицы и болотистой местности наступление привело к гибели многих русских героев, но германское главнокомандование не смогло снять с Русского фронта какие-то войска для переброски на запад – вернулись обратно даже те германские дивизии, которые были переброшены на усиление австрийских войскВ Нарочской операции Северный и Западный фронты оказывали содействие французам, в ходе летнего наступления – ударным армиям Юго-Западного фронта, в ходе Митавской операции решались локальные задачи. Северный и Западный фронты оттянули на себя львиную часть германских войск, сосредоточенных на Русском фронте, и этим оказали важнейшее влияние на успешный для Антанты исход кампании 1916 г.