12:28 02 ноября

Памятник офицеру Александру Прохоренко откроют в Оренбурге

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, героически погибшему в Сирии, будет торжественно открыт в Оренбурге 4 ноября. В памятно-торжественной церемонии примет участие делегация Национальной федерации парашютистов Италии. В августе этого года памятник Александру Прохоренко был открыт в итальянском городе Вальи-Сотто. Мраморная скульптура изображает офицера, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. В честь него планируется назвать улицу в итальянском городе Варезе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Памятник офицеру Александру Прохоренко откроют в Оренбурге


Как сообщает портал "Урал56.ru", в Оренбурге на улице Новой на площади возле стадиона «Оренбург» идет подготовка к установке памятника Александру Прохоренко. Памятник Герою России был доставлен из Челябинска. Рабочие на объекте рассказали, что его высота – 4,7 метров, а вместе с постаментом — около 10 метров.


Памятник отлит из бронзы. Александр Прохоренко изображен в полный рост, при этом левой рукой он опирается на разбитую колонну – это отсылка к тому, что он погиб при подготовке штурма и освобождения сирийского города Пальмира.

Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО.

Использованы фотографии: Урал56.Ру
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Комментарии 6

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  1. Svetoch Сегодня, 12:08
    Это хорошо. Жаль Не вернёт героя.
    Svetoch
  2. Тралл Сегодня, 12:09

    В посёлок Городки Оренбургской области, на родину погибшего в Сирии Героя России Александра Прохоренко, прибыли члены римской Национальной ассоциации парашютистов Италии.
    Итальянская делегация встретилась с родителями и учителями Прохоренко в школе, где он учился.
    Родителям военнослужащего также был передан от римских десантников знак учебного курса школы парашютистов, названного в его честь, с надписью: «В память о герое России старшем лейтенанте Прохоренко».
    Тралл
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:14
    Жизнь и смерть неразлучны - но память вечна...
    a.s.zzz888
  4. 210окв Сегодня, 12:15
    Надо бы и в Смоленске..Там где он учился в Академии войсковой ПВО..
    210окв
  5. Egorovich Сегодня, 12:20
    Светлая память Герою России Александру Прохоренко.
    Egorovich
  6. Циркуль Сегодня, 12:20
    Цитата: 210окв
    Надо бы и в Смоленске..Там где он учился в Академии войсковой ПВО..
    Согласен полностью.Героев должны знать,помнить и равняться на них!
    Циркуль
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