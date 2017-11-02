Памятник офицеру Александру Прохоренко откроют в Оренбурге

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, героически погибшему в Сирии, будет торжественно открыт в Оренбурге 4 ноября. В памятно-торжественной церемонии примет участие делегация Национальной федерации парашютистов Италии. В августе этого года памятник Александру Прохоренко был открыт в итальянском городе Вальи-Сотто. Мраморная скульптура изображает офицера, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. В честь него планируется назвать улицу в итальянском городе Варезе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииКак сообщает портал "Урал56.ru", в Оренбурге на улице Новой на площади возле стадиона «Оренбург» идет подготовка к установке памятника Александру Прохоренко. Памятник Герою России был доставлен из Челябинска. Рабочие на объекте рассказали, что его высота – 4,7 метров, а вместе с постаментом — около 10 метров.Памятник отлит из бронзы. Александр Прохоренко изображен в полный рост, при этом левой рукой он опирается на разбитую колонну – это отсылка к тому, что он погиб при подготовке штурма и освобождения сирийского города Пальмира.Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО.